Лето с закрытыми границами. Куда поедут российские туристы?

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1 июля в России официально начинается летний туристический сезон. Краснодарский край, один из самых популярных направлений для внутреннего отдыха в России, уже ослабил карантин для туристов. Куда поедут россияне и готовы ли регионы принимать туристов?

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин обещал, что для туристов откроются сразу 70 регионов России. При этом россиянам все еще практически закрыт выезд за границу.

"Можно сказать, что к 1 числу сезон войдёт в нормальное русло. Действительно, люди очень хотят хоть куда-то поехать и сменить картинку", - говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, туристический сезон вошел в активную фазу с 21 июня - тогда значительную часть ограничений снял Краснодарский край.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, какие ограничения сейчас действуют на популярных российских курортах и когда может открыться иностранные государства.

Импортозамещение туризма

Агрегаторы и туроператоры, опрошенные Би-би-си, говорят об активном восставлении спроса на поездки по России. Большая часть запросов и покупок приходится как раз на российские курорты, а не на иностранные. По данным опроса, который проводил в начале июня сервис Яндекс.Путешествия, 76% россиян хотят в отпуск этим летом. Из них 65% опрошенных хотели бы провести его в России, и только 35% - за границей.

Как хотят отдыхать россияне в этом году Доля респондентов, %

По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, туристы поделились на тех, кто остался верен своим любимым зарубежным направлениям, и тех, кто нашел альтернативы. В частности, по ее словам, некоторые говорят, что если в этом году не получится поехать в Грецию, они поедут в отпуск только в следующем году.

При этом популярными стали новые форматы поездок, которые не пользовались большим спросом раньше. Например, по данным Нататьи Осиповой, больше туристов поехали на юг на машине, чтобы избежать больших скоплений людей в аэропортах и в самолетах.

Где предпочитают россияне останавливаться в этом году Доля респондентов, %

По данным Biletix, Aviasales, Яндекс.Путешествий и экспертов, опрошенных Би-би-си, самыми популярными регионами для путешествий внутри России в этом сезоне ожидаемо будут Крым (он был анексирован Россией в 2014 году, большинство стран мира не признает его частью России и считает его частью Украины) и Краснодарский край - в частности, Сочи.

Сколько в среднем стоят авиабилеты По направлениям, тысяч рублей

По данным Biletix, в начале июня на эти территории приходилось 62% бронирований. По данным Aviasales, на Симферополь и Сочи приходится по 15% бронирований, еще 7% - на Анапу и 5% - на Краснодар. Среди других популярных направлений - отдых в Ленинградской и Московской области, а также в Калининграде.

Какие регионы будут пользоваться популярностью у россиян и какие в них действуют ограничения?

Русская служба Би-би-си проанализировала ответы туроператоров и сервисов по продаже билетов и выбрала на их основе пять самых популярных направлений. Майя Ломидзе уверена, что в эти регионы этим летом миллионы туристов.

Краснодарский край с 21 июня снял основные ограничения. Самое главное - жители других регионов могут приехать и не проходить двухнедельный карантин. По данным портала Russia.Travel, обсерваторы в регионе будут продолжат работать, но в них будут размещаться те, кто приехал из-за границы. C 27 июня туристов ждут новые послабления. Так, с этой даты открывается межмуниципальное пассажирское сообщение, разрешена работа зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе (с соблюдением требований Роспотребнадзора), открываются рестораны с отдельным входом, разрешена работа фитнес-центров без ограничения по площади - правда, только для индивидуальных тренировок. В начале июня для прогулов и экскурсий открылся курорт "Красная поляна" в Сочи, с 1 июля можно будет забронировать там номер в гостинице.

Аннексированный Крым начнет принимать туристов с 1 июля, для местных жителей гостиницы открылись еще в середине июня. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, которые приводит официальная группа администрации во "ВКонтакте", в первый месяц старта курортного сезона в регионе полуостров может принять от миллиона до полутора миллионов туристов.

Московская область. И Майя Ломидзе, и Наталья Осипова сходятся во мнении, что она будет одним из самых популярных регионов у туристов в летнем сезоне. В частности, санатории в этом регионе будут востребованы у жителей Москвы, которые не хотят уезжать далеко. К концу июня в Московской области сняты уже практически все ограничения: цифровые пропуска отменены, открыты кафе, музеи и парки. Правда, закрытыми остались, например, кинотеатры и пляжи.

