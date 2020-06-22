Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images Image caption Как считают политологи, совсем не случайно голосование по поправкам в Конституцию пройдет почти сразу после парада Победы

Семья и дети, русский язык, память предков и будущее страны - главные вопросы, которые обыгрывает официальная и неформальная реклама поправок в Конституцию России. Русская служба Би-би-си изучила ключевые темы - как те, что продвигают новую редакцию Основного закона, так и те, что агитаторы решили обойти.

Президент Владимир Путин 1 июня анонсировал новую дату голосования по поправкам в Конституцию - оно растянется на неделю с 25 июня по 1 июля. Одновременно в России стартовала очередная волна информационной кампании по продвижению этих поправок. По всей стране вешают баннеры с анонсом выборов, как это было в марте, на улицах волонтеры разворачивают стенды и раздают буклеты.

Кроме официальных информационных материалов, которые одобрил Центризбиркомом, в интернете появляются вирусные ролики и посты звезд Instagram, продвигающие поправки.

Би-би-си изучила основные темы, которые используются в агитации, а также те, которые организаторы кампании решили не затрагивать, например, обнуление президентских сроков.

Семья и дети: будущее без голода и геев

Авторы агитационной кампании сделали наибольший упор на теме семьи и детей. Даже на плакатах, которые призывают голосовать за доступную медицину или ежегодную индексацию пенсий, помещают фотографию младенца или ребенка, обнимающего бабушку.

С баннеров об ответственном отношении к животным, которое тоже пропишут в Конституции, смотрят дети, обнимающие собаку или кошку.

Нашумевший вирусный ролик агентства ФАН про геев, забирающих мальчика из детдома в 2035 году, тоже обращается к теме семьи и детей. На видео, опубликованном в начале июня, россиян пугают тем, что если не проголосовать за поправки, детей из приютов усыновят гей-пары.

Другой резонансный ролик о поправках на тему семьи опубликован 15 июня. В нем снялись телеведущая Яна Рудковская, ее муж Евгений Плющенко и их сын Саша (в интернете известен как Гном Гномыч).

На видео Рудковская объясняет сыну, что такое Конституция, а заканчивается ролик словами: "Наш выбор - будущее наших детей".

"Базироваться надо на чем-то несомненном, неаллергенном и не вызывающем политических споров. Такового не так много: дети, животные и, в меньшей степени, 9 мая", - сказала Би-би-си политолог Екатерина Шульман.

Детей на плакатах и в роликах так много в том числе потому, что несовершеннолетних запрещено использовать в политической агитации, а на нынешнее голосование запрет не распространяется, считает политолог Алексей Макаркин.

"Образ ребенка в любой стране важен и эмоционально окрашен, а в России это еще сильнее. У нас есть традиция, что мы живем ради своих детей: может быть, нам плохо, мы не доедим, но наши дети будут жить лучше", - пояснил он.

По словам Макаркина, для повышения явки власти важно ассоциировать поправки с эмоциональными темами. Он напомнил, что образ детей неоднократно использовался властью - например, в 2012-2013 годах для борьбы с "болотными" протестами. Именно защитой детства в Госдуме объясняли законы о гей-пропаганде среди несовершеннолетних и запрет усыновления детей гражданами США.

Русский язык и культура: защитить Пушкина

Эту тему начали использовать еще до переноса голосования на июль. В марте появились ролики с известными людьми, которые призывали голосовать за поправки. Тогда пианист Денис Мацуев говорил, что “поправки в Конституцию смогут обеспечить бережную защиту нашего уникального культурного кода”.

Актер Сергей Безруков произнес оду русскому языку, цитируя Тургенева: “Русский язык как поддержка и опора. Вот почему, мне кажется, так важна поправка к Конституции о защите и сохранении русского языка”.

Когда на улицах городов появились баннеры с Пушкиным и призывом сохранить родную культуру и язык, в интернете принялись рассуждать, стал бы поэт агитировать за поправки, если бы жил сейчас.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev\TASS via Getty Images Image caption По поводу Пушкина можно испытывать только положительные чувства, поэтому он стал одним из образов этой кампании

Тему языка выбрали из-за ее универсальности, считает Шульман. "Довольно трудно выбрать что-нибудь такое, что не разделяло бы аудиторию. А Пушкин почти как дитя или животное - по его поводу принято испытывать положительные чувства", - сказала она.

"Мне кажется, они [авторы кампании] апеллируют к тем ценностям, которые всегда выявляются, - заявил Би-би-си президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. - Если спросить русского человека: "Для вас ценен русский язык?", вы стопроцентно получите ответ: "Ценен".

Годами по российским федеральным каналам рассказывали об ущемлении на востоке Украины русского языка, напомнил эксперт: "Почему бы тем, кто продолжает эту агитационную кампанию, не обратиться к тому, что они закрепляли в течение долгого времени? Этот месседж точно укладывается в ментальность людей, смотрящих телевизор".

Память предков и суверенитет: снова о войне

В ролике о поправках певец Олег Газманов говорит о своих родителях - ветеранах Великой Отечественной войны. "Я буду голосовать за те поправки к Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память о наших героях", - произносит он.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images Image caption Власти готовятся к параду на Красной площади, чтобы отметить 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и поднять моральный дух граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию

Тема войны присутствует в агитации: в городах России можно увидеть баннеры с маленькой девочкой, одетой в военную форму и пилотку, с гвоздиками в руках. "Сохраним память предков", - написано на баннере.

