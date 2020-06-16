"Ты же мужчина": как гендерные стереотипы лишают людей права на помощь

Image caption Из-за гендерных стереотипов мужчины реже обращаются за помощью

Пандемия коронавируса поставила под угрозу не только физическое, но и психическое здоровье людей. Обращаться к специалистам готов далеко не каждый - большинство мужчин не идут к врачам, предпочитая справляться самостоятельно и не всегда успешно. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, как гендерные стереотипы влияют на продолжительность жизни мужчин, как это связано с футболом и при чем здесь принц Уильям.

"Он считает, что никак не должен показывать чувства. Не просто не плакать - вообще никак. Хорошо, что снять напряжение помогает не алкоголь, а футбол. Но после игры он приходит домой без кожи на ногах. Говорит, что сильную боль надо выносить с улыбкой, иначе это недостойно мужчины".

Марина (имя героини изменено по ее просьбе) рассказывает о своем муже - 42-летнем успешном мужчине, у которого есть дети, работа и друзья.

Когда она спросила мужа, хочет ли он поговорить с психологом, он ответил: "Зачем я будут рассказывать о своей жизни постороннему человеку? Это невозможно". О нашем разговоре он не знает.

"Мужчины не плачут" и живут меньше

Средняя продолжительность жизни мужчин в России - 67,75 лет, женщин - 77,82. Разница - в 10 лет. В Британии она существенно меньше - около четырех.

"Гендерные установки и социальные стереотипы мешают им вовремя обращаться к врачу, рассказывать близким о своих проблемах, заставляют держать все в себе. Главный лозунг феминисток, что патриархат убивает всех, - он как раз об этом, - поясняет координатор гендерной программы Фонда имени Генриха Белля Ирина Костерина. - Силовая маскулинность до сих пор существует, и она привлекательна, потому что дает много выгод мужчинам. Можно проявить агрессию и быстро получить то, что им нужно. Но у патриархата есть серьезные издержки".

Костерина напоминает, что невозможность соответствовать образу "крутого парня" привела к всплеску смертности в 90-е.

"Когда привычная жизнь рухнула, многие мужчины не смогли быть кормильцами семьи. Рисковое поведение, суициды, пьяные драки - это прямое проявление патриархальных установок и стереотипов", - говорит эксперт.

В эпоху пандемии мужчины умирают от коронавируса в среднем в два раза чаще, чем женщины. Ученые продолжают выяснять, почему мужская смертность от вируса выше. Но уже есть исследования, которые говорят о том, что одной из причин могут быть поведенческие привычки.

Еще одно исследование ученых Миддлсекского университета свидетельствует о том, что мужчины носят защитные маски реже, чем женщины, потому что это может быть расценено обществом как признак слабости.

"Мужчины в принципе не заботятся о здоровье, и я сам тому яркое подтверждение. У нас с детства не укладывается в голове, что забота о себе - что-то важное и нужное. Мне нужно было попасть к врачу, но я это все откладывал. В итоге к эндокринологу меня записала моя жена. Но не у всех есть супруга, которая отведет к врачу за ухо, и поэтому нам всем надо переучиваться. Хорошо, если забота о здоровье станет общественной нормой", - говорит автор подкаста и телеграм-канала "Мужчина, вы куда?" Григорий Туманов.

Этот канал - одна из немногих существующих в России площадок, где мужчины и женщины откровенно обсуждают с мужчинами разные аспекты их жизни: карьеру, спорт, отношения с отцами и детьми, секс, одиночество и здоровье.

Григорий Туманов вспоминает, как пошел к психологу: "У меня был довольно депрессивный период, в какой-то момент я понял, что это - не я, что я гораздо более жизнерадостный человек. Но и тут не обошлось без помощи близких, которые сказали мне: Гриш, ты ходячая душная туча. И именно это подтолкнуло меня обратиться за профессиональной помощью".

Фитнес для тела, фитнес для души

Мужских самоубийств в Великобритании в три раза больше, чем женских. Британская кампания Heads Up направлена на то, чтобы убедить мужчин, что психическое здоровье не менее важно, чем физическое. И что мужчины тоже могут плакать, но не становиться от этого менее мужественными.

"Все знают, что регулярные физические упражнения полезны для здоровья. Душевный фитнес тоже нужен", - говорят герои документального фильма Би-би-си A Royal Team Talk: Tackling Mental Health.