Повышения спроса на санатории обеспечит и то, что в конце июня Роспотребнадзор все-таки отменил требования к тем, кто едет в здравницы. В рекомендациях 23 июня нет требования к отдыхающим иметь отрицательный результат теста на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты въезда. Однако тот, кто заезжает в санаторий, по-прежнему должен предоставить так называемую "справку об эпидемическом окружении".

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Ленинградская область и Санкт-Петербург. Власти Ленинградской области снимают ограничения постепенно. Районы региона поделены на "красные", "зеленые" и "желтые" зоны и в отношении них действуют несколько разные правила. Например, музеи и другие подобные объекты могут проводить экскурсии на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек - для "красной" зоны, до 25 человек - для "желтой". В "зеленой" зоне ограничений по количеству экскурсантов нет, говорится на портале комитета по туризму правительства Ленинградской области. Там же со ссылкой на ВЦИОМ приводятся данные о том, что Ленинградская область заняла четвертую строчку в списке самых интересных мест для отдыха среди россиян.

В Петербурге открыты отели, однако сохранияется много ограничений. По данным портала Russia.Travel, до 12 июля закрыт доступ в музеи, выставочные центры, театры. До той же даты не работают рестораны и кафе - за исключением обслуживания на вынос. С 29 июня открываются сезонные летние кафе, а также общепит "с использованием выносной уличной мебели". С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. 3 июля откроются парки и заработают фонтаны в Петергофе (об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника). Обычно это открытие происходит в мае.

Калининградская область также заявила об открытии сезона в конце июня. С 22 числа там отменили обязательный карантин для туристов с подтвержденной бронью отеля не менее, чем на два дня. С 27 июня снова можно бронировать места в пансионатах, домах отдыха и гостиницах в пяти муниципальных образованиях области.

С 1 июля откроются на тех же территориях откроются детские лагери и пансионаты.

Среди других направлений, которые упоминались в опросах как популярные, были Алтайский край, Хакасия, Казань, Волгоград, Махачкала, Уфа и Минеральные Воды.

Когда можно будет летать за рубеж?

Официальное начало внутреннего туристического сезона проходит на фоне официально закрытых внешних границ. В конце марта Россия на фоне пандемии коронавируса запретила почти все международные пассажирские перевозки. Исключение сделано для спецрейсов по возвращению россиян домой. Из России официально могут вылететь только те, у кого есть право проживать в стране назначения - либо по одной из уважительных причин, например для лечения или на похороны.

В соцсетях и СМИ регулярно появляется информация о том, что туристам удается выехать из страны на формально "вывозных" рейсах.

Кромк того, в начале июня агентство Рейтер писало, что десятки водителей автомобилей и микроавтобусов предлагают в соцсетях услуги перевозки через российско-белорусскую границу. При этом часть из них едут нелегально - в объезд пограничников.

Позже "Ведомости" писали, что "Аэрофлот" возит туристов за границу на грузовых рейсах. Представители авиакомпании и министр транспорта опровергали это сообщение, говоря о том, что попасть на эти рейсы могут только те, у кого есть право жить в стране назначения.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, сообщал ТАСС. Основные исполнители поручения - Росавиация и Роспотребнадзор.

По данным информагентств, в Росавиации прошло совещание по этой теме. Агентство должно было направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов с 15 июля с 15 странами.

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Ассоциация туроператоров России сообщала тогда, что с 15 июля будет открыто авиасообщение с восемью столицами стран СНГ. Далее, с 1 августа, будет открыто авиасообщение еще с семью странами мира (страны Европы, Ближнего Востока и ЮВА). Кроме того, по данным ассоциации, обсуждается возможность возобновления с осени рейсов в Грузию и Египет.

Однако месяц спустя минтранс и оперативный штаб все еще ведут обсуждение. 26 июня глава минтранса России Евгений Дитрих выразил надежду, что международное авиасообщение возобновится в июле. По информации "Коммерсанта", глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ - и по итогам этого принимать решения по странам дальнего зарубежья.

29 июня посол Белоруссии в России Владимир Семашко сказал, что, по его ожиданиям, Россия откроет границу с Белоруссией в конце июля - начале августа (его цитировало агентство Белта)

27 июля АТОР рассказала о том, что в условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры корректируют свои планы на лето. "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, "Интурист", - говорится в сообщении ассоциации.

Границы с большинством стран пока закрыты и "с обратной стороны". Так, 11 июня Еврокомиссия не включила Россию в список государств, туристам из которых рекомендовано с 1 июля разрешить въезд в ЕС.

О том, что россияне пока не смогут приезжать в Европу, сказал в конце июня и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется",- сказал он в интервью RT.