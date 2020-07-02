Интернационал Тарранта. Кто распространяет в России манифест массового убийцы?

Правообладатель иллюстрации TVNZ Image caption Таррант называет себя "экофашистом" - в России до недавнего времени эти идеи были в новинку

Брентон Таррант, в 2019 году расстрелявший 51 человека в мечетях новозеландского города Крайстчерч, за несколько лет до этого путешествовал по России как обычный турист. Но вскоре в страну проникли его идеи: Би-би-си нашла в сети три русскоязычных версии антиисламского манифеста Тарранта, спровоцировавшего не одно похожее нападение. Кто их распространяет?

"Политический террор - единственное, что они понимают", - подобные призывы к незаконным действиям можно было прочитать на стикерах, появившихся на севере Москвы в июне 2020 года. Далее следовал экстремистский лозунг - Би-би-си не может привести его по российскому закону - свастика и приглашение вступать в российскую ячейку международного фашистского движения Atomwaffen Division.

Пять стикеров, развешанных на автобусных остановках, судя по всему, - первая акция этого движения в России. Отчет о ней в одном из телеграм-каналов посмотрели 170 человек.

Atomwaffen Division появилось в США в 2015 году, участники исповедовали "эзотерический гитлеризм" и собирались устроить в этой стране ядерный взрыв (как вариант - взорвать атомную станцию). У одного из лидеров, 21-летнего Брендона Рассела, во время обыска в 2017 году нашли взрывчатку и два радиоактивных изотопа.

Власти США разгромили Atomwaffen Division, арестовав 17 активистов. На счету "атомных" нацистов - пять убийств, двое из жертв сами были участниками движения. Ячейки также действовали в Канаде, Британии, Литве, Латвии, Эстонии, Украине и Германии. В мае 2020 года газета Washington Post сообщила об открытии российского отделения Atomwaffen Division.

На днях у отделения появился свой сайт - отчет с первой акции, манифесты убийц, переведенная на русский язык программа Atomwaffen Division и масса агитационного материала с использованием оригинальных шаблонов американских собратьев, - но в целом все это выглядит сыровато. Покопавшись в коде, Би-би-си обнаружила профили трёх человек, зарегистрировавшихся на сайте за неполную неделю.

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Одного зовут "Алекс Макаров" - слишком распространенное имя, чтобы делать выводы о его личности.

Второй, судя по соцсетям, - американец из Индианы, публичный сторонник антиправительственного движения "Бугалу бойз", не имеющего четкой структуры и идеологии. Би-би-си не до конца уверена, что он сам загрузил анкету на сайт, поэтому не называет его имя. На отправленные ему вопросы молодой человек не ответил.

Имя третьей - москвички Елизаветы - содержится в свойствах файла русскоязычной программы Atomwaffen Division, но в соцсетях она представляется как Эли Бергманн.

30-летняя сотрудница IT-отдела компании, занимающейся авиационной безопасностью, в свободное время пишет стихи и рассказы на русском и английском языках. В одном из них - "Биполярность" - героиня рассказывает о близких отношениях с сотрудником ФСБ, основанных на совместной стрельбе по тарелочкам.

В другом её рассказе Гарри Поттер встречается с говорящей змеей.

Елизавета согласилась на переписку с Би-би-си с условием, что ответы будут представлены как ее личное мнение, а не движения в целом. Она признала, что состоит в российской ячейке Atomwaffen Division и перевела его программу на русский.

В обычной жизни Елизавета не пропагандирует свои взгляды, но у ее жизни есть и вторая сторона. "Мои взгляды не найдут широкой поддержки. По большей части, связь с единомышленниками происходит онлайн".

Сколько у нее соратников, Елизавета сказать затрудняется - имейлом, который рекламируется на стикерах и в телеграм-канале движения, по ее словам, заведует другой участник.

