Вирусное обнуление. Как принимались поправки к Конституции России

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В России завершается голосование по поправкам к Конституции. ЦИК опубликовал первые результаты задолго до окончания голосования, они оказались близки к тем, что показывали данные экзитпола близкого к Кремлю ВЦИОМ. В случае поддержки поправок президентские сроки Владимира Путина обнулятся и в стране заработает новая Конституция. Би-би-си напоминает историю разработки изменений основного закона и главные особенности организации "референдума".

По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки в Конституции проголосовали 69,76% участников, против - 29,23%. Эти цифры были получены после обработки 5,39% протоколов.

Явка по стране к 18:00 мск превысила 63%.

ЦИК опубликовал первые предварительные результаты вскоре после закрытия участков на Дальнем Востоке - при этом на большей части территории России голосование еще продолжается. Это необычная практика - традиционно на выборах до окончания голосования в Москве запрещено публиковать даже данные экзитполов.

Глава ЦИК Элла Памфилова обещала, что подсчет бюллетеней, собранных за неделю голосования, начнется только после того, как избирательные участки закроются по всей стране. Кроме того, она критиковала ВЦИОМ за публикацию предварительного экзитпола - данные центра тогда показали, что за первые четыре дня голосования поправки поддержали 76% россиян.

Скорее всего, итоговые цифры к окончанию подсчетов голосов изменятся незначительно, а это значит, что новая редакция Конституции вступит в силу. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных поправках к основному закону и вспоминает, как Кремль и депутаты работали над реформой в режиме спецоперации.

Главная поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Кремль старается говорить о ней пореже

Голосование закрепляет в Конституции веру в бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины. Эти изменения, в том числе запрет двойного гражданства для чиновников или "русский язык как язык государствообразующего народа", активно использовали в агитации, хотя принципиально они ничего не меняют. А вот обнуление президентских сроков в агитации поправок умалчивалось.

Путин всего один раз - и то не в обращении к россиянам, которые он делал регулярно за последние месяцы эпидемии, а в интервью "России 1" для документального фильма "Россия. Кремль. Путин" - объяснил причины обнуления сроков.

"Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", - сказал президент.

На вопрос, пойдет ли он на выборы снова, Путин ответил уклончиво: "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет".

Путин много раз обещал не менять основной закон, но в январе 2020 года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, объявил, что подготовил поправки, важные для дальнейшего развития России как правового социального государства. Комментируя их, Путин неоднократно говорил, что расширяет полномочия парламента: так, Госдума получит право утверждать не только премьеров, но и кандидатуры на должности министров и зампредов правительства.

По новой Конституции президент может сам руководить правительством, будет управлять Советом безопасности, получит полномочия назначать и снимать генпрокурора, выносить представления об отставке судей Конституционного суда.

Согласно новой редакции Конституции, премьер будет нести "персональную ответственность перед президентом". После окончания полномочий глава государства получит право пожизненно занимать пост сенатора. Заметно усилится роль Госсовета, который сможет определять внешнюю и внутреннюю политику страны. Правда, какие полномочия будут у этого органа, неясно. Закон о Госсовете собираются написать только после принятия поправок.

Кроме того, в России будет официально закреплен приоритет Конституции над решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и международного арбитража в том случае, если они налагают на страну какие-либо обязанности и при этом "противоречат основам публичного правопорядка".

Новая Конституция не допускает отчуждения российских территорий - правда, в случае "делимитации и демаркации" границы это делать можно.

Агитация за поправки в основном была посвящена социальным гарантиям - например, закреплению в Конституции минимальной оплаты труда на уровне прожиточного минимума и ежегодной индексации пенсий.

Общероссийское голосование продолжалось семь дней. Новый формат придумали специально для путинских поправок

Участки, на которых россияне голосовали по поправкам к Конституции, открылись с 25 июня. Это стало возможным благодаря новому формату голосования, который придумали специально для принятия предложений Путина.

Внесение поправок в Конституцию регулирует ее 9 глава. Там о проведении "всенародного голосования" ничего не говорится, в связи с чем многие эксперты указывали на нелегитимность процедуры. Тем не менее ее законность подтвердил Конституционный суд, посчитав, что она "отвечает принципу народовластия".

Правила голосования прописали внутри закона о поправке. Согласно тексту документа, оно является юридически обязывающим - то есть даже после подписания изменений к Конституции поправки не вступят в силу до тех пор, пока их не поддержало большинство участников плебисцита. От введения минимально допустимой явки авторы поправок решили отказаться.

Голосование должно было пройти еще в апреле, но Владимир Путин перенес его на июль из-за пандемии коронавируса. Эпидемия повлияла и на правила голосования: его решили растянуть на семь дней, избирательные комиссии обязали соблюдать санитарные нормы, а некоторые участки из зданий перенесли на улицу.

Растягивание голосования и фильтрация наблюдателей Общественной палатой затруднили контроль за ходом плебисцита

Организацию выборов хвалили приехавшие в Россию международные эксперты. Большинство из них тесно связаны с Россией, некоторые из них известны за рубежом ультраправыми взглядами.

