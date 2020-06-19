Кремль отложил "Прямую линию с Путиным" на неопределенный срок. Объясняем возможные причины

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2019 году "Прямая линия с Путиным" стала 17-й по счету и длилась более четырех часов

"Прямая линия с Владимиром Путиным" не планируется в июле, рассказал Би-би-си пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого он говорил журналистам, что "линия" пройдет после голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.

В последние годы "линия" проходила в июне - планы Кремля провести ее в привычные сроки нарушила пандемия.

Этот формат существует с 2001 года, но от такого "общения с народом" мог устать сам президент, считает политолог Татьяна Становая.

Тем не менее во вторник Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ежегодная "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" состоится - после голосования по поправкам к Конституции 1 июля. "Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", - подчеркнул он.

В четверг пресс-секретарь президента заявил Би-би-си, что "линия" пройдет не в июле, а позднее. Назвать более точные сроки он отказался.

Технически мероприятие готовится не так долго - оборудовать площадку и развернуть колл-центр можно за 10-14 дней. Об этом сказал Би-би-си источник, знакомый с подготовкой "линии", но не имеющий полномочий давать официальные комментарии.

Песков призвал не сравнивать формат прямой линии с совещанием 15 июня по мерам поддержки экономики и социальной сферы. Участие в нем, кроме чиновников и бизнеса, приняли обычные россияне. "Все-таки это совсем разные форматы", - пояснил пресс-секретарь президента.

Последняя "линия" в июне 2019 года стала 17-й по счету и длилась более четырех часов.

Важная роль в подготовке "линии" принадлежит внутриполитическому блоку администрации президента (АП), который курирует Сергей Кириенко. Однако в июне АП оказалась занята подготовкой голосования по Конституции, а провести "Прямую линию" в условиях пандемии оказалось сложно, признает политолог Григорий Казанков: "Никто же не отменял противовирусных ограничений, а "Прямая линия" - красивая история, там много людей в зале, большие группы на прямой связи, картинка красивая. А тут чего, все из дома будут выходить в эфир?"

В итоге провести "линию" в июне не представилось возможным, хотя в изначальном политическом календаре она логично выглядела сразу после планировавшегося на 22 апреля "референдума" по Конституции.

"Политический календарь Путина сломался, и это заставляет поддерживать линейку мобилизационных мероприятий - среди них парад и голосование по Конституции, - сказал Би-би-си руководитель программы "Российская внутренняя политика" московского центра Карнеги Андрей Колесников. - Но мобилизационный эффект сильно преувеличен Кремлем, и не очевидно, что высокие результаты голосования и "Прямая линия" вслед за ним пойдут в плюс Путину".

По словам эксперта, впереди длинный период восстановления доходов и рынка труда - если оно вообще начнется, - и нарочито мобилизационные действия власти могут начать раздражать значительную часть общества. В политтехнологическом плане плюсы от проведения "Прямой линии" в ближайшее время неочевидны, считает Колесников.

Казанков тоже считает, что мобилизационная роль "линии" неочевидна: "К тому же в июле странно ее проводить - время мертвое".

Популярность "линии" в последние годы падала, и в Кремле пытались привлечь к ней интерес

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодная телепередача с участием главы государства, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан. Часть вопросов присылают в редакцию, часть - задают зрители в студии и участники телемостов из регионов. В 2016 году Би-би-си выяснила, что вопросы участников репетировали в подмосковном пансионате.

Первые десять прямых линий с 2001 года проходили в декабре или осенью. В 2012 году она не проводилась, официально - из-за переноса на теплое время года. В СМИ это связывали с ростом протестных настроений в обществе,

После 2012-го мероприятие стало проходить в апреле, а в 2017 году впервые было организовано летом - в июне. С тех пор оно проходило в первом месяце лета.

Постепенно интерес россиян к формату угасал. В 2018 году его аудитория оказалась самой малочисленной за последние шесть лет, свидетельствовали данные компании Mediascope. И это несмотря на то, что Кремль пробовал новые форматы мероприятия.

В 2018-м президент впервые за историю формата отчитывал губернаторов и министров в режиме конференц-связи, а в предыдущие годы к "линии" подключили соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". К линии старались привлечь внимание и через трансляцию "неудобных вопросов" президенту бегущей строкой.

Эксперты перечисляют причины переноса, среди которых - и усталость президента от такого формата

Политконсультант Дмитрий Фетисов видит в переносе "линии" идеологические и технологические предпосылки.

Голосование по поправкам в Конституцию - одно из важнейших событий за последние 20 лет, и логично использовать "линию" для подведения итогов, указал эксперт. Накануне голосования Путин выступит со специальным обращением к гражданам с просьбой поддержать поправки, прогнозирует Фетисов.

Технологический аспект переноса "линии", по его мнению, заключается в нецелесообразности отвлекать кремлевскую администрацию от подготовки к голосованию.

Формат "линии" варьируется в зависимости от задач политического планирования, полагает политолог Евгений Минченко. Проведение мероприятия уже после голосования по Конституции он объяснил тем, что рассказы граждан о своих проблемах на "линии" преждевременны.

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"Люди бы говорили ему [президенту] - у меня кран течет, у меня соседи шумят, у меня финансовые проблемы. Они не спрашивали бы про обнуление [президентских сроков в поправках к Конституции]. А зачем ему сейчас это, когда ключевая повестка - голосование по поправкам к Конституции? - рассуждает Минченко. - Логично сначала провести голосование, которое касается принципиальных вопросов организации государственной власти, а потом перейти к жанру "президент решает конкретные проблемы людей".

В ситуации с коронавирусом на первый план для президента выходят мероприятия, которые отменять нельзя - референдум и, что намного важнее для Путина, парад Победы 24 июня, считает руководитель аналитической фирмы Rpolitik Татьяна Становая.

Для Путина эта прямая линия давно перестала играть "сакрально-социальную роль" и "превращается в ежегодную пытку", полагает Становая. Она считает, что мероприятие и вовсе могут перенести на сентябрь-октябрь.

"Для него [президента] прямая линия - традиция, ритуал, который он должен выполнять ежегодно, чтобы поддерживать прямую связь с электоратом, доносить свои идеи, получать обратную связь, - объясняет она. - Он это видит как возможность воздействия на элиту, возможность исправлять ошибки. Для него это обременение, которое нельзя сбрасывать".

По ее мнению, глава государства находится вне логики лидеров западных демократических систем, где избранный глава государства имеет свой электорат, рейтинг и соперников.

"Путин живет в мире, где у него нет альтернативы, у него автоматическая поддержка. Ему не нужно специальных кампаний, мероприятий, чтобы подстраховать результат на референдуме или выборах, потому что то, что он делает, обслуживает интересы нации - он верит в это. Он давно превратился в миссионера", - говорит эксперт.