"Держите между собой морского котика": в Москве открылись зоопарк и кафе

Власти российской столицы продолжают ослаблять режим самоизоляции: во вторник открылся зоопарк и заработали веранды кафе. Как жители столицы России отнеслись к послаблениям карантина - в репортаже Би-би-си.

"Зебра на реконструкции"

Московский зоопарк работает с 16 июня - пока с некоторыми ограничениями. Чтобы избежать очередей у касс, продажу билетов перенесли в онлайн.

Вход работает по сеансам: запускают в 7:30, 12, 15 и 18 часов. Очередь ко входу вырастает к полудню.

Никаких полутора метров социальной дистанции между людьми нет - в противном случае для всех желающих попасть внутрь не хватило бы тротуара. Только когда основной поток желающих попадает в зоопарк, на асфальте становится видна надпись: "Спасибо, что соблюдаете дистанцию!”

Без маски вход запрещен, предупреждает объявление на входе. Охранник за воротами зоопарка просит надеть маски - посетителей без них отправляют к специальному автомату. Отойдя на несколько шагов - за спину охраннику - люди снимают маски или опускают их на подбородок. У самого охранника из маски торчит нос.

Большинство посетителей пришли в зоопарк с детьми, а иногда и семьями из трех поколений - с бабушками и дедушками. Маленькая девочка хочет погладить тапира. "Мам, а зебра там?" - вопит ребенок. "Зебра на реконструкции", - устало отвечает мать.

Встретить ребенка в маске в зоопарке сложно. "Жарко же", - извиняющимся тоном говорит Анастасия, пока ее маленькая дочка крутится вокруг нас. Пандемия беспокоит Анастасию: она надеялась, что в первый день открытия в зоопарке народу будет поменьше.

- Не страшно вам тут? - спрашиваю я другую мать, с сыном-младшеклассником.

- А у нас все с собой: масочки, перчаточки, - женщина предъявляет пакет, будто его наличие спасает от коронавируса.

"Хотелось посмотреть, как люди выглядят"

"Держите между собой морского котика", - шутливо просят желтые объявления на каждой скамейке, призывая людей держать дистанцию. Но посетители собираются группами с той стороны ограды вольера, откуда животное лучше видно. Каждый родитель старается втиснуть ребенка, чтобы он разглядел панду или пингвина.

Толпу зрителей собирает журавль, который несколько минут стоит возле ограждения и неподвижно смотрит, как ему машут дети, и жираф Самсон, который подходит к самой решетке и долго оглядывает толпу.

Кроме родителей с детьми по зоопарку стайками гуляют подростки, которым некуда себя деть на школьных каникулах. "Альпака! Это же как в "Майнкрафте!" - кричит друзьям девочка с голубыми волосами.

"Хотелось на животных посмотреть, ну и на то, как вообще люди выглядят", - смеется другая школьница: она гуляет с подругой. Обе девушки сетуют, что этим летом, скорее всего, поехать на отдых не получится: остается развлекаться в Москве.

Развлечься в столицу приехала молодая пара из Ярославля. Они взяли отпуск, понимая, что никуда больше в этом году не поедут. "У вас тут ситуация получше", - уверенно говорит молодой человек, имея в виду коронавирус. В Ярославле из полумиллиона жителей за вчерашний день заболело 48 человек, а в 12-миллионной Москве - 1359.

Елена - редкий посетитель зоопарка, который пришел без детей. Женщина средних лет коротает время в ожидании своего врача в поликлинике: первый прием у нее был утром, а пойти в городе больше некуда.

"Би-би-си, вы посмотрите, никто не носит масок, - показывает она на толпу. - Я в поликлинике была, я знаю, что туда приходят люди с ковидом. А тут никто ничего!"

У Елены на руках одноразовые перчатки, на лице маска - впрочем, нос она все-таки тоже не закрывает.

"Веранды дают не такое полное удовольствие от распития"

Другое важное послабление антикоронавирусных мер в Москве - с 16 июня разрешено сидеть на верандах кафе, а не только покупать еду на вынос.

Не все рестораны успели построить веранды - кое-где рабочие до сих пор достраивают дощатые помосты, на которых появятся столики и зонтики.

Кафе, у которых веранды изначально не предусмотрены, выносят мебель прямо на асфальт тротуара, ведь сидеть внутри ресторанов запрещено еще неделю, до 23 июня.

Сиротливо стоят пустые столики возле одной из "Шоколадниц" на оживленном перекрестке - никто, кажется, не решился обедать на палящем солнце и дышать выхлопными газами.

На недавно реконструированной в рамках программы "Моя улица" Пятницкой или в пешеходном Климентовском переулке - веранды строили каждый год, и теперь улицы выглядят совсем привычно. Кроме изредка проходящего мимо человека в маске, ничто уже и не напоминает о пандемии.

Но одних веранд мало клиентам и самим ресторанам. "Людей совсем немного. Пока мы были закрыты, все, конечно, звонили и спрашивали, когда мы уже наконец откроемся. Но поток не такой большой, как мы ожидали", - говорит хостесс одного из ресторанов на Пятницкой.

Действительно, ни в одном кафе не заняты все столики. Люди выбирают места подальше от соседей.

"Хотелось бы, конечно, побольше гостей - и чтобы нам разрешили запускать их внутрь", - продолжает хостесс.

Александр пьет пиво на веранде бара. "Веранды дают не такое полное удовольствие от распития. Для холостого человека барная культура большая часть жизни: можно скоротать время, найти собеседника, а лучше - собеседницу", - говорит он.

Коронавирус Александра не пугает: мужчина хвастается, что в последние дни перед самым введением режима самоизоляции, когда по указанию мэра закрылся общепит, тоже ходил в бары.

На другой веранде тоже подают пиво: с кружкой сидит пенсионер Сергей.

- Я человек дисциплинированный, я вырос в Советском Союзе, - с гордостью говорит он. - У меня еще и жена властная женщина, сказала: ты в группе риска, я сама буду в магазин ходить… И я три месяца сидел дома, а вот теперь могу спокойно выйти.

- То есть сейчас вам уже не страшно? Опасности нет?

- Да мне вообще страшно не было! - отмахивается Сергей. - Но была такая система! Если сказали - надо сидеть, я сижу.

За столиком через полтора метра от Сергея сидит Анастасия с чашечкой эспрессо.

"Я очень этого ждала. У меня традиционное утро: я сижу в любимых кафешках и решаю свои дела. Эта атмосфера меня подпитывает как творческого человека”, - говорит девушка, жестикулируя руками со свежим розовым шеллаком на ногтях.

Она рассказывает о важности освобождения от любых страхов для творческого человека: "Я первый месяц честно просидела на карантине, но без свежего воздуха тоже невозможно!"

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