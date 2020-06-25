Пустые участки и "довольные бабушки". Как прошел первый день голосования по Конституции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выездное голосование в Иваново

В первый день голосования по поправкам в Конституцию на большинстве участков в Москве, Подмосковье и Петербурге, где побывали корреспонденты Би-би-си, почти не было избирателей. На некоторых участках отсутствовали наблюдатели. Низкий интерес к офлайн-выборам в столице можно объяснить электронным голосованием и растянутостью выборов на неделю. Исключение составили УИКи с признаками организованных групп избирателей. Подробности стартовавшего голосования по Конституции - в репортаже Би-би-си.

РАН. Подготовка к голосованию Путина

Территория РАН на Ленинском проспекте в столице напоминает стройплощадку - десятки рабочих экстренно перекладывают асфальт, меняют гранитные плиты на лестнице, красят забор.

"Это все делается к 1 июля, к голосованию. Но мне задачу поставили, чтоб все было готово уже 29 июня", - сказал Би-би-си один из рабочих.

В здании РАН располагается УИК 2151, где традиционно голосует президент Владимир Путин.

Уже на самой территории РАН корреспондент Би-би-си натолкнулся на лимузин главы государства Aurus. Человек внутри салона лимузина знаками показал корреспондентам Би-би-си, что снимать автомобиль на камеру не стоит.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Путин голосует в РАН на президентских выборах 2018 года

"Это они отрабатывают, тренируются. Готовятся к тому, чтоб привезти сюда на голосование президента", - рассказал Би-би-си один из членов УИК.

Прямо у входной двери в УИК постелен антибактериальный коврик. Он работает по принципу многослойной липучки - входящий встает на него и в этот же момент подошва крепко приклеивается к поверхности коврика. Предполагается, что входящий оставляет все бактерии на нем.

"Каждые два часа все тут моем хлорсодержащей жидкостью", - похвасталась уборщица, раскатывающая по полу мокрую тряпку на огромной швабре.

Члены УИКа сказали Би-би-си, что Владимира Путина ждут 1 июля. Но участок уже приезжали обследовать и провести обработку дезинфекцию специальная служба и сотрудник ФСО.

"И это не все, кто был!" - загадочно рассказывает зампред УИКа, расхаживая по пустому участку.

К 14 часам, когда на участок пришли журналисты Би-би-си, на нем проголосовали лишь семь человек. В течение часа на участок пришли еще два человека.

"Зато мы обошли на выездном голосовании человек 20. Пенсионеры очень рады были. Я даже удивился насколько они оптимистично настроены. В основном все поддерживают поправки", - поделился впечатлениями один из наблюдателей.

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Москва. Пустые участки и надомное голосование

Участок 5015 в Гостином дворе в центре Москвы открылся впервые. К четырем часам дня в урне было больше ста бюллетеней. Для надомного голосования урны развозили по ближайшим офисам, а на сам участок прикреплялись те, кто работает в центре столицы, рассказала Би-би-си глава избирательной комиссии.

К участку прикреплен один наблюдатель, хотя обещали пятерых, сказала председатель УИК. Но и единственный наблюдатель в четверг не явился. В этот раз на голосование наблюдателей отбирала Общественная палата. Задача наблюдателя - следить за чистотой выборов и сопровождать членов УИК, когда они идут на надомное голосование. В это раз на некоторых участках наблюдатели занимались также дезинфекцией помещения и раздавали голосующим лотерейные брошюры по программе "Миллион призов".

Но в Гостинном дворе из-за отсутствия наблюдателя на участке призы не выдают. Зато установлен пресс-волл, на котором можно сфотографироваться с табличкой "я проголосовал".

В УИКе 38 на Павелецкой пусто. В 11 часов в урне для голосования лежало около 20 бюллетеней, рассказали Би-би-си наблюдатели на участке Антон и Сергей. Для сравнения, явка на президентских выборах 2018 года по Москве на 12 утра составила 18%.

