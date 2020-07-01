"Дали подарочек". Как в подмосковном Лыткарино раздавали деньги во время голосования

Media playback is unsupported on your device "Нам дали подарочек": в здании, где находятся избирательные участки, выдавали деньги

Корреспондент Русской службы Би-би-си неожиданно стал свидетелем выдачи денег в здании колледжа в подмосковном Лыткарино, где идет голосование по поправкам в Конституцию. Организаторы выдачи денег "узникам ВОВ" на избирательном участке от комментариев отказались. В администрации города уверяют, что выборы идут "красиво, ровно" и предлагают "не смешивать все в один котел".

Со старта голосования по поправкам в социальных сетях стали появляться фотографии мобильных избирательных участков в самых неожиданных местах: на детских площадках, пеньках и бетонных блоках, в багажниках автомобилей, под балконами, рядом с продуктовыми магазинами.

"Была на дачке, а тут дали подарочек". Жителей Лыткарино позвали получить деньги в здании УИКа

Русская служба Би-би-си решила включить кадры с необычными избирательными участками в видеосюжет. Для этого 26 июня корреспондент Би-би-си приехал в подмосковный город Лыткарино. Здесь на первом этаже Промышленно-гуманитарного колледжа в спортивном и актовом залах, располагаются избирательные участки 1428 и 1435.

Рядом с входом в колледж был разбит тент, но он пустовал. Журналисты Би-би-си решили посмотреть, как идет голосование в помещении.

После проверки удостоверений, измерения температуры и дезинфекции рук съемочной группе Би-би-си разрешили войти.

Оба УИКа располагались в конце длинного коридора, который проходил мимо кабинета с табличкой "Психология". Оттуда вышла пожилая женщина и пошла в комнату для голосования. Журналисты Би-би-си последовали за ней.

Image caption Один из двух участков в колледже располагается в спортзале

Для получения бюллетеня женщина, как требуют правила голосования, на расстоянии развернула паспорт, предварительно вытащив из него 1000-рублевую купюру.

После голосования пенсионерка согласилась поговорить со съемочной группой Би-би-си. Она представилась Марией Ивановной. На вопрос, почему решила прийти в этот день на участок, рассказала, что была на даче, когда ей позвонили и пригласили приехать за выплатой. Деньги по совпадению выдавали в здании колледжа.

Image caption В Лыткарино избиратели прямо в здании, где располагаются два УИКа, получали выплаты "детям войны"

"Была на дачке, а тут приехала и нам дали подарочек здесь в кабинете - 1 тысячу рублей - это дал наш город. Получила (деньги - прим. Би-би-си) и, чтобы не ходить 100 раз сюда, сразу и проголосовала", - сказала пенсионерка

Корреспондент Би-би-си поинтересовался, как женщина относится к изменениям в Конституции.

"Я отношусь положительно и благодарна нашему правительству, [Владимиру] Путину, что он все хорошо делает и хочу, чтоб он остался", - сказала Мария Ивановна.

"Где деньги можно получить?" Как объясняли причины выплат

Следующим на участок в колледже, где находились журналисты Би-би-си, зашел пожилой мужчина с внуком. Мужчина быстро расстался с бюллетенем, но вместо того чтобы направиться к выходу из спортзала, стал озираться по сторонам, а затем обратился к члену УИКа:

Image caption Никто не смог объяснить причину выдачи денег "узникам ВОВ" в здании, где идет голосование по поправкам в Конституции

- А где деньги можно получить?

-Деньги? Это вам потом надо будет выйти и там 111-я комната, - махнула в сторону коридора член УИК.

-Вот, где дверь открыта - это там! - подсказал мужчина с бейджем "наблюдатель"

Выйдя из спортзала мужчина направился к кабинету. Рядом с дверью на приклеенном скотчем листе формата А4 красовалась надпись: "Прием несовершеннолетних узников ВОВ".

Женщина в кабинете по телефону приглашала лыткаринцев прийти за выплатами "детям войны", которые можно получить в зависимости от дня с 08:00 до 15:00 или с 15:00 до 20:00.

- Мне за себя и за жену, а то она в больнице, - сказал посетитель

-О-о... за жену... - задумчиво отреагировала сотрудница кабинета.

Image caption "Детям войны" в лыткаринском колледже выдавали по 1,5 тыс. рублей

После непродолжительного ожидания мужчина расписался в бумаге, аккуратно убрал полученные 1,5 тысячи рублей за себя и еще столько же за супругу и направился на выход.

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си о том, связано ли получение им денег с голосованием по изменению Конституции мужчина, отмахнулся:

- Вы вот сейчас деньги получили, это льготы или что?

- Да какие льготы, дети войны! По 80 лет, вот дают.

- А кому положено?

- Как кому? Кто родился с 1937 по 1945 год

-Это что за программа?

- Это "дети войны". У всех по-разному называется

- Это связано с голосованием?

- Да нет! Какой там! Так совпало просто!

"Хочу видеть ваши документы". Организатором выплат оказалась бывшая чиновница

Женщиной, выдававшей деньги в кабинете с табличкой "Прием несовершеннолетних узников ВОВ", оказалась бывшая чиновница Реолетта Ракуда, выяснила Би-би-си. Она - экс-начальник Военно-учетного стола (ВУС) Лыткарино. Там Би-би-си сказали, что Ракуда не работает там уже два года.

На своей страничке в "Инстаграме" женщина указала, что является сотрудницей в Обществе инвалидов города Ступино. По указанному на сайте организации телефону в понедельник и вторник на звонки никто не отвечал.

