Лазейки, аномалии, сломанная рука. Основные нарушения на всероссийском плебисците по Конституции

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В среду, 1 июля, был последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. За неделю выборов наблюдатели, активисты, журналисты, сами избиратели заметили множество нарушений - от принуждения к волеизъявлению до открытых вбросов. Би-би-си собрала самые распространенные жалобы на организацию плебисцита.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" 30 июня сообщило, что за неделю голосования к ним поступило более 1,5 тысяч жалоб на нарушения, но именно признаки нарушения присутствовали только в 700 жалобах.

Член Совета по правам человека и сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод заявил, что 90% сообщений "Голоса", который власти России причислили к иноагентам, - фейк, передает РАПСИ.

ЦИК получил 467 тысяч обращений по поводу голосования, и только 2% из них касались нарушений.

Голосовать на выборах можно было неоднократно. ЦИК рассчитывал на добросовестность избирателей

Распространенная претензия к выборам - лазейка для многократного голосования из-за разнообразных списков избирателей и введения электронного голосования в Москве и Нижнем Новгороде.

В первый же день голосования, 25 числа, журналист "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать дважды: на участке и через госуслуги.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала действия Лобкова "провокацией". Бюллетень Лобкова аннулировали вместе с другими голосами, которые лежали с ним в одной урне. Полиция возбудила административное дело на Лобкова, ему грозит штраф.

Схожий эксперимент проделал эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг. Он зарегистрировался на электронное голосование, но пришел на участок и сказал, что не хочет голосовать в интернете. Ему выдали бюллетень, но дважды эксперт голосовать не стал.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Надомное голосование

В Вологде два бюллетеня смогла получить член территориального избиркома от КПРФ, этим заинтересовался СКР.

Telegram-канал "Ротонда" опубликовал видео петербуржца Александра Федосеева, которому члены УИК-2254 по месту его жительства повторно выдали бюллетень, после того как он открепился по системе "Мобильный избиратель" и проголосовал на другом участке.

Главреду "Невского проспекта" Анне Невской председатель УИК-398 Кира Ракчеева предложила проголосовать за родителей, зарегистрированных в ее квартире. Петербургский горизбирком назвал случившееся шуткой и потребовал от ТИК рассмотреть вопрос о профпригодности главы УИК.

В Израиле россиянка Яэль Ильински смогла проголосовать трижды и получить бюллетень на свою несовершеннолетнюю дочь. Ильински проголосовала онлайн, в посольстве Тель-Авива и в консульстве в Хайфе.

Секретарь ЦИК Майя Гришина пригрозила женщине уголовной ответственностью, объяснив, что в Центризбиркоме могут рассчитывать только на добросовестность избирателей. Проблема многократного голосования заключается в отсутствии единого списка россиян, проживающих за рубежом.

В Москве жаловались на аномальное число "надомников" и голосование за избирателей. Мосгоризбирком списал проблемы на усталость избиркомов

Резонансный скандал вокруг проблем со списками избирателей связан с семьей москвичей из Лефортово, которая 29 июня пришла на участок 1403. Они обнаружили, что кто-то проголосовал за всех четырех членов семьи.

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Зампредседателя Мосгорбизбиркома Дмитрий Реут не увидел в этом нарушении злого умысла. По его словам, избирком ошибся при обходе людей, голосовавших на дому. После разбирательства на участке аннулировали бюллетени с результатами надомного голосования. Проблемы Реут объяснил усталостью членов избиркома.

Проблемы с надомным голосованием случились в московских Раменках. Член ТИК Кирилл Трофимов заметил аномальное число желающих проголосовать на дому на участках 2771 и 2773. По его подсчетам, на участках надомников было в девять раз больше, чем на других участках.

В Мосгоризбиркоме и в этот раз сослались на "человеческий фактор". "Представителями участковых избирательных комиссий были неправильно оформлены документы о проведении надомного голосования", - объяснил аномалию Дмитрий Реут. Бюллетени надомного голосования на этих двух участках будут аннулированы.

Корреспондент Би-би-си случайно обнаружил раздачу денег на участке. Во многих городах на выборах провели лотерею

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов обнаружил, что в здании Лыткаринского колледжа, где располагалось два избирательных участка, голосующим раздавали деньги.

"Была на даче, а тут приехала и нам дали подарочек здесь в кабинете - 1 тысячу рублей - это дал наш город. Получила (деньги - прим. Би-би-си) и, чтобы не ходить 100 раз сюда, сразу и проголосовала", - рассказала Би-би-си голосовавшая на участке пенсионерка.

Деньги избирателям выдавали в отдельном кабинете с табличкой "Прием несовершеннолетних узников ВОВ". В ЦИКе отказались комментировать эту ситуацию по телефону и посоветовали писать заявление в полицию.

Опрошенные Би-би-си юристы признали социальные выплаты в одном здании с УИКом скорее политтехнологией, нежели подкупом избирателей.

Media playback is unsupported on your device "Нам дали подарочек": в здании, где находятся избирательные участки, выдавали деньги

Денежные сертификаты выдавали избирателям в Курганской области. Каждому 50-му голосующему дарили сертификат номиналом в 500 рублей. Глава города Шумиха, в которой прошла акция, не счел происходящее подкупом.

