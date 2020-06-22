Голосование по поправкам в Конституцию России: какие темы продвигает реклама и чего избегают агитаторы
Семья и дети, русский язык, память предков и будущее страны - главные вопросы, которые обыгрывает официальная и неформальная реклама поправок в Конституцию России. Русская служба Би-би-си изучила ключевые темы - как те, что продвигают новую редакцию Основного закона, так и те, что агитаторы решили обойти.
Президент Владимир Путин 1 июня анонсировал новую дату голосования по поправкам в Конституцию - оно растянется на неделю с 25 июня по 1 июля. Одновременно в России стартовала очередная волна информационной кампании по продвижению этих поправок. По всей стране вешают баннеры с анонсом выборов, как это было в марте, на улицах волонтеры разворачивают стенды и раздают буклеты.
Кроме официальных информационных материалов, которые одобрил Центризбиркомом, в интернете появляются вирусные ролики и посты звезд Instagram, продвигающие поправки.
Би-би-си изучила основные темы, которые используются в агитации, а также те, которые организаторы кампании решили не затрагивать, например, обнуление президентских сроков.
Семья и дети: будущее без голода и геев
Авторы агитационной кампании сделали наибольший упор на теме семьи и детей. Даже на плакатах, которые призывают голосовать за доступную медицину или ежегодную индексацию пенсий, помещают фотографию младенца или ребенка, обнимающего бабушку.
С баннеров об ответственном отношении к животным, которое тоже пропишут в Конституции, смотрят дети, обнимающие собаку или кошку.
Нашумевший вирусный ролик агентства ФАН про геев, забирающих мальчика из детдома в 2035 году, тоже обращается к теме семьи и детей. На видео, опубликованном в начале июня, россиян пугают тем, что если не проголосовать за поправки, детей из приютов усыновят гей-пары.
Другой резонансный ролик о поправках на тему семьи опубликован 15 июня. В нем снялись телеведущая Яна Рудковская, ее муж Евгений Плющенко и их сын Саша (в интернете известен как Гном Гномыч).
На видео Рудковская объясняет сыну, что такое Конституция, а заканчивается ролик словами: "Наш выбор - будущее наших детей".
"Базироваться надо на чем-то несомненном, неаллергенном и не вызывающем политических споров. Такового не так много: дети, животные и, в меньшей степени, 9 мая", - сказала Би-би-си политолог Екатерина Шульман.
Детей на плакатах и в роликах так много в том числе потому, что несовершеннолетних запрещено использовать в политической агитации, а на нынешнее голосование запрет не распространяется, считает политолог Алексей Макаркин.
"Образ ребенка в любой стране важен и эмоционально окрашен, а в России это еще сильнее. У нас есть традиция, что мы живем ради своих детей: может быть, нам плохо, мы не доедим, но наши дети будут жить лучше", - пояснил он.
По словам Макаркина, для повышения явки власти важно ассоциировать поправки с эмоциональными темами. Он напомнил, что образ детей неоднократно использовался властью - например, в 2012-2013 годах для борьбы с "болотными" протестами. Именно защитой детства в Госдуме объясняли законы о гей-пропаганде среди несовершеннолетних и запрет усыновления детей гражданами США.
Русский язык и культура: защитить Пушкина
Эту тему начали использовать еще до переноса голосования на июль. В марте появились ролики с известными людьми, которые призывали голосовать за поправки. Тогда пианист Денис Мацуев говорил, что “поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную защиту нашего уникального культурного кода”.
Актер Сергей Безруков произнес оду русскому языку, цитируя Тургенева: “Русский язык как поддержка и опора. Вот почему, мне кажется, так важна поправка к Конституции о защите и сохранении русского языка”.
Когда на улицах городов появились баннеры с Пушкиным и призывом сохранить родную культуру и язык, в интернете принялись рассуждать, стал бы поэт агитировать за поправки, если бы жил сейчас.
Тему языка выбрали из-за ее универсальности, считает Шульман. "Довольно трудно выбрать что-нибудь такое, что не разделяло бы аудиторию. А Пушкин почти как дитя или животное - по его поводу принято испытывать положительные чувства", - сказала она.
"Мне кажется, они [авторы кампании] апеллируют к тем ценностям, которые всегда выявляются, - заявил Би-би-си президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. - Если спросить русского человека: "Для вас ценен русский язык?", вы стопроцентно получите ответ: "Ценен".
Годами по российским федеральным каналам рассказывали об ущемлении на востоке Украины русского языка, напомнил эксперт: "Почему бы тем, кто продолжает эту агитационную кампанию, не обратиться к тому, что они закрепляли в течение долгого времени? Этот месседж точно укладывается в ментальность людей, смотрящих телевизор".
Память предков и суверенитет: снова о войне
В ролике о поправках певец Олег Газманов говорит о своих родителях - ветеранах Великой Отечественной войны. "Я буду голосовать за те поправки к Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память о наших героях", - произносит он.
Тема войны присутствует в агитации: в городах России можно увидеть баннеры с маленькой девочкой, одетой в военную форму и пилотку, с гвоздиками в руках. "Сохраним память предков", - написано на баннере.
