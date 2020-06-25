Гигантское пылевое облако из Сахары накрыло страны Латинской Америки. Фото
Небо над Вест-Индией и Центральной Америкой потемнело из-за громадного облака пыли, принесенного ветром из африканской пустыни Сахара.
В прошедшее воскресенье облако добралось до Пуэрто-Рико, затем накрыло Кубу и частично Мексику.
На Гваделупе и Мартинике в воздухе наблюдается самая густая дымка за последние 10 лет. На Кубе людей, страдающих астмой и другими болезнями органов дыхания, официально предупредили о повышенном риске для здоровья.
Пылевые облака наподобие нынешнего возникают, когда над Сахарой задувают сильные ветры. Пыль поднимается в верхние слои атмосферы и переносится на тысячи километров. В данном случае она распространилась до Мехико на западе и Майами на севере.
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В четверг утром загрязнение воздуха в Майами оценивалось как среднее, однако ситуация может ухудшиться.
Туча двигалась над Карибским морем несколько дней. Ее гигантские размеры хорошо видны на снимках из космоса.
Расположенные на холмах пригороды столицы Венесуэлы Каракаса в воскресенье затянула дымка.
В понедельник песчаная пыль пришла в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.
Бриджтаун, столица Барбадоса, в тот же день покрылся желтой пылью.
В минувшую среду кубинцы решили пофотографировать диковинку - пожелтевшее небо.
Кубинский метеоролог Хосе Рубейра говорит, что в песчаных облаках, приносимых ветром из Сахары, для острова нет ничего необычного, но плотность нынешнего намного выше нормы.
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