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В США продолжаются акции протеста Black Lives Matter, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда. Это крупнейшее в истории Соединенных Штатов движение за равные права чернокожих и белых, его поддерживают во многих других странах мира. У сегодняшних событий огромная предыстория. Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Владислав Зубок напомнил о ее основных этапах и рассказал, какие последствия могут быть у нынешних демонстраций.

Владислав Зубок: Рассказ о сегодняшних событиях начинать надо со времен гражданской войны. Все предпосылки событий 2020-го года в Миннеаполисе остались там, в XIX веке.

Сейчас не все помнят, из-за чего началась гражданская война. За тридцать лет до ее начала в США появилось движение аболиционистов - белых людей с Севера, выступавших за отмену рабства. В его основе была протестантская религия, которая однозначно говорила - идея рабства противоречит Библии.

Историческая справка

Рабство и сегрегация

В апреле 1861 года в США началась гражданская война. Пришедший к власти президент Авраам Линкольн начал ее против 11-ти южных мятежных штатов, которые не признали его и заявили о выходе из США. Ключевой вопрос этой войны - рабство. Индустриальный и мигрантский Север требовал отменить его. Сельскохозяйственный и державшийся на труде рабов Юг был против.

Война продлилась до 1865 года, с обеих сторон в ней погибло более 600 тыс. человек. Это больше, чем в любой другой войне с участием США. Север победил, рабство было отменено поправками в Конституцию США.

Но отмена рабства не сделала белых и чернокожих граждан равными. На Юге чернокожих преследовали расисты из Ку-Клукс-Клана. В конце XIX века там появились законы о сегрегации. Они получили общее название "законы Джима Кроу", так звали комического персонажа, его лицо было раскрашено углем. Афроамериканцы и белые жили в разных районах, ездили в разных вагонах поездов, межрасовые браки были невозможны. Неграмотных, то есть, почти всех афроамериканцев, законы лишали права голосовать.

В городах Севера чернокожие селились в гетто, где уровень жизни был гораздо хуже, чем в белых районах.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress Image caption Авраам Линкольн отменил рабство, и борьба за равные права продолжается в США уже больше 150 лет

Первые массовые столкновения между двумя расовыми группами произошли в 1919 году в Чикаго и в 1921 году в Талсе (Оклахома). Это было совсем не похоже на беспорядки, происходящие в США сейчас: тогда в обоих случаях белые объединялись и при невмешательстве полиции атаковали афроамериканцев.

Владислав Зубок: Сейчас появилось какое-то искаженное представление об этой войне. По нему, на Юге жили замечательные джентльмены из фильма "Унесенные ветром" - просто идеал белой англофильской цивилизации. Где-то на заднем плане мелькали чернокожие люди, которые, конечно, были не равны белым, но к которым относились очень хорошо. И вот в эту идиллию и вмешались простые рабочие с Севера во главе с Линкольном.

В такую трактовку верят, в первую очередь, сами американцы-южане. Но и многим нашим соотечественникам эта версия событий нравится.

После войны чернокожим дали землю, и это было немыслимо для их бывших хозяев. В южных штатах они моментально ответили созданием Ку-Клукс-Клана и террором.

В северных штатах чернокожее население перебралось в города. Особенно, с началом Первой мировой войны, когда белые парни ушли сражаться, и их рабочие руки надо было заменить. (Сегрегация не позволяла белым и чернокожим служить вместе; в Первой мировой войне от США участвовали примерно 370 тыс. чернокожих тысяч солдат из 4 млн призывников - Би-би-си).

В таких городах как Детройт, Филадельфия, Чикаго, Миннеаполис появились черные районы и просто гетто, они существуют до сих пор. И именно там произошли первые погромы.

После Второй мировой войны белое население оставляло центры городов. Одни повысили свой уровень жизни, приобрели автомобили и уехали в пригороды, вторые бежали от того, что этнический состав и порядки в их районах стали резко меняться.

Такая ситуация продолжалась до 1960-х годов - и тогда произошел новый взрыв.

Историческая справка

Автобус и Мартин Лютер Кинг

С середины 1950-х годов борьба за равные права между белыми и чернокожими становится массовым явлением. В 1955 году 42-летняя Роза Паркс в городе Монтгомери (Алабама) отказалась уступить место в автобусе белому пассажиру - ее атаковали. После этого чернокожее население год бойкотировало весь городской транспорт. А Паркс стала одним из символов борьбы за равноправие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роза Паркс в автобусе в Монтгомери (Алабама), декабрь 1956 года. К этому моменту Верховный суд США признал сегрегацию в автобусах незаконной

Послевоенное поколение американцев хотело получить гораздо больше свобод. Оно придумало и заимствовало мирные акции протеста, в которых принимали участие десятки и сотни тысяч людей. Равноправие было одной из главных их тем.

Правозащитник и проповедник Мартин Лютер Кинг организовал несколько таких ненасильственных акций - и в 1964 году получил за это Нобелевскую премию мира.

