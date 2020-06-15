Коронавирус в России: Covid-19 изменил представление о хорошей зарплате

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России сократился до уровня начала мая. Россияне хотели бы получать на руки 74 тысяч рублей в месяц, а до пандемии хотели на 20% больше, показал опрос. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в России - в подборке Би-би-си.

В России за последние сутки выявили еще 8 246 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве - 1359, в Подмосковье - 689, в Петербурге - 252. Умерли за сутки 143 человека, общее число жертв Covid-19 превысило 7 тысяч.

8 246 новых случаев по стране - минимальный показатель с 1 мая.

Россияне на 20% сократили запросы по зарплате

Желаемая россиянами зарплата за пять месяцев снизилась на 20%. После снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом, россияне в среднем хотели бы получать 74 тысячи рублей "чистыми" в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру". В опросе участвовали 4,9 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

При этом еще в январе опрошенные хотели бы получать 92 тысячи.

Размер желаемой зарплаты в июне отличался в зависимости от региона проживания респондентов, а также от их пола. Так, в Москве называли желаемой зарплату 82 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 72 тысячи. Женщины указали, что хотели бы получать 61 тысячу рублей, а мужчины - 86 тысяч.

У опрошенных также спросили, чувствуют ли они влияние пандемии коронавируса на рынок труда. 90% респондентов отметили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса после снятия введенных ограничений. Из них 73% отметили, что вакансий становится меньше, а 17% - что изменений еще нет, но скоро начнутся. А по мнению 10% респондентов, ничего не изменилось.

Путин рассказал, что в России лучше, чем в США

Президент Владимир Путин считает, что США сложно выходят из сложного положения с коронавирусом, а вот в России ситуация лучше.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Путина, со вспышкой вируса власти России борются "как одна команда", а Соединенных Штатах большую роль играют "партийные интересы". "Вот, президент [Дональд Трамп] говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше", - описал ситуацию в США, как он ее видит, президент Путин.

США занимается второе место по числу заразившихся Covid-19, Россия была на втором месте, потом уступила его Бразилии.

Отдых без свидетельства о браке

Членам семьи не нужно доказывать родство при заселении в гостиницу, сообщил накануне Роспотребнадзор, разъясняя свои требования к работе отелей в условиях коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Туристам не нужно будет предъявлять свидетельство о браке, уточняет ТАСС.

Роспотребнадзор ранее опубликовал рекомендации, в которых сказано сказано, что размещение гостей в гостиничном номере должно быть "преимущественно одноместное или семейное". А в "Российской газете" был опубликован комментарий ведомства о том, согласно которому "бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы".

"Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения", - говорилось в этом комментарии.

"Ответ касался именно гостиниц, что это рекомендуемая для них норма - не заселять людей, не контактирующих тесно, в один номер. А членам семьи доказывать ничего не нужно", - сказали РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

Смягчение режима в Петербурге

В Петербурге вслед за Москвой смягчают режим ограничений, введенных из-за коронавируса. Откроются парикмахерские, химчистки, бани и библиотеки.

Разрешена также розничная торговля мебелью, работа риэлторских организаций и рекрутинговых агентств (но только по предварительной записи), а также работа фотомастерских, фотостудий и фотоателье.

В Москве смягчение режима началось с 9 июня, когда мэр Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска. Москвичам разрешили свободно гулять впервые с конца марта. Во вторник ожидается открытие летних веранд кафе и ресторанов.