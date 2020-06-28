"У каждого человека есть темная сторона": рэпер Fardi о ксенофобии в России и новом альбоме

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В разгар протестов Black Lives Matter на Западе в этом месяце 24-летний рэпер Fardi выпустил вторую часть своего дебютного альбома "Черный сад" о проблемах расизма и ксенофобии в России.

Фарди Самедов - этнический азербайджанец. Он родился и вырос на Байкале, в бурятском городе Северобайкальск, а в 2016 году переехал в Москву. С частыми проявлениями ксенофобии он начал сталкиваться именно в российской столице, признается он.

Вторая часть "Черного сада" вышла 12 июня, в день России. В альбоме рэпер поднимает темы, о которых нечасто поют современные кавказские музыканты - это расизм, ксенофобия, проблемы, с которыми сталкиваются мигранты в России.

"Альбом про людей, приезжих, систему. Есть песни на реальных событиях, адресованные конкретным людям. Это для ксенофобов и расистов, тех, кто в лицо улыбается, а в кругу своих говорит, что ты чурка", - описывает Фарди новый альбом.

"У простых приезжих много проблем. Снять квартиру или устроиться на работу. Когда тебя погоны просто так останавливают на улице и тянут из тебя деньги, даже если с документами все в порядке", - рассказывает он.

Во второй половине июня Фарди выпустил клип на песню "СНГ" о стереотипах, связанных с кавказскими народами. Клип вызвал шквал критики среди националистически настроенных комментаторов на YouTube, которые увидели в нем "этническую мафию".

Некоторых также возмутила строчка "Если исчезли бы черные с рынка, что бы ты делал, снежинка?". Впрочем, далее в песне Фарди подчеркивает: "******** (неважно), какого цвета ты кожи/Главное правильно мыслить".

Продюсер Русской службы Би-би-си Амалия Затари поговорила с Фарди Самедовым о его новом альбоме, ксенофобии в России и о том, почему рэпера критикуют не только русские националисты, но и кавказцы.

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Би-би-си: Тема расизма и ксенофобии нечасто поднимается в русскоязычном рэпе. Почему ты решил записать об этом альбом?

Фарди Самедов: Это на самом деле давно крутится вокруг меня. Я начал сталкиваться с явными проблемами, как только переехал в Москву. Снять хату было очень проблематично. И мне приходилось снимать квартиру через своих же пацанов, через русских. Снимали, условно, двушку на двоих-троих. У меня еще был кент (приятель) казах, и мы с ним не светились перед хозяевами, потому что мы типа не славяне.

И плюс легавые останавливают тебя на ровном месте и начинают допрашивать за какую-то хрень. Легавые тоже отчасти повлияли, система их. Когда проходит поток белых ребят, они тормозят ребят с СНГ. У тебя вроде паспорт русский, а тебя тормозят, допрашивают за какую-то ерунду.

Би-би-си: Ты родился в Бурятии и потом переехал в Москву. Можешь сравнить ситуацию с ксенофобией в Бурятии и в Москве? Где она сильнее чувствуется?

Ф.С.: В регионах намного спокойнее. Там нет такого, что хату только славянам сдают. Ксенофобы есть, конечно, но не в таком количестве, как в Москве. Не знаю, как в Питере (я сейчас в Питере нахожусь), не сталкивался тут пока с этим, тут тоже спокойно. Особенно такое заостренное внимание в Москве почему-то.

Би-би-си: А ты специально решил выпустить альбом в день России или это совпадение?

Ф.С.: Это совпадение было, да (смеется). Мы поугарали насчет этого.

Би-би-си: Ставил ли ты перед собой задачу как-то попасть в повестку Black Lives Matter своим альбомом? И как ты вообще относишься к протестам в США?

Ф.С.: Меня прям всколыхнула эта тема, когда система убила человека. Просто ублюдок чувак, который задушил черного типа. Я офигел. У меня голос этого чувака в голове крутился, как он умирал. Это было отвратительно.

У нас нет такого открытого расизма, слава богу. У нас нет такой жестокости, у нас не было рабства. Но то, что они [мародеры] сейчас творят, что они грабят мирных жителей, переворачивают тачки, разбивают окна. Для меня это дебилизм полный, я это не приветствую.

Би-би-си: Ты писал, что в альбоме есть песни, основанные на реальных событиях, и адресованные конкретным людям. Кому?

Ф.С.: Ксенофобам, расистам, таким людям.

Би-би-си: А о каких реальных событиях идет речь?