Она рассказала, что российская ячейка Atomwaffen Division поддерживает отношения с американской, эстонской и украинской - проверить эту информацию невозможно. Отвечая на вопрос, разделяет ли ячейка насильственные методы американских коллег, Елизавета ответила: "Мы не против насилия и не за".

Правообладатель иллюстрации Social media Image caption Ячейка Atomwaffen Division есть и на Украине, в Галичине

Елизавета утверждает, что стала фашисткой в 2006 году под влиянием запрещенного в России Национал-социалистического общества (НСО) - его члены осуждены за 27 убийств, из них 24 - на национальной почве. Центр "Сова" называет НСО "одной из наиболее агрессивных" группировок в России.

Помимо этого собеседница Би-би-си изучала труды Александра Славроса, с 2011 по 2017 годы - администратора англоязычного фашистского форума "Железный марш". После закрытия форума Алишер Мухитдинов (настоящее имя Славроса) ушел в подполье и лишь изредка, с анонимного аккаунта, комментирует во "ВКонтакте" записи на историческую тематику.

Но больше всего на Елизавету повлиял манифест обвиняемого в терроризме австралийца Брентона Тарранта, рассказала она Би-би-си. В интернете - несколько русскоязычных переводов этого текста.

Самый ранний - авторства Этнического национального объединения (ЭНО). Петербургское издание 47 News со ссылкой на анонимных сотрудников ФСБ сообщало, что в ЭНО состоял лубянский стрелок Евгений Манюров, но в самом движении это отрицали. Мотивы Манюрова до сих пор неизвестны.

Еще один перевод манифеста Тарранта загрузила во "ВКонтакте" сама Елизавета. Кто его автор? "Не могу дать вам ответ, поскольку [перевод -] это однозначное противоречие законодательству". Елизавета считает, что оснований для ее задержания у правоохранительных органов нет.

Стрелок из Крайстчерча

Когда до крупнейшего теракта в истории Новой Зеландии оставалось девять минут, на электронную почту премьер-министра этой страны пришел пространный манифест некоего австралийца Брентона Тарранта. На протяжении 74 страниц автор интервьюирует сам себя: рассказывает о своих инвестициях в биткоин, путешествиях по миру, а ближе к концу - о плане по спасению белой расы, которую "замещают" мигранты.

Таррант разослал манифест нескольким политикам и СМИ, опубликовал его в "Твиттере" и на анонимном форуме 8chan. Затем он повесил на голову камеру, запустил с нее трансляцию в "Фейсбуке" и молча направился к невысокому белому зданию с золотистым куполом.

Трансляция началась в 13:40 15 марта 2019 года - за неполные 20 минут Таррант обошел две мечети в городе Крайстчерч, третьем по размеру в Новой Зеландии, и на глазах у тысяч пользователей "Фейсбука" расстрелял 47 мужчин и четыре женщины. Самому пожилому убитому было 77 лет, самому младшему - три года. Еще 49 человек были ранены.

Через две минуты после завершения трансляции Тарранта арестовали. Сейчас он под судом, но его тексты продолжают путешествовать по сети.

Власти Новой Зеландии запретили манифест Тарранта. В обосновании этого решения говорится, что австралиец мог написать его под влиянием работ французского писателя Рено Камю (однофамильца нобелевского лауреата по литературе). В 2010 году Камю опубликовал книгу "Великое замещение", в которой развил давнюю теорию заговора о "белом геноциде": якобы европейские политики целенаправленно вытесняют белое население своих стран мигрантами.

Правообладатель иллюстрации Telegram Image caption Русскоязычная версия манифеста Тарранта распространяется в фашистских телеграм-каналах

Манифест Тарранта тоже называется "Великое замещение", но с припиской "навстречу новому обществу". Путь к нему Таррант предлагает проложить трупами несогласных с его идеологией. Идея явно неоригинальная, но нашедшая отклик у других террористов.

