Начинается неделя голосования по поправкам в Конституцию. Как оно устроено?

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25 июня стартует всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Впервые голосование длится неделю и пройдет со специальными мерами эпидемиологической предосторожности. Кроме того, обычные правила агитации не работают, а результаты голосования оспорить нельзя.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как будет проходить плебисцит, который в ЦИКе назвали "уникальной акцией".

Неделя голосования

Впервые в новейшей истории России полномасштабное голосование продлится неделю. Официальная причина для этого - необходимость обеспечить эпидемиологические предписания для избирательных участков. В ЦИКе ожидают, что пропускная способность участков составит 8-12 человек в час.

Кроме того, каждый час участки будут закрывать на 10 минут для дезинфекции. На это время всех присутствующих будут удалять из помещения для голосования.

Во многих городах на участках будут разыгрывать призы за участие в плебисците. Участникам конкурсов будут присваиваться уникальные QR-коды, по которым можно будет отследить явку, писало агентство Рейтер.

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Проголосовать можно будет не только на участке, но и дома - для этого надо было до 21 июня оставить соответствующую заявку на "Госуслугах" или в избирательной комиссии. Когда члены избиркома придут домой к голосующему, они принесут ему пакет с бюллетенем и проверят с расстояния двух метров данные его паспорта. После чего можно будет положить бюллетень в переносную урну.

То, что голосование будет проходить неделю, а не один день, может существенно повысить риски фальсификации, говорили Би-би-си представители организаций по наблюдению за выборами "Голос" и "Сонар".

Наблюдателям будет сложнее следить за возможными нарушениями, так как невозможно будет проследить за тем, что происходит с урной для голосования на участках ночью или во время дезинфекции, и за всем надомным голосованием.

Москва и Нижний голосуют электронно

Жители Москвы и Нижегородской области также могут проголосовать и электронно, если они подали заявку до 21 июня.

В Москве на электронное голосование зарегистрировались всего 15% избирателей - около 1,09 млн из 7,3 млн. Несмотря на слабый интерес к интернет-голосованию, в Мосгоризбиркоме ожидают "очень высокую явку" москвичей на участки.

В Нижегородской области электронно проголосуют еще меньше людей - 5,6%.

Электронное голосование продлится с 25 по 30 июня.

Русская служба Би-би-си и другие СМИ сообщали о случаях, когда сотрудников бюджетных учреждений заставляли регистрироваться на электронное голосование и убеждать голосовать в интернете своих друзей и родственников.

Глава столичного общественного штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух в середине июня получил около 30 жалоб на подобные принуждения к голосованию.

Согласованные наблюдатели

Наблюдателей за этим голосованием отбирала Общественная палата (ОП). Если раньше представители политических партий и организаций могли без препятствий направлять своих наблюдателей на участки, то в этот раз им пришлось проходить через фильтр ОП. Из-за этого некоторые организации отказались принимать участие в наблюдении, например, "Яблоко" и сторонники Навального.

Общественный штаб по наблюдению за голосованием в Москве опубликовал статистику поданных в ОП заявлений на наблюдение.

Так, из 20 тысяч подавших заявки в столице, независимых наблюдателей оказалось только 400 человек. Основную массу составили представители системных партий - "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России", а также представители не названных в отчете некоммерческих организаций.

В ОП говорили, что специальных фильтров для наблюдателей нет и нужно только подать заявку. Но некоторые организации столкнулись с проблемой при регистрации наблюдателей, рассказал член совета движения наблюдателей "Сонар" Дмитрий Нестеров.

"Общественная палата Москвы обещала, что особых проблем не будет. Но на прошлой неделе они пытались проигнорировать основной поток независимых наблюдателей. То есть человек записывался, с ним должны были связаться и договориться на подачу документов, а связываться почему-то перестали", - говорит Нестеров.

По его словам, предполагается, что на одном участке будет работать пять-шесть наблюдателей.

Тем не менее, Нестеров считает, что масштабные фальсификации в столице, если они будут, все-таки будет легко отследить. "Москва - административно однородный город. Если будет что-то серьезное - это будет общая московская технология, и мы ее увидим", - говорит он.

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Кроме того, не во всех регионах России будет установлено видеонаблюдение на участках. ЦИК говорит, что видеонаблюдение может охватить около 70 регионов из 85.

Невозможность агитировать против

Когда члены движения "НЕТ" обратились в ЦИК с просьбой предоставить им возможность агитировать против поправок, Центризбирком ответил, что любая агитация на этом голосовании запрещена, кроме информирования о самом плебисците.

ЦИК назвал билборды с лозунгами и информационные ролики не агитацией, а именно информированием граждан о голосовании. Тем не менее, многие видеоролики и наружные плакаты содержат в себе призыв поддержать предложенные поправки, отмечали в движении "Голос".

Активисты находили агитацию даже на официальных сайтах с информацией о голосовании. Например, движение "НЕТ" пожаловалось, что специально созданный сайт 2020og.ru содержал высказывания известных людей, призывающих голосовать за поправки. После жалобы активистов эти призывы с сайта убрали.

Сайт "Госуслуг" также предлагал пользователям зарегистрироваться на голосование именно с призывом: "выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию".

Нельзя оспорить действующие поправки

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Результаты голосования почти невозможно будет оспорить. Если на обычных выборах кандидаты или партии могут попытаться оспорить результаты голосования в суде, то итоги этого голосования может пересмотреть только Конституционный суд, но при наличии соответствующего запроса. Право на такой запрос имеют президент, Госдума, Совет Федерации или региональные парламенты. Для подачи запроса необходимо определенное число депутатов, писала "Новая газета".

Президент Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно заявляли, что поправки вступят в силу, только если за них проголосует большинство россиян.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила для предстоящего голосования термин "уникальная акция".

"Процедура, прошедшая в соответствии с ныне действующей Конституцией, уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Можно только с большим уважением отнестись к тому, что президент на этом не остановился - его политическая воля и желание услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа дополнительно", - сказала Памфилова.

Также мае Путин внес в Госдуму законопроект, в котором содержались ссылки на новые поправки, хотя голосование еще не состоялось. Путин предложил изменить формулировку Федерального закона об образовании, сославшись на положения из новой Конституции России.