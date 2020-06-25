Пробелы и бреши. Оказалось, что за Конституцию России можно проголосовать дважды

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Первый день голосования о внесении поправок в российскую Конституцию выявил его уязвимость к двойному голосованию. Проголосовать можно через Госуслуги и на участке лично. Дважды против поправок проголосовал журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это "провокацией". Наблюдатели объяснили двойное голосование путаницей с разными списками избирателей.

Более миллиона москвичей, зарегистрировавшиеся в столице на электронном голосовании, могут как минимум дважды высказать свое отношение к поправкам. Это выяснил эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг, и на практике подтвердил журналист "Дождя" Павел Лобков.

Как журналист "Дождя" проголосовал дважды

Лобков с утра проголосовал на участке в Москве №141. Проголосовав на камеру "против", журналист приехал в редакцию телеканала, где снова на камеру проголосовал против поправок - на этот раз через Госуслуги.

До него пробел в системе в первый день голосования обнаружил эксперт ассоциации "Голос" Василий Вайсенберг. На избирательном участке он обнаружил напротив своей фамилии пометку, что зарегистрирован в электронном голосовании. Но, несмотря на это, члены комиссии выдали ему бюллетень, предупредив об ответственности за двойное голосование.

В "Фейсбуке" Вайсенберг отметил, что не собирается голосовать второй раз и выразил надежду, что его электронным голосом никто воспользуется.

Однако по схожей схеме не удалось проголосовать дважды шеф-редактору The Insider Роману Доброхотову. Он отдал голос на сайте 2020og.ru, а затем попробовал получить бюллетень на избирательном участке. Комиссия ему отказала, так как в списке избирателей журналист значился зарегистрированным на электронное голосование.

Памфилова назвала происходящее провокацией

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала двойное голосование журналиста Лобкова провокацией. "Прям специально "подарки" в кавычках готовились, - заявила она. - Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать".

Ее заместитель Николай Булаев заявил, что журналист "Дождя" совершил административное правонарушение. При этом в разговоре с Би-би-си Булаев отказался комментировать проблемы системы электронного голосования.

"Это не моя провокация, это ваш прокол, - парировал в эфире "Дождя" Лобков. - За что штраф, за то, что я помог вскрыть бреши в вашей системе?"

Из-за риска двойного голосования более чем 80 тысячам избирателей отказали в регистрации на электронное голосование, заявила Памфилова. "Может, необоснованно. Но лучше отказать, чем допустить - вы видите какие провокации, двойное голосование!"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Глава ЦИК Элла Памфилова

Она признала, что в электронном голосовании много рисков, и поэтому ЦИК разрешил проводить его лишь в двух регионах. "Могут быть пробелы, но их быстро исправляем, но главное, что мы действуем максимально открыто максимально прозрачно", - резюмировала глава ЦИК.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов подтвердил, что в столице зафиксированы два случая двойного голосования, и пообещал наказать членов территориальных комиссий, где это произошло.

Зампред МГИКа Дмитрий Реут обещал проверить работу комиссии, которая позволила ведущему "Дождя" проголосовать дважды. МГИК не обращался в правоохранительные органы, поскольку и без обращения комиссии полиция может проверить информацию в СМИ, добавил он.

Наблюдатели объяснили уязвимость разными списками

"Мы заставили МГИК аннулировать голоса на двух участках [где обнаружилось двойное голосование]: опечатать урны и признать бюллетени в них опушенные недействительными", - сказал Би-би-си руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

По его словам, избирателей, зарегистрировавшихся на электронное голосование, должны были вычеркнуть из списков на их участках - для этого им должны были передать информацию о тех, кто собрался голосовать электронно. Массух также уточнил, что к 1 июля, когда период электронного голосования закончится, а голосовать на участках еще будет разрешено, в комиссии передадут информацию о тех, кто зарегистрировался на сайте 2020og.ru, но не отдал голос и все еще имеет право проголосовать лично.

