"Бугалу бойз", "Гордые парни" и антифа: что за группировки участвуют в столкновениях в США?

Демонстрации протеста против расизма, которые продолжаются в США уже три недели, прошедшие после смерти Джорджа Флойда, часто перерастают в жестокие столкновения, погромы и мародерство. Политики, полиция и пресса обвиняют в этом членов нескольких радикальных движений и групп, как правых так и левых, в том числе "Бугалу бойз", "Гордых парней" и антифа.

Кто все эти люди?

"Бугалу бойз"

Boogaloo Bois - это относительно новая антиправительственная субкультура, которую многие считают самым опасным из всех подобных движений.

"Бугалу" - это название популярного в США более полувека назад танца. Благодаря провальному фильму 80-х годов "Брейк-данс 2: Электрическое Бугало" слово стало мемом, означающим неудачный сиквел успешной кинокартины.

Членом "Бугалу бойз", например, считают 32-летнего сержанта ВС США из Калифорнии Стивена Карильо, который обвиняется в убийстве двух полицейских во время протестов в конце мая и начале июня.

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY IMAGES Image caption Члены "Бугалу бойз" часто носят гавайские рубашки и военную форму с заплатками Boogaloo. "Алфавит" - это ссылка на федеральные агентства США, использующие аббревиатуры, такие как ФБР

Перед арестом Карильо написал собственной кровью на своей машине: "Boog" и "Я стал безрассудным" - это слово и эту фразу часто употребляют члены "Бугалу бойз".

"Бугалу бойз" - это аморфное движение без лидера и внятной структуры, которое выросло из форума об оружии на сайте 4chan, который используют для общения, помимо прочих, экстремисты из разных стран.

Сторонники этого движения как правило называют себя либертарианской народной милицией, утверждая, что готовятся к грядущей второй Гражданской войне в США, которую они и называют словом "бугалу".

Пропустить Twitter пост , автор: @PegasusAFA Boogaloo boys at Dallas protest yesterday. Any leftist that thinks that these people are on your side needs to realize these are hardcore rightwingers looking to kick off a second civil war. They are not our friends. As always, if you recognize any of these guys hit the DM’s. pic.twitter.com/H99OGA6LJP — Sunny South Dallas AFA (@PegasusAFA) 30 мая 2020 г.

На 4chan численность "Бугалу бойз" была небольшой, но в последнее время движение заметно разрослось за счет многочисленных страниц, групп и аккаунтов в "Фейсбуке", которые читают десятки тысяч пользователей.

Чтобы избежать удаления постов и закрытия групп администрацией соцсети, сторонники движения часто вместо слова Boogaloo употребляют созвучные термины, например, Big Igloo, Boog или Big Luau.

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK Image caption "Бугалу бойз" часто выходят на протесты с подобными флагами

Некоторые из "Бугалу бойз" называют себя "буджахедами", по аналогии со словом "моджахеды", которым не вполне корректно, но часто называют боевиков из числа радикальных исламистов.

Последователей "Бугалу бойз" отличает пестрота взглядов и значительные вариации в степени серьезности - для многих это не более чем развлечение, сводящееся к созданию сатирических интернет-мемов. Но многих из них можно описать как крайних либертарианцев, то есть противников государственного регулирования, которые мечтают о свержении власти путем вооруженного мятежа.

Отсюда вытекает и второй догмат движения: право граждан на владение оружием для них священно.

"Бугалу бойз" выступали против карантинных мер в связи с коронавирусом: они считали их проявлением тиранической сути государства.

Вооруженные члены движения были замечены на многих акциях протеста против локдаунов в апреле и мае.

Пропустить Twitter пост , автор: @jeremyjojola JUST CONFIRMED: Denver Police seized these guns and tactical gear from two men who showed up to the protest on Friday. One of them, Chevy McGee, tells me he didn't break any laws. McGee is part of the "Boogaloo" movement. #9NEWS pic.twitter.com/A5K8psce4j — Jeremy Jojola (@jeremyjojola) 1 июня 2020 г.