Ф.С.: Когда тебе в лицо орут: "Ненавижу чурок, фу, ********". Ты идешь в метро спокойно сам по себе, и тебе орет в лицо какая-то дура такую дичь. Либо с мужиком каким-то ты зацепишься слово за слово.

Я не только про себя говорю, я еще сужу по своему окружению. Когда я спрашивал, мне все отвечали, что тоже сталкиваются с этим. Я, наверное, даже в песни больше вкладывал истории своих близких.

Правообладатель иллюстрации fardisamedov/Instagram Image caption Фарди со своей собакой по кличке Джус

Би-би-си: Понятно, что проблема ксенофобии в России есть. Почему, по твоему мнению, в русскоязычном рэпе она почти никак не поднимается?

Ф.С.: Наверное, это выгодно для "больших людей". Невыгодно об этом сейчас говорить, или неэтично об этом говорить. Мне странно, почему об этом не говорят успешные ребята, которые сейчас у руля, почему они не пытаются помочь своим.

Би-би-си: Что значит невыгодно? Это плохо продается?

Ф.С.: Наверное, да. Потому что об этой теме неэтично говорить, никто не хочет об этом говорить. Говорят, что в России кавказцы преобладают силой, например, в армии, и так далее. Но это не значит, что все беспределят.

Я надеюсь, что об этом заговорят в скором времени и обратят на это внимание. Это было бы круто. Потому что эта тема беспокоит меня давно. Я хочу, чтобы обычным людям и мне в том числе было проще жить. Чтобы ты в метро спускался, и твою сумку десять раз не шмонали.

Би-би-си: Презентуя альбом, ты писал, что чувствуешь себя здесь своим среди чужих, там - чужим среди своих, и что твои взгляды не сходятся с понятиями твоего народа. Что ты имел в виду?

Ф.С.: Я родился и вырос в Бурятии, на Байкале. И я себя чувствую своим среди чужих здесь, потому что ты хочешь-не хочешь сталкиваешься с какими-то проблемами. Но на Кавказе, например, я себя чувствуют чужим среди своих. Возможно, это мой менталитет, который сформировался уже здесь [в Бурятии и Москве]. То есть у меня есть какие-то свои понятия, свое понимание, как правильно, как неправильно.

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Я полностью разделяю какие-то народные [кавказские] традиции, которые из поколения в поколение передаются, - это уважение к старшим, защита родных, честь, гордость и так далее. Это во мне безусловно присутствует.

Но если, допустим, чувак прилетит из Баку, и я с ним познакомлюсь, то я с ним не найду общей темы для разговора. Язык найду, я с ним поговорю на азербайджанском, но общей темы не найду. Я обрусевший (смеется).

У меня есть какие-то понятия, но они не связаны с Кавказом. На Кавказе более ожесточенные понятия, я не совсем их разделяю. Там не такая свобода, как у нас здесь.

О критике с двух сторон

Би-би-си: В YouTube под твоим клипом "СНГ" очень много расистских и ксенофобских комментариев. Был ли ты готов к такой реакции и как часто ты получаешь подобные ксенофобские реакции на творчество?

Ф.С.: Я им только рад (смеется). Чем больше, тем лучше. Изначально цель была поставлена не понравиться аудитории, не ****** (лицом) светить, чтоб меня лайкали. Цель была в том, чтобы об этом заговорили. Я понимал, что эту тему не обойдут нацисты и расисты. Когда такие ******* (дебилы) комментируют, они меня, наоборот, бодрят.

Мне недавно звонит чувак ночью, говорит: ты видел на YouTube шквал комментариев пошел от нациков? Я захожу, смотрю, а там реально потоком они идут, и количество дизлайков увеличивается на глазах. Я начал суетиться: почему, откуда такой поток, надо его перекрыть.

Звоню менеджеру, говорю: чувак, надо быстро понять, откуда поток идет, и надо перекрывать его. А утром понял, что сделал ошибку. Что не надо ни в коем случае мешать этому потоку, пусть негатив льется.

Правообладатель иллюстрации FARDI/YOUTUBE Image caption В клипе "СНГ" собраны стереотипы о жизни кавказских народов в Москве

Этот проект, и клип "СНГ" в том числе, не был сделан на доброй волне. Он максимально агрессивный, с негативными оттенками. Это темная сторона. У каждого человека есть темная сторона. И я подумал, что будет неправильно, если мы будем пытаться как-то решить эту проблему с дизлайками. Наоборот, чем больше дизлайков, тем лучше, мне кажется.

Би-би-си: То есть они своими комментариями лишний раз доказывают, что в России есть эта проблема?

Ф.С.: Да, даже какими-то шутками и так далее. Это прикольно.

Би-би-си: В чем заключается основная претензия тех, кому не нравится клип?

