Британская Шульженко. Певица Вера Линн умерла в возрасте 103 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Знаменитая британская певица Вера Линн умерла в возрасте 103 лет. Во время войны ее прозвали "Любимицей Армии". Одна из самых популярных эстрадных певиц во всей истории Британии скончалась утром в четверг, окруженная близкими и родными.

Пик ее славы пришелся на годы Второй мировой войны. Для британцев она была тем, чем для советских людей Лидия Русланова и Клавдия Шульженко. Ее прозвали "Любимицей Армии". До конца жизни она получала письма от поклонников, адресованные просто "Вере Линн".

Накануне 75-летия победы в мае этого года Вера Линн говорила журналистам об отваге и самопожертвовании военного поколения.

Королева Елизавета II в апрельском обращении к нации по поводу пандемии Covid-19 вспомнила самую знаменитую песню Линн "We will meet again" ("Мы встретимся снова").

"Ее обаяние и волшебный голос поднимали дух страны в самые мрачные времена, и будут веселить сердца будущих поколений", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Месяц назад сборник золотых хитов Веры Линн занял 30-е место из списке 40 самых популярных британских альбомов. Она стала старейшей исполнительницей, которой когда-либо удавалось попасть в чарт.

Кроме "Мы встретимся снова", самые известные песни Веры Линн - "Белые скалы Дувра", "Англия навсегда", "Я увижу тебя", "Если бы у меня были крылья".

Правообладатель иллюстрации Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds

Вера Уэлш родилась 20 марта 1917 года в лондонском районе Ист-Хэм. Ее отец Бертрам работал сантехником, мать Энни - портнихой.

В семь лет талантливый ребенок уже выступал в рабочих клубах. Эту аудиторию она всегда вспоминала как замечательную. Вскоре Вера сделалась в семье главным добытчиком.

Правообладатель иллюстрации Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds

В 11 лет Вера взяла девичью фамилию матери в качестве сценического псевдонима. В детстве она никогда не брала уроков пения.

Правообладатель иллюстрации Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds

Когда Вере было 15 лет, руководитель местного оркестра услышал ее во время выступления и с ходу предложил ей контракт. В 19 лет она записала свою первую сольную песню - "На лесистом холме в Берфордшире".

К 22 годам она продала больше миллиона пластинок, купила родителям дом, а себе - машину.

Правообладатель иллюстрации Decca Records/PA Media

Но настоящую славу Вере Линн принесли фронтовые концерты. Скоро ее прозвали "Любимицей Армии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Свою самую знаменитую песню, "Мы встретимся снова", Вера Линн записала в 1939 году, не зная, что через несколько месяцев она "попадет в яблочко".

Вера Линн была постоянной участницей радиопрограммы Би-би-си "Искренне Ваши", которая выходила в 1941-1942 годах в форме писем на фронт, сопровождавшихся музыкальными номерами.

Image caption Цветущий и одновременно целомудренный облик Веры Линн нравился и солдатам, и семейным людям.

По итогам опроса среди военнослужащих британских экспедиционных сил в Европе Вера Линн опередила Бинга Кросби (с которым изображена на снимке выше) и Джуди Гарленд.

Она выступала везде, где воевали британские солдаты, в том числе в Бирме, Индии и Египте. Позднее она вспоминала ночевки в хижинах, когда травы и ведро воды заменяли ей душ.

Правообладатель иллюстрации PA

В 1941 году Вера вышла замуж за Гарри Льюиса. Они вырастили дочь Викторию и прожили вместе 58 лет до смерти Гарри в своем доме в Дитчлинге в восточном Сассексе.

Вера Линн (крайняя слева) среди участников и гостей программы Би-би-си в честь Дня победы в мае 1945 года. Рядом с ней - знаменитые артисты и освобожденные британские военнопленные. Впоследствии она гастролировала по всему Британскому Содружеству, пела перед королевской семьей и выступала в Лас-Вегасе

После войны сентиментальный стиль Веры Линн вышел из моды, но ее голос постоянно звучал по радио до 1970-х годов. В первом официальном британском чарте ее песни заняли три позиции из двенадцати.

Многим любителям рок-музыки по всему миру, в том числе в бывшем Советском Союзе, имя Веры Линн стало известно благодаря альбому "The Wall" британской группы Pink Floyd, вышедшему в 1979 году. Ей была посвящена одна из песен под названием "Вера": "А помнит ли здесь кто-то Веру Линн? - поет в ней Роджер Уотерс. - Помните, как она сказала, что мы встретимся снова в один прекрасный солнечный день?"

Правообладатель иллюстрации PA

1973 год: Вера Линн только что познакомилась с участниками группы Slade на церемонии вручения наград журнала Melody Maker. В год 100-летнего юбилея Веры Линн ее новый альбом вошел в первую двадцатку британского хит-парада.

Правообладатель иллюстрации Richard Baker

10 августа 2010 года Вера Линн участвовала в праздновании 70-летия Битвы за Британию (ожесточенные воздушные бои в августе-сентябре 1940 года, сорвавшие нацистские планы высадки на Британских островах, известные также как "Блиц").

Правообладатель иллюстрации PA

"Вы радовали и вдохновляли нас во время войны и после войны. Я уверена, что голубые птицы Дувра сегодня прилетят к Вам, чтобы поздравить с днем рождения", - написала королева Вере Линн на ее 100-летие.

Правообладатель иллюстрации PA

В честь юбилея Веры Линн в 2017 году на воспетые ею белые скалы Дувра был спроецирован ее портрет. "Это небывалая честь отпраздновать день рождения столь прекрасным образом", - сказала она.