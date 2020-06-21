Деградация вечной мерзлоты: чем она грозит северным городам и предприятиям

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Разлив топлива под Норильском стал одним из самых крупных экологических бедствий в российской Арктике. Одной из возможных его причин называют таяние вечной мерзлоты. Ученые давно предупреждали об этом риске и оценивали возможные потери для инфраструктуры в миллиарды долларов.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании "Норникеля", - разрушился резервуар с дизельным топливом. В итоге в реки Далдыкан и Амбарная попало около 15 тысяч тонн углеводородов, а еще 6 тысяч тонн - в грунт.

16 июня первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко заявил, что на месте аварии в Красноярском крае собрано более 90% разлившегося топлива и около 70% загрязненного грунта.

Однако даже официальные оценки говорят о том, что последствия катастрофы будут ощущаться долгие годы. Например, по словам заместителя министра сельского хозяйства Ильи Шестакова, на восстановление биоразнообразия водной системы в Норильске потребуется не менее 10 лет.

Сам "Норникель" называл причиной разлива топлива таяние вечной мерзлоты. "Мы можем предполагать, что в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна", - сказал Сергей Дяченко в начале июня. Он не исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром.

Тем не менее 9 июня Росприроднадзор приостановил эксплуатацию всех резервуаров АО "Норильско-Таймырской энергетической компании", которой принадлежит аварийная ТЭЦ-3. В эксплуатации находятся еще три таких резервуара.

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В середине июня глава минприроды Дмитрий Кобылкин не исключил, что в России может произойти еще одно ЧП, сравнимое по масштабам с разливом дизельного топлива в Норильске.

Другие аварии

На севере регулярно происходят аварии, которые ученые так или иначе связывают с таянием вечной мерзлоты. Скорее всего, в каждой подобной аварии свою роль сыграла совокупность факторов.

"Здание - кирпичное, шикарное - раскололось. Мне позвонили оттуда, сказали "наш институт раскололся". Я думал, речь идет о коллективе. Оказалось, что буквально, трещина пошла, здание аварийное", - рассказывает старший научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук Игорь Махатков о происшествии со зданием НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера в Норильске.

В конце сентября 2009 года между вторым и третьим этажами возникла трещина шириной 30 см. Когда она начала расти, людей было решено эвакуировать из аварийного здания.

Махатков недолго работал в НИИ, а затем поддерживал отношения с коллегами, которые были там во время "раскола". Учреждение должно было продвигать сельское хозяйство в высоких широтах, а также оленеводство и рыболовство.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption На восстановление экосистемы после катастрофы в Норильске, по официальным оценкам, могут уйти годы

"Если вы построили здание в 60-х, 70-х, 80-х годах, вы заложили те характеристики, которые вам были известны. А все меняется постоянно, и климат в Арктике меняется очень быстро, в 2,5 раза быстрее, чем где-то еще", - объясняет Дмитрий Стрелецкий, профессор географии и международных отношений Университета Джорджа Вашингтона (США). Изменение климата, причем не только температуры, но и, например, снежности и продолжительности теплого сезона, влияют на эти сооружения и их характеристики.

В некоторых случаях таяние мерзлоты или просадка свай попадает в отчет об аварии в качестве одной из причин. В 2003 году в Якутске обрушилось крыло пятиэтажного дома. Дальневосточный региональный центр по ГО и ЧС пришел к выводу, что причиной было нарушение технологии строительства и просадка свай. В тот раз процесс обрушения протекал медленно, почти полтора часа, и все жители подъезда успели покинуть свои квартиры.

В июне 2015 года обрушилось крыльцо станции переливания крови в Норильске. Женщина, которая стояла на крыльце, упала в провал, получила переломы и рваные раны ног. По данным интернет-газеты Newslab, в связи с обрушением руководителей 45 федеральных и краевых учреждений, расположенных в городе и занимающих отдельные здания, попросили представить в муниципалитет отчеты по техническому контролю зданий и мерзлотному состоянию нулевых циклов строительства, а также усилить надзор за ними.

В целом по данным, которые приводил "Аргументам и фактам" в 2016 году замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков, из-за отступления мерзлоты уже деформировано почти 60% зданий и сооружений в Игарке, Диксоне, Вилюйске, Норильске, фактически 100% - в национальных посёлках Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края, около 40% - в Воркуте и т. д.

По оценке Гринпис из исследования 2010 года, в Норильском промышленном районе около 250 сооружений имели существенные деформации, связанные с ухудшением состояния мерзлоты в последнее десятилетие, а около 40 жилых домов были снесены или планируются к сносу.

Какие потери несет экономика из-за таяния мерзлоты

Изучение областей вокруг полюса говорит о том, что около 70% инфраструктуры и 1200 поселений (при этом около 40 из них - с населением больше 5 тыс человек) находятся в зоне, где вечная мерзлота, по некоторым прогнозам, может растаять уже к 2050 году. Об этом сказано в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2019 год.

"К 2050 году одна треть Арктики будет относиться к высокорискованной окружающей среде. Наземная добыча и доставка углеводородов в российской Арктике находятся под угрозой - 45% месторождений нефти и природного газа в российской Арктике находятся в зонах с высоким риском", - говорится в отчете.

Подобные цифры приводятся и в исследовании 2018 года, опубликованном в журнале "Natural Communications". Согласно исследованию, значительная часть фундаментальной инфраструктуры потенциально подвержена риску: 48-87% современной панарктической инфраструктуры расположено в областях, где вечная мерзлота у поверхности будет подвержена таянию к середине века.