В 1962 году массовые беспорядки прошли в штате Миссисиппи - чернокожий житель Джеймс Мередит несколько раз пытался поступить в местный университет, но ему отказывали. Его дело рассматривал Верховный суд США - и постановил зачислить его. Власти штата отказались выполнять это решение, последовавшие беспорядки привели к тому, что в штате объявили военное положение и ввели национальную гвардию. В 2006 году в университете появился памятник Джеймсу Мередиту.

В 1965 году в пригороде Лос-Анджелеса Уоттс начались массовые выступления после того, как полиция арестовала всю семью молодого человека, который подозревался в вождении в состоянии интоксикации. Беспорядки продолжались неделю, 34 человека погибли, более тысячи были ранены.

В 1967 году похожая история произошла в Детройте, массовые выступления продолжались пять дней, погибли 43 человека, полиция арестовала 7200 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин Лютер Кинг боролся за равенство, к которому Америка все еще стремится

4 апреля 1968 года американский правозащитник и проповедник Мартин Лютер Кинг - главный борец за права чернокожих в те годы - был застрелен в Мемфисе. Акции протеста и неповиновения прошли по всей стране.

Благодаря движению 1960-х, в США появилось первое поколение чернокожих политиков. Официально с сегрегацией было покончено, но неравенство, в том числе экономическое, сохранилось.

Владислав Зубок: На протяжении ста лет после формальной отмены рабства угнетение существовало в не менее отвратительных и изуверских формах.

Почему это взорвалось именно в 1960-е? Сразу несколько серьезных предпосылок. Розу Паркс травили собаками, и это особенно возмутило еврейскую молодежь и раввинов - слишком прямые ассоциации с нацизмом и концлагерями. Так движение за равенство получило новых сторонников.

И в целом запрос на перемены в обществе сильно возрос.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марш за гражданские права в городе Cелма (Алабама). Март 1965 года

Газеты южных штатов контролировались коррумпированными политиками, с которыми никто не хотел связываться. Они избирались практически пожизненно, годами доминировали в финансовом комитете палаты представителей. Но появилось телевидение - и сделало Америку более открытой.

Американцы начали заимствовать и осваивать формы ненасильственного протеста - ведь далеко не все были готовы идти на столкновения с вооруженной полицией.

Наконец, сработал фактор холодной войны. Американцы позиционировали себя как лидеры свободного мира, и им было неудобно иметь дома такой атавизм как сегрегация. И политики - сначала Джон Кеннеди, а потом сменивший его Линдон Джонсон - заняли решительную позицию, несмотря на сопротивление южан.

Ненависть к Кеннеди на юге была колоссальной - его же и убили там, в Техасе. Но Джонсон продолжил его дело, и в 1964-м был принят Акт о гражданских правах, который уничтожил сегрегацию.

Конечно, чернокожим стало легче дышать, с ними уже не обращались как с людьми второго сорта. Но и многого они в экономическом смысле не получили. Начались программы по борьбе с бедностью. Все, кто не имел работы, стали получать социальное пособие - вэлфер, и это оказалось очень коварной вещью.

Уже в начале 1970-х социологи, консервативные социологи, так скажем, стали приводить данные исследований о том, что вэлфер ведет к деградации социума. Люди получали искусственную финансовую подпитку, не были мотивированы работать.

Появился закон о преференциях в области образования: чернокожих детей стали отдавать в белые школы. Только родители, например, в Бостоне, устроили из-за этого почти восстание.

Это были крайне тяжелые и травматичные шаги вперед - наверное, сейчас это можно так рассматривать. Так продлилось с 1970-х до наших дней.

Историческая справка

Бандиты и правозащитники

В марте 1991 года житель Лос-Анджелеса Родни Кинг ехал на своей машине в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, это заметили полицейские и приказали ему остановиться. Кинг поехал еще быстрее: встречаться с полицейскими в таком виде ему было нельзя. Он досрочно освободился из тюрьмы, где сидел за грабеж, и новое правонарушение отправило бы его обратно за решетку.

Полицейские догнали Кинга, он получил 55 ударов резиновыми дубинками и два удара электрошоком. Его избиение снял случайный свидетель - и отнес пленку на телевидение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После оправдания полицейского по делу об избиении Родни Кинга в Лос-Анджелесе началась настоящая война

29 апреля 1992 года суд присяжных признал действия полицейских законными - и в США начались самые большие в ХХ веке столкновения на расовой почве. Погибли 63 человека, было разрушено около 5,5 тысяч зданий. Международный аэропорт Лос-Анджелеса прекратил свою работу, потому что с воздуха города не было видно - такой над ним стоял дым.

Ущерб от погромов составил 1 млрд. долларов. Полиция Лос-Анджелеса считает этот эпизод одним из самых темных в своей истории. После него гражданские и правозащитные организации впервые получили доступ к контролю над действиями правоохранительных органов. Избивавшие Кинга полицейские со второго раза были признаны виновными.

Родни Кинг появился перед протестующими и произнес фразу, которая цитируется и до сих пор: "Почему мы [чернокожие и белые] не можем просто ладить?". Он получил компенсацию от полицейского департамента Лос-Анджелеса в размере 3,8 млн долларов, но и в дальнейшем совершал мелкие правонарушения. Часть полученных средств он потратил на борьбу с наркоманией.

