Роскомнадзор разблокировал Telegram. Почему и какие остаются вопросы

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS Image caption В Москве и других городах проходили многотысячные митинги в поддержку Telegram

В России сняты ограничения с мессенджера Telegram. Это решение Роскомнадзор принял после двух лет безуспешных блокировок. А как же решение суда, борьба с террористической угрозой и жесткая позиция Павла Дурова - Би-би-си искала ответы на эти и другие вопросы.

Давно ли готовилось это решение?

Решение о разблокировке Telegram было принято неожиданно и "без объяснений", рассказал Би-би-си источник, близкий к Роскомнадзору. По его словам, еще накануне сотрудники не знали о таких планах.

"Возможно, новое руководство [Роскомнадзора] решило, что ситуация с мессенджером их дискредитирует", - сказал собеседник Би-би-си. Тот же собеседник утверждает, что осенью 2019 года Роскомнадзор проверял операторов связи на "саботаж режения о блокировке", но ничего не нашел.

Источники РБК на телекоммуникационном рынке и в правительстве утверждают, что обсуждение разблокировки Telegram велось на уровне администрации президента.

"Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым, - сказал собеседник издания. - С самого начала никто не имел ничего против Telegram".

"Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора", - сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А как же решение суда?

Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram с апреля 2018 года. Ранее он внес британскую компанию Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Компании из этого реестра обязаны предоставлять ФСБ ключи деширования сообщений пользователей, но создатель Telegram Павел Дуров заявил, что не намерен выполнять законы, которые "не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.

Это и стало формальной причиной, по которой Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года принял решение о блокировке мессенджера.

В заявлении Роскомнадзора не было ни слова о том, как быть с решением суда. В нем говорилось, что решение было согласовано с Генпрокуратурой России.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила Интерфаксу, что Роскомнадзор может самостоятельно решать, исполнять или нет решение суда о блокировке Telegram.

Ведомство является одновременно истцом и исполнителем судебного решения, пояснила она, "в связи с этим вопросы исполнения решения находятся в его компетенции".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не видит ничего странного в том, что решение суда о блокировке перестало действовать.

"Если суд принимает решение, оно должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать", - сказал он в интервью "Газете.ру".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что способы обхода блокировок, которые использует Telegram, "абсолютно пиратские"

Сняты ли претензии с Telegram?

Отказавшись сотрудничать с ФСБ, администрация Telegram начала активнее бороться с каналами и ботами "террористической направленности", следует из отчетов мессенджера.

"Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом, - писал Дуров в своем телеграм-канале в начале июня. - Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды".

В мае 2018 года она отчиталась об удалении 9,8 тыс. таких ресурсов, в мае 2020 - 45,4 тыс.

Собеседники Би-би-си, которые занимаются мониторингом угроз в Telegram, считают недостаточными усилия мессенджера по пресечению нелегальной деятельности.

"По-прежнему существует сообщество анархистов, где Михаил Жлобицикий анонсировал свой теракт, - сказал Би-би-си директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. - Не меньше стало чатов и каналов наркотической тематики. Идут массовые рассылки о наеме кладменов. Исламисты агитируют, но уже не через чаты, где можно выгрузить контакты пользователей, а через каналы. Говорить, что собственники мессенджера взяли курс на искоренение угроз, - это самообман".

Правообладатель иллюстрации Manuel Blondeau - Corbis / Getty Images Image caption "Приватность не продается", - писал Павел Дуров, комментируя блокировку мессенджера

По словам основателя компании "Интернет-розыск" Игоря Бедерова, Telegram по-прежнему не отвечает на запросы российских правоохранительных органов по деанонимизации пользователей.

"С недавних пор такие запросы даже перестали направлять. Мы регулярно выявляем в нем активные суицидальные сообщества для подростков, чаты любителей детской порнографии. Возможности Telegram позволили создать в нем автоматизированные площадки по торговле наркотиками. В этой связи Telegram, несмотря на высказанное его основателем стремление сотрудничать с властями, остается филиалом даркнета", - сказал Бедеров Би-би-си.

Telegram по-прежнему включен в реестр организаторов распространения информации, кроме того, по российским законам, он обязан хранить персональные данные пользователей из России на территории этой страны.

Когда разблокируют Telegram?

Роскомнадзор исключил сайт telegram.org из реестра запрещенной информации.

По данным сервиса GlobalCheck, в 19:00 мск на территории России без анонимайзеров были доступны 94% подсетей Telegram. По данным сервиса "Мониторинг реестр запрещенных сайтов", к 16:08 18 июня Роскомнадзор разблокировал более 600 тыс. сетевых адресов, судя по всему, связанных с Telegram.

Так закончилось двухлетнее противостояние властей России и мессенджера Павла Дурова.

Что говорят его защитники?

"Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса - хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей, - написал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, защищавший интересы Telegram в суде. - Однако то, в каком виде он сделан - отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения - снижает его ценность".

По мнению Чикова, говорить о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности пока рано.

"Роскомнадзор пытается делать хорошую мину при плохой игре, - сказал Би-би-си руководитель правозащитной группы "Команда 29" адвокат Иван Павлов. - Убедившись в своей беспомощности предпринять какие-то меры по блокировки, он ищет выход из неудобного положения".