24 марта 2019 года 19-летний Джон Эрнест поджег мечеть в калифорнийском городе Эскондидо. Затем он направился в синагогу в соседнем городе Поуэй, убил 60-летнюю женщину, пытавшуюся защитить раввина, и ранил трех прихожан. По законам штата его могут казнить.

3 августа 2019 года 21-летний Патрик Крузиус расстрелял 23 человека в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (Техас). Самому пожилому убитому было 90 лет, самому молодому - 15. Крузиусу также грозит смертная казнь.

10 августа того же года 21-летний норвежец Филипп Маншаус открыл огонь в мечети города Берум. Его вовремя обезоружили, он получил 21 год лишения свободы.

Все они писали в интернете, что поддерживают Тарранта, а Маншаус называл стрелка из Крайстчерча святым.

Путешествие по России

За пять месяцев нахождения Тарранта в тюрьме на его имя пришло 48 бумажных писем, часть из них заблокировала администрация учреждения. Сам заключенный отправил семь писем, в том числе ответ некоему россиянину по имени Алан - тот разместил его на анонимном имиджборде. (Елизавета сказала Би-би-си, что не получала писем от Тарранта, хотя ранее публиковала во "ВКонтакте" тюремный адрес другого массового убийцы и неонациста Андерса Брейвика.)

В письме Таррант обещал, что весь мир вскоре ожидает "большое кровопролитие", и называл своим кумиром Освальда Мосли - лидера британских фашистов во время Второй мировой войны.

Также австралиец упомянул, что осенью 2015 года месяц пробыл в России. Два источника Би-би-си с доступом к данным о поездках внутри России подтвердили: первым городом Тарранта в этой стране стал Санкт-Петербург, куда он прилетел рейсом из Киева в сентябре 2015 года. "Самый красивый город в Европе", - писал австралиец в письме.

Две недели спустя Таррант отправился на автобусе в Псков и Великий Новгород, затем поездом "Ласточка" - в Чудово, "Сапсаном" - в Москву, незадолго до отлета также побывал во Владимире и Ростове Великом.

Правообладатель иллюстрации 8chan

Встречался ли Таррант с кем-то из местных националистов - неизвестно. Он не состоял ни в одной организации. Привлекший множество радикалов Международный русский консервативный форум проходил в Петербурге несколькими месяцами ранее. В письме Таррант хвалит русские песни "Катюша", "Когда мы были на войне" и "Токсин" рэпера Грязный Рамирес.

Россия - не единственная страна, где побывал будущий стрелок из Крайстчерча. Польша, Шотландия, ОАЭ, Пакистан, Северная Корея - фото из путешествий он выкладывал у себя в "Фейсбуке". Если верить самому Тарренту, деньги на поездки он заработал, инвестируя в криптовалюту.

Помимо манифеста Таррента, на сайте российской ячейки Atomwaffen Division распространяются тексты Дилана Руфа (в 2015 году застрелил шесть женщин и трех мужчин, собравшихся на курс по изучению Библии в церкви города Чарльстон) и Андерса Брейвика (в 2011 году устроил взрыв в Осло и бойню в молодёжном лагере на острове Утойя, убив 77 и ранив 151 человека).

А также три не публиковавшиеся ранее англоязычные статьи. В свойствах этих файлов - один из псевдонимов Елизаветы.

"Великое замещение" привлекает не только мечтателей типа Елизаветы. С ним также солидаризировались участники движения The Base, появившегося на обломках американского Atomwaffen Division. Создатель The Base Риналдо Наззаро живет в Петербурге и не испытывает проблем с законом. До переезда в 2018 году он работал аналитиком в ФБР, а созданная им компания в сфере безопасности и борьбы с терроризмом выполняла подряды ЦРУ, выяснила программа Би-би-си "Панорама".

Позывной "Питер"

Еще одного последователя идеологии Тарранта арестовали 16 июля в Киеве - об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). В ходе спецоперации против "радикального неонацистского центра" правоохранители изъяли флаги Третьего рейха, оружие, печатный станок и загадочные стопки книг, обернутые в бумагу.