"Надо переходить не на списки избирателей, а на единый реестр. И в нем должны быть атрибуты у избирателей: электронный, бумажный, надомный или открепленный. А вместо этого сделали пяток разных списков", - сокрушается Массух.

Зампред штаба, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram объявил, что председателя комиссии, где голосовал Лобков, отстранили от работы, но оговорился, что против их наказания. "Если Павлу Лобкову выпишут штраф за двойное голосование, я готов буду ему возместить эту сумму", - добавил Венедиктов.

Что грозит за двойное голосование

До 2017 года привлечь избирателя или участника референдума к ответственности за неоднократное получение бюллетеня было нельзя. В КоАПе штраф до 3 тысяч рублей грозил только за получение бюллетеня вместо другого человека. Члену избиркома же за предоставление избирателю возможности проголосовать самому несколько раз или вместо другого грозил штраф до 3,5 тысяч рублей.

Но в 2017 году в КоАП внесли статью 5.22. "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования". Штраф за получение чужого бюллетеня вырос в 10 раз - до 30 тысяч рублей.

Заплатить придется за неоднократное получение в избирательной комиссии бюллетеня и на свое имя - в том числе для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования.

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Процедуру общероссийского голосования это тоже касается, хотя для ее проведения писали специальный указ. Ее добавили в статью 1 апреля 2020 года. В статье КоАП уточняется, что штрафом можно ограничиться, если эти действия "не содержат уголовно наказуемого деяния". А если правонарушение совершено повторно, штраф увеличивается до 50 тысяч рублей.

Юристы обращают внимание, что в статье ничего не говорится об электронном голосовании.

"Мы считаем, что состава административного правонарушения в данном случае нет, поскольку Павел Лобков получил второй бюллетень электронно, а не в комиссии. Буквальное толкование состава административного правонарушения говорит о том, что бюллетень должен быть выдан в избирательной комиссии, - сказала Би-би-си специалист по избирательному праву юрист "Апологии протеста" Анна Бочило. - Павел получал второй бюллетень в рамках журналистского расследования, чтобы показать возможные дыры, и сам контекст очень важен".

По ее словам, двойное получение бюллетеня грозит только повышенным штрафом. А вот уголовная ответственность наступает, если избиратель как минимум трижды получил бюллетень. По УК РФ за троекратное деяние грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы и срок лишения свободы до трех лет.

Опыт двойного голосования на прошлых выборах

В 2014 году на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге несколько журналистов "Фонтанки" проголосовали дважды на разных участках - в том числе сначала досрочно, а затем в день голосования.

Петербургский избирком пожаловался в полицию, но в итоге дело не возбудили, а глава избиркома на закрытой встрече с главными редакторами даже благодарил издание за бдительность.

В 2018 году на выборах президента журналистки агентства Рейтер заявили о возможности двойного голосования по системе "Мобильный избиратель", которая позволяет голосовать по месту пребывания без посещения избирательных комиссий. Они подали по два заявления для голосования через систему и убедились, что в обоих случаях они попали в списки избирателей.

Голосовать по второму разу журналистки не стали, но отметили, что "своими глазами видели", как другие избиратели голосовали более одного раза.

Памфилова посоветовала агентству Рейтер "поехать в вашу страну, поснимать там выборы в каких-нибудь глубинках, а потом сравнить вашу систему, закрытую и непрозрачную, с нашей".

Впервые в России электронное голосование прошло в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Эксперимент ставили в трех одномандатных округах, электронным способом проголосовало около 10 тысяч москвичей.

Через неделю личные данные всех, зарегистрировавшихся на таком голосовании, утекли в интернет. Мэрия не признала подлинность утекшей базы данных, о которой рассказал оппозиционер Алексей Навальный.

Но результаты голосования все равно вызвали споры. В 30-м округе на онлайн-голосовании победила провластный кандидат Маргарита Русецкая, тогда как по итогам обычного голосования первым был независимый кандидат Роман Юнеман.