Кинг умер в июне 2012 года. Его дочь Лора создала благотворительный фонд, который занимается социальными программами и платит молодым афроамериканцам образовательные стипендии.

Владислав Зубок: В крупных городах США есть районы, где даже "Макдоналдсов" нет - зачем открывать, если их неизбежно разграбят. Там бедность, преступность, там торгуют наркотиками.

Дело Родни Кинга можно считать иллюстрацией процессов, которые начались в конце 1960-х годов. Раньше полицейский был царем и богом, особенно когда заходил в черный район. Потом это изменилось, появились, например "Черные пантеры" - радикалы, которые на полицейский террор отвечали своим террором.

На низовом уровне разницы между борцами за права чернокожих и преступниками в те годы не существовало. Они могли быть идейными ребятами, а в свободное время продавать наркотики. Передел территорий и война банд были нормой.

Столкновения с полицией были неизбежными, и здесь тоже надо понимать: люди, которые патрулируют бедные и опасные кварталы с риском для своей жизни, - они тоже по определению рисковые ребята. Коррупция и садизм были нормой среди них. Но эта полиция была плоть от плоти того общества, которое она защищала

Историческая справка

Полиция и опять полиция

Именно проблема полицейского насилия была причиной беспорядков в последние несколько лет. В 2001 году в Цинциннати власти были вынуждены объявить комендантский час - беспорядки начались из-за того, что чернокожий 19-летний правонарушитель Тимоти Джонс был застрелен белыми полицейскими. В ходе погромов ранения получили 60 человек.

С августа до декабря 2014 года в разных городах США происходили волнения из-за событий в Фергюсоне (Миссури). Причина аналогична: полицейские при попытке ареста убили 18-летнего Маркуса Брауна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лозунг Black Lives Matter появился в ответ на жестокость полиции еще в 2015 году

В 2016-м национальную гвардию пришлось вводить в Северной Каролине - после убийства полицией чернокожего Кейта Скотта. Он якобы вышел из машины с оружием в руках, его родственники настаивали, что это была книга.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин почти девять минут душил ногой Джорджа Флойда. Он умер. Ранее судимый Флойд подозревался в том, что пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой. Демонстрации и беспорядки из-за этого продолжаются и сейчас. Они вышли далеко за пределы Соединенных Штатов.

Протесты пользуются беспрецедентной поддержкой как в США, так и в остальном мире. В нескольких американских городах полицейские вставали на одно колено, демонстрируя свою солидарность с митингующими. При этом во всех проходивших акциях принимали участие представители разных этнических общин.

Хэштег Black Lives Matter поддержали политики, звезды шоу-бизнеса, представители большого спорта. Футболисты английской Премьер-лиги играют с этим хэштегом на спине - вместо своих имен. В целом, убийство Джорджа Флойда вывело дискуссию о равенстве на принципиально новый уровень, она стала серьезным политическим вызовом для современной молодежи - все это происходит впервые.

Владислав Зубок: Событие происходит прямо сейчас, и, конечно, нужна временная дистанция, чтобы оценить его масштаб.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американские либералы полностью поддержали акции протеста, потому что для них это еще и выступление против Дональда Трампа

Но что можно сказать точно: для чернокожего населения не прошло даром президентство Барака Обамы, им гордились очень многие. А после Обамы пришел Трамп, который вообще не скрывает своих расовых предрассудков и стереотипов. Контраст получился серьезный.

Ненависть моих знакомых - либерально-прогрессивных белых американцев - к Трампу беспредельна, она зашкаливает. На любую проблему они реагируют так: давайте сначала свалим Трампа, а затем подумаем, как ее решать.

Люди с такими убеждениями поголовно поддержали движение Black Lives Matter - всеми своими силами. А в целом это самое крупное вовлечение белого образованного населения в борьбу за права чернокожих. В сочетании с масштабом выступлений самих чернокожих - это мощная синергетика.

Масса людей самых разных убеждений, средний класс, надеются, что это движение поможет свалить Трампа. Я как аналитик современной американской политики так не думаю, но и понимаю, почему они так твердо в это верят: событий такого масштаба просто не было.

К любому большому народному движению присоединяются лихие люди. Протестовать идут люди из гетто, городские банды, а не только домохозяйки и студенты. Они компенсируют свой гнев, грабя белые кварталы. Ведь грабеж - это немедленная компенсация за свою ярость. Образованный человек, желая выразить протест, пишет гневный блог или идет на демонстрацию, не образованный - берет камень.

Мы можем сказать, что поляризация общества обостряется. Сформировались два лагеря, которые не могут слышать друг друга, раскол идет по знакомым и по их семьям.

Будет бушевать культурная война, уже началось и продолжится движение, которое говорит: наши предки были расистами, а теперь мы каемся. Будут попытки дать чернокожим новые преференции в образовании и культуре.

Но это в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной: социальное неравенство в Америке достигло максимума с начала ХХ века. На это наслаивается кризис: только экономика начала оправляться после длительной рецессии, коронавирус отбросил ее назад. Есть все предпосылки для того, что выступления за права чернокожих перейдут в протест бедных против супербогатых.