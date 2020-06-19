Новые санкции против Сирии: навредит ли Асаду американский "закон Цезаря"?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Дамаске люди вышли на акцию протеста против санкций и в поддержку президента

Новые американские санкции против Сирии, вступившие в силу на этой неделе, добавят проблем президенту Башару Асаду, у которого и без того довольно причин для головной боли: экономический кризис небывалых масштабов, протесты на улицах, разлад в семье.

Санкции потенциально чреваты полной экономической изоляцией Сирии со стороны Запада и тех, кто не хочет портить отношения с США, поскольку они направлены против всех, кто соберется сотрудничать с режимом Асада или вкладывать в сирийскую экономику.

Но заставят ли они Асада пойти на уступки на переговорах с оппозицией и прекратить бомбить собственное население? Опрошенные Русской службой Би-би-си эксперты скептически оценивают подобные перспективы и говорят, что дипломатия была бы эффективнее экономических санкций, от которых прежде всего пострадают обычные сирийцы.

После девяти лет войны Сирия лежит в руинах, валюта стремительно обесценивается, 80 процентов населения живет за чертой бедности, многим угрожает голод. Каждый второй сириец - вынужденный переселенец, каждый третий - беженец за границей.

Что такое "закон Цезаря"?

Сирия была под санкциями США и Евросоюза и до вступления в силу 17 июня американского "Акта о защите гражданского населения Сирии", более известного как "закон Цезаря" - по псевдониму полицейского фотографа, бежавшего из Сирии.

В 2014 году он тайком вывез 55 тысяч фотографий с изображением тел сирийских заключенных со следами пыток. Каждое тело было сфотографировано с порядковым номером. Все, кроме одного, - тела мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Они либо обнажены, либо на них почти нет одежды. У многих признаки истощения, ожоги, кровоподтеки, следы удушения и пыток электрическим током. У некоторых выколоты глаза.

Прежние санкции предписывали замораживание счетов сирийского правительства, сотен компаний и частных лиц. Новые санкции - секторальные. Они предусматривают заморозку активов работающих с Сирией компаний или людей, независимо от национальности.

Под санкции попадают и вооруженные формирования, которые, по версии США, поддерживаются Россией и Ираном - главными союзниками Сирии.

С помощью санкций американские власти хотят испортить жизнь всем причастным к конфликту, который унес более полумиллиона жизней, и добиться диалога Асада с оппозицией до того, как начнется масштабная послевоенная реконструкция.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Санкции больше всего ударят по карману простых сирийцев, считают аналитики

Под новые санкции попали 39 человек, включая Башара Асада и его ближайшее окружение. Впервые в списке оказалась жена Асада Асма, которую некоторые считают движущей силой последних конфликтов внутри семьи и опалы главного олигарха страны.

"Цель санкций - не дать Асаду получить экономические дивиденды от условного военного триумфа и отрезать режим от международных финансовых рынков, пока не будет найдено политическое решение конфликта", - сказал спецпредставитель госсекретаря США по делам Сирии и Ливана Джоэл Рейберн.

"Закон Цезаря" рассчитан на пять лет, а санкционный список в ближайшие месяцы будет расширяться по необходимости, говорят американские политики.

"Нам больше не надо доказывать, что та или иная фирма связана с Асадом. Достаточно того, что она вкладывает деньги в один из указанных секторов сирийской экономики", - говорит Рейберн.

Запретный список широк: от строительства до энергетики и авиации.

Под санкции попадают все, кто:

оказывает значительную материальную, финансовую или технологическую поддержку сирийскому правительству или любому иностранному лицу, действующему в военном качестве в интересах правительства Сирии, России или Ирана;

продает товары, технологии или информацию, способствующие развитию нефтегазовой промышленности, покупке и содержанию военных самолетов, а также услуги в сфере строительства;

берется за реконструкцию в районах Сирии, которые находятся под контролем правительств Сирии, России или Ирана.

