В Грузии говорят, что журналиста Габунию хотели убить. Что об этом известно?

Правообладатель иллюстрации RUSTAVI2 Image caption Георгий Габуния - популярный в Грузии телеведущий

Служба государственной безопасности Грузии в начале этой недели сообщила о задержании гражданина России Васамбека Бокова в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Перед этим в грузинских СМИ появилась версия о том, что задержанный планировал убийство телеведущего Георгия Габунии, который в июле прошлого года в прямом эфире обматерил российского президента Владимира Путина.

Следственные органы до сих пор не называют ни жертву, ни заказчика предполагаемого преступления, да и задержанного до среды называли лишь "гражданином В.Б.", которому предъявлены обвинения в использовании поддельных документов.

Однако, по словам гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ники Гварамии, задержание в Тбилиси уроженца Ингушетии Бокова связано с планировавшимся убийством телеведущего Габунии, а заказчиком этого преступления мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы точно знаем из своих источников в контртеррористическом центре, что это связано с выступлением Габунии в эфире "Рустави-2" в связи с Путиным, и заказчик - Рамзан Кадыров", - заявил Гварамия в понедельник на брифинге.

Габунию уволили с "Рустави-2" в августе прошлого года, сейчас он работает на том же телеканале "Мтавари Архи", что и Гварамия, и является его заместителем.

Кадыров год назад назвал журналиста трусом и позором грузинского народа после того, как он оказался в центре скандала из-за своего нецензурного обращения к Путину в прямом эфире. Глава Чечни и сегодня советует журналисту "встать на колени и попросить прощения", а грузинским властям "перевоспитать этого гражданина". В ином случае, по словам Кадырова, Габуния останется для него врагом.

Кадыров отверг версию о том, что покушение на журналиста готовилось по его поручению, заявив при этом, что его поручения обычно доводят до конца.

"Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Прокомментировали ситуацию и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России абсурдными.

Сам Георгий Габуния заявил, что извиняться не собирается. В среду он отказался идти на допрос к грузинским следователям, следующая попытка допросить его намечена на четверг.

Что известно о произошедшем?

Сотрудники контртеррористического департамента задержали Бокова в одном из центральных районов Тбилиси 12 июня. Информация о спецоперации вскоре попала в грузинские СМИ, но следственные органы изначально не раскрывали деталей операции и личности задержанного.

Официальное заявление о том, что следствие о заказном убийстве ведется, СГБ Грузии сделала лишь после появления версии о несостоявшемся покушении на Габунию. В ведомстве заявили, что начали расследование на основании оперативной информации.

В ходе следственных мероприятий оперативники обнаружили факт приобретения, хранения и использования поддельных документов, после чего было принято решение о задержании. В СГБ сообщили, что таким образом предотвратили "более тяжкое преступление".

Согласно телеканалу "Мтавари Архи", который ссылается на "надежный источник", Боков должен был следить за Габунией и изучить маршруты его передвижений. После этого он планировал уехать из Грузии, и в страну якобы должен был приехать уже непосредственно исполнитель убийства.

Бокова грузинский суд уже отправил в предварительное заключение до августа, когда состоится рассмотрение дела. Его адвокат подтвердила журналистам, что он обвиняется лишь по статье о поддельных документах, но отказалась говорить о деталях дела и о позиции задержанного, ссылаясь на обязательство о неразглашении и интересы подзащитного.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption По словам Кадырова, Габунии "лучше встать на колени и попросить прощения"

Россия-Украина-Грузия?

По словам Гварамии, который ссылается на свои источники в Службе госбезопасности, грузинские правоохранители узнали о готовящемся преступлении от украинских коллег, которые начали расследование несколько месяцев назад. Грузинские власти не восприняли эту информацию всерьез, но усилили контроль за передвижениями Габунии, говорит он.

"Украинцам несколько месяцев назад стало известно о том, что на их территории этнический чеченец, если не ошибаюсь, гражданин Украины, координировал ликвидацию Габунии в Грузии. Это управлялось с территории России, в частности Чеченской республики", - заявил он.

Рамзан Кадыров в ответ на сообщения о том, что грузинская сторона узнала о заказчике покушения от украинских коллег, посоветовал украинской стороне "вести себя более серьезно, а не на потеху публике".

"Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это!" - пишет глава Чечни.

В СГБ, ссылаясь на интересы следствия, не подтверждают и не опровергают сообщения о получении грузинской стороной информации о готовящемся покушении от украинских коллег, а также не сообщают другие детали этого дела.

При этом в ведомстве утверждают, что проводятся интенсивные следственные мероприятия и призывают воздержаться от распространения деталей об аресте российского гражданина.

"На первый взгляд, незначительная деталь по указанному делу может иметь решающую важность, из-за чего мы еще раз призываем всех воздержаться от публичных обсуждений обстоятельств уголовного дела, чтобы не помешать интенсивному следственному процессу", - отмечается в заявлении.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала обвинять Россию в причастности к преступлению

Ответ Кадырову

Получить показания Гварамии следственным органам до сих не удалось. Он отказался явиться на допрос в среду, когда его вызвали в качестве свидетеля.

Причиной отказа его адвокат назвал "недоверие к правоохранительным органам", отметив, что Гварамия готов явится для дачи показаний в суд.

Габуния вызван на допрос в СГБ в четверг. По словам журналиста, он примет решение о том, идти в СГБ или требовать допрос в присутствии судьи после консультации с юристами.

Несмотря на скудность информации от следствия, представители грузинских властей говорят, что в Грузии предотвращено не только тяжелое преступление, но и попытка подорвать стабильность страны.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, Грузия в очередной раз подтвердила, что у нее есть рычаги для защиты стабильности и она может противостоять провокации.

При этом президент отказалась комментировать заявление Кадырова и говорить о причастности к возможному покушению российской стороны.

"Я являюсь президентом страны, у меня нет никакого права обвинять какую-либо другую страну до того, пока не буду знать результатов расследования, что и как было", - заявила Зурабишвили.

Ранее к осторожности в высказываниях до завершения расследования призвал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, отметив, что предотвращено тяжкое преступление.

"Наша основная задача - получить полноценную картину о том, что случилось и что было предотвращено нашей правоохранительной системой. Поэтому, я думаю, мы сейчас должны немного успокоиться и дать возможность правоохранительной системе полноценно и максимально быстро расследовать и предоставить полноценную информацию", - заявил премьер в интервью грузинскому Первому каналу.

Между тем представители оппозиции уже выражают скептицизм по поводу проводимого в Грузии расследования и призывают подключить к нему соответствующие органы стран-партнеров Грузии.

Как оппозиция, так и гражданские активисты требуют от следственных органов обнародования информации о возможном покушении на журналиста. Большей конкретики ждут и коллеги Габунии.

Хартия журналистской этики, в которой объединены более 300 грузинских журналистов, потребовала как своевременного обнародования деталей дела от следственных органов, так и обеспечения безопасности журналистов.

Сам Габуния, комментируя заявление Кадырова в эфире телеканала "Мтавари Архи", сказал, что не собирается извиняться и придерживается той же позиции по поводу Владимира Путина, что и прежде.

"Я тогда еще мало сказал о Путине, можно было и больше. Больше я ничего не могу сделать, в себе ничего не смогу изменить. Теперь уже государство должно защитить своего гражданина", - сказал он.