Радиация на севере Европы: можно ли подозревать Россию?

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Андрей Золотков из экологического центра "Беллона" считает, что обнаружение изотопов не является признаком нештатной ситуации на российских АЭС

Источник повышенного уровня радиоактивных частиц в атмосфере, зафиксированного мониторинговыми службами в скандинавских странах, может располагаться на территории нескольких стран, включая Россию. МАГАТЭ проводит расследование.

Сообщения о повышении уровней различных радиоактивных веществ стали появляться в прессе в конце прошлой недели. В них говорилось, что в начале июня были зарегистрированы изотоп йод-131 в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.

В минувшую пятницу исполнительный директор подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил в своем "Твиттере", что в Швеции в эти дни были обнаружены следы цезия-103, цезия-137 и рутения-103.

Зербо также опубликовал карту, на которой цветом была выделена территория, на которой может располагаться возможный источник нуклидов.

Голландский государственный Национальный институт народного здравоохранения и экологии (National Institute for Public Health and the Environment) в свою очередь заявил, что источник радионуклидов находился в районе "от западной России до Скандинавии". При этом институт особо отметил, что не может точно назвать страну, на территории которой располагался этот источник.

Международная экологическая организация Greenpeace в сообщении от 26 июня написала, что "в первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС (с четырьмя устаревшими реакторами ВВЭР-440), а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря". Кроме того, по мнению Greenpeace, "утечка реакторных изотопов могла произойти и на трёх работающих реакторах чернобыльского типа РБМК-1000 Ленинградской АЭС или на одном из новых ВВЭР-1200".

В пятницу же российский оператор атомных станций "Росэнергоатом" заявил, что никаких нештатных ситуаций на его предприятиях на северо-западе России не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям

"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - цитирует слова представителя "Росэнергоатома" РИА Новости.

Русская служба Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Андрей Золотков, директор международного экологического объединения "Беллона", Мурманск:

Та информация, которой я располагаю, говорит, что это очень, очень маленькие количества радионуклидов, которые были зафиксированы. Это первое.

Второе, это то, что [нуклиды были зафиксированы] в разных странах. Причем еще и разные наборы изотопов зафиксировали. В Норвегии, например, йод-131, а в Швеции и Финляндии - цезий, кобальт и рутений.

Это тоже как-то необычно. Если фиксировать, то, наверное, надо все фиксировать.

Тут вся тонкость в том, что изотоп йода достаточно короткоживущий - всего восемь суток. И он, как бы вам сказать, хорошее свидетельство того, что это действующая ядерная установка.

Это как бы индикатор, потому что если бы это происходило на объекте в губе Андреева или в губе Сайда в Мурманской области [места хранения отработанного ядерного топлива - Би-би-си], то йода там бы не было. Цезий был бы, и кобальт был бы, а рутения не было бы и йода не было бы. Потому что прошло довольно много времени и они просто распались бы.

Этот набор изотопов - стандартный выброс атомных станций. Они даже в каждом своем годовом отчете по экологической безопасности эти изотопы и приводят, что они их выбрасывают.

Я исключаю совершенно как надводный, так и подводный флот. Как военный, так и гражданский. На флоте все операции с отработавшим ядерным топливом с перезарядкой реактора производятся после двухмесячной выдержки реактора.

И когда эти операции производятся, там нет трубы, которая высоко выбрасывала бы эти изотопы в атмосферу. Как на атомной станции. Это все производится на высоте метров пять-семь над уровнем моря. И разнести эти изотопы до Швеции и Финляндии… Я просто не верю, что с таких низких поверхностей эти изотопы бы туда долетели.

Остаются из ядерных объектов только атомные станции, у которых есть труба, которая очень высокая и из которой этот выброс идет, регулярно при нормальной работе.

Этот выброс может быть, но те концентрации, которые были приведены, я даже не могу себе представить, что это за приборы, которые имеют такую чувствительность. [...]

Можно предположить, что было небольшое нарушение технологического режима, которое не было заметно даже на станции. Но за границей такие чувствительные приборы, что они даже это зафиксировали. Случайно.

Это какой-то единичный мелкий случай, который не представляет опасности вообще, видимо, и на атомной станции. Это случай не было бы смысла и на атомной станции скрывать, если бы он привел к какому-нибудь инциденту. Потому что он не повлиял на радиационную обстановку, окружающую среду, он ни на что не повлиял. [...]

