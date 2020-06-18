Почему идея Трампа вывести войска США разгневала Германию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король рок-н-ролла Элвис Пресли служил срочником в американском контингенте в Германии в 1958-60 гг.

Для жителей Графенвёра Элвис навсегда остался королем. В 1958-м расквартированный в Германии юный американский солдат - уже суперзвезда - дал здесь концерт, ставший легендарным.

Два года назад баварский городок, где размещена крупнейшая зарубежная тренировочная база армии США, даже провел праздник в ознаменование годовщины концерта Элвиса Пресли. Набриолиненные фанаты в блистающих костюмах танцевали шимми и джайв и пели под Элвиса, а в городке меж тем шли разговоры о неясном будущем американской базы.

Президент США Дональд Трамп тогда, по сообщениям, как раз распорядился оценить стоимость и последствия вывода части американского контингента с немецкой земли.

Два года назад эти идеи Трампа встревожили некоторых, но большинство подумало, что Трамп просто пугает, чтобы поставить Германию на место: президент США взъелся на союзника по НАТО за несоблюдение общего обещания членов альянса ассигновать на оборону по 2% ВВП.

Но пригрозив раз, Трамп на этом не остановился.

Так что, когда на этой неделе, после нескольких дней слухов и разговоров, президент США подтвердил планы вывода 9500 солдат из Германии, в Берлине мало кто удивился, но многие пришли в негодование.

Что говорят в Берлине?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элвис провел в учебке в Графенвёре несколько недель и даже выступил для сослуживцев и местных жителей

Министры уже привыкают к гневным выпадам Трампа против германской политики в разных сферах. Президент США высказывал раздражение тем, что у Германии положительный торговый баланс, и тем, что она дает зеленый свет спорному проекту газопровода "Северный поток-2", который после ввода в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Европу.

Но больше всего Трамп недоволен тем, что Германия не соблюдает данное всеми членами НАТО обещание выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП (Берлин увеличил финансирование, но довел его лишь до 1,38%, в то время как США тратят 3,4% своего бюджета).

А коммуникация между правительством в Берлине и администрацией Трампа, как всем известно, выстроена ужасно.

Когда новости о выводе американских войск впервые достигли столицы, Петер Байер, координатор трансатлантической политики в канцелярии Ангелы Меркель, высказался без обиняков. Он сказал газете Rheinische Post: "Это совершенно неприемлемо, особенно учитывая, что в Вашингтоне никто не удосужился проинформировать своего союзника по НАТО, Германию, заблаговременно."

А глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что кабинет министров не получил конкретных деталей плана США.

Почему о выводе войск объявлено именно сейчас?

Популярное в Берлине объяснение - это месть президента Трампа Ангеле Меркель, которая своим отказом приезжать на саммит G7 в Вашингтон посреди пандемии коронавируса по сути сорвала ему важное имиджевое мероприятие.

Есть еще одна версия - что стратегия придумана бывшим послом США в Германии, известным "ястребом" Ричардом Гренеллом. Он только что оставил свой пост, так и не заведя в Берлине друзей, что для американских дипломатов необычно. В прошлом году посол предупреждал, что если военные расходы Германии не увеличатся, возможен вывод войск. Теперь, как думают некоторые, Гренелл нашел способ эффектно хлопнуть дверью на прощание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп много раз подталкивал немцев к тому, чтобы повысить оборонные расходы до обещанного каждым членом НАТО уровня

Но вот глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген подозревает, что американский лидер играет на свою домашнюю аудиторию - ведь президентские выборы уже осенью.

"Трамп ведет предвыборную кампанию, и он уже давно обещал вернуть солдат домой, - написал в "Твиттере" Рёттген. - Таким способом он пытается набрать внутриполитические очки".

К чему приведет уход американцев?

В Германии размещено примерно 35 тысяч американских военных, их обслуживают еще тысячи гражданских, тоже американцев. Это наследие своей поствоенной истории Германия в целом приветствует и против роли хозяйки самого крупного американского контингента в Европе не возражает.

Германия сейчас рассматривается как полезная стратегическая база для американских войск: отсюда удобно, например, начинать операции на Ближнем Востоке.

Мало кто считает, что размывание американского присутствия приведет к позитивным последствиям для Америки и Запада в целом.

Посол Германии в США Эмили Хабер заявила: "Американские войска здесь не для того, чтобы защищать Германию. Они здесь, чтобы защищать трансатлантическую безопасность. Они здесь также для распространения силы американского влияния на Африку и Азию."

Вывод части войск может сыграть на руку России и другим противникам, считают некоторые.

Действительно ли Трамп выведет войска?

Никто ни в чем не уверен, и мнения разделились.

Не в первый раз президент Трамп делает шаг к осуществлению того, что сперва казалось пустой угрозой.

Варшава - всегда хранящая бдительность в отношении России - внимательно наблюдает за событиями, в надежде, что Трамп примет предложение передислоцировать своих солдат в Польшу.

С другой стороны, экс-посол США в Берлине Джон Корнблюм заявил одной немецкой газете: "Я предсказываю, что никакого вывода войск не будет. Трамп часто делает громкие заявления, но потом не делает того, о чем объявлял."

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Госсекретарь США Майк Помпео (слева) прилетал на базу в Графенвёр в 2019 году

Но при любом развитии событий снова встанут в полный рост вопросы о роли глобальных военных союзов и месте Германии в современном мире.

Что все это значит для внешнеполитического будущего Германии?

Внутри страны уже вовсю идут дебаты об оборонных расходах и более широко - о том, как сегодняшней Германии наращивать свои возможности и активизировать участие в мировых событиях, и стоит ли вообще это делать. По известным историческим причинам в последние 70 лет Германия почти никак не проявляла себя на мировой арене как военная сила.

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер недавно сказал в интервью Би-би-си, что Германия почти что саботировала свои обязанности как сильной европейской державы.

"Немцы развили привычку думать о себе так, как будто у них есть моральное превосходство - мы же не ведем захватнических войн, - сказал он. - Мы всегда грозим пальчиком и говорим: "Давайте будем на стороне хороших". Быть на стороне хороших в плохом мире означает быть способными к сдерживанию, защищаться, если необходимо, и помогать защищать других".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские силы в Графенвёре регулярно проводят совместные учения с немецкими военными

Каждый вечер в Графенвёре американские солдаты идут строем к флагштоку на базе и в тишине спускают звездно-полосатый флаг, складывая его до утра.

Американские войска для многих уже неразделимо вплетены в ткань местного немецкого общества.

Но теперь когда-то прочные трансатлантические отношения пообтрепались, и опора на старых добрых союзников и на мощь НАТО может отойти в прошлое.