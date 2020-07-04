Взглянуть на себя изнутри: как коронавирус изменил наши привычки по уходу за собой

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Несколько изнурительных месяцев карантина побудили тех из нас, кто трепетно относится к своей внешности, пересмотреть сложившиеся годами привычки. Эксперты и статистика единодушны: яркий макияж, вызывающий маникюр, броский внешний облик отошли в тень; вместо украшения лица многие из нас стали больше думать об уходе за ним, предпочитая искусственной красоте естественность. Как еще локдаун отразился на нашем отношении к самим себе и как надолго останутся с нами новые привычки?

"Война войной а красота красотой", - говорит мне Светлана, натягивая на лицо медицинскую маску. В ее увесистой сумке - внушительный набор амуниции разного калибра и не сразу понятного предназначения. Но идет она не на войну.

Светлана - мастер маникюра. За без малого десять лет жизни в Лондоне у нее не было такого шквала заказов, как в последние месяцы.

Эпидемия коронавируса стала для многих временем экономических потрясений, вынужденного безделья, потери уверенности в себе и в завтрашнем дне. Но у Светланы нет поводов жаловаться: несмотря на запрет британских властей, она продолжала усердно работать на протяжении всего карантина. С утра до ночи она носится по домам своих многочисленных клиенток, заявки расписаны у нее на несколько недель вперед.

"Только русские нас хотят. Наши девочки все равно стремятся выглядеть красиво. Многие англичанки пишут мне, но ждут, когда откроется салон и все будет по правилам", - пожимает плечами Светлана.

Судя по ее плотному графику, многие русские девушки не отказывают себе в подпольном маникюре даже в период пандемии. Но несколько месяцев сидения дома, закрытые рестораны, отмененные вечеринки и даже невозможность пойти на свидание у многих заметно изменили отношение к уходу за собой.

Но как именно?

"Побыть без накладных ресниц"

"Представить нагламуренный образ красавиц с тонной макияжа на лице сейчас почти невозможно", - рассказала изданию Harpers Bazaar основательница онлайн-платформы по продаже косметики Cult Beauty Алексия Индж.

Яркий макияж и вызывающий маникюр у сидящих по домам девушек сейчас востребованы не так, как раньше, и многие стали уделять больше внимания уходу за кожей лица, телом и в целом более трепетно относиться к своему здоровью.

На смену искусственной красоте, пусть и вынужденно, идет естественность.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карантин - отличное время, чтобы отдохнуть от искусственных волос и накладных ресниц, увещевала своих подписчиков Кайли Дженнер

"Представляете, я впервые хожу со своими настоящими волосами", - огорошила подписчиков своего "Инстаграма" американская селебрити и основательница бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер.

"Это прекрасное время для того, чтобы забыть об искусственных волосах, снять нарощенные ногти и побыть без накладных ресниц", - обращается к десяти миллионам своих фолловеров 22-летняя Кайли.

И нельзя сказать, что ее призыв улетел в пустоту.

Эта смена характеризуется сдвигом фокуса с внешности на то, что и как мы говорим, как мы пишем и общаемся с окружающим миром. На нас сейчас больше давления признать себя и полюбить себя такими, какие мы есть. Взглянуть на себя изнутри Сюсан Бабель

Введение повсеместного карантина подкосило многие отрасли коммерции. Парфюмерно-косметическая, похоже, оказалась в числе принявших на себя наиболее сильный удар.

В Британии за одну неделю в конце марта объемы продаж крупных сетей по торговле товарами для ухода за собой, таких как Boots или Superdrug, обрушились на две трети, и продажи декоративной косметики - не исключение, говорится в исследовании McKinsey.

Виной этому - непреодолимое стремление увидеть товар вживую и нанести его на себя, прежде чем покупать.

Это настолько вошло в привычку, что несмотря на расцвет интернет-торговли, до эпидемии почти 90% всей декоративной косметики британки покупали в традиционных магазинах. Сейчас же 82% опрошенных жителей Соединенного Королевства говорят, что еще долго не решатся пробовать на себе косметику в магазине, опасаясь заразиться.

Стремление к смене идентичности

Наши привычки по выбору и покупке товаров по уходу за собой кардинально изменятся даже после пандемии коронавируса, говорится в исследовании NPD Group. Если раньше многие ходили по магазинам просто прогуляться и поглазеть, то сейчас четыре из пяти опрошенных британцев утверждают, что отправятся в магазин, только зная, что именно хотят купить.

При этом 43% опрошенных предпочтут покупать косметику онлайн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время карантина многие стали уделять больше внимания уходу за кожей лица, телом и в целом более трепетно относиться к своему здоровью

Но охлаждение к косметическим новинкам связано не только и не столько с невозможностью потрогать и попробовать новую тушь или румяна.

Важно учитывать новые реалии, в которых мы живем и работаем, указывают психологи.

"Офисная культура накладывает на нас обязательство выглядеть должным образом. По пути на работу нам встречаются разные люди, мы хотим хорошо выглядеть и нравиться - сейчас этого нет", - говорит психолог Сюсан Бабель.

Сидя дома с ребенком, ты никогда не уделишь себе пару часов времени. Выход к косметологу - это отдых Юля Богук

"Сейчас наблюдается стремление к смене идентичности - заложенных в нас привычек и уклада жизни", - продолжает Сюсан.

"Эта смена характеризуется сдвигом фокуса с внешности на то, что и как мы говорим, как мы пишем и общаемся с окружающим миром. На нас сейчас оказывается заметно больше давления признать себя и полюбить себя такими, какие мы есть. Взглянуть на себя изнутри".