Жители Москвы получат более 2 миллионов сертификатов, с помощью которых смогут оплатить товары и услуги, заявил перед выборами глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Лотереи не запрещены законом о всероссийском голосовании - ЦИК не признает их подкупом избирателей.

В нескольких регионах зафиксировали вбросы. Местные власти нарушения отрицают

В сюжете мордовского телеканала заметили снятый на видео вброс бюллетеней. Общественная палата Мордовии опровергла заявления о вбросе. Там объяснили, что на видео избирательница голосовала за сестру с нарушенной координацией движения.

Штаб Навального в Саратове заметил вброс на УИК-175. Активисты поделились фотографией стационарной урны с двумя большими ровными пачками бюллетеней внутри.

В саратовском избиркоме обнулили бюллетени в урне.

В Петербурге местный житель снял ролик с двумя женщинами, которые вбрасывают бюллетени в переносную урну, прикрепленную к УИК-505.

Городской избирком сообщил, что урну опечатали и вскроют после окончания голосования, а полномочия двух членов УИК прекращены.

Бюджетников с марта принуждали регистрироваться для голосования. Для контроля явки используют QR-коды

В марте Русская служба Би-би-си писала, что сотрудников московских бюджетных учреждения принуждали регистрировать себя и своих друзей на mos.ru для электронного голосования.

Мобилизация бюджетников возобновилась в июне. От сотрудников требовалось предоставить номера телефонов людей, зарегистрированных на электронное голосование, а тех, кто не прописан в Москве, прикрепиться к участкам рядом с их бюджетным учреждением.

"Медуза" сообщала, что в нескольких регионах России есть специальная система контроля явки сотрудников предприятий через QR-коды.

В Петербурге ведущая сотрудница библиотеки Маяковского Екатерина Кутерницкая сообщила, что библиотекарей "заставляют открепляться от своих избирательных участков по месту жительства и прикрепляться к новому - по месту работы".

Документ появился на корпоративном портале библиотеки (скрин Би-би-си предоставил депутат петербургского парламента Борис Вишневский). В нем завотделами библиотек выражали "убедительную просьбу организовать сотрудников для голосования в указанное время" - 25 июня в Белом зале библиотеки. В документе указывалась также дата и адрес участка, где сотрудники, которые не смогут проголосовать в библиотеке, "обязаны проголосовать".

Директор библиотеки Маяковского Зоя Чалова заявила Би-би-си, что ее подчиненным "никто не выкручивал руки, никто не заставлял": "Я сама уговаривала коллектив голосовать, это гражданский долг". Чалова рассказала, что по ее просьбе "сделали участок в библиотеке, поскольку у нас 346 человек, чтобы люди не заразились".

На вопрос Би-би-си, были ли уговоры голосовать связаны с обязательствами перед вышестоящей администрацией, Чалова заявила: "Никаких обязательств, это моя личная инициатива".

Депутат Борис Вишневский опубликовал скрины аналогичных сообщений других культурных организаций. Как сказал Би-би-си Вишневский, опровержений их подлинности депутат за три недели не получал.

В Петербурге фотографу "Медиазоны" сломали руку на участке. Беглов рассказал о "провокациях" на участках

В Петербурге в последний день досрочного голосования полицейский на УИК-2191 сломал руку корреспонденту и фотографу "Медиазоны" Давиду Френкелю.

Журналист рассказал Би-би-си, что прибыл на участок в связи с сообщениями о нарушениях при голосовании.

По версии председателя УИК Валентины Ландышко, журналист создавал конфликтную ситуацию и "в результате инциндента был травмирован". Руку ему сломал полицейский, который "содействовал в удалении" журналиста с участка.

Френкель утверждает, что всего лишь просил полицейского представиться.

Наблюдатель от Общественной палаты, замглавы администрации МО "Дворцовый округ" Дмитрий Абрамов дернул журналиста за сломанную руку и назвал симулянтом. Когда в НИИ скорой помощи подтвердили факт перелома и необходимость операции (она длилась 4 часа), ГУВД передало материалы в СКР. Следком сообщил о доследственной проверке, перепутав номер участка.

Губернатор Александр Беглов посочувствовал Френкелю, добавив, что в Петербурге "есть случаи провокаций против членов избирательных комиссии", что "не украшает город".

В первый день голосования в Петербурге в ТИК-24 Невского района зампредседателя комиссии Павел Дмитриев пытался запретить корреспонденту Закс.ру съемку на участке со словами: "Развелось либерастов. За правду боретесь, а законов не знаете".

В ТИК-18 аналогичным образом реагировали на попытку исполнить свои обязанности членов комиссии с правом совещательного голоса.

Во время выборов в сети появились фейковые ролики с "провокациями "Голоса". Памфилова назвала правозащитников "токсичными"

Представители "Голоса" накануне пожаловались на кампанию по дискредитации движения, организаторы которой приписывают правозащитникам провокационные методички и инструктажи наблюдателей. На фейковых роликах, распространенных провластными СМИ, "кураторы движения" инструктируют провокаторов для фальсификации нарушений и даже создают фальшивые пункты для голосования.

По заявлениям "Голоса", в распространении подобной информации о правозащитниках участвуют члены Общественной палаты, СПЧ, государственные СМИ и издания, близкие к "повару Путина" бизнесмену Евгению Пригожину.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что "Голос" "переходит в разряд токсичных" и сама обвинила активистов в постановке нарушений в ходе голосования.