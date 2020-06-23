Елизавета II предложила всем желающим виртуальный тур по Букингемскому дворцу

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Букингемский дворец стал официальной резиденцией британских монархов в 1837 году

Королева Великобритании Елизавета II предоставила всем желающим редкую возможность совершить виртуальный тур по Букингемскому дворцу, который является ее лондонской резиденцией.

Обычно каждое лето дворец открывает свои двери для посетителей, и десятки тысяч счастливых обладателей билетов устремляются побродить по его залам и коридорам.

Эту традицию пришлось нарушить из-за эпидемии коронавируса, зато редкую возможность заглянуть внутрь получил любой пользователь соцсетей. Снимки и видео опубликованы в официальном "Инстаграме" королевской семьи.

Здание, которое сначала называлось Букингем-хаус, начали строить в 1703 году для герцога Букингемского. Но вскоре оно приглянулось британским монархам, его достроили, и в 1837 году, при вступлении на престол королевы Виктории, дворец был официально объявлен королевской резиденцией.

По официальным данным, в Букингемском дворце насчитывается:

19 парадных залов

52 спальни - королевские и гостевые

188 помещений для дворцового персонала

92 рабочих кабинета и офиса, включая почтовое отделение

78 туалетных комнат

Ниже на снимке - Белая гостиная, откуда королева и другие члены королевской семьи выходят к гостям в другие парадные залы. Она примечательна особенно высокими потолками и огромной золотой люстрой.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Белая гостиная, она же зал для аудиенций

Белая гостиная также иногда используется как зал для аудиенций. В 2019 году Елизавета II принимала здесь чрезвычайного и полномочного посла Японии в Соединенном Королевстве Ясумасу Нагамина. На этом фото также виден позолоченный рояль с инкрустацией.

Правообладатель иллюстрации Royal Family

Тронный зал, как и другие парадные залы дворца, спроектирован архитектором Джоном Нэшем, получившим в 1811 году заказ на целый ряд работ в Лондоне от принца регента (будущего короля Георга IV).

В работе над этим помещением Нэш использовал некоторые из своих находок, которые применял при оформлении театров. В креслах, которые видны на возвышении, во время коронации в 1953 году сидела Елизавета II и ее супруг-консорт герцог Эдинбургский. На креслах выгравированы их инициалы: королевы - EIIR, принца Филиппа - P.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Тронный зал

Бальный зал - самый большой из всех парадных помещений дворца с самым роскошным интерьером. Он был закончен в 1855 году во времена правления королевы Виктории. Здесь проходят торжественные банкеты и государственные приемы.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Бальный зал

На этом фото - государственный прием в честь испанского короля Филипа VI во время его визита в Великобританию в 2017 году. Здесь же при другом интерьере проходят церемонии вручения королевских наград.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Прием в Бальном зале в честь короля Испании

Художественная галерея дворца была спроектирована специально для демонстрации работ короля Георга IV. Сегодня здесь висят в основном полотна итальянских, голландских и фламандских мастеров XVII века.

Это не единственное место во дворце, где хранятся шедевры. Известно, что Елизавета II располагает большой коллекцией, в которую входят работы Рембрандта и Рубенса.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Художественная галерея

И, наконец, украшение дворца - парадная лестница, ведущая к залам для официальных приемов. Стены по бокам увешаны портератами ближайших членов семьи королевы Виктории, включая ее родителей - герцога и герцогиню Кентских.

Правообладатель иллюстрации Royal Family Image caption Парадная лестинца

Во время виртуального тура по дворцу пользователи смогут приближать интересующие их предметы и перемещаться в пространстве.