Американцы вводили санкции против Сирии с момента, когда страну впервые включили в список спонсоров терроризма в 1979 году. С тех пор санкции усиливали или ослабляли в зависимости от исторических событий и смены президентов в США.

"Возможно, сирийцы извлекли из этого такой урок: американские администрации приходят и уходят, а семейство Асада остается", - говорит Сэм Дагер, американский журналист и автор книги "Асад или мы сожжем страну".

Девальвация, пожары и голод

Сейчас ситуация осложняется сразу несколькими факторами: экономика в руинах, эпидемия Covid-19, кризис в соседнем Ливане, где сирийцы традиционно хранят деньги, и непобедимая коррупция в самой Сирии.

Стране как никогда нужны деньги. Однако иностранные инвесторы не спешили и до введения новых санкций, а "закон Цезаря" может и вовсе отбить охоту у компаний и граждан ОАЭ, Иордании или Ливана, задумывавшихся о бизнесе в послевоенной Сирии.

"В последнее время принято считать Асада победителем. Но это не совсем верно", - пишет в колонке для Politico директор вашингтонского Института Ближнего Востока Чарльз Листер.

"Он удержался на плаву и контролирует 60 процентов территории, но далеко не победитель. Все предпосылки к акциям протеста, существовавшие в 2011 году во время "арабской весны", сегодня, в 2020 году, только обострились. Держась за власть, Асад последовательно и целенаправленно уничтожал собственную страну и ее экономику", - полагает американский эксперт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийцы в Сувейде на редкой за последние годы демонстрации протеста

Впервые за многие годы недовольные вышли на улицы, на этот раз в Сувейде, где проживают в основном друзы, не участвовавшие в масштабных демонстрациях 2011 года.

Еще до введения санкций экономическая ситуация осложнилась из-за эпидемии коронавируса. Границы закрыли, и поток валюты от диаспоры иссяк.

Всего за последние несколько недель сирийская лира резко обесценилась. На черном рынке за доллар дают до 3500 лир. Еще в начале года курс был 700.

Доходы государственных чиновников и военных обесценились вместе с лирой. Цены на лекарства и еду - сахар, кофе, муку, рис - взлетели вдвое или втрое.

Чтобы показать, что лира больше ничего не стоит, сирийцы постят в соцсетях самокрутки из купюр. В некоторых подконтрольных вооруженной оппозиции районах на границе с Турцией жители расплачиваются теперь турецкими, а не сирийскими лирами.

За последний год продуктовая корзина подорожала вдвое и стоит в 16 раз больше, чем в 2011 году, до войны, подсчитала Всемирная продовольственная программа ООН. Глава организации Дэвид Бизли предупредил, что голод не за горами. Из-за лесных пожаров в Хаме и Сувейде пострадают урожаи пшеницы, ячменя и другие сельхозугодья.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турецкие лиры в сирийском банке в одном из городов в провинции Идлиб. На территориях, неподконтрольных Дамаску, начала активно распространяться турецкая валюта

"Сирийская экономика разрушена, режим явно не в состоянии пополнить казну деньгами и остановить стремительное падение экономики", - пишет Элизабет Цурков, эксперт по Сирии, сотрудница американского Исследовательского института внешней политики.

О борьбе за исчезающие на глазах источники дохода свидетельствует и публичный спор Асада с двоюродным братом, в прошлом другом семьи Рами Махлуфом. Как объясняли эксперты по Сирии, Асад в попытке заполнить бюджет обращался ко всем крупным бизнесменам, многие соглашались, а Махлуф ответил отказом, после чего в его компанию пришли с проверками, а его самого отправили под домашний арест.

Во время войны Иран давал деньги, а Россия поддерживала словом. Сейчас же Асаду одиноко, говорит Сэм Дагер.

Что дальше?

Закон о новых санкциях содержит не только кнут, но и пряник, отмечают эксперты.

Санкции могут быть сняты при выполнении ряда условий, отмечает Дарин Халифа из Crisis Group.

