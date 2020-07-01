"Дали подарочек". Как в подмосковном Лыткарино раздавали деньги во время голосования
Корреспондент Русской службы Би-би-си неожиданно стал свидетелем выдачи денег в здании колледжа в подмосковном Лыткарино, где идет голосование по поправкам в Конституцию. Организаторы выдачи денег "узникам ВОВ" на избирательном участке от комментариев отказались. В администрации города уверяют, что выборы идут "красиво, ровно" и предлагают "не смешивать все в один котел".
Со старта голосования по поправкам в социальных сетях стали появляться фотографии мобильных избирательных участков в самых неожиданных местах: на детских площадках, пеньках и бетонных блоках, в багажниках автомобилей, под балконами, рядом с продуктовыми магазинами.
"Была на дачке, а тут дали подарочек". Жителей Лыткарино позвали получить деньги в здании УИКа
Русская служба Би-би-си решила включить кадры с необычными избирательными участками в видеосюжет. Для этого 26 июня корреспондент Би-би-си приехал в подмосковный город Лыткарино. Здесь на первом этаже Промышленно-гуманитарного колледжа в спортивном и актовом залах, располагаются избирательные участки 1428 и 1435.
Рядом с входом в колледж был разбит тент, но он пустовал. Журналисты Би-би-си решили посмотреть, как идет голосование в помещении.
После проверки удостоверений, измерения температуры и дезинфекции рук съемочной группе Би-би-си разрешили войти.
Оба УИКа располагались в конце длинного коридора, который проходил мимо кабинета с табличкой "Психология". Оттуда вышла пожилая женщина и пошла в комнату для голосования. Журналисты Би-би-си последовали за ней.
Для получения бюллетеня женщина, как требуют правила голосования, на расстоянии развернула паспорт, предварительно вытащив из него 1000-рублевую купюру.
После голосования пенсионерка согласилась поговорить со съемочной группой Би-би-си. Она представилась Марией Ивановной. На вопрос, почему решила прийти в этот день на участок, рассказала, что была на даче, когда ей позвонили и пригласили приехать за выплатой. Деньги по совпадению выдавали в здании колледжа.
"Была на дачке, а тут приехала и нам дали подарочек здесь в кабинете - 1 тысячу рублей - это дал наш город. Получила (деньги - прим. Би-би-си) и, чтобы не ходить 100 раз сюда, сразу и проголосовала", - сказала пенсионерка
Корреспондент Би-би-си поинтересовался, как женщина относится к изменениям в Конституции.
"Я отношусь положительно и благодарна нашему правительству, [Владимиру] Путину, что он все хорошо делает и хочу, чтоб он остался", - сказала Мария Ивановна.
"Где деньги можно получить?" Как объясняли причины выплат
Следующим на участок в колледже, где находились журналисты Би-би-си, зашел пожилой мужчина с внуком. Мужчина быстро расстался с бюллетенем, но вместо того чтобы направиться к выходу из спортзала, стал озираться по сторонам, а затем обратился к члену УИКа:
- А где деньги можно получить?
-Деньги? Это вам потом надо будет выйти и там 111-я комната, - махнула в сторону коридора член УИК.
-Вот, где дверь открыта - это там! - подсказал мужчина с бейджем "наблюдатель"
Выйдя из спортзала мужчина направился к кабинету. Рядом с дверью на приклеенном скотчем листе формата А4 красовалась надпись: "Прием несовершеннолетних узников ВОВ".
Женщина в кабинете по телефону приглашала лыткаринцев прийти за выплатами "детям войны", которые можно получить в зависимости от дня с 08:00 до 15:00 или с 15:00 до 20:00.
- Мне за себя и за жену, а то она в больнице, - сказал посетитель
-О-о... за жену... - задумчиво отреагировала сотрудница кабинета.
После непродолжительного ожидания мужчина расписался в бумаге, аккуратно убрал полученные 1,5 тысячи рублей за себя и еще столько же за супругу и направился на выход.
В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си о том, связано ли получение им денег с голосованием по изменению Конституции мужчина, отмахнулся:
- Вы вот сейчас деньги получили, это льготы или что?
- Да какие льготы, дети войны! По 80 лет, вот дают.
- А кому положено?
- Как кому? Кто родился с 1937 по 1945 год
-Это что за программа?
- Это "дети войны". У всех по-разному называется
- Это связано с голосованием?
- Да нет! Какой там! Так совпало просто!
"Хочу видеть ваши документы". Организатором выплат оказалась бывшая чиновница
Женщиной, выдававшей деньги в кабинете с табличкой "Прием несовершеннолетних узников ВОВ", оказалась бывшая чиновница Реолетта Ракуда, выяснила Би-би-си. Она - экс-начальник Военно-учетного стола (ВУС) Лыткарино. Там Би-би-си сказали, что Ракуда не работает там уже два года.
На своей страничке в "Инстаграме" женщина указала, что является сотрудницей в Обществе инвалидов города Ступино. По указанному на сайте организации телефону в понедельник и вторник на звонки никто не отвечал.
