Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ископаемая экономика не сдаётся. Несмотря на протесты и "зеленую" повестку, Германия на днях ввела в строй новую угольную электростанцию

Карантин из-за коронавируса резко сократил выбросы парниковых газов в атмосферу, однако глобальное потепление идет своим чередом, не обращая внимания на чистоту воздуха в мегаполисах. Чтобы остановить нагревание планеты, одноразовый кризисный спад необходимо превратить в системный, предупредили международные организации и подсчитали, во сколько это обойдется: 3 трлн долларов за три года.

Мир получил исторический шанс раз и навсегда перевести экономику на чистые рельсы: если раньше на затратную перестройку постоянно не хватало денег и политической воли, то сейчас есть и то, и другое. На борьбу с кризисом правительства крупнейших стран мира выделили астрономические суммы - более 10 трлн долларов.

Если правильно потратить эти деньги, то возможно, удастся избежать повторения недавнего прошлого, когда после финансового кризиса 2008-2009 годов сократившиеся было выбросы не только немедленно вернулись на прежний уровень, но и начали расти рекордными темпами.

С тех пор мир безоговорочно признал, что с потеплением надо бороться, и почти все страны планеты подписались под Парижским соглашением о сокращении выбросов. После выхода США из договора его цели становились все призрачнее, пока не случилась пандемия Covid-19.

Власти обеспеченных стран выделили триллионы на оживление экономики и пообещали "зеленое" восстановление. Чтобы узнать, какую лужайку экологичнее поливать нежданным денежным дождем, они спросили экспертов.

В ответ появился план: куда потратить 1 трлн долларов в год, так чтобы через три года выбросы парниковых газов сократились почти на 15% к прошлогоднему уровню, а деловая активность ускорилась на дополнительный 1% и в результате мировая экономика оказалась на 3,5% больше, чем была бы без этих "зеленых" инвестиций.

"Вполне возможно одновременно и подстегнуть экономический рост, и создать миллионы рабочих мест, и системно переломить тенденцию увеличения выбросов", - написали авторы плана: Международное энергетическое агентство (IEA) и Международный валютный фонд.

В отличие от прошлого кризиса, сейчас все складывается в пользу зеленой революции.

"Нынешнее положение дел дает властям уникальную возможность. По сравнению с кризисом 2008-2009 года, традиционные технологии чистой энергетики сейчас намного доступнее и дешевле, а новые разработки созрели для масштабного внедрения", - пишут авторы плана.

Восстанавливать старое или строить новое?

Чтобы добиться целей Парижского соглашения и удержать повышение температуры на планете в пределах полутора градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем, в ближайшее десятилетие выбросы нужно ежегодно сокращать на 7,6%, предупредила ООН в конце прошлого года.

Media playback is unsupported on your device Какая связь между углекислым газом и изменением климата?

Коронавирус выполнил эту задачу за людей - в этом году сокращение будет как раз примерно таким. Но цена его неприемлема ни для людей, ни для политиков: миллионы потеряли работу, десятки миллионов сохранили места только благодаря щедрым пособиям и госпомощи, которая не может продолжаться бесконечно.

Кратчайший путь вернуть людям заработок - восстановить все, как было, а не тратиться на перестройку экономики в момент, когда и без того забот достаточно, говорят критики затратных планов сокращения выбросов.

Одно другому не мешает, возражают ученые, эксперты и экологи.

План IEA обещает создание 9 млн рабочих мест в год. Примерно столько же, по оценкам экономистов, безвозвратно потеряет Евросоюз, когда иссякнет антикризисная поддержка занятости.

Эти люди могут найти работу в новых зеленых отраслях, если власти вложатся в сокращение выбросов. IEA выделяет три основных: переоборудование жилья для повышения его энергоэффективности, строительство электросетей и возобновляемую энергетику.

Перерождение экономики в светлую и чистую обойдется относительно недорого. В прошлый кризис примерно 15% всех затрат на реанимацию бизнеса было вложено в зеленые технологии. И пусть выбросы все равно выросли, те стимулы в итоге привели к взрывному развитию возобновляемой энергетики и других чистых производств. Во многим благодаря им, например, Tesla Илона Маска завоевала мир.

Если сейчас вложить рекомендованные 3 трлн, то доля в общих затратах будет примерно такой же, а вот выбросы сократятся, обещает IEA. И потенциально нас ждет новый технологический прорыв.

Однако власти не спешат отписывать ассигнования на экологию. У них другие приоритеты, пока люди по их прямому распоряжению сидят без работы, бизнес придушен, а в больницах не хватает лекарств, оборудования и персонала.

Из почти 12 трлн долларов анонсированной помощи в 50 крупнейших экономиках мира лишь 60 млрд (0,5%) обещано пустить на зеленые инициативы, подсчитал Bloomberg. Две трети этой суммы потратят немцы в богатейшей стране Европы.

Дорогое удовольствие или выгодное вложение?

Один триллион долларов в год - относительно небольшие деньги, чуть более 1% глобального ВВП.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переход в электробудущее ради отказа от бензина потребует масштабных инвестиций в линии электропередачи, напоминает IEA

Поскольку инвестиции составляют примерно четверть мировой экономики, или около 23 трлн долларов, речь идет о том, чтобы всего какие-то 4% вложений шли на то, что предотвращает глобальное потепление. И не обязательно новые деньги - часть уже тратится на возобновляемую энергетику, сокращение выбросов и энергосбережение.

Другими словами, речь идет не о масштабном пересмотре бизнес-планов компаний и стран, а лишь о скромной корректировке с прицелом на сокращение выбросов. И не о дополнительных тратах, а скорее о перенаправлении и без того запланированных инвестиций.

Например, вместо ремонта старых автобусов, строительства газовой электростанции или субсидий людям на оплату электроэнергии, те же деньги можно пустить на электрификацию городского транспорта, ветряки и дотации на покупку солнечных батарей и теплоизоляцию.

План IEA рассчитан на то, что большую часть ежегодного триллиона вложат из частного кармана компании и граждане. А на государственные инвестиции из народных денег (госзакупки, льготы и субсидии из бюджета) придется лишь 30%. То есть доля "зеленых" трат в антикризисной господдержке в итоге окажется даже ниже.

Чтобы подтолкнуть людей, политиков и бизнес к затратному пересмотру жизненных приоритетов, нужна общегосударственная, а лучше - межгосударственная инициатива и финансовая помощь.

Пионером тут выступает Европейский союз - крупнейшее на планете политическое объединение стран с населением 450 млн человек и второй по размерам после американской экономикой в мире.

ЕС пообещал выделить на борьбу с кризисом триллионы евро и рассчитывает заодно на эти деньги перестроить экономику и выйти в лидеры чистых технологий. Однако план пока лишь обсуждается, и единства среди 27 стран-членов нет.

А вот защитники природы уже недовольны.

Европейский "Гринпис" обвинил политиков в уступках компаниям, делающим бизнес на ископаемом топливе. Экологи проанализировали антикризисные меры, нашли в них угрозы зеленому будущему и призвали ЕС закрыть эти лазейки.

"Мало где власти заметно озабочены тем, что бюджетные и монетарные антикризисные меры потенциально угрожают климату. Это безрассудно и опасно: триллионы евро, выделенные на борьбу с Covid-19, могут обернуться увеличением выбросов и отсрочкой жизненно необходимых зеленых инвестиций", - предупредили они.