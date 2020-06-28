Обоняние как признак сознания и вулкан на Аляске, изменивший Древний Рим
В очередной подборке интересных научных новостей недели:
- тест на обоняние дает шанс пациентам в коме
- как извержение вулкана на Аляске породило Римскую империю
- пластик: 25 лет в воде без изменений
- вывод ученых: вибрация ветряных турбин не влияет на человека
Ощущение запаха говорит о наличии сознания
Наши чувства - это инструмент взаимодействия с внешним миром. Наличие или отсутствие таких чувств у человека с тяжелой травмой мозга, который находится без сознания и не может сообщить о своем состоянии, позволяет медикам поставить диагноз и продолжить лечение - или отказаться от него при отсутствии перспективы выздоровления.
К примеру, Шкала комы Глазго (ШКГ) принимает во внимание способность пациента слышать команды. Если больной не реагирует, применяется болевой тест.
Существуют и другие способы проверки способности человека взаимодействовать с внешним миром, и если такого взаимодействия нет, то это как правило означает кому или иную форму нарушения сознания (DOC). Причем даже новейшие технологии типа сканирования мозга могут давать до 40% ошибок в диагнозе.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что же есть сознание, но они еще и не могут с точностью отличать пациентов со стабильным отсутствием реакции от больных с минимальной реакцией, которая есть, но проявляется не всегда.
Из-за этих проблем с диагностикой никто точно не знает, сколько в мире пациентов с DOC. Даже по самым скромным подсчетам речь идет о сотнях тысяч.
И вот, как показало новое исследование, проведенное профессором Анатом Арзи и его коллегами из Института имени Вейцмана в Израиле, одним из индикаторов работы сознания (причем очень надежным индикатором) может быть способность человека различать запахи.
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Ученые воспользовались тем, что человек автоматически реагирует на определенные запахи. К примеру, если вы открываете холодильник, в котором протухла рыба, вы невольно задерживаете дыхание, снижая поток поступающего в легкие воздуха - и наоборот, уловив аромат хлеба в магазине, вдыхаете его запах полной грудью.
Такая реакция может быть сознательной или неосознанной, но обычно подразумевает, что человек понимает происходящее.
Исследователи в течение десяти недель испытывали 43 пациентов с DOC на способность распознавать два специфических запаха - приятного (фруктового шампуня) и отвратительного (тухлой рыбы).
Как выяснилось, пациенты с отсутствием реакции никак (или практически никак) не реагировали на эти запахи, в то время как у пациентов с минимальной реакцией наблюдалась задержка дыхания при неприятном запахе.
Исследователи продолжали вести этих пациентов, и позже выяснилось, что все, кто смог прогрессировать от полного отсутствия до минимальной реакции, по крайней мере один раз положительно отреагировали на раздражающий запах. Более того, реакция на запах у некоторых из них проявилась задолго до того, как вернулась любая другая минимальная реакция.
Ученые уточняют: почти во всех случаях фальшиво-негативной реакции на запах (а были и такие, когда пациент не реагировал на обонятельные раздражители, но при этом потом приходил в сознание) у больных были повреждены участки мозга, отвечающие за обоняние, и это было видно на сканах.
Еще один тест был призван ответить на вопрос, если связь между положительной реакцией на запах и долгосрочным прогнозом на выздоровление.
Около 90% больных, способных реагировать на запах, были живы и через несколько лет, в то время как у пациентов без такой реакции показатель выживаемости оказался ближе к 35%.
И хотя у нового метода есть свои ограничения и погрешности (взять хотя бы пациентов с поврежденным участком мозга, отвечающим за обоняние - или тех, кто способен воспринимать запах, но в силу физиологических причин не в состоянии отреагировать на него задержкой дыхания), в совокупности с другими технологиями, такими как сканирование мозга, новый тест мог бы стать важным индикатором шансов на выживание и возвращение в сознание больных с тяжелыми повреждениями мозга.
Как вулкан на Аляске погубил фараонов и породил Римскую империю
Убийство Юлия Цезаря повлекло за собой почти два десятилетия ожесточенной борьбы за власть, итогом которой стал крах Римской республики и становление Римской империи.
Расцвет Римской империи означала закат династии Птолемеев и конец фараонов. И все это происходило на фоне необычайно холодной погоды, неурожаев и сильного голода.
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Как это может быть взаимосвязано? Международная группа историков и геологов во главе с Джо Макконнеллом из Научно-исследовательского института пустыни при Университете Невады в Рено выдвинула свою версию.
Изучив вулканический пепел, обнаруженный в арктических ледовых отложениях того периода, они пришли к выводу , что причиной резкого изменения климата в Средиземноморье стало мощнейшее извержение вулкана Окмок на Аляске через год после гибели Цезаря.
"Это было просто потрясающе - обнаружить, как извержение вулкана на одном конце планеты привело к падению римлян и египтян и становлению новой Римской империи, - пишет в Макконнелл в отчете, опубликованном в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. - И это наглядно демонстрирует, насколько все в мире было взаимосвязано еще два тысячелетия назад".