В фильме известные футболисты Тьери Анри, Питер Крауч, Гарет Саутгейт и другие встречаются с фанатами и рассказывают о своих переживаниях: тоске по дому, в которой стыдно признаться, ощущению, что ты неудачник из-за увольнения, комплексах из-за нестандартной внешности. "Это нормально - сказать, что ты не в порядке", - говорит еще один герой фильма и лицо кампании, принц Уильям.

"Про мужское здоровье действительно мало говорят. В публичном поле чаще всего упоминаются препараты для восстановления потенции, как будто это единственная проблема мужчин. Вот если бы мы отошли от мужских гениталий куда-то в сторону желудка и головы - было бы классно. Потому что мужской фитнес есть, мужское правильное питание есть, как накачать пресс есть, а с нами же еще куча всего происходит". - продолжает Григорий Туманов.

Image caption Россия занимает первое место в миру по числу мужских самоубийств

Мужское психическое здоровье: обратный сексизм?

Стоит ли выделять мужские психологические проблемы в отдельную категорию?

"Эта кампания - отличный пример разницы отношения общества к гендерным вопросам. Когда женщины говорят, что у них проблемы с насилием и здоровьем - физическим и психическим - то общество занимает позицию "опять бабы ноют, задолбали феминистки". А как пошла волна в помощь мужчинам - так там сразу и принц, и деньги, и каналы мировой величины на подхвате", - считает автор телеграм-канала "Настоящий феминист" Алекс Друсаков. По его мнению, стереотип "ты же женщина" стигматизирует и ломает женщин гораздо сильнее, чем "ты же мужчина" мужчин.

Эти стереотипы, говорит он, вынуждают женщин "уступать, прогибаться, быть удобными и тащить все на себе", а мужчинам позволяют "отлынивать от домашней работы, от ухода за детьми, от контроля своих негативных эмоций". Впрочем, он подчеркивает, что у ментальных проблем нет гендера: "Но жесткое определение своей социальной роли через пол - это уже расстройство".

Другие опрошенные Би-би-си эксперты считают, что в адресном обращении именно к мужчинам нет никакого сексизма.

"Мне кажется, что и мужчинам, и женщинам надо скорее объединиться. Разговор с позиции, что "женщины долго были угнетаемым меньшинством, а теперь вы, мужчины, будете за это отдуваться" мне кажется непродуктивным. Надо поощрять кампании, которые заставляют мужчин задуматься о психологическом здоровье", - убежден Григорий Туманов.

"Принц Уильям - это знаковая фигура, и из его уст легитимация нового поведения очень важна. Его слова будут иметь такой же эффект, когда многие известные мужчины высказывались за феминизм и в поддержку женщин. Это был важный шаг, показывающий, что образ токсичного крутого мачо уже уходит, перестает быть мейнстримом, каким был 10 лет назад", - добавляет Ирина Костерина.

Image caption У психологических проблем нет гендера, но адресное обращение к мужчинам помогает им бороться с патриархальными установками

Почему молчат мужчины

По данным портала "Профи.ру", количество запросов на онлайн-психотерапевтов по России выросло с конца марта по середину мая на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мужчин среди них - 21%.

Психологи говорят, что возможность обратиться за профессиональной помощью в основном отрицают мужчины старше 45 лет. В старшем поколении, в силу воспитания, максимально сильны гендерные стереотипы и представления о том, как должны вести себя настоящие мужчины.

Но у молодых людей, благодаря глобализации и интернету, появилось множество жизненных сценариев, и они готовы говорить о своих проблемах.

"Я долго тянул с обращением к психологу. Меня не пугало, что об этом узнают и осудят меня. Скорее, на уровне подсознания я сам рассматривал обращение за помощью как поражение, признание своей слабости", - рассказывает Руслан Поланин.

Тогда он работал инженером на заводе в Волгограде. Сейчас, в 32 года, - живет в Москве и занимается современным искусством. У Руслана "были большие спады и подъемы в настроении" и чувство неудовлетворенности. "Выяснилось, что у меня рекуррентная депрессия", - говорит он.

