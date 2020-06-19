В России обсуждают высокую смертность от Covid-19 среди врачей. Как понимать эти цифры?

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Глава Росздравнадзора, выступая в четверг на онлайн-конференции, привела данные о смертности российских врачей от коронавируса. Позже ведомство заявило, что руководительница всего лишь откликалась на слова собеседника и озвученную цифру нельзя считать достоверной.

Специалисты, пытающиеся разобраться в хитросплетениях российской статистики смертности от Covid-19, считают, что данные об умерших медиках являются одним из косвенных свидетельств того, что официальная статистика может не соответствовать реальности.

"489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли", - сказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова 18 июня на проходившей в онлайн-режиме конференции "Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения".

Упомянутая цифра в четыре с лишним раза выше той, что называл минздрав РФ в конце мая.

Через несколько часов информационное сообщение об этом было отредактировано - с указанием на то, что эта цифра не официальная. "СМИ недопоняли, - сообщила Би-би-си пресс-секретарь Росздравнадзора Ольга Малева. - Самойлова продолжила выступление предыдущего спикера, который оперировал такими данными. На самом деле это неофициальные данные. Официальных данных у нас сейчас нет".

По словам Малевой, в минздраве и правительстве в целом есть отчетность о смерти врачей в месяцы эпидемии, но "каждый случай гибели медика разбирается индивидуально". Единственной официальной цифрой пока остается сообщение минздрава от 26 мая - о том, что умер 101 медик.

Алла Самойлова выступала вслед за ведущей онлайн-конференции, журналисткой "России-24" Эвелиной Закамской. По словам самой Закамской, она назвала цифру в 489 умерших врача как пример того, какими данными оперируют неофициальные списки памяти медиков.

"Именно поэтому вопрос был задан со ссылкой на последние цифры, которые появляются в открытых источниках - с просьбой уточнить эти цифры, - рассказала сама Закамская. - Она ее повторила "действительно 489 погибло". Я спросила "какая у вас статистика?", и она ее повторила. Поскольку она ее так точно повторила, я могу предположить, что она действительно среагировала на то, что прозвучало. Но предположить, что глава ведомства выходит с комментарием на конференцию, посвященную безопасности медицинских работников, не имея цифр или статистики, мне показалось достаточно рискованным".

"Похоже, что по каким-то причинам то ли официальная статистика не ведется, то ли она действительно как-то скрывается, ее не афишируют и в публичное поле не выносят. И чиновница, когда ей потребовалось опереться на какие-то цифры, использовала вот такие", - предположил Андрей Коновал, сопредседатель профсоюза медработников "Действие".

489 имен перечислены на сайте "Список памяти", который работает при поддержке профессиональной соцсети "Доктор дома". Проект основан предпринимателем Станиславом Сажиным. На момент публикации связаться с Сажиным, чтобы узнать, откуда он получает данные, не удалось.

Официальные данные и профессиональные списки памяти

В первом списке памяти, который был создан в середине апреля по инициативе группы московских медиков, на сегодняшний день - 459 имен российских медработников, скончавшихся с начала эпидемии.

Издание "Медиазона" 19 мая опубликовало обзор смертности среди медиков. В частности, из 34 случаев смерти среди медработников в Дагестане (на момент публикации) издание подтвердило 27. На тот момент смертность среди дагестанских врачей по неофициальному списку памяти превышала потери от Covid-19 среди всего населения республики, что казалось маловероятным.

"У инициативной группы, которая составляет эти списки, нет задачи включить лиц, в отношении которых нельзя сказать, что они с большой вероятностью погибли от работы с Covid-19, - считает Андрей Коновал из профсоюза "Действие". - Возможны, конечно, какие-то отдельные случаи неточностей, но в целом, я думаю, что эти списки отражают реальные масштабы ситуации".

При этом, подчеркивает Коновал, в конце мая, когда минздрав упомянул о 101 умершем среди медработников, неофициальный список памяти содержал около трехсот имен. Разница могла объясняться более строгими критериями учета смертности, которые применялись на тот момент.

Список памяти важен для независимых статистиков и специалистов по данным, которые пытаются изучать официальную российскую отчетность по смертности от Covid-19.

Одним из первых обратил внимание на необъяснимое соотношение умерших в медицинской профессии и в целом по населению в Дагестане директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников. В Петербурге, подчеркивает он, и сейчас скончавшиеся медработники из списка памяти составляют 12% от общего числа жертв эпидемии.

При этом смертность среди врачей, работавших с ковид-пациентами в Великобритании, Германии, Италии и США, не выходит за рамки 1%.

Правообладатель иллюстрации TASS\Afonina Elena Image caption Если в среднем ситуация со смертностью в медицинской профессии не отличается от страны к стране, то можно ли предположить, что занижены, наоборот, показатели общей смертности от Covid-19 в России?

Андрей Коновал из профсоюза "Действие" утверждает, что для предположений о том, что российские врачи каким-то образом умирают в десятки раз чаще, чем их зарубежные коллеги, оснований нет.

Если в среднем ситуация со смертностью в медицинской профессии не отличается от страны к стране, то, подчеркивают независимые специалисты, можно предположить, что занижены, наоборот, показатели общей смертности от Covid-19 в России.

Вопрос о том, как учитывать статистику ковид-смертей, - предмет спора, идущего не только в России. В то время как одни государства подходят к нему максимально широко, включая в статистику жертв эпидемии почти всех пациентов с Covid-19, российский подход долгое время был консервативным: предлагалось учитывать только тех, кто умер "от ковида" - с ограниченным набором характерных патологоанатомических диагнозов по результатам вскрытия.

Власти Москвы впервые пересчитали смертность по итогам апреля. Официальные данные сначала показывали, что от коронавируса в столице за этот месяц умерли 642 человека. При этом избыточная смертность по сравнению со средним показателем за предыдущие 10 лет в апреле составила около 2 тысяч смертей.

В конце мая власти Москвы сообщили, что пересчитали смертность в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Непосредственно от Covid-19 в апреле умерли 636 человек с положительным тестом, сообщил тогда депздрав. К ним добавили еще 169 смертей с отрицательным тестом, у которых основной причиной стал Covid-19, но уже по результатам вскрытия. И эту методику для подсчетов депздрав Москвы рекомендовал начать применять и в других российских регионах.

"Мы, конечно, точный коэффициент посчитать не можем, но мы понимаем, можем оценить, какую долю занимают врачи в списке от общего количества умерших в регионах, скажем так, с полным или достаточно полным выявлением зараженных среди умерших", - говорит Борис Овчинников.

"Если сравнивать с оценками реальной смертности в Москве от коронавируса, врачи составляют от 1 до 1.5% от всех жертв эпидемии в Москве", - продолжает он.

По словам аналитика, целый ряд других индикаторов позволяет предположить, что петербургская статистика общей смертности занижена примерно в 10 раз. Если это так, то смертность среди врачей опускается на статистически более правдоподобный уровень в 1,2% от общего числа погибших.

С оговорками на то, что врачи в российских провинциях, мало обеспеченные средствами защиты и недостаточно бдительно относившиеся к угрозе коронавируса, могли умирать несколько чаще, чем в столицах, Овчинников полагает реалистичным считать, что врачи составляли от полутора до трех процентов умерших от Covid-19 в России.

В таком случае общее число смертей по состоянию на середину июня колебалось бы в коридоре от 15 до 30 тысяч.

По официальным данным, число жертв коронавируса в стране на 18 июня составляет 7660 человек.