- Хотели спросить у вас про голосование, - обратился к Ракуде корреспондент Би-би-си.
- А я к голосованию никакого отношения не имею, - бросила она на ходу.
- А что это за программа "Дети войны" и "Дети-узники войны"?
Ракуда перестала обращать внимание на вопросы и направилась в сторону выхода из колледжа.
- Люди, которые приходят голосовать, заходят к вам в кабинет...
- Я ничего не могу сказать. Все вопросы не ко мне, - закончила диалог Ракуда. После этого она хлопнула дверью седана Volkswagen, резко нажала на газ и рванула от здания колледжа.
Спустя несколько минут к зданию Промышленно-гуманитарного колледжа прибыла машина полиции. А еще через несколько минут к журналистам Би-би-си подошел мужчина, который представился замглавы администрации Лыткарино по безопасности Константином Юшковским. Чиновник решил приехать, когда ему доложили о прибытии журналистов Би-би-си.
- Хочу видеть ваши документы, - сказал Юшковский.
После того как корреспондент Би-би-си предъявил журналистскую аккредитацию, чиновник заявил, что документ не дает права освещения голосования.
Когда корреспонденты Би-би-си показали Юшковскому постановление ЦИКа о том, что документа достаточно для допуска представителей иностранных СМИ на участки, чиновник признал свою ошибку.
Тогда корреспондент Би-би-си поинтересовался о том, что за выплаты жителям Лыткарино в рамках программы "Дети-узники войны" осуществляются в одном здании с избирательными участками.
- А какая программа? Я думаю, что вам надо обращаться в то ведомство, которое проводит эту программу.
- А какое это ведомство?
- Я не знаю. Это что такое, образовательное учреждение. А тут два УИКа. Вот я приехал проверить избирательные комиссии. И еще мне сказали, что здесь представители иностранных СМИ. Я приехал с вами познакомиться. Другие вопросы вне моей компетенции. Я думал, вас интересует, как идет избирательная кампания.
- Нас она и интересует.
- Ну, так надо тогда и смотреть, как идет кампания, - сказал Юшковский.
Глава Лыткарино о ситуации: "По выборам у нас все идеально"
Русская служба Би-би-си попыталась связаться с руководством колледжа, представителями ТИКа Лыткарино и Московской областной избирательной комиссией. По указанным на официальных сайтах телефонам никто не отвечал.
Глава администрации Лыткарино, с которым Би-би-си связалась в понедельник по телефону, уверил, что выборы в городе проходят без нарушений.
- По выборам у нас все идеально. Все красиво, все хорошо, все безопасно организовано. Никто никаких выплат никому на выборах не выдает. Выборы это выборы, программа это программа. Давайте путать не будем. У нас нормально, ровно идут выборы, никаких вопросов нет. Никто ничего не путает, в один котел салат давайте делать не будем.
Запредседателя ЦИКа Николай Булаев отказался пояснить Би-би-си разрешено ли, согласно закону о поправках в Конституцию, производить выплаты в том же здании, где располагаются избирательные участки и идет голосование.
- Не комментирую. Это не ко мне вопрос. Если речь идет о подкупе, пожалуйста, заявление в полицию как положено. Сплетни и слухи по телефону не комментирую.
"Скорее политтехнология": можно ли назвать произошедшее подкупом
Чтобы обвинять в нарушениях, надо доказать связь выплаты денег избирателям на участке с тем, как они голосуют, прокомментировал Би-би-си член совета движения "Голос", эксперт по избирательному праву Андрей Бузин.
"Если это не будет установлено, юридических оснований считать это подкупом нельзя. Это относится и к запрету подкупа на выборах - на наших выборах в регионах часто проводятся лотереи", - объяснил Бузин.
В федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав статья 56 запрещает осуществлять подкуп избирателей.
Бывший член Центризбиркома адвокат Вадим Прохоров увидел в ситуации "критерии подкупа", которые в практике российских выборов иногда приводили к отмене регистрации кандидатов. Но общероссийское голосование проводится по специальной процедуре и "отсутствие нормального урегулирования нормативно-правовыми актами позволяет ловить рыбку в мутной воде", добавил он.
Юрист "Апологии протеста" Анна Бочило считает, что вручение денег препятствует "свободному волеизъявлению". Но выдача денег льготникам в соседнем с участком помещении в одно время с голосованием является не нарушением, а политтехнологией. В федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав" помещение для голосования безвозмездно предоставляется УИКу главой местной администрации муниципального образования". То есть собес, где раздают деньги, может находиться в одном здании с УИКом.
"Понятно, что это неспроста и может быть использовано для нужного результата, но формально не подкопаешься", - заключила Бочило.
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Все время, что съемочная группа Би-би-си работала на избирательном участке в Лыткарино, ее снимали на камеру двое неизвестных, представившихся журналистами местного СМИ. Но репортажа о работе Би-би-си в Лыткарино в местных СМИ спустя четыре дня не появилось.
При участии Анны Пушкарской