Среди триггеров потенциальных послаблений: отказ от использования воздушного пространства Сирии для авиаударов по мирному населению, школам и больницам, освобождение политических заключенных, создание условий для возвращения беженцев, допуск гуманитарной помощи в районы, в настоящее время находящиеся в осаде правительственных сил, а также привлечение к ответственности военных преступников.

"Смена режима - не цель этих санкций. О смене режима в западном мире не говорят уже последние пять лет, - отмечает Дарин Халифа. - Ни Европа, ни США не преследуют сейчас эту цель. От Асада ждут более серьезных уступок, выходящих за рамки косметических изменений, на которые последнее время соглашался режим".

"Закон Цезаря" не требует ухода Асада", - соглашается эксперт Вашингтонского института, сама сирийская политическая беженка Ула Алрифай.

По ее мнению, больше всего санкции ударят по обычным людям: "Режим так устроен, что вся тяжесть санкций упадет на плечи простых сирийцев, а правящая элита окажется в укрытии".

Перед Асадом два пути, полагают западные эксперты. Согласиться на мировую и урегулирование под эгидой ООН - или усугубить конфликт с Западом.

"Асад играет в игру с нулевой суммой, он не способен создавать ситуации, в которых в выигрыше оказываются все", - оценивает перспективы договориться с ним сирийка Ула Алрифай.

России санкции не помеха

Чарльз Листер из вашингтонского Института Ближнего Востока видит три возможных сценария развития ситуации в Сирии: страна идет по пути изоляционизма и превращается в Северную Корею, становится очередным примером агрессивного failed state по примеру Сомали, или же последние события приводят к дворцовому перевороту, изменению режима сверху.

"Выбранный Асадом путь для Сирии многим может показаться неподходящим настолько, что злость, нестабильность и разочарование могут привести к замене Асада - возможно, не без участия России", - пишет эксперт.

О нетерпеливости в российских кругах по поводу сирийских перспектив все чаще говорят в последние месяцы после серии публикаций в российских СМИ, критикующих Башара Асада.

Многие наблюдатели увидели в этом признак того, что Россия недовольна президентом Сирии. В апреле бывший посол России в Сирии Александр Аксененок на страницах "Коммерсанта" раскритиковал недальновидность и негибкость сирийского руководства, которое не желает бороться с коррупцией и попустительствует теневым структурам.

А некоторое время спустя Блумберг со ссылкой на несколько источников писал, что в Кремле выражают нетерпение тем, что Асад не показывает гибкость на переговорах с оппозицией и не торопится заключить политическое соглашение, чтобы покончить с войной.

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Открыто о недовольстве российские власти не говорили - пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Блумбергу опроверг, что Путин недоволен Асадом из-за отсутствия компромиссов оппозиции. Не комментировала слухи и сирийская сторона. Блумберг, кроме того, ссылаясь на источник, писал, что Москва могла намеренно через "критические статьи" посылать сигнал Асаду.

Российские власти после вступления в силу "закона Цезаря" выразили готовность и дальше помогать Сирии. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, по словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, "будет и дальше работать".

"Будем продолжать оказывать необходимую помощь нашим друзьям - сирийскому народу - в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна, особенно в социально-экономическом плане, у нас особые отношения", - цитирует Богданова РИА Новости.

Новый закон практически не затронет Россию, потому что против нее и так действуют западные санкции из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

"Закон закрепляет нынешнее положение вещей - те, кто не хотел работать в Сирии, тем более не будут там работать", - считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Но, как признал в интервью "Коммерсанту" бывший посол России в Сирии Александр Аксененок, санкции осложнят отношения.

"Этот "закон Цезаря" - испытание способности России поддерживать сирийский режим на плаву. Санкции США бьют по российско-сирийскому сотрудничеству, в том числе попыткам Москвы облегчить страдания сирийцев, направляя им зерно, медикаменты, не говоря уже о других проектах. Санкции против Центробанка Сирии ставят под угрозу любые транзакции в эту страну".

Решить проблемы Сирии способна только дипломатия, считают эксперты, но сейчас, по словам Чарльза Листера, "Запад держит двери закрытыми".