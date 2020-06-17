Палки, биты и шесты с гвоздями. Что известно о кровавой драке между военными Китая и Индии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Между Индией и Китаем заключено соглашение, по которому в 20-километровой приграничной зоне не должно быть оружия

Министерства иностранных дел Китая и Индии обменялись обвинениями из-за жестокой драки между солдатами двух армий в спорном регионе в Гималаях. В результате стычки, произошедшей в ночь на понедельник в приграничном районе Ладакх, погибли по меньшей мере 20 индийских военных. По словам очевидцев, в качестве оружия использовались палки, биты и бамбуковые шесты с гвоздями, огнестрельное оружие не применялось.

Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что инцидент произошел, поскольку Китай попытался начать строительство на принадлежащей Индии приграничной территории. Министр иностранных дел Китая Ван И утверждает, что индийские войска первыми напали на китайцев. Вместе с тем, Джайшанкар и Ван И провели телефонный разговор, во время которого договорились снизить напряженность в регионе.

В заявлении индийской армии также отмечается, что раненые солдаты "подверглись воздействию минусовых температур в высокогорной местности". На месте были убиты только трое военных, большинство скончались в больнице.

Армия Индии заявила, что потери понесли обе стороны. Согласно неподтвержденным данным индийских СМИ, во время стычки погибли по меньшей мере 40 китайских военных. Кроме того, некоторые индийские солдаты по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти Китая подтвердили, что столкновение действительно произошло, но о жертвах среди своих военнослужащих не сообщили.

Это первое за 45 лет столкновение на разграничительной линии между Индией и Китаем в Ладакхе, которое сопровождается жертвами среди военных.

Что произошло?

Столкновение случилось на крутом каменистом склоне стратегически важной долины Галван, которая лежит между китайским Тибетом и индийским Ладакхом.

Индийские СМИ сообщают, что военнослужащие вступили в рукопашный бой, по итогам которого 20 индийских солдат и как минимум один офицер были "избиты до смерти" или сброшены в реку.

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Сначала индийская армия заявила, что погибли только трое - полковник и двое солдат. Но через несколько часов минобороны сообщило, что "17 индийских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей", умерли от полученных травм, и "общее количество погибших в бою составило 20 человек".

Судя по сообщениям из региона, во время столкновения китайских военных было намного больше, чем индийцев. Высокопоставленный сотрудник армии Индии сообщил Би-би-си, что в стычке участвовали 55 индийских солдат, которым противостояли 300 китайцев - их он описал как "эскадрон смерти".

"Они били наших ребят по голове металлическими битами, на которые была намотана колючая проволока. Наши ребята дрались голыми руками", - сказал офицер, попросивший не называть его имя. Достоверность этих утверждений проверить невозможно, однако они совпадают с подобными описаниями стычки, которые приводят индийские СМИ.

Обе стороны настаивают на том, что за четыре десятилетия в спорном районе не было выпущено ни одной пули. Во вторник индийская армия также отметила, что стороны друг в друга не стреляли.

Анализ

Робин Брант, корреспондент Би-би-си в Пекине

Официальная позиция Пекина заключается в том, что спор о границе в Гималаях между Китаем и Индией должен был решен мирным путем. Министерство иностранных дел Китая снова заявило, что индийские военные "спровоцировали и совершили нападение" на китайских солдат. Других подробностей оно не приводит.

Китай не сообщает о числе раненых или погибших. Индийские СМИ приводят ужасные подробности произошедшего. Кроме того, утверждается, что, по данным американских спецслужб, Китай потерял десятки военнослужащих. Однако единственное более-менее официальное подтверждение содержится только в твите государственного издания Global Times, где сказано, что Китай "никогда не сообщает точные цифры о погибших с китайской стороны".

Главная причина в том, что для Китая - это обычная практика. Уже многие десятилетия власти страны не дают оперативной информации о погибших вне миротворческих миссий. Цифры иногда все же появляются, но только много лет спустя.

Возможно, китайская пропаганда не хочет раздувать националистические настроения, а возможно - не желает признавать деморализующие потери.

Столкновение вызвало протесты в Индии, в ходе которых жгли китайские флаги.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смерть индийских солдат не будет напрасной, и вся страна "горда тем, что наши военные погибли, сражаясь с китайцами".

Индийский министр обороны Раджнат Сингх написал в среду в "Твиттере": "Гибель солдат в долине Галван вызывает глубокую тревогу и боль. Они проявили образцовое мужество и доблесть при исполнении служебных обязанностей и пожертвовали своей жизнью в высших традициях индийской армии".

Насколько высока напряженность в этом регионе?

Последний раз на этой границе стреляли в 1975 году. Тогда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш были убиты четверо индийских солдат. Произошедшее описывали по-разному: и как засаду, и как несчастный случай.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гималайский хребет - арена многолетних территориальных споров между Индией и Китаем

Столкновения происходили на границе и в последние недели.

В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.

По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные обеих армий стали постепенно покидать свои позиции.

В чем причина напряженности?

В основе конфликта - конкурирующие стратегические цели обеих стран.

Индия и Китай тратят значительные средства на развитие инфраструктуры приграничного региона: здесь строят дороги, мосты, железнодорожные ветки и аэродромы. Однако оба государства рассматривают строительство с другой стороны как попытку завоевать тактическое преимущество, поэтому начало того или иного важного проекта часто приводит к эскалации напряженности.

Кроме того, в Гималаях находится еще один спорный регион Кашмир (его площадь составляет около 140 тыс. кв км), на части которого претендуют Индия и Пакистан.

После последнего столкновения между Китаем и Индией ООН призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность". "Мы приветствуем сообщения о том, что две страны сотрудничают, чтобы снизить напряженность", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Эри Канеко.