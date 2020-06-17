"У нас нет другого выхода". Почему в самопровозглашенных республиках Донбасса бастуют шахтеры

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Серия подземных забастовок началась в Зоринске

С начала мая в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли две подземные забастовки шахтеров, акции запланированы еще на трех шахтах. На переговоры с горняками ездил премьер-министр ЛНР, позже протестами занялось МГБ. Протесты начались из-за многомесячных задержек по зарплатам и реструктуризации угольной отрасли. Большей части шахт Донбасса грозит закрытие.

В ЛНР шахтеры бастуют с начала мая. Горнякам задолжали свыше миллиарда рублей (провозгласившие независимость территории на востоке Украины используют в качестве основного средства платежа российский рубль).

Серия шахтерских забастовок началась в начале мая. Пятьдесят горняков (некоторые из которых за последний год успели получить гражданство России) неделю провели под землей в шахте "Никанор-Новая" в городе Зоринск, который контролирует самопровозглашенная ЛНР. Только на этой шахте суммарная задолженность перед горняками за 22 месяца достигла почти 200 млн рублей (2,87 млн долларов).

Аналогичная акция протеста 5 июня стартовала на шахте "Комсомольская" - одной из крупнейших шахт на территории ЛНР неподалеку от Антрацита. Там семь дней под землей бастовали 126 горняков, некоторые из которых тоже успели получить российские паспорта. Рабочим в результате забастовки удалось добиться выплаты части долгов.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Для Зоринска шахта "Никанор-Новая" была градообразующим предприятием

Ситуация в Зоринске сложнее. Этот город с населением чуть больше 7 тысяч человек находится между находящимся под контролем ДНР Дебальцево и подконтрольным ЛНР Алчевском, в 60 км от Луганска.

Шахта "Никанор-Новая" для Зоринска являлась градообразующим предприятием, там работает 748 человек. "Кроме рабочих мест, шахта обеспечивает город водой, закроют ее - город останется без водоснабжения", - прокомментировал Русской службе Би-би-си глава профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский.

Задержки с выплатой зарплат в самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались фактически сразу после их создания. По словам главы профсоюза, изначально власти специально создавали задолженность на месяц-другой, надеясь привязать шахтеров к месту работы, чтобы они не уехали в Россию. Люди продолжали работать, ожидая расчета по долгам.

Но закрывать долги руководство республик не спешило, за последние три года шахтерам "Никанор-Новой" не выплатили зарплату в общей сложности за 22 месяца.

"Речь идет о 200 миллионов рублей только на этой шахте, - объясняет Васьковский. - Она при этом считается небольшой. На шахте "Белореченская" задолженность 3,5 месяца, но там и коллектив 2 тысячи, которым в итоге должны 140 миллионов". По всей самопровозглашенной ЛНР, по словам главы профсоюза, шахтерам должны заплатить свыше миллиарда рублей.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption На некоторых шахтах в ДНР и ЛНР зарплату шахтерам не платят более двух лет

Представитель украинского омбудсмена в Донбассе Павел Лисянский рассказал Би-би-си, что с начала подземной забастовки на "Комсомольской" шахтеров других крупных шахт (Белореченской, Вахрушева, Фрунзе, где также крупные долги по зарплатам) несколько дней не пускали на рабочие места. Владельцы опасались, что горняки примкнут к протестам.

В ближайшие дни забастовки могут начаться еще как минимум на трех шахтах, предупредил Васьковский. Где именно, он не уточнил из соображений безопасности.

Лисянский полагает, что новые забастовки возможны, когда шахтеры поймут, что это единственная возможность выбить долги по зарплате. В городе Красный Луч рабочие на шести шахтах не получали зарплату по 2,5 года, отмечает он.

МГБ против бастующих

В мае договариваться с бастующими шахтерами в Зоринске приезжал глава правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов.

В июне в Алчевске к борьбе с протестующими подключились силы республиканского МГБ, многих шахтеров задержали, на территории республики начали отключать работу социальной сети "ВКонтакте". За отсутствием в самопровозглашенных республиках независимых СМИ эта соцсеть стала для местных жителей основным источником информации о забастовках.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Во время забастовок на "Никанор-Новой" и "Комсомольской" шахтеры неделю просидели под землей

Под блокировку из-за публикаций о забастовках попал даже сайт "Русская весна", с 2014 года активно поддерживающий сепаратистские движения на востоке Украины.

