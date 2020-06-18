"Это не выборы президента, это Конституция!" Как бюджетников в Москве принуждают голосовать

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Руководство московских бюджетных организаций убеждает сотрудников участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. На одних предприятиях несогласных вызывают на беседы к начальству, на других - угрожают увольнением. Сотрудников пугают проверками числа зарегистрировавшихся со стороны департамента информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы.

Как к голосованию готовят московских учителей

- Вы должны все позвонить и сказать, что вы все зарегистрированы. У нас многие любят говорить: "Это мое право, хочу - не хочу". Это не ваше право. Это обязанность. Кто не зарегистрируется, я вам обещаю, будут большие неприятности. И такие люди не останутся работать в школе. Я не хочу за вас краснеть. У меня будут все сведения, кто не голосовал. Я не агитирую вас за или против, но проголосовать вы все должны.

Так директор одной из московских школ в Северо-Восточном округе убеждал учителей на педсовете зарегистрироваться на mos.ru и принять участие в электронном голосовании. Диктофонную запись собрания предоставил Би-би-си его участник, он попросил об анонимности, поскольку опасается проблем на работе.

Под неодобрительный гул учителей, настаивавших, что голосование - дело добровольное, директор говорил о "приказе от департамента образования". "Это не выборы президента, когда вы хотите или не хотите идти. Это Конституция!" - убеждал он сотрудников. Тем же, у кого нет московской регистрации, на педсовете велели получить открепительные, чтобы проголосовать по месту работы.

Об аналогичных случаях принуждения учителей к электронному голосованию по поправкам в Конституцию писали "Открытые медиа" и РБК.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный публиковал свидетельства того, что бюджетников заставляют участвовать в голосовании на mos.ru.

В департаменте образования Москвы Би-би-си заявили, что "не дают поручений, касающихся голосования". "В то же время активные члены профсоюзной организации проводят разъяснительную работу внутри школ и призывают работников активно включиться в процесс голосования и выразить свое отношение к пакету поправок, - сообщили в департаменте. - Учителя, по мнению профсоюзного коллектива, как работники государственной системы и воспитатели патриотичности и гражданской позиции у школьников, должны сами проявлять активную гражданскую позицию и принимать участие в таких важных общестрановых мероприятиях".

Как заявили в департаменте образования, электронное голосование - наиболее удобный и безопасный способ голосования для жителей столицы, "учитывая сложившуюся непростую эпидситуацию".

Сотрудников ВДНХ пугают контролем числа регистраций со стороны мэрии Москвы

"ДИТ выгрузил данные, цифры в наших отчетах не соответствуют цифрам ДИТ", - такое сообщение от начальника получили в рабочий чат в WhatsApp сотрудники ВДНХ. Руководство выставки, как рассказали Би-би-си два сотрудника ВДНХ Би-би-си, попросившие об анонимности, якобы требовало от работников с регистрацией в Москве подать заявки на электронное голосование по поправкам.

Вместе с этим сообщением руководитель переслал в общий чат таблицу Excel с личными данными сотрудников, зарегистрированных в Москве: ФИО, номера телефонов и номера СНИЛСов (документ есть в распоряжении Би-би-си).

Эти данные нужны для регистрации на электронное голосование через mos.ru. Работникам ВДНХ якобы пояснили: по данным ДИТ мэрии Москвы, не все сотрудники-москвичи, которые должны были зарегистрироваться на электронное голосование, сделали это. ДИТ сообщил о проблеме руководству ВДНХ, сопоставив списки работников с данными по регистрациям на mos.ru.

В распоряжении Би-би-си есть подтверждающие это скриншоты сообщений в чате. Сотрудник ВДНХ, рассказавший о том, как их заставляют регистрироваться на "электронный референдум", попросил об анонимности, поскольку опасается неприятностей на работе. Сотрудников ВДНХ без регистрации в Москве руководство призвало оформить в отделе кадров заявление на прикрепление к избирательному участку рядом с ВДНХ, чтобы проголосовать досрочно.

"Сегодня всем, кто отказывался [регистрироваться на mos.ru], в том числе и мне, сообщили, что есть два варианта: либо голосовать онлайн или на участке у ВДНХ, либо меня сократят, - рассказала Би-би-си сотрудник выставки. - Начали звонить из департамента социальной политики и работы с персоналом и орать в трубки, чтобы все немедленно зарегистрировались на онлайн-голосование или прикрепились на УИК на ВДНХ. Иначе сокращение - без деталей, естественно, но пообещали, что займутся этим".