Корреспонденту Би-би-си по входе в участок температуру не измеряли и не предлагали надеть маску с перчатками. На входе в участок стоит большой стол с магнитами, значками и браслетами, всё с символикой голосования. На участке пять наблюдателей. Трое ходят вместе с членами УИК по квартирам. Антон и Сергей сидят в стороне от комиссии - их задача следить за голосованием и раздавать пришедшим купоны с призами.

Корреспондент Би-би-си заметила пожилую женщину, которая бросила в прозрачную урну бюллетень с отметкой в графе "Нет". "Будет, что будет", - прокомментировала пенсионерка.

В урны для надомного голосования за три часа голосования было брошено гораздо больше бюллетеней: по словам наблюдателей, в трех ящиках набралось по 40, 50 и 60 голосов.

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В школе в районе Медведково сразу три участка для голосования. На одном из них член УИК 783 Игорь Фатеев смог предотвратить агитацию, рассказал он Би-би-си. С утра голосующие получали на участке значки со словом "Да", но после жалобы Фатеева главе комиссии агитацию убрали. На остальных двух участках агитации не было.

Фатеев раскритиковал призыв Фонда борьбы с коррупцией бойкотировать голосование к членам УИК: "[Алексей] Навальный говорит, что аморально участвовать в голосовании. Разве это аморально, что у меня на участке теперь нет агитации?"

На участке Фатеева к полудню проголосовало около 20 человек. В надомной урне было около 15 бюллетеней - намного меньше, чем на участке на Павелецкой.

На участке 1188 в Сокольниках в два часа дня так же пусто, проголосовало тоже около 20 человек. Буклеты с призами лежат на столе, их можно взять при желании. Голосующая пенсионерка призы не берет, но забирает с собой пакетик с маской и перчатками. Изменения в Конституцию она поддерживает, потому что там есть поправка "за пенсии".

На семи участках на окраинах и в центре Москвы, где побывал корреспондент Би-би-си, были камеры наблюдения. В УИКах регулярно проводится дезинфекция - работники протирают антисептиком все поверхности, на отдельных участках есть дезинфектор воздуха. Но из помещения для голосования на время дезинфекции людей не выводят, как это анонсировал ЦИК.

Истра. "Довольные надомным голосованием" бабушки

В подмосковной Истре на УИКах тоже нет большого столпотворения.

Один из участков - на улице Адасько, дом 7 - получил популярность в социальных сетях из-за того, что несколько сотрудников пришли с урнами прямо на детскую площадку.

Корреспондент Би-би-си приехал в этот двор, но ни урн, ни членов УИКа не обнаружил.

"А это все потому, что мы до 16:00 можем по запросу старшего дома или подъезда приходить во дворы", - сказала Би-би-си представитель этого участка.

"Для нас, членов УИК, это тоже в новинку. Бабушки - вот кто самый довольный этим нововведением. Мы приходим, обзваниваем их по домофону - и они спускаются. Им очень всем понравилось, говорили: "вот это сервис!". Завтра опять пойдем во дворы", - рассказала представительница истринского УИКа.

Раменское. Организованное голосование с "фото на память"

В подмосковном городе Раменское корреспондент Би-би-си в двух школах, где располагается несколько УИКов (2499 -5002). Везде 11-12 часам дня проголосовало несколько десятков человек.

Избиратели объясняли Би-би-си стремление проголосовать заранее нежеланием тратить время на голосование в выходные.

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Рядом со школой, где проходило голосование, возле припаркованной машины стояли двое мужчин. Вокруг них собиралась группа из семи человек. Через некоторое время один из мужчин скомандовал всем идти на участок.

Перед входом он выстроил людей на фоне вывески с перечнем номеров участков. Его напарник сфотографировал собравшихся, после чего отвел внутрь для голосования. Мужчина руководил группой и внутри.

Он объяснил Би-би-си произошедшее тем, что все участники группы работают в одной организации, а сфотографироваться решили на память.

Одна из участниц группы рассказала Би-би-си, что все члены группы работают в раменском Комитете по спорту и молодежной политике. И повторила версию о фотографировании на память.

На втором участке в раменской школе №19 наблюдателей не было вообще. Сотрудница УИК объяснила, что они появятся на участках только первого июля.