Видеоролики визита премьера Козлова в Зоринск к бастующим разошлись по сети. Он спустился в шахту к протестующим, но не сумел убедить их прекратить забастовку. На улице премьеру пришлось беседовать уже с женами горняков.

- Комиссия за моей подписью создана. Туда входят министерства топлива, социальной защиты, минфин, - пытался успокоить он жителей города. - Для чего я ее создал? Для того, чтобы все долги были актуализированы. Республика на себя эти долги принимает.

- Люди третьи сутки в шахте сидят! Вы нас бросаете не по закону! - отвечали ему. - Вы что делаете, все шахты закрываете, нам как-то жить надо! Мы звоним на телевидение, прессе - все нас блокируют! Пусть покажут не только как памятники и фонтаны открывают.

- Всем будет предложена работа!

- Нас наша устраивает!

Через двадцать минут разговора Козлов под крики "Позор руководству ЛНР" сел в кортеж и уехал.

По словам Васьковского, на других шахтах, где также есть долги по зарплате, шахтеры пытались устраивать аналогичные подземные забастовки, но властям удавалось решать проблему без лишнего шума. Он говорит, что в ДНР при Александре Захарченко, когда шахтеры начинали бастовать, туда приезжали вооруженные люди и загоняли всех на работу под дулами автоматов, предупреждая, что те, кто не желает работать при военном положении, отправятся рыть окопы.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Бывший офицер спецслужб Леонид Пасечник, возглавляющий сейчас ЛНР, проблему шахтерских забастовок решает с помощью силовиков из МГБ

В ЛНР в последний раз шахтеры пытались бастовать внутри шахты, их успокоили, выплатив 50% задолженности, вспоминает он.

С Русской службой Би-би-си родственники бастующих шахтеров говорили о ситуации с невыплатой зарплат исключительно анонимно. Васьковский не боится выступать от своего имени, потому что несколько лет назад был вынужден покинуть территорию самопровозглашенных республик и сейчас живет в Петербурге. До начала боевых действий на востоке Украины Васьковский возглавлял Донецкий городской союз автоперевозчиков, в 2014 году поддержал создание самопровозглашенной республики и был депутатом первого созыва верховного совета ДНР.

Он объясняет, что если бы к людям приехали республиканские СМИ или центральные российские телеканалы, они бы не боялись говорить: "А вы же Би-би-си, люди боятся, что это будет поводом обвинить их потом в шпионаже или работе на врага, - говорит он, - в наших республиках случаются разные карательные операции".

Война, блокада, падение цен

Помимо многомесячных задержек зарплат другой причиной забастовок в самопровозглашенных республиках может стать закрытие части шахт. Для многих городов Донбасса они были градообразующими предприятиями.

20 апреля правительство самопровозглашенной ЛНР анонсировало реорганизацию угольной отрасли.

"Основными задачами реорганизации будут являться в первую очередь выход в режим рентабельности всех угольных предприятий, это своевременная оплата работникам угольных предприятий, третье - это сохранение социальных гарантий для этих работников", - обещал премьер-министр Сергей Козлов.

Реорганизация будет проходить с учетом успешного опыта России, успокаивала жителей министр экономического развития Светлана Подлипаева.

В соседней ДНР власти во главе с Денисом Пушилиным планируют точно такую же реформу, но пока стараются нигде не говорить об этом.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Глава правительства ЛНР Сергей Козлов проводит совещание по реорганизации угольной отрасли

"К глубочайшему сожалению, у нас нет иного выхода! - объяснил Би-би-си глава правительства самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов. - Мы приняли государственную целевую программу, которая поможет шахтерам пережить тяжелый момент".

С момента появления непризнанных республик в 2014 году в них было закрыто по разным оценкам от 30-ти до 40% шахт, но обычно речь шла об устаревших или неликвидных предприятиях, говорит Васьковский.

В 2014 году российские государственные СМИ продвигали тезис о том, что шахтерский Донбасс кормил все годы независимости Украину, хотя на самом деле большинство шахт были убыточными и продолжали работать за счет дотаций от центрального украинского правительства.