- Хотели спросить у вас про голосование, - обратился к Ракуде корреспондент Би-би-си.

Image caption Выдававшая деньги Реолетта Ракуда отказалась говорить с журналистами Би-би-си

- А я к голосованию никакого отношения не имею, - бросила она на ходу.

- А что это за программа "Дети войны" и "Дети-узники войны"?

Ракуда перестала обращать внимание на вопросы и направилась в сторону выхода из колледжа.

- Люди, которые приходят голосовать, заходят к вам в кабинет...

Image caption Женщина заявила, что она не уполномочена давать комментарии

- Я ничего не могу сказать. Все вопросы не ко мне, - закончила диалог Ракуда. После этого она хлопнула дверью седана Volkswagen, резко нажала на газ и рванула от здания колледжа.

Спустя несколько минут к зданию Промышленно-гуманитарного колледжа прибыла машина полиции. А еще через несколько минут к журналистам Би-би-си подошел мужчина, который представился замглавы администрации Лыткарино по безопасности Константином Юшковским. Чиновник решил приехать, когда ему доложили о прибытии журналистов Би-би-си.

- Хочу видеть ваши документы, - сказал Юшковский.

После того как корреспондент Би-би-си предъявил журналистскую аккредитацию, чиновник заявил, что документ не дает права освещения голосования.

Когда корреспонденты Би-би-си показали Юшковскому постановление ЦИКа о том, что документа достаточно для допуска представителей иностранных СМИ на участки, чиновник признал свою ошибку.

Тогда корреспондент Би-би-си поинтересовался о том, что за выплаты жителям Лыткарино в рамках программы "Дети-узники войны" осуществляются в одном здании с избирательными участками.

Image caption Замглавы администрации Лыткарино приехал "познакомиться с журналистами Би-би-си"

- А какая программа? Я думаю, что вам надо обращаться в то ведомство, которое проводит эту программу.

- А какое это ведомство?

- Я не знаю. Это что такое, образовательное учреждение. А тут два УИКа. Вот я приехал проверить избирательные комиссии. И еще мне сказали, что здесь представители иностранных СМИ. Я приехал с вами познакомиться. Другие вопросы вне моей компетенции. Я думал, вас интересует, как идет избирательная кампания.

- Нас она и интересует.

- Ну, так надо тогда и смотреть, как идет кампания, - сказал Юшковский.

Глава Лыткарино о ситуации: "По выборам у нас все идеально"

Русская служба Би-би-си попыталась связаться с руководством колледжа, представителями ТИКа Лыткарино и Московской областной избирательной комиссией. По указанным на официальных сайтах телефонам никто не отвечал.

Media playback is unsupported on your device Чем пахнет основной закон? Обзор новой версии Конституции

Глава администрации Лыткарино, с которым Би-би-си связалась в понедельник по телефону, уверил, что выборы в городе проходят без нарушений.

- По выборам у нас все идеально. Все красиво, все хорошо, все безопасно организовано. Никто никаких выплат никому на выборах не выдает. Выборы это выборы, программа это программа. Давайте путать не будем. У нас нормально, ровно идут выборы, никаких вопросов нет. Никто ничего не путает, в один котел салат давайте делать не будем.

Запредседателя ЦИКа Николай Булаев отказался пояснить Би-би-си разрешено ли, согласно закону о поправках в Конституцию, производить выплаты в том же здании, где располагаются избирательные участки и идет голосование.

Image caption В администрации Лыткарино оценивают организацию и ход голосования в городе как "идеальные и красивые"

- Не комментирую. Это не ко мне вопрос. Если речь идет о подкупе, пожалуйста, заявление в полицию как положено. Сплетни и слухи по телефону не комментирую.

"Скорее политтехнология": можно ли назвать произошедшее подкупом

Чтобы обвинять в нарушениях, надо доказать связь выплаты денег избирателям на участке с тем, как они голосуют, прокомментировал Би-би-си член совета движения "Голос", эксперт по избирательному праву Андрей Бузин.

"Если это не будет установлено, юридических оснований считать это подкупом нельзя. Это относится и к запрету подкупа на выборах - на наших выборах в регионах часто проводятся лотереи", - объяснил Бузин.

В федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав статья 56 запрещает осуществлять подкуп избирателей.

Бывший член Центризбиркома адвокат Вадим Прохоров увидел в ситуации "критерии подкупа", которые в практике российских выборов иногда приводили к отмене регистрации кандидатов. Но общероссийское голосование проводится по специальной процедуре и "отсутствие нормального урегулирования нормативно-правовыми актами позволяет ловить рыбку в мутной воде", добавил он.

Image caption За работой журналистов Би-би-си с интересом следили люди, представившиеся корреспондентами местного издания

Юрист "Апологии протеста" Анна Бочило считает, что вручение денег препятствует "свободному волеизъявлению". Но выдача денег льготникам в соседнем с участком помещении в одно время с голосованием является не нарушением, а политтехнологией. В федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав" помещение для голосования безвозмездно предоставляется УИКу главой местной администрации муниципального образования". То есть собес, где раздают деньги, может находиться в одном здании с УИКом.

"Понятно, что это неспроста и может быть использовано для нужного результата, но формально не подкопаешься", - заключила Бочило.

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Все время, что съемочная группа Би-би-си работала на избирательном участке в Лыткарино, ее снимали на камеру двое неизвестных, представившихся журналистами местного СМИ. Но репортажа о работе Би-би-си в Лыткарино в местных СМИ спустя четыре дня не появилось.

При участии Анны Пушкарской