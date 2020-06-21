Латрункули: римская игра, покорившая Норвегию, и откуда у динозавра мягкие яйца

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Римская игра, которая понравилась викингам

Что таится под крышкой унитаза

Арктическая находка, оказавшаяся яйцом-рекордсменом

Вонь и аромат - в чем разница?

От "игры наемников" до "Королевского стола": как римская настольная игра добралась до Норвегии

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Древние римляне очень любили настольные игры. Что-то досталось им от греков, что-то пришло с Востока, что-то они изобрели сами.

Одной из самых популярных считалась "игра наёмников" или латрункули (ludus latrunculorum), нечто среднее между шахматами, шашками и нардами, со множеством правил и вариаций. Игра была непростой, совсем не дешевой и подразумевала наличие у игрока навыков тактического и стратегического мышления.

И вот такую игру обнаружили в погребальном кургане времен раннего железного века в местечке Итре-Фоссе на севере Норвегии рядом с древним морским путем Nordvegen, что, собственно, и означает "северный путь". Путь этот был столь важен, что дал название самой стране - Норвегии.

Археологам крайне редко попадаются такие полные наборы (к сожалению, даже в этой находке отсутствует само игровое поле), зато они почти наверняка могут объяснить, как римская игра оказалась в далекой Скандинавии.

Дело в том, что фишки были обнаружены в погребальном кургане и скорее всего принадлежали знатному человеку. Это подтверждают и найденные поблизости гончарные изделия, бронзовая игла, обожженное стекло и изделия из кости, то есть предметы роскоши по тем временам.

"Все это статусные предметы, которые свидетельствуют о тесных контактах с Римской империей, где любили настольные игры, - объясняет историк из Музея Университета Бергена Мортен Рамстад. - Люди, игравшие в такие игры, принадлежали к местной аристократии или высшему классу. Возможность играть в такую игру свидетельствовала о том, что у них было на это время, средства и они обладали стратегическим мышлением".

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Правообладатель иллюстрации Bergen University

Обнаруженные фишки сделаны из кости и относительно хорошо сохранились. На игральных костях можно различить небольшие кружочки, обозначающие цифры ноль, три, четыре и пять.

Игра, за которой коротали время купцы, военачальники и знатные люди, наверняка оказала свое влияние на культуру этих мест и не исключено, что стала прообразом не менее знаменитой настольной игры викингов Hnefatafl ("Королевский стол").

Бачково-толчковая угроза

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"Товарищ, помни: меткость - залог чистоты", - гласила самодельная табличка на дверях деревянного туалета типа сортир в курортной деревушке на берегу Черного моря. Чистотой и гигиеной, помнится, там и не пахло, а пахло совсем иным...

С тех пор утекло много воды, и современные уборные со сливными бачками - не чета деревянным домикам 1970-х годов, никакого вам зловония, все чисто...

Ан нет, говорят ученые, смоделировавшие динамику жидкости, вырывающейся из сливного бачка, и обнаружившие, что мельчайшие капельки вылетают из унитаза на высоту до метра и могут висеть в воздухе до одной минуты. А ведь они могут содержать самые разнообразные вирусы и бактерии.

"Можно предположить, что скорость разлета капелек будет еще выше, если уборной пользуются часто, например по утрам в большой семье или в общественных туалетах в густонаселенных местах", - прогнозирует Цзисян Ван, руководитель исследовательской группы из Университета Янчжоу, результаты работы которой были опубликованы в специализированном издании Physics of Fluids.

При моделировании работы бачково-толчкового механизма китайские ученые сравнивали два устройства: с одним и с двумя симметричными смывными отверстиями, откуда вода под напором выплескивается в унитаз.

"Результаты моделирования вызывают сильную тревогу, поскольку наблюдается мощный, устремленный вверх поток, содержащий вирусы, и эти частички в 40-60% случаев поднимаются выше уровня сидения унитаза", - отмечают экспериментаторы.

Конечно, цифры впечатляют, если не сказать - настораживают, однако ученые работали с лабораторными жидкостями и аэрозолями, так что с точностью утверждать, смогут ли заразить вас патогенные частицы, попавшие в воздух или осевшие на сидении унитаза, они не берутся.

И все же сама мысль о том, что из унитаза что-то вылетает, вызывает не самые приятные эмоции. Конечно, чтобы избежать попадания в воздух этого водоворота бог весть что содержащих капелек, идеальным решением было бы перед смывом закрывать крышку унитаза. Но если дома это вполне осуществимо, то в общественных местах такие крышки часто отсутствуют.

"Ежедневная посещаемость общественных туалетов невероятно высока, - напоминают авторы исследования ( а мы, в свою очередь, напомним, что дело происходит в Китае), - и если уборной воспользуется больной человек, то это может привести к большому числу последующих заражений. Поэтому все уборные необходимо тщательно обследовать с целью предотвращения эпидемий".

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С домашними уборными все более или менее понятно, а вот тем, кто вынужден пользоваться общественными туалетами, ученые рекомендуют тщательно протирать сидения перед использованием, спускать воду с закрытой крышкой, если она, конечно, имеется, и не забывать мыть руки.

Яичко, яичко, кто тебя снес?

