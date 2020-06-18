"Плохой сценарий и разыгран ужасно". Последнее слово обвиняемых по делу "Сети"

Правообладатель иллюстрации TASS/Kovalev Petr Image caption Виктор Филинков и Юлий Боряшинов в суде (архивное фото)

В Петербурге выступили с последним словом Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Обвинение считает их участниками сообщества "Сеть", которое признано в России террористическим и запрещено. С учетом уже вынесенных приговоров по делу "Сети" общий срок для 10 молодых людей, большинство которых заявляли о пытках и не признали вину, составит более 100 лет.

"Все, что я могу сказать: нет, неправда"

Последнее перед вынесением приговора выездное заседание московского военного суда в Петербурге началось с выступления в прениях 25-летнего программиста и антифашиста Виктора Филинкова. Он родился в Казахстане, жил с женой в Петербурге, где работал в компьютерной фирме. В январе 2018 года был арестован в связи с расследованием управлениями ФСБ в Петербурге и Пензе дела "Сети".

Филинков - единственный из трех фигурантов петербургского дела отказался от признательных показаний (так поступили все осужденные в Пензе) и первым заявил о пытках. Прокуратура запросила для него девять лет лишения свободы.

Последнее слово Филинкова по сути началось еще на стадии прений. Эту часть выступления он читал по бумаге, а заключительное обращение к суду заранее заготовлено не было.

Выводы обвинения о том, что в "Сети" он участвовал в качестве связиста, Филинков последовательно отвергал, заявляя, что на всех стадиях процесса доказательств этому никто не предоставил: "Чем подтверждается, что я избирал себе некую роль? Когда, кого я снабдил средствами связи? Никто из свидетелей об этом не говорит".

Представители власти, по словам Филинкова, "два с половиной года демонстрируют предвзятость" по отношению к подсудимым: "В начале дела шла речь о терактах к Чемпионату мира по футболу и выборам, потом НТВшники рассказывали о взрыве мавзолея Ленина… Собрались бизнесмен, программист и промышленный альпинист [фигуранты петербургского дела] и давай думать, как Ленина взрывать - потрясающая история!"

По его словам, в 17 томах дела, которые он читал, нет никаких доказательств того, что кто-либо из обвиняемых планировал теракты: "Все, что я могу сказать: нет, неправда... Ни "владения огнестрельным оружием" (вообще никакого оружия там не было), ни изготовления и применения взрывчатых веществ и взрывных устройств", ни "ведения боя с применением различных видов оружия" и прочее - ничего такого. Чем вообще подтверждается наличие у меня этих навыков... Какие со мной следственные действия проводились, чтоб писать "освоил приемы захвата зданий, сооружений и физических лиц"? Нет, не освоил и не осваивал. Ни физические, ни юридические лица захватывать не умею".

Image caption Виктор Филинков фактически прочел в суде лекцию об алгоритмах шифрования, исопльзуемых при обмене сообщениями в интернете

"Обвинение не понимает, как работает компьютер"

Выводы следствия о том, что участники "Сети" использовали "отработанную систему конспирации", а Филинков обеспечивал "меры по защите от разоблачения и утечки информации", программист разбирал как профессионал. Из-за стекла в "аквариуме" звучали слова "PGP", "Jabber", для наглядности Филинков показывал нарисованные им схемы и надел самодельный бумажный колпак с надписью "SMTP" (Simple Mail Transfer Protocol - протокол передачи почты).

В материалах дела указаны три технологии конспирации, указал он: псевдонимы, которые фигуранты использовали в повседневном общении и интернет-переписке, в том числе со школьных лет. Кроме того, следователи выявили применение PGP (по словам Филинкова, обычной компьютерной программы для шифрования и цифровой подписи сообщений, файлов и другой информации в электронном виде) и cистему обмена сообщениями Jabber (ее широкое использование подтверждал в суде эксперт).

"Так где же все эти почтовые ящики, зашифрованные письма и ключи шифрования к ним? Море "признательных показаний", считанных данных с электронных устройств данных - и ни следа переписки или ее шифрования", - обратился к суду Филинков.

Лекция о том, что "конфиденциальность - это не анонимность, не конспирация", не впечатлила судей. "Обвинение не понимает, как работает компьютер", - подвел итог Филинков.

"Человек с псевдонимом Юра подписывается так на всех сайтах в интернете - это следует из вещдоков и Skype, "Спайк" - так называют Илью Шакурского с 8-9 класса школы, что подтверждается свидетелями, "Рыжий" - я его видел, он рыжий, "Близнец" - у него есть брат-близнец", - опровергал он наличие конспирации среди фигурантов.