По вопросу о нынешних протестах против расизма "Бугалу бойз" раскололись: часть их поддержала как выступления против полиции и, следовательно, против государства, и даже надеется, что эти протесты перерастут в Boogaloo - гражданскую войну, которой они так ждут.

Поэтому в "Фейсбуке" можно найти немало видео c вооруженными членами движения, которые говорят, что защищают протестующих от полиции.

Другая часть сомневается, стоит ли выступать вместе с левыми.

Некоторые из членов движения по ходу протестов нападают на представителей власти. Троим из "Бугалу бойз" в июне в Неваде было предъявлено официальное обвинение в терроризме: они, как утверждают власти, пытались разжечь беспорядки во время демонстраций.

"Фейсбук" в последние дни начал энергично удалять группы и страницы, связанные с "Бугалу бойз".

Антифа

"Антифа" (сокращение от "антифашисты") - аморфное движение левых радикалов - хорошо известно во многих странах, в том числе и в России. В Америке о нем в последние годы почти не было слышно, но сначала избрание Дональда Трампа, а затем протесты по поводу смерти Джорджа Флойда снова вывели его на передний план.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2020 г.

В рядах "антифа" можно увидеть и анархистов, и коммунистов, и какое-то количество людей, называющих себя социал-демократами. Объединяет их готовность к драке - как они объясняют, в порядке самозащиты или защиты других от правых радикалов.

Есть некоторые свидетельства, что во время последних протестов и беспорядков "антифа" участвовали в мародерстве и погромах. Власти Техаса, например, утверждают, что трое из мародеров, действовавших в столице штата, городе Остин, были из рядов "антифа".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Гордый парень" с наклейкой "Разрешение на отстрел антифа" на шлеме

Дональд Трамп и правые вообще утверждают, что "антифа" были главной движущей силой беспорядков.

Подтверждений этому маловато: "антифа" - относительно небольшое движение, их численность несравнима с общим числом участников демонстраций протеста.

Трамп написал в Твиттере, что объявит "антифа" террористической организацией, но юристы сомневаются, что он вправе это делать в отношении американской, а не иностранной организации.

"Гордые парни"

Proud Boys, как и "Бугалу бойз", - крайне правая организация. Ее основал в 2016 году канадско-британский правый активист Гэвин Макинн.

"Гордые парни" борются с нелегальной иммиграцией и иммигрантами и нередко вступали в уличные стычки с теми же "антифа".

Они часто носят черно-желтые футболки-поло и красные бейсболки с лозунгом Трампа Make America Great Again ("Вернем Америке величие") и называют себя "белыми шовинистами, которые отказываются извиняться за то, что создали современный мир".

В последние пару лет "гордые парни" устраивали уличные битвы с "антифа" в Вашинтоне, Нью-Йорке, штате Орегон и других местах.

Двое из них в прошлом году были осуждены за избиение активистов "антифа" в Нью-Йорке.

"Гордые парни" - яростные противники демонстраций движения Black Lives Matter.

Низвержения статуй лидеров Конфедерации (южных рабовладельческих штатов во время Гражданской войны 1861-1864 гг.) они считают уничтожением истории Америки, и члены группировки выходили охранять такие памятники в нескольких штатах.

После того, как левые учредили в одном из районов Сиэтла "автономную зону", куда они не допускали полицейских, "гордые парни" явились туда - некоторые с оружием.

Фотографии и видео их стычек с "антифа" и другими левыми из "автономной зоны" разлетелись по интернету.

"Фейсбук", "Инстаграм" и YouTube изгнали "Гордых парней" со своих платформ, но во время последних протестов аккаунты, связанные с этой группировкой, появились вновь. В середине июня "Фейсбук" заблокировал 358 таких аккаунтов, а "Инстаграм" - 172.