Отдельно СБУ показала изъятый российский паспорт. На суде по избранию меры пресечения 19 июня стало известно владельца этих предметов - это 31-летний Александр Скачков.

Он родился в Санкт-Петербурге, жил в Красносельском районе и до переезда участвовал в фанатском движении "Зенита", выяснила Би-би-си. "Нет абона [абонемента] - сиди дома", - писал Скачков во "ВКонтакте". В той же соцсети он хвалил фанатов ЦСКА за баннер "Московские бритоголовые" - одноименная песня группы "Коловрат" внесена в федеральный список экстремистских материалов.

Добрым и вежливым парнем называет Скачкова его петербургский знакомый. "Бывают приятные люди - он относился к такому типу".

В 2014 году, в разгар войны в Донбассе, Скачков переехал на Украину, взял позывной "Питер" и вступил в запрещенную в России Организацию украинских националистов (ОУН). В составе этого батальона, заимствующего название у подпольной организации советских времен, он воевал с пророссийскими боевиками из "народных республик".

Image caption Скачков воевал в Донбассе и участвовал в маршах украинских националистов

"Это был дисциплинированный и очень идейный боец, - рассказал изданию "Заборона" командир этого батальона Николай Коханивский. - Он воевал с нами до февраля, потом получил серьезное ранение и к службе уже не вернулся".

Не вернулся Скачков и в Петербург - в 2019 году суд лишил его права на жилплощадь в Красносельском районе. В Киеве Скачков завел себе питбультерьера, женился и открыл интернет-магазин нацистской атрибутики и литературы.

Именно к нему предлагал обращаться телеграм-канал "Парни Брентона Тарранта" (2,5 тыс. участников) за приобретением манифеста австралийца. В 2019 году этот канал угрожал журналистам, освещающим деятельность крайне правых на Украине. Их фото повесили в лесу и расстреляли.

Скачков мог быть администратором этого канала, предполагает исследователь проекта Bellingcat Anti-Equality Monitoring Алексей Кузьменко - один из тех, кому угрожали последователи Тарранта. "Лидер ОУН [батальона, в котором воевал Скачков] распространил ссылку на канал "Парни Тарранта" буквально в первые дни-недели его существования. Сегодня его организация поддерживает Скачкова, как и телеграм-канал имени Тарранта, продолжающий работать", - говорит Кузьменко.

По его словам, на Украине Скачков - не "чужеродный элемент, а часть активной, агрессивной, пользующейся безнаказанностью среды крайне правых, которая активно выстраивает связи с группами в других странах".

Журналист Майкл Колборн, пишущий о крайне правых для Bellingcat и других изданий и также получавший угрозы, считает, что пока СБУ предоставила недостаточно информации, чтобы делать выводы о личностях людей, стоящих за каналом.

Правообладатель иллюстрации Telegram Image caption Покупатель демонстрирует "Великое замещение" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

"Мы еще не знаем о роли украинца Леся Черняка [ранее подозревался в убийстве украинских милиционеров] - его имя упоминалось в украинских чатах крайне правых в качестве администратора канала. Был ли он арестован? И были ли еще какие-то аресты по этому делу?", - интересуется Колборн.

Вскоре после ареста Скачкова двое неонацистов собирались поджечь синагогу в Одессе. СБУ вовремя задержала подозреваемых, один из которых, по данным спецслужбы, "прибыл в Украину после длительного проживания в РФ".

В канале "Парни Тарранта" тут же написали, что аккаунт одного из администраторов Hitler_Himself ("Гитлер собственной персоной") взломан. "Если вы имели с ним переписки, то срочно их удаляйте!"

26 марта 2020 года Брентон Таррант признал себя виновным всем 92 пунктам обвинения.

Приговор ему планируют огласить после окончания эпидемии коронавируса.

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