Изучая вулканический пепел из образцов льда, собранных еще в начале 1990-х в России и Гренландии и с тех пор хранившихся в архивах-холодильниках, Макконнелл и его швейцарский коллега Микаэл Зигль выяснили, что извержений было два.
Первое в 45 году до н.э. было кратковременным и локальным, а второе - мощным, и длилось оно два года. По мнению геологов, извержение вулкана Окмок было одним из крупнейших в мире за последние две с половиной тысячи лет, а последовавшие за ним два года были самыми холодными за тот же период в северном полушарии. Среднегодовая температура в эти годы не превышала семи градусов, а уровень осадков в Южной Европе в осенний период превышал норму на 400%.
И в это же время не было разливов Нила, без которых невозможно было выращивать урожай. Так что к политической смуте прибавился холод, голод и связанные с этим болезни.
Извержение вызвало и странные атмосферные видения, вроде потемнения солнца, солнечных ореолов и даже появления в небе сразу трех солнечных дисков. Можно только догадываться, какое впечатление все это произвело на людей того времени, но это уже тема отдельного исследования.
Плохая новость: пластик под водой и за 25 лет не разлагается
Уже давно подсчитано, что более 60% всего мусора, попадающего в океан, составляет пластик, и найти его там, увы, не составляет большого труда, потому что пластик плохо разлагается даже в морской воде.
Но насколько плохо и как долго он вообще может там находиться? До сих пор никто не мог дать точный ответ на этот вопрос, и вот теперь, похоже, немецкие исследователи получили довольно определенный ответ.
Больше 20 лет, проведенные на глубине свыше четырех километров в Тихом океане практически никак не сказались на пластиковом пищевом контейнере и пакете, в который была завернута банка из под прохладительного напитка.
Возраст пластика был установлен по штрих-коду и названию продукта, оба предмета были произведены в период с 1988-го по 1996 год. Но даже алюминиевая банка из под кока-колы, которая при обычных условиях уже проржавела бы, благодаря пакету, в который она была завернута, сохранилась настолько хорошо, что исследователи без труда прочитали на ней название и всю информацию.
Хотя и контейнер, и мешок имели разную форму и были сделаны из разных видов пластика, на живые организмы они произвели одинаково мало впечатления: разнообразие микрофлоры на окружающем морском дней было намного выше, чем на пластике.
"Как выяснилось, ни пакет, ни коробка не показали никаких признаков разрушения, - объясняет биогеохимик из немецкого научно-исследовательского центра по исследованию мирового океана GEOMAR Стефан Краузе. - Таким образом мы первыми получили надежные данные о судьбе и экологической функции пластика на протяжении более чем двух десятилетий пребывания в естественной глубоководной морской среде".
Исследователи добавляют, что о возможности выделения пластиком опасных химических веществ под водой было известно давно, и, возможно, именно этот процесс и происходил с теми пластиковыми предметами, которые они обнаружили на дне. Однако двух предметов явно не достаточно для серьезных обобщений, поэтому понадобятся дополнительные исследования.
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Хорошая новость: ветряные турбины безвредны (для человека, по крайней мере)
Головокружение, тошнота, мигрень, шум в ушах, учащенное сердцебиение - вот неполный список обвинения в адрес ветряных электрогенераторов со стороны людей, которые живут поблизости от ветряков.
Электрокомпании всегда предъявляли результаты многочисленных исследований, согласно которым издаваемый их машинами и слышимый звук не приносит вреда (разве что мешает спать), а что касается внешнего вида - может быть, вы бы предпочли у себя под боком электростанцию на мазуте или АЭС?
Однако люди во многих странах продолжают жаловаться, утверждая, что все дело в низко-частотных звуках.
Власти Финляндии заказали исследование с целью выяснить, как инфразвук, не слышимый человеческим ухом, может влиять на здоровье людей. В рамках двухгодичного проекта ученые провели замеры звука, лабораторные тесты и многочисленные опросы людей, живущих в радиусе 20 км от генераторов.
Как сказано в отчете, обнаруженные факты "не подтвердили тезис о том, что инфразвук, возникающий при работе турбины, вызывает какое-либо раздражение".
По мнению исследователей, скорее всего дело в том, что все негативные симптомы возникают в результате так называемого симптома ожидания. Иными словами, когда человек уверен, что рядом с ветряным турбогенератором у него заболит голова или случится приступ тошноты, так оно и происходит.
Отдельные тесты показали, что генераторы никак не влияют и на работу сердца.
При этом ветряных генераторов во всем мире - от Китая до США - становится все больше, они считаются самым дешевым сейчас источником возобновляемой энергии. Ветер обеспечивает до 15% электроэнергии Евросоюза.
У противников остается еще один аргумент - при высоте до 140 метров ветряки видны издалека и портят ландшафт. А еще орнитологи и защитники природы недовольны ими, ведь от их лопастей гибнет много птиц, но это уже другая история.