"Позаботься о своей красоте сама"

Период карантина лишил многих завсегдатаев маникюрных салонов, спа и косметических процедур привычных удовольствий. Но от этого они не перестали заниматься собой.

"Краситься теперь не для кого, поэтому хожу без макияжа, но стала подтягивать мышцы, занялась йогой для лица", - говорит живущая в Лондоне модель Ольга. - Изучила глубже строение кожи лица, как и что работает, чего мне не хватает, делала эксперименты с глинами и масками".

Правообладатель иллюстрации Lis Inger Image caption За время карантина модель Ольга изучила йогу для лица и поэкспериментировала с глинами и масками, чтобы понять, чего ей не хватает

Многие, как и Ольга, стали учиться сами наносить шелак-маникюр, стричься и делать чистку лица.

Подобная самодеятельность приобрела такой размах, что эксперты заговорили о целом тренде, получившем название DIY beauty care ("позаботься о своей красоте сама").

Количество заказов краски для волос в США в апреле выросло на четверть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продажи лака для ногтей на Amazon за два самых карантинных месяца - март и апрель - выросли втрое, продуктов для тела и для ванн - на 65%.

Не важно, что произойдет в стране и в мире - девушки все равно будут искать способы хорошо выглядеть Юлия Щеклеина

"Ежедневные ритуалы, типа принятия ванны, снова войдут в обиход. Учитывая ограниченную возможность путешествий и отдыха, они станут оптимальным вариантом "доступной роскоши" для тех, кому ее сейчас не хватает", - говорит глава компании по прогнозу тенденций в сфере красоты Клэр Варга.

Клэр полагает, что под влиянием пандемии коронавируса люди станут уделять больше внимания своему здоровью, чем внешнему виду.

Снятие карантина, безусловно, вызвало у многих вздох облегчения, и едва лишь было объявлено об открытии косметических салонов и парикмахерских, к ним немедленно выстроились длинные очереди заросших, самостийно постриженных и не слишком тшательно ухоженных посетителей. Как сказал мне владелец одной парикмахерской, их первоочередная задача после открытия - провести с клиентами работу над ошибками.

Но те, кто научился ухаживать за собой дома, продолжат делать это и дальше, считают эксперты.

Это связано с вопросами гигиены и опасениями заразиться. Особенно это касается таких процедур, как чистка лица, когда заботливый специалист в маске буквально повисает над вашим носом, попирая все правила социального дистанцирования.

Впрочем, немало и тех, на чьих привычках коронавирусный карантин не сказался примерно никак.

"Бегу в салон, несмотря на вирус"

"Я перфекционист в вопросах внешности. И даже находясь столь продолжительное время наедине с собой, я выглядела прекрасно, - рассказывает модель и инстаграм-селебрити Нита Кузьмина. - Я не лишала себя привычного ухода, наслаждаясь массажем, пилингом, процедурами по уходу за лицом и лазерной эпиляцией".

Краситься и наряжаться на период карантина Нита стала меньше, но отказываться от процедур не пришлось.

"Лицензионные клиники работали, а мастера по ногтям и волосам шли мне навстречу и с радостью приезжали домой, чтобы навести красоту", - добавляет она.

Правообладатель иллюстрации Nita Kuzmina Image caption Даже в пик пандемии коронавируса в России Нита не отказывала себе в удовольствиях по уходу за внешностью

Модель и владелец агентства BJ Models Юля Богук говорит, что стремление выглядеть хорошо у нее заложено природой: "Я должна нравиться мужу и ребенку, это вошло в привычку".

Юля отмечает, что за время карантина решила отказаться от маникюра с долгосрочным покрытием, но поход в салон - важная часть жизни, как во время пандемии, так и после.

"Я бегу в салон красоты уже через неделю нахождения дома, несмотря на коронавирус. Сидя дома с ребенком, ты никогда не уделишь себе пару часов времени. Выход к косметологу - это отдых. Я приду, лягу на кушетку, у меня будет шанс отвлечься и побыть наедине с собой", - объясняет она.

"Пришли и укололись"

Несмотря на бушующую пандемию, вынудившую многих оставаться дома, клиентки минского косметолога Натальи Рудак не хотят пропустить ни одной плановой процедуры.

"Новых клиентов не прибавилось, но и меньше их не стало. Те, кто ходят ко мне постоянно, пришли и укололись и на этот раз", - говорит Наталья.

При этом она отмечает ту же тенденцию, что и западные эксперты в области красоты: женщины стали проявлять больше стремления выглядеть естественно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Те, кто научился ухаживать за собой дома, продолжат делать это, считают эксперты. Особенно это касается процедур по чистке лица

"В косметологии сейчас тренд на естественную, невидимую коррекцию. Профессиональные косметологи делают клиентов эстетически красивыми, не "перекачивая" их", - говорит Наталья.

Как рассказывает владелица престижной Med Clinic в Москве Юлия Щеклеина, несмотря на спад в начале апреля, уже в мае клиника по количеству заказов вышла на доэпидемический уровень.

"В острый период коронавируса особой популярностью пользовались процедуры, которые требуют длительного периода реабилитации - девушки могли позволить себе спокойно пересидеть необходимый период восстановления дома, - отмечает Юлия. - Сейчас приоритеты поменялись - больше стали делать контурную пластику, губы и скулы".

Можно ли говорить, что пандемия поставила крест на искусственной красоте?

Ни в коем случае - уверенно отвечает она.

"Не важно, что произойдет в стране и в мире - девушки все равно будут искать способы хорошо выглядеть", - убеждена Юлия.

"Пока не было возможности ходить к парикмахеру или делать маникюр, девушки делали это дома, но как только карантин снимут, количество заказов вернется на прежний уровень".

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