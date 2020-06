Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рифат одно время считался преемником Асада, но после неудачного захвата власти отправился в ссылку. Братья Рифат и Хафез Асад (слева направо) Фото 29 ноября 1984

Во Франции завершился суд над Рифатом Асадом - братом покойного Хафеза Асада и дядей нынешнего президента Сирии - по делу о незаконно нажитом богатстве. Приговор: четыре года тюрьмы заочно и конфискация имущества на сумму 90 млн евро, включая пару особняков, замок и конную ферму.

Заодно суд постановил изъять в казну недвижимость на 30 млн евро в Лондоне, где, по некоторым данным, проживает опальный сирийский силовик, вошедший в историю как "мясник Хамы".

Суд над Рифатом Асадом во Франции - второе дело по закону о незаконном обогащении (по-французски он называется Biens mal acquis) после судебного преследования сына диктатора Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгуемы. Процесс пролил свет на кровавые страницы современной истории Сирии и отношения в семье правящего последние 50 лет клана.

Рифата Асада, некогда могущественного главу элитного подразделения сил безопасности, одно время прочили в преемники Хафезу. Он помог тому стать президентом в 1970-е и укрепить власть, охраняя ее с помощью так называемых "Оборонных бригад".

За свою роль в подавлении восстания исламистов в 1982 году получил прозвище "мясник Хамы", а спустя два года попытался захватить власть, пока брат был в больнице. После неудавшегося переворота был отправлен в ссылку во Францию. Последние 30 лет Рифат со своими четырьмя женами и детьми живет в Европе и называет себя противником нынешней власти в Сирии.

С 2013 года французская прокуратура пыталась выяснить, откуда у дяди нынешниего президента Сирии Башара Асада (отцом Башара был Хафез Асад, родной брат Рифата) деньги на шикарную жизнь и покупку недвижимости во Франции, Испании и Британии.

Незаконно нажитое богатство

Первыми, еще в 2013 году, обратили внимание на богатство Асада организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, Transparency International и Sherpa.

В 2014 году делом заинтересовались французские власти, а в 2016-м они начали расследование действий Рифата по подозрению в мошенничестве, отмывании денег, незаконно нажитом богатстве и присвоении денег из сирийского бюджета. Следователи пытались восстановить цепочку событий, произошедших со времени отъезда Рифата из Сирии в 1984 году, по 2016 год, и понять, на какие деньги была куплена многочисленная недвижимость во Франции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Последние годы Рифат живет между Францией и Британией, кроме того, у него есть недвижимость и в Испании

На слушаниях в декабре прокуроры заявили, что Асад через подставные компании и офшоры "заведомо скрывал" свое состояние и недвижимость, и что есть "веские, последовательные основания предполагать незаконную природу" его богатства ввиду отсутствия подтверждающих документов и недостатка сотрудничества со стороны самого Асада.

Прокуратура требовала для Рифата четыре года тюрьмы, 10 млн евро штрафа и конфискации всех объектов недвижимости, включая замок, несколько особняков в Париже, среди которых дом на авеню Фош, офисное здание в Лионе и конную ферму.

Похожее расследование против Рифата продолжается в Испании, где Асад приобрел недвижимость на сумму почти 700 млн евро. В 2017 году стало известно, что британская Королевская прокуратура наложила арест на часть принадлежащих Рифату домов в Британии. По данным СМИ, семья Рифата Асада владела вторым по площади после Букингемского дворца особняком в Лондоне "Уитанхерст", пока не продала его в 2007 году.

В среду судья признал Рифата виновным в растрате средств из сирийского бюджета и приговорил его к четырем годам тюрьмы. Самого Рифата на суде не было, не присутствовал он и на последних слушаниях: все то время, пока длился суд, 82-летний дядя Асада лежал в больнице под Парижем. Сейчас, как пишут СМИ, Рифат постоянно живет в Британии.

"Решение суда показывает, что справедливость восторжествует и никто не избежит наказания", - сказал в среду один из юристов из организации Sherpa Винсент Бренгарт.

Адвокаты Асада пообещали, что их клиент это решение оспорит. "Это невероятно суровое решение, которое кажется совсем неоправданным, - сказал адвокат Рифата Бенджамин Грундлер. - В деле нет средств из сирийской казны. Все средства совершенно легитимны", - цитирует адвоката агентство Рейтер.

Кто такой Рифат Асад

Image caption Последние годы Рифат представляет себя в оппозиции нынешнему режиму

Рифат - средний брат Хафеза и долгое время считался главным преемником сирийского лидера.

Он командовал военизированным спецподразделением "Оборонные бригады" и, по свидетельству многих, был главным участником подавления восстания "Братьев мусульман" в Хаме в 1982 году. Осада продолжалась месяц, сирийский город почти стерли с лица земли, погибли десятки тысяч мирных жителей.

Рифат, как утверждает в книге "Из Бейрута в Иерусалим" американский журналист Томас Фридман, бахвалился тем, что удалось убить не менее 38 тыс. человек. Позднее в различных интервью Рифат отрицал активную роль в подавлении восстания и винил во всем Хафеза.

В 1984 году, воспользовавшись тем, что Асад оказался в больнице из-за с проблем с сердцем, Рифат окружил Дамаск танками и попытался захватить власть. Лояльные Хафезу силы в итоге возобладали, Рифат отступил.

"Убить или посадить Рифата после попытки переворота было бы просто, но последствия со стороны семьи и шире - алавитской общины - могли быть катастрофическими для Асада", - пишет в книге "Асад - или мы сожжем страну" (Assad or we burn the country) американский журналист Сэм Дагер.

Не последнюю роль в урегулировании конфликта между братьями сыграла их мать. Рифату дали почетную должность вице-президента Сирии и отправили в ссылку в Европу. Как пишет Дагер, в придачу Рифат получил от Асада 200 млн долларов отступных, которые Хафез в свою очередь получил у своего друга ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Сам Рифат Асад отвергал обвинения в растрате сирийских госсредств и утверждал, что безбедной жизни в Европе он обязан саудовскому королю Абдалле - оба были связаны узами дружбы и родства: одна из жен Абдаллы была сестрой жены Рифата. Король, по его словам, до своей смерти в 2015 году фактически содержал Рифата и регулярно оказывал ему финансовую помощь.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рифат - один из тех, кто помог Хафезу Асаду прийти к власти в 1970-е годы

В качестве доказательства Рифат представил чек от Абдаллы на сумму 10 млн евро. В рамках расследования французские следователи допросили бывшего министра обороны Сирии Мустафу Тласса - правую руку Хафеза, а также Абдулу Халима Хаддама, бывшего главу сирийского МИДа. Оба сирийских политика так или иначе говорили о некоей договоренности между Хафезом и Рифатом, скрепленной миллионной суммой.

И Тласс (он умер в 2017 году) и Хаддам (скончался в марте 2020 года) считались оппонентами Рифата, и на суде следователи сочли показания обоих домыслами и не приобщили к делу.

Прибыв во Францию в 1984 году, Рифат последовательно создавал репутацию борца с режимом, неоднократно призывал поменять конституцию и провести новые выборы. После смерти Хафеза Асада в 2000 году он попытался вновь представить себя как следующего президента, но армия поддержала выбор Хафеза, нынешнего сирийского президента Башара.

В 2011-м, на заре антиправительственных протестов в Сирии, Рифат неоднократно призывал своего племянника отдать власть, сам при этом давая понять, что может стать следующим правителем Сирии.

В 1986 году французский президент Франсуа Миттеран наградил Рифата Орденом почетного легиона за заслуги перед Францией.