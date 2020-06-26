Фотокамеры Olympus были культовыми. А теперь их больше не покупают

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 84 года существования, три года убытков - таков грустный итог погружения Olympus в мир фотокамер

Компания Olympus продает часть бизнеса, производящую фотокамеры. Она просуществовала 84 года. И последние три года приносила одни убытки.

В компании говорят, что одним из факторов неудач последних лет был бурно развивающийся рынок смартфонов.

Однако редактор издания Amateur Photographer Найджел Атертон считает, что компания сама допустила ряд ошибок. По его мнению, производство камер средней ценовой категории было ошибкой: пользователи хотели что-то большее, чем камера "наведи и сними", но не хотели покупать профессиональную зеркальную камеру. И именно эту нишу заняли смартфоны.

По некоторым оценкам, рынок таких камер с 2010 по 2018 год сократился на 84%.

"В течение последних нескольких лет компания постоянно ошибалась, принимала неправильные решения, сворачивала не туда и оказывалась в тупике", - говорит Атертон.

В 2011 компания пережила крупный финансовый скандал с участием руководителей высшего звена.

Свою первую камеру Semi-Olympus I компания выпустила в 1936 году, тогда компания изготавливала только объективы Zuiko, корпус производился другой компанией. А до этого Olympus производила микроскопы и термометры. Камера Semi-Olympus I стоила 103 тогдашних японских йены при среднемесячной зарплате 75 йен.

Но звездным часом компании стал выпуск камеры Pen в 1959 году. Она была компактная, легкая, и на 35-миллиметровой стандартной пленке на 36 кадров она снимала 72 кадра. Профессиональные фотографы часто использовали ее в качестве второй камеры. Pen стала одной из самых популярных моделей Olympus.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1959 год. Выходит камера Olympus Pen – компактная, легкая, один из главных хитов компании. Британский актер Джон Слейтер кладет ее в карман, показывая, какая она компактная.

Следующим успешным продуктом компании стала камера OM-1, выпущенная в 1972 году. Она весила всего 660 граммов по сравнению с подобными камерами конкурентов, которые весили больше килограмма. Для этой системы компания выпустила сразу несколько компактных сменных объективов. Из-за своей компактности, бесшумности, надежности и возможности смены аксессуаров серия ОМ стала популярной среди профессионалов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще одна знаменитость, работавшая с камерами Olympus. Фотограф граф Личфилд, которого называют пионером цифровой профессиональной фотографии, с камерой Olympus OM-2

Тогда же, в 70-е, к продвижению Olympus подключились знаменитости. Например, британец Дэвид Бейли, один из прототипов главного героя "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони, фотограф, прославившийся снимками "cвингующих шестидесятых", про которого говорили, что он, возможно, даже известнее звезд, которых он снимал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Журнал Vogue, 1965 год. Дэвид Бейли снимает модель Верушку (урождённая графиня Вера Готлибе Анна фон Лендорф)

В 1996 компания выпустила первую недорогую цифровую камеру, которая снимала 810 тысяч пикселей по сравнению с 10 тысячами у конкурентов практически за те же деньги.

В 2003 была выпущена первая камера цифрового стандарта крепления объективов 4/3. Размер сенсора в этом стандарте был в четыре раза меньше, что уменьшало размеры камеры и ее вес, так что она больше походила на "мыльницу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 2008 год. Новый стандарт крепления микро 4/3 с еще меньшим расстоянием до сенсора а, следовательно, камеры стали еще компактнее

Сама компания продолжит производить микроскопы и другое оптическое оборудование. Сделка с Japan Industrial Partners должна быть завершена к концу 2020 года.

"Мы верим, что это верный шаг для сохранения наследия компании, ее продукта и технологий. Olympus видит в этом возможность, которая позволит нашему бизнесу по производству фототехники расти и радовать как наших старых поклонников, так и привлекать новых", - говорится в заявлении компании.