"Враг будет разбит!": как профсоюз московской подземки отчитывался о голосовании

Правообладатель иллюстрации EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS Image caption С 25 июня в России идет голосование по поправками в Конституцию

Корреспондент Би-би-си волею случая попал во внутренний чат профсоюза московского метрополитена и наблюдал, как руководители первичных организаций отчитывались о голосовании по поправкам в Конституцию.

В 2018 году Би-би-си выдала своему московскому корреспонденту Петру Козлову служебную сим-карту МТС. Как часто бывает, номер оказался с "историей" - до журналиста им уже пользовались.

Предыдущий собственник номера оказался популярным человеком: периодически Петру звонили неизвестные и спрашивали некоего "Костю". Сначала корреспондент Би-би-си вежливо говорил, что он не тот, кто им нужен. Но в какой-то момент запас вежливости кончился, и он попросил передать "Косте", чтобы он уже наконец дал всем своим многочисленным знакомым и коллегам новый номер.

Звонки не прекратились, а в августе 2019 года служебный номер корреспондента Би-би-си добавили в чат в WhatsApp под названием "Депо" примерно на 50 человек. Его участники сначала обсуждали покупку цветов кому-то на день рождения, а потом - поход на корпоративный лазертаг (лазерный бой на природе или в специальном помещении).

В рабочей суматохе корреспондент Би-би-си забыл про этот чат, тем более что больше там практически не появлялось сообщений. Пока не наступило время голосовать по поправкам в Конституцию.

"Враг будет разбит!"

23 июня 2020 года, за два дня до начала голосования, администратор чата написал:

"Добрый день! Просьба написать в эту группу кто где будет голосовать". И спустя несколько секунд добавил: "Очень очень жду" (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Последовали ответы:

"Добрый день, дистанционно".

"По месту жительства, Московская область".

Image caption Обсуждение голосование в чате "Депо"

"Я онлайн (фото электронной регистрации высылала ранее)".

В том случае, если речь шла об обычном голосовании на участке, администратор просил уточнить номер участка. Кроме того, его интересовало, "кто из загородников, прекрепился к Москве" - то есть кто из жителей Московской области через сайт Госуслуг выбрал возможность проголосовать на столичном участке.

В завершении переклички один из пользователей (без прав администратора) лаконично написал: "Отчет 25.06!"

25 июня стартовало всероссийское голосование, и в чат посыпались скрины из системы электронного голосования с надписью: "Спасибо, ваш голос учтен!" Те, кто сходил на участки, писали: "Проголосовал".

О своем выборе ("за" поправки или "против") "депошники" не отчитывались.

А один из участников решил развеселить чат картинкой с надписью: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами".

"Не в ту группу написал"

Установить, кто состоит в "Депо", оказалось несложно: номера участников видны всем в чате.

Для идентификации участников Би-би-си использовала программу Getcontact, которая показывает, как человек записан в телефонных книжках других людей. Оказалось, что чат объединяет руководящих работников профсоюза московского метрополитена.

Корреспондент Би-би-си взял номера тех, кто отчитывался о голосовании, и затем проверял их номера через Getcontact. В большинстве случаев программа указала на глав первичных профсоюзных организаций московской подземки. После этого журналист позвонил руководителям трех "первичек" - электродепо "Выхино" Андрею Скуднову, вагоноремонтного комплекса Светлане Сотниковой и оздоровительного комплекса Даниилу Кимаковскому.

Все они заявили, что голосовать их никто не принуждал. "Это мой гражданский долг", - заявил, например, Кимаковский.

Image caption Обсуждение голосования в чате "Депо"

Администратором чата, попросившим рассказать, кто и где будет голосовать, оказалась заведующая организационным отделом профсоюза работников московского метрополитена Юлия Мокрина.

В разговоре с корреспондентом Би-би-си она сначала заявила, что попросила коллег по профсоюзу рассказать, кто и как голосует, так как в "метрополитен привозили урны [для голосования]". Что касается сообщений, которые профлидеры присылали в чат в первый день референдума, то это был "статический отчет о профсоюзной работе".

Участником чата, который предупредил всех накануне голосования сообщением "Отчет 25.06!", оказался глава профсоюзной организации дирекции строящегося метрополитена Константин Колотилин. Он, в отличие от Мокриной, открестился от июньской переписки:

"Я туда [в чат "Депо"] случайно попал и случайно написал. Промахнулся, не в ту группу написал", - заявил он Би-би-си.

"Это все сплетни"

Би-би-си попросила оценить переписку в чате "Депо" экспертов по избирательному законодательству.

Бывший член Центризбиркома, адвокат Вадим Прохоров расценивает это как "принуждение к голосованию", даже в том случае, "если руководство не указывает, как именно голосовать, и целью является повышение явки". С ним согласен и член совета движения "Голос" и бывший член научно-экспертного совета Центризбиркома Андрей Бузин.

Специалист по избирательному праву юрист "Апологии протеста" Анна Бочило говорит, что за принуждение к голосованию работодателя могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Однако, как отмечает Бузин, довести до привлечения к ответственности можно только, если есть письменный приказ.

"Обычно это делается устно. А если нет письменных подтверждений, то, как говорит Элла Памфилова, - "это все сплетни", - добавляет Бузин.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Глава Центризбиркома Элла Памфилова

Ранее Би-би-си уже сообщала о случаях принуждения московских бюджетников к электронному голосованию. А в субботу, 27 июня, штаб наблюдателей обратился к руководству "Мосводоканала" с просьбой перестать контролировать процесс голосования сотрудников.

В чате "Депо", судя по Getcontact, корреспондент Би-би-си оказался из-за того, что его номер раньше использовал глава первичной профсоюзной организации электродепо "Свиблово". После того, как Би-би-си стала разбираться с отчетами о голосовании, этот телефон наконец исключили из чата.