Правообладатель иллюстрации Lucas Legendre Image caption Долгое время археологи называли окаменелость "этой штуковиной"

Когда чилийские исследователи во время антарктической экспедиции в 2011 году обнаружили эту окаменелость (по крайней мере в этом сомнений у них не возникло), они были очень сильно озадачены. Это "нечто" было явно органического происхождения, выглядело, как приплюснутая картофелина, но гораздо крупнее - 28 на 18 см, и было решительно ни на что не похоже.

С тех пор разные ученые тщетно пытались разгадать, что же это за окаменелость, и только в 2018 году один палеонтолог предположил, что это может быть яйцо. Правда, судя по виду и размеру, предположение было очень смелым, да и скелетика внутри обнаружить не удалось, и все же, на взгляд постдокторанта Техасского университета в Остине Лукаса Лежендра, эта версия заслуживала внимания.

Анализ окаменелости действительно выявил слоистую структуру, напоминающую мягкую мембрану, и значительно более тонкий внешний слой, свидетельствующий, по мнению Лежендра, о том, что перед ним - кожистое яйцо.

"Обнаружить окаменелое кожистое яйцо в таком хорошем состоянии - это редкая удача, признается Лукас, опубликовавший результаты своих исследований в журнале Nature. - Это самая крупная из всех обнаруженных окаменелостей такого рода. Мы даже не догадывались, что они могут достигать таких огромных размеров. И поскольку мы полагаем, что это яйцо отложила гиганская морская рептилия, мы можем получить уникальную информацию о репродуктивной стратегии этих животных".

Впрочем, это открытие задало ученым и новые загадки, прежде всего - кому принадлежало это яйцо. Науке известны яйца и побольше размером, но несли их эпиорнисы - так называемые слоновые птицы, жившие на Мадагаскаре аж до середины XVIII века (человек сам постарался, чтобы они не дожили до наших дней).

Однако антарктическая окаменелость принадлежала точно не птице и не динозавру, потому что в те времена там таких крупных просто не водилось.

Поэтому исследователи предположили, что яйцо могла снести какая-то морская рептилия, возможно - мозазавр, один из крупнейших хищников в истории.

Эту теорию косвенно подтверждает тот факт, что яйцо было обнаружено неподалеку от скелетов детенышей мозазавров и плезиозавров.

Кстати, в том же номере Nature были опубликованы результаты другого исследования, авторы которого утверждают, что кожистые яйца могли откладывать не только рептилии, но и динозавры.

Почему мы делим запахи на плохие и хорошие?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почему-то когда говорят о вони, часто вспоминают грязные носки...

Почему мы с удовольствием вдыхаем аромат розы (хотя на самом деле этот запах - точно такой же продукт жизнедеятельности цветка, как наши кишечные газы) и с отвращением отворачиваемся от пары носков, которые каким-то чудом вот уже неделю избегают стирки?

Может быть, решили исследователи из Университета Мэриленда, все дело в том, что мы учимся любить или ненавидеть какие-то запахи, а может быть, в ваших носках в самом деле слишком много зловонных бактерий, но для начала они решили все разложить по полочкам.

Атмосфера вокруг нас наполнена крошечными молекулами, которые выпускают пахучие субстанции вроде духов или собачей шерсти после купания. Человек способен воспринимать тысячи разных запахов благодаря миллионам расположенных в носу рецепторов, которые активизируются, когда вы втягиваете носом воздух.

Получив информацию о пахучих молекулах, рецепторы посылают сигнал в мозг, который все эти данные обрабатывает, и хотя, к примеру, запах печенья состоит из множества разных молекул, вы способны обобщить всю эту информацию и все равно прийти к выводу, что чувствуете именно запах печенья.

Ваш мозг умеет накапливать положительный и отрицательный опыт и ассоциирующиеся с ним запахи. Ученые называют это воспоминаниями, связанными с обонянием.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запах яблочного пирога способен вызвать в памяти самые приятные воспоминания

К примеру, уловив запах любимой еды, вы вспоминаете о своей бабушке, которая так хорошо ее готовила, и мозг выбрасывает в кровь вещества, вызывающие чувство тепла и спокойствия.

Бывает и наоборот: почувствовав запах морепродуктов, ваш мозг сразу вспоминает о сильном отравлении, запускает другие вещества в вашу кровь, и вот уже вы бежите прочь от рыбного ресторана, с трудом подавляя рвотные позывы.

Так из-за приятных и негативных воспоминаний у вас формируется память, завязанная на запах.

Но как быть с запахами, которые кажутся вам приятными или отвратительными несмотря на то, что не вызывают в вашей памяти никаких ассоциаций или вовсе были вам ранее неизвестны?

Тут, по словам ученых, уже включаются инстинкты.

Запах многое может рассказать вашему подсознанию, а инстинкты помогут разобраться с тем, что хорошо, а что - опасно. К примеру, запах крови отталкивает людей и травоядных, но привлекает хищников. Это помогает жертве ускользать от охотника, а хищнику - находить добычу.

Запах может предупредить вас об опасности отравления. Так, в тухлых яйцах идет быстрое размножение бактерий, которые расщепляют белки, и при этом выделяется токсичный сероводород. Вы ощущаете это как страшную вонь и конечно же не станете есть такое яйцо, а значит - не отравитесь.

Ну а что касается грязных носков, то они, конечно, вас не убьют и не отравят, но вот отпугнуть от вас других людей вполне способны, так что лучше все же донести их до стиральной машины, в которой бактерии погибнут, и запах пропадет.