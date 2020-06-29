Что известно о подразделении ГРУ, которое обвиняют в сговоре с талибами?

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Глава комитета по обороне британского парламента Тобайас Эллвуд заявил, что будет добиваться обсуждения в ООН вопроса о возможных действия военной разведки России в Афганистане.

Ранее он же требовал вызвать для отчета в парламент министра обороны, это предложение не прошло.

Поводом для этих заявлений парламентария стало то, что New York Times, а вслед за ней Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что офицеры одной из частей Главного управления Генштаба России (более известного как ГРУ) в прошлом году заключили сделку с талибами, пообещав им денежное вознаграждение за каждого убитого в Афганистане американского солдата.

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) категорически отрицает заключение подобных сделок с Москвой. В Кремле публикации американских газет уже назвали "уткой" и "враньем".

Бывший офицер Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью Би-би-си предположил, что действия ГРУ могут быть частью более глобальной игры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на международной арене: "ГРУ - это огромная машина, которая работает на войну и отрабатывает разные направления. В ГРУ есть стратегическая разведка - это белые воротнички. А есть и люди, заточенные на более грубые операции. Плюс нельзя исключать и политический аспект. Путину нравится играть мускулами, когда нет ответного наказания".

Месть или обычная операция?

Неназванные источники NYT в Белом доме предположили, что пойдя на сделку с талибами, офицеры ГРУ, возможно, хотели отомстить американцам за одно из столкновений в Сирии феврале 2018 года.

Речь о бое близ города Дейр-эз-Зор, в ходе которого американские военные убили несколько сотен бойцов формирований, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. По мнению журналистов, в их числе могли быть десятки граждан России, оказавшихся в Сирии в составе так называемой частной военной компании "Вагнер" (позже, в 2019 году, президент Путин признал, что в Сирии присутствуют "частные охранные компании").

По словам Жирнова, который несколько лет служил разведчиком-нелегалом, скрытое противостояние разведчиков СССР и США имело место место еще в ходе войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

"Во время советской операции в Афганистане солдат США там не было. А инструкторы ЦРУ были - и в Афганистане, и в Пакистане. Вот за ними и охотились ГРУшники. Тогда, правда, речь шла не столько об убийстве. ГРУ старалось поймать американских разведчиков с поличным на том, что ЦРУ оказывало подпольную поддержку исламистским формированиям", - отмечает Жирнов.

Охота за лучшими?

Правообладатель иллюстрации US Army Image caption 31-летний сержант Эллиот Робинс - один из 18 американских военных, погибших в Афганистане в 2019 году. Он служил в элитном подразделении Сил специальных операций США.

По данным Пентагона, в 2019 году в Афганистане погибли 22 американских военнослужащих. Это самые высокие потери США за все время операции "Страж свободы", которая началась в 2015 году.

Четверо американских солдат в Афганистане в 2019 году были убиты из-за инцидентов, не связанных с боевыми действиями (например, падение военного вертолета вследствие технической неисправности). Остальные 18 погибли в ходе перестрелок или подрыва на самодельных взрывных устройствах и минах. Почти все из них представляли элитные подразделения армии США. В числе погибших - по меньшей мере 10 бойцов сил специальных операций США (так называемые "зеленые береты"), три солдата воздушно-десантных войск и три морских пехотинца.

Источники New York Times утверждают, что по меньшей мере один американец погиб в результате сделки талибов с российской разведкой.

Правообладатель иллюстрации US Army Image caption с 2015 года США потеряли в Афганистане более 90 солдат и офицеров

С начала 2020 года в Афганистане погибло девять американских военнослужащих. В конце февраля США и "Талибан" заключили сделку о прекращении противостояния в Афганистане. Договор предусматривает поэтапный вывод американских войск при условии, что талибы и их союзники, включая "Аль-Каиду" (в России признана террористической организацией и запрещена), не будут нападать на американских военных и не будут использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США.

С апреля от рук талибов не погиб ни один американский военнослужащий, а общая группировка США в Афганистане сократилась с 13000 до 8600 человек, об этом несколько раз в течение июня говорил глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи.

Как сообщили журналисты NYT со ссылкой на свои источники в разведке США, Талибану обещали деньги за смерти и британских солдат. Достоверность этого заявления трудно проверить, поскольку Великобритания не теряла солдат в ходе боевых действий Афганистане с 2016 года.

(Не)загадочная часть ГРУ

По версии NYT, за сделкой с талибами стоит подразделение ГРУ 29155. Журналисты утверждают, что этот отряд, о котором до прошлого года якобы не было известно даже многим американским контрразведчикам, проводит "кампанию по дестабилизации Европы", а также организует спецоперации и покушения по всему миру.

Видимо, речь идет о воинской части №29155, которая более известна в России как 161-й Центр подготовки специалистов разведки. О существовании этого центра было известно еще во времена СССР. Он был открыт в Москве в 1962 году для переподготовки военных различных родов войск для службы в разведке. Насколько известно из открытых источников, в Центре учили выводить из строя технику, склады с оружием и боеприпасами, а также инфраструктуру в тылу предполагаемого противника. В 1990-е особое внимание стали уделять и подготовке специалистов по антитеррору.

Однако, по словам ветеранов ГРУ, курсантов в Центре готовили не к политической или стратегической, а к оперативной разведке, то есть к работе с оружием в руках и проведению диверсий.

По данным базы "Спарк-интерфакс", сейчас часть возглавляет генерал Андрей Аверьянов. Журналисты NYT и группа расследователей Bellingcat ранее пришли к выводу, что Аверьянов является командиром Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которых британские власти подозревают в попытке отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

До Аверьянова воинскую часть №29155 возглавлял генерал Дмитрий Пронягин. В 1997 году он закрытым указом получил высшую российскую награду - звезду Героя России. Известно, что Пронягин принимал участие в российской операции по аннексии Крыма в 2014 году, а также в боевых действиях в Сирии.

Российские власти категорически отвергают обвинения в возможном сговоре ГРУ и "Талибана".

"Первое - эти утверждения являются ложью. Второе - если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям”, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что впервые слышит о том, что американская разведка якобы сообщала ему о сговоре ГРУ с талибами.

"Разведка только что доложила мне, что они не смогли проверить подлинность этих данных, поэтому об этом не докладывали ни мне, ни вице-президенту", - написал Трамп написал в "Твиттере".

Американские газеты писали, что обвинения в адрес ГРУ обсуждали на некоем межведомственном совещании в конце марта. Анонимные источники New York Times в воскресенье рассказали, что докладывать президенту об этом не стали, поскольку полной уверенности во всех элементах разведданных у американской разведки пока нет.