Ф.С.: Там много до чего ********** (придираются). Вот например, там есть строчка: "Что бы ты делал, снежинка, если исчезли бы черные с рынка?". И, наверное, на "снежинку" люди обижаются. Но *******, когда нас чурками называют, никто не обижается. Почему бы не называть чувака "снежинкой"?

То есть вся критика об этом - что я занимаюсь каким-то оскорблением, разжиганием, но никто не слушает дальше. У меня следующей строчкой идет: "Мне ********** (все равно), какого цвета ты кожи, главное мысли правильно".

О восточном звучании и кальян-рэпе

Би-би-си: Как я поняла, оскорбления в твою сторону прилетают, в целом, с обеих сторон. Есть люди, которые пишут, что ты как-то неправильно себя ведешь, не так, как подобает азербайджанцу.

Ф.С.: Со стороны своих тоже часто прилетает. В основном, от религиозных людей. Я не религиозный, я верующий, но я не религиозный фанатик. И я не хочу задевать этих людей, это их право. В моем окружении тоже есть ребята в религии.

Когда выходил первый клип, "Черный", тогда вообще была бомбежка по поводу того, что я весь в татухах, читаю с матами на фоне мечети, что это все харам. Ну а если это харам, тогда, чувак, зачем ты сидишь в интернете? Интернет - это тоже харам, если так рассуждать.

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Меня это никак не задевает, пишут и пишут. Мне важно мнение моих близких, и то я не всегда беру их мнение во внимание, потому что иногда я с ними не согласен. Главное, что родители и мои близкие пацаны меня поддерживают.

Би-би-си: Как ты добился такого восточного звучания в альбоме?

Ф.С.: Благодаря команде. Я долго нащупывал, именно с точки зрения музыки, чем я могу отличиться на фоне кальян-рэпа.

Би-би-си: Что это?

Ф.С.: Кальян-рэп - это когда, не знаю, страдают пацаны. Когда девушка раз десять его бросила через прогиб, и он ноет каждый раз. Я приветствую такую музыку, я не говорю, что она плохая. Она интересная, она имеет место быть. Но когда это уже прям ******** (надоедает), когда ты хочешь уже чего-то нового от артиста, а он ноет каждый раз.

Я не хочу называть имен. Это круто, что они рубят бабло, что у них есть продажи, концерты, что на них есть спрос. Но иногда нужно выходить за какие-то рамки и экспериментировать, удивлять своего слушателя.

Би-би-си: И чтобы как-то отличаться и найти свое звучание, ты решил использовать в записи восточные национальные инструменты (в альбоме Фарди использованы такие восточные национальные инструменты, как саз, тар и ребаб, а также засэмплированные арабские дарбуки - прим. Би-би-си)?

Ф.С.: Да. Есть конкретные вдохновители, которые отчасти повлияли на меня в плане восточной музыки. И я долго нащупывал, как это можно сделать органично именно в том рэпе, который мне хотелось делать. Чтобы это звучало как рэп, а не как попса.

Есть такой великий азербайджанский джазмен - Вагиф Мустафа-заде. Он очень повлиял на мое творчество. Меня больше даже вдохновляют личность, его путь, стремления, а не сама музыка.

"Храбрые орлы, будьте чуть добры"

Би-би-си: Еще вопрос о названии альбома - "Черный сад". Это отсылка к книге о Нагорном Карабахе [британского журналиста, который пишет о Кавказе] Тома де Ваала? Почему ты решил назвать альбом именно так?

Ф.С.: Я читал эту книгу, но я не по книге назвал альбом. Я его так назвал, потому что мои корни с Нагорного Карабаха, мои родители оттуда. Когда началась война, родители переехали в Россию [в начале 1990-х]. "Кара" переводится как "черный", а "бах" - это сад. "Черный сад" - это отсылка к корням.

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А в песне "КРБХ" я как раз-таки говорю о проблематике двух народов. Что так получилось, что их рассорило, и они не общаются уже десятилетиями. В России молодежь общается, и в моем окружении много армян. Мы со всеми в нормальных отношениях. Это у взрослого поколения есть это стереотипное мышление. Это все система, система ссорит людей, система ломает людей.

У меня в этой песне нет ничего о том, что я хочу рассорить людей, или что-то еще. Я, наоборот, говорю: "Храбрые орлы, будьте чуть добры, будьте чуть мудры, дабы над горами потушить пожары бы".

Пацанов жалко. Прикинь, пацан пошел в армию, и его там грохнули. А там войны нет, просто грохнули на границе, это полный бред. И родители потом хоронят молодого чувака.