Тема истории пересекается с идеей суверенитета на видео с участием актера Владимира Машкова. "Я хочу, чтобы границы нашей родины были нерушимы и чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть нашей территории, переписать нашу историю", - говорит в ролике артист.

Целевая аудитория этих роликов - старшие поколения, полагает политолог Макаркин. "Если брать поколения, воспитанные в советское время, то для них [война] - не история, а реальность: это их отцы, которые были на войне, деды, которых они помнят. Они очень эмоционально воспринимают любое покушение на память о войне", - считает он.

Людям этого поколения было 25-35 лет в 1991 году - они болезненно восприняли развал Советского Союза, пояснил Макаркин. Tак что их могут зацепить слова о нерушимости границ России.

Будущее страны и сменяемость власти: об этом - наиболее туманно

Лозунги о будущем в агитации выражены в наиболее туманных формулировках. На улицах Москвы можно увидеть баннеры "1 июля. Наше будущее" и "Стабильность и развитие. Конституция 2020".

Картины желаемого будущего агитация не предлагает. Если будущее и рисуют в деталях, то мрачное, которого зрители, по задумке, должны хотеть избежать: как в ролике про геев, которые усыновляют ребенка в 2035 году.

Правообладатель иллюстрации DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images Image caption Нарисовать картину такого будущего, которое бы устраивало всех, довольно трудно, даже для рекламщиков

В другом ролике РИА ФАН действие тоже происходит в будущем: школьник критикует мать, что она не голосовала за поправки к Конституции, и из-за этого ему никогда не стать министром, потому что "министры теперь, пока не помрут, будут на своих постах сидеть".

"У нас такая историческая традиция: последние полтора десятка лет мы о будущем говорим очень мало, а если говорим, то потом стараемся не вспоминать, что говорили, потому что не все сбывается", - размышляет Куртов. Впрочем, он предполагает, что в последние недели агитации разговоры о будущем все-таки начнутся.

Возможно эту тему затронет сам Путин, который, по данным источника Интерфакса, в конце июня выступит со специальным обращением и затронет тему поправок.

С будущим ассоциируются все те же дети, которых в агитации очень много, считает Шульман. По ее мнению, непросто нарисовать картину будущего, которая не вызывала бы противоречивых реакций у разных частей общества.

"Никакого Путина". Чего нет в агитации

В агитации к голосованию не затрагивается тема борьбы с коррупцией, привычная для предвыборной риторики. Упоминается лишь запрет на второе гражданство чиновникам - такой пункт в поправках есть.

"Агитационные призывы у разных сторон должны быть разные и принадлежащие им. Если власть будет говорить о борьбе с коррупцией, она становится неотличима от агитации Навального, - предположил Куртов. - Если есть задача максимизации результата, агитационный материал не должен вызывать разных оценок".

Коррупция же - тема обоюдоострая, продолжил эксперт: "“Когда арестовывают коррупционера, в обществе нет эйфории. Люди скажут: одного посадили, а остальные как?"

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images Image caption Президент Путин проводит совещания с ЦИК и рабочими группами, но на рекламных плакатах вы не найдете его изображения

Нет и традиционной для президентских кампаний темы защиты "человека труда". Би-би-си удалось найти всего одно обращение к ней: на баннерах с шахтерами.

Но главная фигура умолчания в кампании: отсутствие любых упоминаний о том, что поправки обнуляют президентские сроки Путина и позволяют ему остаться на своем посту еще на два срока - до 2036 года.

Алксей Макаркин убежден, что для агитации выбирают темы, с одной стороны, эмоциональные, а с другой - безопасные: такие, к которым даже не целевая аудитория относится в целом положительно.

"Понятно, что агитаторы пытаются избегать тем, по которым есть раскол - поэтому никакого Путина вы на баннерах не увидите, - согласна Шульман. - Так же, как и упоминаний поправок о перераспределении полномочий между президентом и парламентом или президентом и высшими судами".

Но такой безопасный подход к агитации может сделать ее неэффективной. "Есть такая проблема: чем больше вы стараетесь никого не раздражать, тем меньше у вас шансов кого-то заинтересовать", - считает Шульман.

Информирование или все-таки агитация?

Председатель ЦИК Элла Памфилова 10 июня отвергла обвинения в том, что избирком агитирует голосовать за поправки в Конституцию.

"Никто нигде мне не покажет листовку, где ЦИК говорит: голосуй за или против какой-то поправки", - настаивала Памфилова.

"Если [листовки] сообщают о дате, месте, порядке голосования, цитируют сами поправки - это вполне попадает под информирование, - прокомментировал Би-би-си сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. - Но если они в положительном ключе говорят о поправках, о положительных последствиях в случае принятия поправок - это можно считать агитацией".

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images Image caption Председатель ЦИК Элла Памфилова отвергла обвинения в том, что избирком ведет агитацию за поправки

Участники оппозиционной кампании "Нет!" обвиняли ЦИК в том, что одобренные Центризбиркомом материалы явно агитируют голосовать "за", а не просто информируют о голосовании. Сайт движения с призывом голосовать "против" был заблокирован.

В опубликованном накануне докладе "Голоса" критиковалось отсутствие в законе о всероссийским голосовании регулирования агитации и правил финансирования.

Это не позволяет "обеспечить плюрализм мнений в общественной дискуссии", сочли эксперты. По их мнению, под видом информирования власть и избиркомы "развернули масштабную агитационную кампанию в поддержку принятия поправок к Конституции".