В ДИТ Би-би-си заверили, что "не составляют и не ведут" списков бюджетников, зарегистрированных на электронное голосование. "О любых фактах принуждения к голосованию горожане могут сообщить в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве", - добавили в департаменте. В пресс-службе ВДНХ подтвердили,что "рекомендуют сотрудникам голосовать дистанционно, поскольку поход на избирательные участки связан с дополнительными рисками для здоровья". "Специалисты ДИТ осуществляют помощь в случаях проблем технического характера во время регистрации", - добавили в пресс-службе выставки.

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Начальство "Мослифта" призвало сотрудников не забывать о премиях

- Что вы так прямо в штыки? Вы знаете, в какой мы системе работаем, в каком месте мы работаем. Почему бы вам не проголосовать? [...] Вам же интересно, чтобы у вас была своевременная зарплата, платили премию! - так одна из начальниц в ОАО "Мослифт" убеждала сотрудника все же зарегистрироваться на портале mos.ru и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Я отказался регистрироваться, сказал, что это не их дело, буду я голосовать или нет и каким образом", - рассказал Би-би-си работник предприятия. После этого его позвали на разговор с руководством, где начальница объясняла ему, что "все подведомственные учреждения департамента ЖКХ Москвы - "Мосгаз", "Мосводоканал" и другие участвуют в этом пилотном проекте" - электронном голосовании по поправкам.

Сотрудника убеждали зарегистрироваться на mos.ru, чтобы "не подводить компанию". Он не согласился и записал разговор на диктофон (запись есть у Би-би-си).

Как рассказал Би-би-си сотрудник "Мослифта", он так же слышал о случаях, когда тем, кто отказался регистрироваться либо в силу возраста не может пользоваться компьютером, без их ведома якобы проводили регистрацию на mos.ru, используя реальные данные из "1С" - компании-разработчика финансового программного обеспечния.

Работников не из Москвы, по его словам, якобы заставляют "открепляться от своих участков, чтоб проголосовать недалеко от работы".

Би-би-си направила запросы в "Мослифт" и департамент ЖКХ Москвы и ожидает ответа. Директор "Мослифта" Вартан Авакян на звонки Би-би-си не ответил.

В Общественной палате назвали происходящее "настойчивым информированием"

Бюджетников принуждали регистрироваться на портале mos.ru для электронного голосования еще с конца марта.

Сотрудников московской мэрии, а также работников ряда организаций также просили не только зарегистрироваться на портале самим, но и убедить проголосовать на mos.ru от трех до 10 знакомых или родственников. Би-би-си уже писала о таких случаях. Мэрия эту информацию не комментировала.

Глава столичного общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух в среду сообщил, что в четырех случаях, когда бюджетников заставляли регистрироваться на электронное голосование, мобильные группы штаба провели беседы и выяснили ситуацию.

Речь о двух школах, библиотеке и подразделении МЧС. "МБХ Медиа" передали слова Массуха, что в этих случаях принуждение к голосованию подтвердилось.

"Тут принуждение именно к электронному виду голосования. Я бы даже сказал, что это настойчивое информирование", - сказал Массух "МБХ Медиа". Всего штаб получил 32 жалобы на такие "настойчивые принуждения".

Избирком попросил МВД проверить историю "Дождя" о скупке sim-карт для голосования

"Дождь" 16 июня сообщил про подготовки фальсификаций результатов электронного голосования через скупку sim-карт. Корреспонденту телеканала прислали базу данных для создания аккаунтов на mos.ru, в которой находятся персональные данные десятков московских пенсионеров.

Согласно расследованию "Дождя", после получения sim-карт организаторы махинаций предлагали за деньги зарегистрироваться на голосование, используя базу персональных данных. Большинство людей в таблицах - пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы.

Мосгоризбирком попросил МВД проверить публикации о создании ложных аккаунтов пенсионеров.

В ночь на 18 июня в связи этим репортажем сотрудники полиции взяли пояснения у автора материала Антона Баева. Полицейские приехали к редакции телеканала "Дождь" и предложили Баеву проехать с ними в отделение для дачи пояснений.

Они рассказали, что им поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). От кого поступило заявление, они не уточнили. В итоге, журналист дал полицейским пояснения на месте.

ЦИК 4 июня разрешил лишь двум регионам - Москве и Нижегородской области проводить электронное голосование.

Санкт-Петербургу комиссия не позволила голосовать электронно из-за информации о принуждении бюджетников к такому виду голосования.

Вопросов к столичным властям у главы ЦИК Эллы Памфиловой на заседании 4 июня не возникло. Позднее она пообещала проверить все заявления о принуждении бюджетников к онлайн-голосованию, но отметила, что "в основном это были фейки".

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. По данным на 16 июня, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали более 680 тыс. россиян.

В администрации президента рассчитывают на явку в 55% и 65% голосов "за", объясняли источники Би-би-си в мае.