"Потенциальный риск для железных дорог кажется достаточно высоким, например для 470 километров железной дороги Обской-Бованенково. Данные [по разрушению] жилой инфраструктуры также велики. Сейчас существуют более 1200 поселений в зоне, для возможно таяние вечной мерзлоты. Наши результаты также показывают, что центральные маршруты транспортировки нефти или природного газа могут быть под серьёзным риском: 1590 километров трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан, 1260 километров крупных газовых трубопроводов, которые начинаются в Ямало-Ненецком регионе, и 550 километров Трансаляскинского нефтепровода находятся в области, где приповерхностная вечная мерзлота может растаять к 2050 году", - говорится в исследовании.

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Экологическая катастрофа в Норильске стала одной из самых крупных в истории региона

Оценки общих возможных потерь ученые делали неоднократно. Так, по исследованию 2019 года, опубликованному в журнале Nature, дополнительные общие потери мировой экономики из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике могли составить в $24,8 трлн или даже $66,9 трлн.

Потери для России оценивало министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Со ссылкой на ученых в начале июня министр говорил о потерях от таяния мерзлоты от 50 до 150 миллиардов рублей в год.

В 2019 году группа исследователей писала о том, что изменения климатических условий могут повысить температуру вечной мерзлоты и уменьшить толщину активного слоя, который может, в свою очередь, повлиять на постройки, которые стоят на мерзлоте. По одному из сценариев, изменения в несущей способности мерзлоты могут затронуть 54% жилых зданий в таких зонах и привести к потерям в 20,7 млрд долларов. Также, 20% коммерческих и индустриальных зданий и 19% критически важной инфраструктуры общей стоимостью в 84,4 млрд долларов почувствует на себе негативный эффект от изменений в вечной мерзлоте, причиной которых станет изменение климата.

Дмитрий Стрелецкий как раз был одним из авторов этого исследования. Он говорит, что проблема безопасности зданий стоит не только из-за нарушений технологии, но и из-за того, что темпы глобального потепления меняются.

Ученые, которые занимаются проблемой изменения климата, говорят, что Сибирь ставит температурные рекорды. Ученые проекта Европейской комиссии Copernicus Climate Change Service в своем заявлении 17 июня отметили, что в мае температуры у поверхности земли в некоторых частях Сибири были выше средних на 10 градусов - и назвали это "тревожным знаком".

Как компании и власти пытаются справиться с проблемой

Как отмечает директор института мерзлотоведения Михаил Железняк, климат - это не самая большая проблема таяния мерзлоты. Большее влияние может оказывать техногенное воздействие.

"Вопрос в одном - если существует система контроля, никаких непредвиденных деформаций не будет, их можно избежать. Если такой системы не существует, то такие вещи могут и будут происходить и с дорогами, и с домами, и с инженерными сооружениями любого типа", - говорит Железняк.

С 2019 года по заказу министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики ученые разрабатывают систему мониторинга, которая позволит прогнозировать процессы деградации мерзлоты.

"В 90-е годы прошлого века была разрушена существовавшая с советского времени система мониторинга процессов изменения почвы. Все причастные к этой теме помнят, что существовали так называемые "мерзлотные комиссии" в муниципалитетах, которые мониторили на местах, смотрели, где просаживаются фундаменты, где какие первоочередные действия нужны. До сих пор эта система так и не восстановлена. Поэтому мы взяли на себя смелость - на основе современных технологий - воссоздать с нуля полноценную систему мониторинга изменений многолетней мерзлоты", - сказал глава министерства Александр Козлов.

"Норникель" до аварии на ТЭЦ-3 также не осуществлял мониторинг состояния вечной мерзлоты в Норильске, признал в ходе телефонной конференции операционный директор компании Сергей Дяченко (его цитировал "Коммерсант"). По словам Дяченко, после аварии компания планирует установить систему мониторинга под всеми объектами в Норильске. Русская служба Би-би-си направила запрос в компанию и ждет ответа.

Впрочем, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и "Гринпис" считают, что проблема таяния вечной мерзлоты могла быть только "дымовой завесой", которая скрывает недочеты в эксплуатации предприятий и управленческие просчеты.

"Мы глубоко убеждены, что причина аварии в том, что этот резервуар уже выработал свой ресурс, он времен СССР", - сказал Би-би-си представитель WWF.

По данным Ростехнадзора, которые цитировал ТАСС в начале июня, одной из причин аварии могла стать изношенность оборудования - сооружение на ТЭЦ эксплуатировалось с 1985 года. Точную причину может установить только полное техническое расследование, говорилось в сообщении.

Ученые, с которыми поговорила Би-би-си, считают, что в целом ситуация с мониторингом на промышленных объектах лучше, чем в северных городах.

"Нефтяные компании заинтересованы, чтобы инфраструктура работала. Есть мониторинг на уровне компаний, в Якутии проводится много измерений. Что мне кажется, основная проблема - это проведение не только фонового мониторинга, но и мониторинга в городах. Меня больше всего беспокоят города", - полагает Дмитрий Стрелецкий.

Сергей Куликов, историк архитектуры и сооснователь исследовательского центра "Проект Север", считает, что в условиях, когда глобальное потепление в ближайшие годы не закончится, строить дома на севере придется по-новому: будут использоваться мобильные, при необходимости легко демонтируемые и переносимые на другое место дома.

При участии Екатерины Седляровой