Как и предсказывали источники Би-би-си, из-за пандемии голосование за поправки организовали на свежем воздухе: во дворах, на детских площадках, скамейках и даже в багажниках автомобиля.

Нововведением стала и возможность электронного голосования в Москве и Нижнем Новгороде - эта процедура применяется на выборах федерального уровня впервые. За последние дни многие избиратели обнаружили в системе заметные дыры - например, журналисту Павлу Лобкову удалось проголосовать по поправкам дважды (сначала на участке, а потом электронно), а жительнице Израиля с российским паспортом - трижды.

В последние месяцы СМИ писали о процедуре получения электронных бюллетеней и в контексте принуждения к голосованию. Би-би-си рассказывала о том, как московских бюджетников призывают регистрироваться на портале госуслуг для участия в плебисците.

Корреспондент Би-би-си стал свидетелем раздачи денег на участке в подмосковном Лыткарине и мобилизации на голосование профсоюза московского метрополитена.

Оппозиция опять не объединилась. Оппонентов власти расколол вопрос бойкота "референдума"

Оппозиция традиционно не смогла договориться о единой стратегии поведения перед "референдумом". Алексей Навальный решил не признавать голосование и не призывать сторонников к конкретным действиям. По его мнению, дискуссия - бойкотировать голосование или нет - бессмысленна.

Соратник Навального Леонид Волков попытался запустить кампанию по срыву голосования, план заключался в том, чтобы призвать сотрудников избирательных комиссий не участвовать в процедуре. К бойкоту присоединились чуть более 500 членов УИКов, для полноценного саботажа "плебисцита" этого оказалось недостаточно. Эксперты, опрошенные Би-би-си, говорили о рисках для независимых членов комиссии их-за бойкота.

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КПРФ - единственная партия с фракцией в Госдуме, которая не поддержала поправки к Конституции. Коммунисты, хотя и не голосовали в нижней палате против них, призвали сторонников голосовать против поправок. Лидер партии Геннадий Зюганов заявлял, что поправки "в целом не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления".

Протестное голосование предложило и движение "Нет!", которым управляет комитет оппозиционных политиков. В него среди прочих входят Илья Азар, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Андрей Пивоваров. "Яблоко" же призвало своих сторонников не участвовать в "референдуме".

Закон о поправке принимали в рекордные сроки, работать над ним Путину помогли актеры и спортсмены

О планах изменить Конституцию Владимир Путин говорил еще в прошлом году, но официально о реформе объявил 15 января - во время ежегодного послания Федеральному собранию. Тем же вечером об отставке с поста премьера неожиданно объявил Дмитрий Медведев, а новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.

Для работы над поправками была создана специальная комиссия под руководством сенатора Андрея Клишаса, депутата Павла Крашенинникова и директора Института законодательства Талии Хабриевой. В рабочую группу, вопреки ожиданиям, вошли не только профессиональные юристы - Кремль пригласил туда актеров, спортсменов и общественников.

Многие из них рассказывали Би-би-си, что узнали о том, что им предстоит править Конституцию, лишь за несколько часов до приглашения на расширенную встречу с Владимиром Путиным. А прыгунья с шестом Елена Исинбаева, например, и вовсе призналась президенту, что Конституцию не читала.

Первоначальная версия закона, который предложил Путин, от итогового документа сильно отличалась - самыми заметными предложениями там были усиление роли Госсовета, закрепление приоритета Конституции над решениями ЕСПЧ и реформа полномочий Думы. Наиболее противоречивые поправки - например, о защите института семьи как брака между мужчиной и женщиной и запрете "умалять подвиг народа" - появились в документе ближе к концу его разработки. В итоге закон разросся до нескольких десятков предложений.

Многие конституционные юристы из-за этого критиковали документ - по действующим правилам, каждый отдельный закон о поправке к Конституции должен охватывать взаимосвязанные изменения текста. Эксперты обращали внимание, что идеи Путина, охватывающие сферы от госуправления до судов и социальных гарантий, этим требованиям не отвечают, но в Кремле эти претензии отвергали.

Самое заметное предложение об обнулении сроков Путина появилось в законе и вовсе после того, как формально работа над поправками была завершена. Во время второго чтения документа депутат Валентина Терешкова ("Единая Россия") неожиданно вышла к трибуне и предложила разрешить действующему президенту баллотироваться и после 2024 года. Идея пришлась фракциям по душе, ее формально одобрил и сам Путин, экстренно приехавший на заседание парламента.

В общей сложности проработка путинских поправок к Конституции заняла меньше двух месяцев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял такие рекордные сроки тем, что идеи Путина являются для депутатов приоритетом. Для сравнения, примерно столько же времени заняла работа над двумя поправками, которые в Конституцию внес Дмитрий Медведев - в 2009 году он увеличил срок президентских полномочий и ввел обязательный отчет главы государства перед Думой.