Павел Лисянский, который сам долго работал шахтером в том числе на шахтах, которые сейчас закрываются в ЛДНР, напоминает: в довоенном 2013 году дотации, которые украинское правительство направляло в угольную отрасль, достигали 12 млрд гривен (примерно 1,46 млрд долларов по курсу того года). "Когда контроль над территорией был потерян, оккупационные администрации перестали вкладывать в шахты, а просто дорабатывали то, что осталось от Украины", - говорит он.

Украина могла содержать дотационные шахты, чтобы сохранить рабочие места и избежать социального взрыва в регионе, потому что "численность отрасли - 150 тысяч шахтеров, большая часть из которых осталась на оккупированных территориях".

Власти самопровозглашенных республик начали с закрытия относительно маленьких шахт и продолжили теми, которые производили дешевые энергетические угли. Продолжают работу шахты, где добываются дорогие коксующиеся и антрацитовые угли, которые можно продать в Россию. "Но платить зарплату шахтерам в администрации при этом не считают нужным", - утверждает Лисянский.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption Первыми закрылись маленькие и нерентабельные шахты, которые раньше жили за счет дотаций от правительства Украины

В бюджетах самопровозглашенных республик, которые во многом зависят от поступлений из России, денег на поддержание работы шахт не нашлось. Тем более, что в соседней с ДНР и ЛНР Ростовской области России большинство шахт давно закрыли по причине их нерентабельности: количество действующих шахт там сократилось с 64-х в 1995 году до шести в 2014 году.

До 2017 года поддержанием жизни на предприятиях занимались прежние украинские собственники, но после начала экономической блокады самопровозглашенных республик на всех местных активах было введено так называемое внешнее управление. Фактически ими управляла компания "Внешторгсервис" (ВТС) во главе с бывшим вице-губернатором Иркутской области Владимиром Пашковым. Пашкова, в свою очередь, связывали с бежавшим в 2014 году в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь ВТС формально отошел от управления донбасскими активами, передав их новым структурам, которые отказываются признавать накопившиеся за последние три года долговые обязательства. Еще работающими предприятиями на территории ЛНР начал управлять "Востокуголь", а в ДНР - "Энергия Донбасса".

По словам премьера Козлова, отсутствие дотаций - лишь одна из причин закрытия шахт. "Сейчас сложился целый комплекс проблем: это последствия военных действий, нарушение производственной цепи, которые нанесли урон многим шахтам, мировое падение цен на энергоносители, блокада со стороны Украины. Все это толкает нас к реструктуризации отрасли", - сказал он в разговоре с Би-би-си.

Глава правительства самопровозглашенной республики говорит, что реструктуризация в ближайшее время случится на шахте "19 партсъезда" в поселке Юриевка, шахтоуправлении "Луганское" в поселке Юбилейный, на шахте "Партизанская" в Антраците и на шахте им. Дзержинского в Ровеньках. Лисянский утверждает, что по факту эти предприятия уже закрыты.

Проживающий в Донецке политолог Роман Манекин в 2014 году поддерживал создание независимых республик, но к их руководству относится скорее критически, из-за чего несколько раз был арестован.

Правообладатель иллюстрации lug-info.com Image caption На шестой год существования самопровозглашенных республик Донбасс остается без шахт

Он рассказывает, что в ДНР также начинается закрытие шахт, продолжат работу лишь восемь предприятий на территории республики. "Просто отрасль истощена. Нет внутренних ресурсов развития, - сказал он Би-би-си. - Аналогично - в металлургии. Далее - химическая промышленность. Собственно, и все. История индустриального Донбасса закончилась".

Бывший шахтер, представитель украинского омбудсмена в Донбассе Лисянский согласен с этой оценкой: на территории, находящейся под контролем ЛДНР, уничтожено, по его оценке, 70% предприятий по сравнению с тем, что было до войны. На территории, которую контролирует ЛНР, раньше было около 40 шахт, из которых работу продолжают 13.

"На шахты во многих городах завязана и вся остальная инфраструктура, - напоминает он. - Это и рудоремонтные заводы, и социальная сфера: учебные комбинаты, медпункты, дома культуры".

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