Можно гипотетически предположить, ну кто-то клапан не вовремя закрыл, кто-то вентиляцию не вовремя включил или выключил. Такое может быть. И где-то случайно что-то пролетело, и долетело до Шпицбергена.

И третий фактор, который я гипотетически называю, это неизвестная ядерная установка, которая может быть, снова испытывалась в Нёноксе. Но там, если имеется малогабаритная ядерная установка, положим, то она без защиты, без вентиляции, там систем безопасности практически нет, там все на открытом воздухе находится. Вот там мог быть выброс всего, что зафиксировали.

А если она еще и вдруг взлетела…

[...] И потом, я понимаю, там составили эту карту, которая начинается где-то с юга Белого моря и захватывает и Кольскую АЭС и Ленинградскую АЭС, Финляндию, Швецию и чуть-чуть Норвегию. Но извините, в Финляндии и Швеции тоже атомные станции работают. Почему их не включают [в список подозреваемых источников изотопов]?

Томас Нилсен, главный редактор Barents Observer

Данные о том, что радиоактивное загрязнение скорее всего пришло из России, опубликовал Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM). Однако позже институт изменил свое заявление и уточнил, что там в этом не очень уверены и не могут напрямую указывать на Россию - просто источник находился где-то в том районе.

Действительно, в том же районе располагаются атомные электростанции ещё двух стран - Швеции и Финляндии. Но власти обеих заявили, что никаких инцидентов с аномальными выбросами на этих станциях не было. И Росатом сделал такое же заявление - что никаких утечек на российских АЭС, на гражданских реакторах, не было.

Высказывались предположения, что источником загрязнения могла быть Ленинградская АЭС, где установлено несколько новых реакторов, которые вот-вот должны начать работу. Но когда Росатом, в ведении которого находится ЛАЭС, заявляет, что никаких аномальных выбросов там не было, я думаю, этим заявлениям можно верить.

Я сам не эксперт по ядерным загрязнениям, но я говорил со многими экспертами - и у меня сложилось свое личное мнение. Я не думаю, что это какая-то из российских АЭС. И я не думаю, что это какая-то из скандинавских станций. Обнаружены изотопы нескольких элементов, и на основе этого набора возможно несколько объяснений. Одно из них - это выброс, связанный с работой ядерного реактора, где произошла утечка. Другое - какая-то авария при переработке ядерных отходов.

Авария при переработке маловероятна (учитывая низкий уровень радиации, ее бы не стали скрывать). Утечка на гражданских реакторах - тоже. Я не думаю, что на АЭС могли не заметить такую утечку. Это в теории могла бы быть Ленинградская АЭС, но если радиацию зафиксировали приборы в Швеции и Финляндии, то ее можно было замерить и обнаружить возле реактора хотя бы потом, после сообщений об обнаруженном загрязнении. Не думаю, что на ЛАЭС какое-то принципиально другое оборудование для подобных измерений.

Методом исключения остается только один вариант - что источником выброса был военный объект.

Мы знаем, что в этом районе есть российские военные реакторы, в районе Белого моря. Мы знаем, что в прошлом году была утечка радиации при испытании крылатой ракеты "Буревестник", и источники в российском командовании этот факт отрицали - по их словам, никакой утечки в Северодвинске не было. Хотя потом стало очевидно, что там была довольно серьезная утечка при запуске крылатой ракеты "Буревестник". Так что мы знаем, что в прошлом российские военные уже скрывали правду.

Но версия о военном объекте - моя личная, полученная методом исключения. Я не видел никаких доказательств этой версии, поэтому не привел ее в своей статье.

Последние аварии

В конце сентября 2017 года европейские средства радиационного контроля зафиксировали в атмосфере большинства стран континента радиоактивный элемент рутений-106.

При этом в конце сентября-начале октября Росгидромет зафиксировал "экстремально высокое загрязнение" в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений в пунктах отбора проб Аргаяш и Новогорный Челябинской области. Радиационный фон на этих пунктах превысил уровни предыдущего месяца в сотни раз.

Эти населенные пункты расположены вблизи комбината "Маяк", где идет переработка отработавшего ядерного топлива.

В августе 2019 года в результате аварии на полигоне в Нёноксе неподалеку от Северодвинска произошла авария с выбросом радиоактивных веществ. По официальным данным, взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе.

А до этого, в июле 2019 года в результате пожара на атомной подводной станции Северного флота России погибли 14 человек. Станция, по сути - атомная глубоководная подлодка - находилась в тот момент в море.