Филинков призвал судей обратить внимание на разницу в показаниях свидетелей: то, как они зафиксированы в протоколах, и что говорилось на публичном допросе в суде: "предъявили постановление об обыске" превратилось в "никакого постановления","сам открыл дверь" - в "они открыли", "нас встретил Прокофьев" (сосед Филинкова по квартире) - в "положили на пол" и "заломала куча мужиков".

"Вымышленное террористическое сообщество сконструировано абы как. Плохой сценарий написан! И разыгран ужасно. Бедные офицеры ФСБ... Я бы рассмеялся или пожалел этих утомленных высокоинтеллектуальным трудом людей, если бы не сидел уже два с половиной года в комнате восемь метров, если бы не грозящий срок, если бы не страдал от болей физических, травм психических, если бы моей жене не надо было получать убежище в Финляндии - и еще тысяча "если бы", - заявил Филинков.

Image caption Юлий Бояршинов признал свою вину в участии в "Сети" и хранении пороха. Обвинение требует для него шести лет

"Я никогда не разделял террористических взглядов"

28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов, несмотря на жалобы в суды России и ЕСПЧ на пыточные условия в СИЗО-6 и материалы дела, из которых следует, что ему угрожали насилием сокамерники, в суде отрицал факт оказания давления на него. Он признал свое участие в "Сети" и хранение банки с дымным порохом, за что прокурор запросил для него лишь шесть лишения свободы.

Последнее слово Бояршинова было коротким: "Уже два с половиной года я в СИЗО почти. Не могу сказать, что это был опыт исключительно негативный. Потому что за это время изоляция научила меня еще больше любить людей и свободу и еще больше ценить всех близких, которые поддерживали меня. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживали - родителей, супругу, всех близких людей".

"Кроме того, хочу еще раз подчеркнуть, что я никогда не разделял террористических взглядов. Не разделяю и сейчас. Сожалею о содеянном. Рад, что моя деятельность не нанесла вреда реального другим людям. Прошу суд не выносить для меня строгое наказание", - заявил в последнем слове Бояршинов.

"Девять запрошенных лет - наверное, это признак уважения"

Затем с последним словом выступил Филинков. То есть он продолжил свое выступление, начавшееся в рамках прений.

"Девять запрошенных лет - наверное, это признак какого-то уважения, может быть, ко мне, ко всему, что я делал?" - начал выступление уже без написанного текста Филинков.

"Возникла мысль относительно показаний Зорина", - сказал он. Это студент из Пензы, на показаниях которого было основано дело "Сети". Он заключил сделку со следствием и был освобожден от наказания по делу об участии в террористическом сообществе.

"У человека в крови обнаружено пять наркотических веществ во время освидетельствования. При этом найдено при нем два - МДМА и марихуана. Ни МДМА, ни марихуаны в крови нет: пять веществ, синтетические наркотики другие. Благодаря обстоятельствам у меня есть возможность пообщаться с наркобаронами, и они говорят, что синтетические наркотики быстро выводятся из крови. И если бы он употреблял марихуану, то она бы еще осталась у него. Я предполагаю, что сотрудники ФСБ знали, что Зорин употребляет, подбросили ему МДМА и марихуану - видимо, популярные наркотики. Но прогадали - ни того, ни другого у него в крови нет. Поверить в то, что он ездил с ними год, как он говорит, и не употреблял их, а употреблял все, видимо, вокруг другое - тяжело", - говорил Филинков.

"Относительно других признавших показания - Юлика [Бояршинова], Игоря [Шишкина] - они действуют прагматично, они не верят в то, что возможен какой-то другой исход, я их понимаю, - сказал он. - Хотелось бы упомянуть всех, кто засветился в этом деле, в первую очередь это УФСБ - питерское, пензенское, МВД, которое выполняет приказы устные сотрудников ФСБ вообще без запинки, не задавая никаких вопросов, прокуратура, которой хватает только на то, чтобы писать отписки, чтобы пригласить полковника, чтобы он зачитал с бумажки, отказаться от реплики, запросить девять лет... Непонятно, это абсолютно ручное ведомство или это обещанные 10 лет…"

В этот момент судья остановил Филинкова со словами: "Я вас просил немножечко думать о том, о чем вы говорите".

"… Мне обещали 10 лет сотрудники ФСБ. Непонятно, чья это инициатива - прокуратуры, ФСБ? В принципе, это не так важно. Сотрудники Следственного комитета, которые передают заявления о преступлении от одного к другому, теряют все доказательства. Сотрудники ФСИН, которые отказываются регистрировать повреждения, которые обещают, что видеозаписи не будут утеряны, а потом их, оказывается, удалили, суды, которые избирали меру, продлевали ее. Законодательная власть, которая пишет такие статьи. Замарались все, как из этой ситуации выходить, я не знаю… Всё".

Приговор Филинкову и Бояршинову огласят в понедельник, 22 июня.