"В итоге, думаю, что поступил как взрослый человек. В арт-среде поход к психологу - это как поход к дантисту", - добавляет Руслан. Когда он работал на заводе, о терапии коллегам рассказать не мог: "Такие вещи в их жизни просто не присутствуют".

В фильме Би-би-си Football, Prince William and our Mental Health герцог Кембриджский говорит с игроками мелких любительских футбольных команд - для них это не только команда, скорее мужской клуб, братство.

"Я был в ситуации, когда после слов "у меня депрессия" на меня смотрели так, как будто у меня две головы", - делится один из героев фильма, у которого диагностировано биполярное расстройство.

Как говорить без словаря

Еще одна проблема, о которой говорят психологи и специалисты по гендерным вопросам, заключается в том, что у мужчин, которым патриархат навязывает модель поведения, в которой нельзя жаловаться, часто нет навыка описывать свои проблемы.

Руководитель центра поддержки пострадавших от насилия мужчин "Двоеточие" в Санкт-Петербурге Ирина Чей рассказывает, что когда центр только открылся, они предлагали помощь по электронной почте.

Оказалось, что мужчинам не только трудно подобрать слова, чтобы рассказать о том, что с ними произошло, даже написав, стыдно потом отправить такое письмо незнакомому человеку. "Девочкам всегда говорят, что выражать свои эмоции нормально, мальчикам - нет", - добавляет Ирина.

Но Иван своим опытом делится именно по почте. Он пережил сексуальное насилие в детстве и спустя годы все-таки обратился за помощью. Ему 24 года, он работает техническим специалистом в строительной сфере.

"Воспоминания - как сон, не совсем веришь в реальность произошедшего. Самому с этим трудно справиться и осознать, насколько ощутимо это влияет на жизнь. Решил поискать в интернете информацию, наткнулся на статью Центра мужской помощи про случай сексуального насилия над мужчиной. Потом воспоминания дали опять о себе знать. Решил написать, будь что будет, анонимно все-таки. Письмо смог написать с третьего раза. Сам процесс вызвал очень смешанные и неприятные чувства. Как будто предаешь кого-то, [есть] чувство стыда, что тебя засмеют", - рассказывает Иван.

Но теперь, говорит он, стало легче жить.

Image caption Установки вроде "не ной, ты же мальчик" лишают многих навыка говорить о своих проблемах вслух

Кто должен говорить с мужчинами

"Россия - это по-прежнему Путин с голым торсом на коне, а семья - союз двух разнополых людей. Но я вижу, что ситуация меняется, и в этом заслуга женской повестки и действий радикальных феминисток, как бы кто не воротил от них нос", - говорит Григорий Туманов.

Он добавляет, что в России женщины имеют большой опыт горизонтальной самоорганизации ("Марш матерей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия", защита женщин от домашнего насилия).

"Но мы не видим таких мужских кампаний. Если бы кто-то из женщин сказал: ребят, вот так это можно сделать, мы вас можем этому научить, это было бы классно", - полагает он.

"Женщины должны говорить о мужчинах? В феминистских пабликах нас упрекали в том, что не дело заниматься мужчинами, когда статистика насилия над женщинами ужасающая. Но тут важно понимать, что проблема насилия - она общая, это не проблема мужчин или женщин", - говорит Ирина Чей.

Новая психологическая нормальность

Нейропсихотерапевт Катя Дошо в самом начале карантина попросила своих друзей распространить в социальных сетях ее предложение о бесплатной психологической помощи для всех, кому она нужна.

На сессии в Zoom стали записываться люди из разных стран. Мужчин среди них не было. При этом психотерапевт считает, что во время пандемии и самоизоляции мужчинам может быть гораздо труднее.

"Карантин подорвал центральный устой нашего бытия - возможность контроля. И это особенно сложно для мужчин, гендерная роль которых предполагает больший контроль и решение проблем. Люди больше не крутятся как белка в колесе, они замедлились, и у многих появилось время сесть и посмотреть, а что же происходит у них внутри. Эти переживания - возможность для изменений в обществе", - говорит Катя Дошо.

Последняя часть фильма Би-би-си о мужском психологическом здоровье была снята уже во время карантина. Герои фильма и принц Уильям по Zoom обсуждают, как они переживают это время. Совет, который дает принц Уильям перед финальными титрами: "Лучшее время, чтобы начать говорить о психологическом здоровье - сейчас".

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