Петербург. Голосование строем

В отличие от Москвы, где участки украшали воздушными шариками, в Петербурге ограничились триколором и красным флагом с гербом города на фасадах возле УИКов. Хотя на одном из флагштоков на другой стороне улицы развевался красный флаг с серпом и молотом.

В Санкт-Петербурге корреспондент Би-би-си побывала на пяти участках Петроградского района, который считается "вотчиной" спикера городского парламента Вячеслава Макарова - выходца из военно-космической академии имени Можайского. Этот вуз в 2011 году обеспечил рекордную явку курсантов на муниципальных выборах для продвижения в сенаторы и спикеры Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Курсанты и офицеры в масках и перчатках голосовали в огромном пустом спортивном манеже (УИК N 1655). Самый крупный баннер у входа в спортзал для голосования касался правил работы на участке СМИ. В ТИК 24 Невского района зампредседателя комиссии Павел Дмитриев пытался запретить корреспонденту Закс.ру съемку на УИКе со словами: "Развелось либерастов. За правду боретесь, а законов не знаете".

Корреспондент Би-би-си увидела в спортзале "можайки" двух дежурных офицеров и лишь одного пришедшего голосовать. "Много военных и одна гражданская бабушка" проголосовали в первой половине дня, рассказали Би-би-си скучающие члены УИК в защитных шлемах с поднятыми щитками.

Информации о поправках в спортзале не было, но военные уверенно шли голосовать мимо надписей "старт"-"финиш" и похожих на пушечные ядра чугунных гантелей.

На вопрос о содержании поправок член УИК принесла из кабинета председателя брошюру с полным текстом закона о поправке. Забрать брошюру домой она не разрешила, сославшись на дефицит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Голосование в аэропорте Пулково

Другие два участка в том же районе разместились в учебных заведениях, возглавляемых доверенными лицами президента Владимира Путина - ректором университета ИТМО Владимиром Васильевым и балетмейстером Борисом Эйфманом.

В ИТМО на участке 1622 с утра выстраивались в очередь группы бюджетников - "Фонтанка" опубликовала видео голосовавших сотрудников расположенного рядом зоопарка.

Корреспондент Би-би-си столкнулся в дверях на участке с вереницей не державших социальную дистанцию крепких мужчин, которую замыкал мужчина в форме врача скорой помощи с медицинской сумкой со стетоскопом.

Вход в участок пролегал через заполненный студентами вестибюль, а путь к урне указывала огромная серая стрелка. Одна из девушек из на входе рассказала, что "людей приходит много и все группами", но студентов голосовать не заставляют.

Несмотря на многолюдность, температуру в университете ИТМО приходящим голосовать не измеряли, но выдавали маски, перчатки, ручки и буклеты, включая "памятку сотруднику полиции". В Академии танца Бориса Эйфмана (участок 1618) в открытом доступе были только перчатки.

После того, как члены УИК были вынуждены разыскать для корреспондента Би-би-си буклет и ручку, они решили измерить у нее температуру. В безлюдном зале для голосования стояла пустая стационарная урна и две переносных урны из картона с прозрачной стенкой, почти полностью набитые бюллетенями.

В одной ящике хранились голоса открепившихся, в другом - досрочников.

На переносном ящике за прозрачной стенкой был заполненный бюллетень с вопросом "одобряете ли вы изменения" в Конституцию и галочкой напротив квадрата "да".

Самым безопасным в районе было голосование в 610-й классической гимназии, где у входа измеряли температуру, заставляли протереть руки санитайзером, вооружали маской и перчатками и провожали через черный ход. Сотрудник гимназии на вопрос, много ли народу пришло голосовать ответил прямо: "Много, но все - в обед".

На одном из участков в Петроградском районе в присутствии корреспондента Би-би-си два члена УИК обсуждали поправки. "Путин хочет сделать так, чтобы только он один [все решал]", - говорила одна из них собеседнице. - Я сама буду голосовать против, и бабушке сказала - "голосуй против, опускают нас ниже плинтуса".