Тема истории пересекается с идеей суверенитета на видео с участием актера Владимира Машкова. "Я хочу, чтобы границы нашей родины были нерушимы и чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть нашей территории, переписать нашу историю", - говорит в ролике артист.
Целевая аудитория этих роликов - старшие поколения, полагает политолог Макаркин. "Если брать поколения, воспитанные в советское время, то для них [война] - не история, а реальность: это их отцы, которые были на войне, деды, которых они помнят. Они очень эмоционально воспринимают любое покушение на память о войне", - считает он.
Людям этого поколения было 25-35 лет в 1991 году - они болезненно восприняли развал Советского Союза, пояснил Макаркин. Tак что их могут зацепить слова о нерушимости границ России.
Будущее страны и сменяемость власти: об этом - наиболее туманно
Лозунги о будущем в агитации выражены в наиболее туманных формулировках. На улицах Москвы можно увидеть баннеры "1 июля. Наше будущее" и "Стабильность и развитие. Конституция 2020".
Картины желаемого будущего агитация не предлагает. Если будущее и рисуют в деталях, то мрачное, которого зрители, по задумке, должны хотеть избежать: как в ролике про геев, которые усыновляют ребенка в 2035 году.
В другом ролике РИА ФАН действие тоже происходит в будущем: школьник критикует мать, что она не голосовала за поправки к Конституции, и из-за этого ему никогда не стать министром, потому что "министры теперь, пока не помрут, будут на своих постах сидеть".
"У нас такая историческая традиция: последние полтора десятка лет мы о будущем говорим очень мало, а если говорим, то потом стараемся не вспоминать, что говорили, потому что не все сбывается", - размышляет Куртов. Впрочем, он предполагает, что в последние недели агитации разговоры о будущем все-таки начнутся.
Возможно эту тему затронет сам Путин, который, по данным источника Интерфакса, в конце июня выступит со специальным обращением и затронет тему поправок.
С будущим ассоциируются все те же дети, которых в агитации очень много, считает Шульман. По ее мнению, непросто нарисовать картину будущего, которая не вызывала бы противоречивых реакций у разных частей общества.
"Никакого Путина". Чего нет в агитации
В агитации к голосованию не затрагивается тема борьбы с коррупцией, привычная для предвыборной риторики. Упоминается лишь запрет на второе гражданство чиновникам - такой пункт в поправках есть.
"Агитационные призывы у разных сторон должны быть разные и принадлежащие им. Если власть будет говорить о борьбе с коррупцией, она становится неотличима от агитации Навального, - предположил Куртов. - Если есть задача максимизации результата, агитационный материал не должен вызывать разных оценок".
Коррупция же - тема обоюдоострая, продолжил эксперт: "“Когда арестовывают коррупционера, в обществе нет эйфории. Люди скажут: одного посадили, а остальные как?"
Нет и традиционной для президентских кампаний темы защиты "человека труда". Би-би-си удалось найти всего одно обращение к ней: на баннерах с шахтерами.
Но главная фигура умолчания в кампании: отсутствие любых упоминаний о том, что поправки обнуляют президентские сроки Путина и позволяют ему остаться на своем посту еще на два срока - до 2036 года.
Алксей Макаркин убежден, что для агитации выбирают темы, с одной стороны, эмоциональные, а с другой - безопасные: такие, к которым даже не целевая аудитория относится в целом положительно.
"Понятно, что агитаторы пытаются избегать тем, по которым есть раскол - поэтому никакого Путина вы на баннерах не увидите, - согласна Шульман. - Так же, как и упоминаний поправок о перераспределении полномочий между президентом и парламентом или президентом и высшими судами".
Но такой безопасный подход к агитации может сделать ее неэффективной. "Есть такая проблема: чем больше вы стараетесь никого не раздражать, тем меньше у вас шансов кого-то заинтересовать", - считает Шульман.
Информирование или все-таки агитация?
Председатель ЦИК Элла Памфилова 10 июня отвергла обвинения в том, что избирком агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
"Никто нигде мне не покажет листовку, где ЦИК говорит: голосуй за или против какой-то поправки", - настаивала Памфилова.
"Если [листовки] сообщают о дате, месте, порядке голосования, цитируют сами поправки - это вполне попадает под информирование, - прокомментировал Би-би-си сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. - Но если они в положительном ключе говорят о поправках, о положительных последствиях в случае принятия поправок - это можно считать агитацией".
Участники оппозиционной кампании "Нет!" обвиняли ЦИК в том, что одобренные Центризбиркомом материалы явно агитируют голосовать "за", а не просто информируют о голосовании. Сайт движения с призывом голосовать "против" был заблокирован.
В опубликованном накануне докладе "Голоса" критиковалось отсутствие в законе о всероссийским голосовании регулирования агитации и правил финансирования.
Это не позволяет "обеспечить плюрализм мнений в общественной дискуссии", сочли эксперты. По их мнению, под видом информирования власть и избиркомы "развернули масштабную агитационную кампанию в поддержку принятия поправок к Конституции".