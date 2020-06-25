Когда закончится война с террором, начатая Джорджем Бушем?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Боец афганского спецназа на выпускной церемонии в Кабуле

Нападение на прохожих в английском городе Рединг, совершенное вооруженным ножом 25-летним выходцем из Ливии, послужило тревожным напоминанием о по-прежнему существующей проблеме терроризма.

А что стало с войной с терроризмом, которую в 2001 году объявил тогдашний президент США Джордж Буш-младший? Она еще продолжается? И если нет, то была ли она успешной или стала лишь тратой бюджетных средств?

11 сентября 2001 года Соединенные Штаты подверглись нападению. Почти 19 лет спустя американские военные по-прежнему находятся на базах в Афганистане, Ираке, странах Персидского залива и Северно-Восточной Африки. Беспилотники продолжают убивать предполагаемых лидеров террористов. Бюджеты различных стран, выделенные на борьбу с террором и предотвращение терактов, раздуты до астрономических масштабов.

Директор лондонского Института стратегического диалога Саша Хавличек следит за развитием этой войны с террором с самого ее начала. Она считает, что слова и дела тут существенно расходятся.

"Со словами было покончено в тот момент, когда президент Барак Обама занял свой офис в 2009 году. Но на самом деле в вопросе тактики ведения войны с террором наблюдается преемственность. Хорошо известно, что при Обаме увеличилось количество атак с беспилотников, в частности, в Афганистане и Пакистане. А если говорить о концепции "Америка прежде всего", многие посчитали, что эта активность сворачивается. Но мы видим, что операции по борьбе с терроризмом продолжают расширяться", - говорит она.

"Решительная группа врагов"

Такую точку зрения поддерживает назначенный Трампом координатор по противодействию терроризму в госдепартаменте США Нэйтан Сэйлс. Я спросил у него, закончилась ли уже война, объявленная администрацией Буша.

"Нет, борьба не прекращается. Мы побеждаем, но продолжаем бороться с упорным врагом или даже, можно сказать, с упорной группой врагов", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иракский город Мосул сильно пострадал в ходе боев с джихадистами

Он приводит в пример группировку "Исламское государство" (организация, запрещенная во многих странах, включая Россию). Она была разгромлена в прошлом году в сирийском Багхузе, последнем оплоте так называемого халифата джихадистов. Был убит и их лидер Абу Бакр Багдади. Но, по словам Сэйлса, филиалы и ячейки ИГ по-прежнему действуют в разных странах.

В среду госдеп выпустил ежегодный отчет о терроризме в мире. Сразу после 11 сентября для многих в Вашингтоне ситуация казалась понятной и очевидной.

Когда Джордж Буш объявлял о начале войны с террором, он сказал - вы либо с нами, либо против нас. Не было чего-то среднего. Он не стал делать скидку на тонкие нюансы Ближнего Востока, где все время перекраиваются союзы и коалиции. В Ираке после вторжения США и Британии в 2003 году бескомпромиссная позиция Вашингтона привела к тому, что вероятные союзники стали врагами. В итоге это привело к появлению международного движения джихадизма.

Мина Ораби работает редактором газеты The National в ОАЭ. Она родом из иракского Мосула, который серьезно пострадал из-за уличных боев с ИГ.

"Бывали случаи, когда США подводили Ирак. Конечно, яркий пример этому - 2003 год, когда было решено распустить полицию и армию. Из-за этого без работы остались десятки, если не сотни тысяч. Они посчитали, что больше не нужны стране. В итоге они стали ядром "Аль-Каиды" в Ираке, а затем и ядром ИГ".

"Война Без Конца"

Во время той войны были сделаны и другие политические ошибки, которые, хотя и были исправлены Бараком Обамой, привели к последствиям, ощутимым и сейчас.

В Гуантанамо без суда содержались в тюрьме сотни людей, подозреваемых в преступлениях против США. В их отношении была использована методика "чрезвычайной передачи", когда подозреваемых в терроризме отправляли на так называемые черные объекты ЦРУ, расположенные по всему миру, где людей подвергали длительным допросам с пристрастием.

Противники Запада использовали эти примеры, чтобы поставить под сомнение его моральный авторитет. По словам Нэйтана Сэйлса, мир извлек много уроков о том, что действенно, а что - нет. США использовали эти уроки для выработки нынешних методов работы.

Больше всего Сэйлса возмущают критики тюрьмы в Гуантанамо, включая западных партнеров Вашингтона, которые оставили граждан своих странах в лагерях, находящихся в Сирии и Ираке. Сэйлс считает, что их нужно оттуда забрать.

Невозможно назвать точную сумму, в которую обошлась война с террором, но, согласно большинству оценок, она значительно превышает миллиард долларов.

Значительная часть этих средств была потрачена на военные операции, а также на сбор разведданных и удары беспилотников. Лишь малую часть потратили на превентивные меры, способные отвратить людей от идеологии экстремизма.

Эксперт Международного центра по изучению радикализации при Королевском колледже Лондона Шираз Маэр уверен, что многие нынешние проблемы в обществе появились из-за этой войны.

"То, что происходило с "Исламским государством", Сирией, Ираком и так далее, повлияло на рост ксенофобии в Европе, усилило подозрительность и враждебность в отношении мусульман. В итоге это вылилось во враждебность к беженцам, а кризис с беженцами стал прямым результатом происходящего в Сирии", - говорит он.

"В итоге вы видите последствия. Поэтому, я думаю, справедливо сказать, что война с террором по многим аспектам еще не завершена. Закончится ли когда-нибудь эта хаотичная кампания? Услышим ли мы когда-нибудь "Миссия выполнена!", и будет ли положен конец так называемой войне с террором? Вряд ли", - считает Маэр.

Потому что, как и в случае с преступностью, терроризм можно снизить лишь до определенного уровня, который власти называют приемлемым. А сегодня появилась уже и новая угроза в виде ультраправого экстремизма, который, скорее всего, вдохнет новую жизнь в то, что, судя по всему, станет Войной Без Конца", - заключает эксперт.