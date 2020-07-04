Чисто английское похмелье: помогает ли от него чисто английский завтрак?

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В субботу 4 июля в Англии открываются пабы, кафе и некоторые рестораны. Посетителям по-прежнему придется соблюдать некоторые меры социальной безопасности, но начало положено.

Не исключено, что изголодавшиеся по общению вне своего семейного круга британцы выпьют больше, чем следует, и проснутся наутро с характерными симптомами: головной болью, тошнотой, головокружением и общей слабостью организма, то есть - похмельем.

И в этом случае многие из них обратятся к любимому лекарству: полному английскому завтраку, который в просторечии называется fry up, или "жареха".

Тут же возникает вопрос: откуда корни этой известной по всему миру еды, традиционно состоящей из яиц, бекона, сосисок, жареных на гриле помидоров, грибов, консервированной фасоли, картофельных оладий и поджаренных кусков хлеба?

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"Пух, - наконец, сказал Пятачок, - о чем ты думаешь, когда просыпаешься утром?" "Что будет на завтрак?" - ответил Пух" А. А. Милн

Некоторые историки говорят, что идея обильного и сытного завтрака зародилась где-то в XIII веке. Это был один из способов, которым аристократы, которые, кстати, в это время были в подавляющем большинстве потомками рыцарей Вильгельма Завоевателя, могли показать свое богатство и гостеприимство. Разумеется, без картошки и помидоров, которых тогда в Европе и в помине не было.

На протяжении последующих столетий роль завтрака для знати оставалась все такой же важной, потому как по утрам леди и лорды должны были как следует заправиться калориями для того, чтобы скакать верхом, стрелять куропаток, совершать прогулки по окрестным угодьям, либо любым другим активным способом проводить время, которого у них было предостаточно.

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"Что? Утро в английской семье нет сосисок? Господи, и куда только мир катится?" Дороти Сейерс

Викторианские времена в Соединенном Королевстве ознаменовались появлением нового и весьма состоятельного среднего класса. Его разбогатевшие представители начали с того, что стали копировать привычки знати, в том числе и ее традиционный завтрак.

Правда, в отличие от потомственной аристократии, им приходилось идти на работу, так что первая утренняя еда стала более ранней и подавалась на стол до девяти часов утра.

В наше озабоченное здоровым образом жизни время полный и классический английский завтрак несколько потерял свою привлекательность, хотя у него есть немало поклонников, для которых утро субботы или воскресенья просто потеряно, если перед ними не появляется тарелка, на которой с горкой навалено что-то жареное, высококалорийное и не слишком полезное.

Хотя... И вот тут мы подошли к самому главному: правда ли это, что от полного английского завтрака есть очень большая польза, если накануне вы перезагрузили свой организм этиловым спиртом?

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"Для того, чтобы хорошо есть в Англии, вам следует завтракать три раза в день" Сомерсет Моэм

Скажем так: "Вообще-то да, но с оговорками".

Несколько лет назад Совет британских производителей яиц провел небольшое исследование как раз по поводу того, насколько полный английский завтрак помогает избавиться от похмельных симптомов. Результаты, радостно растиражированные таблоидной прессой, были весьма впечатляющими:

•38% тех, кто наутро после попойки съедал полный английский завтрак, полностью восстанавливали здоровье через три часа после приема пищи

•19% тех, кто в тех же обстоятельствах прибег к продукции фармацевтических фирм, тоже пришли в порядок за то же время

•И только 3% тех, кто решил остаться в постели, вернулись к активной деятельности за этот срок

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"Мы с женой пытались завтракать вместе, но пришлось остановиться, потому что в противном случае наш брак бы распался" Уинстон Черчилль

Целебные свойства яиц объясняются тем, что в них содержится аминокислота цистеин, способствующая выводу токсинов из организма. Справедливости ради замечу, что в грецких орехах ее еще больше, а чемпионом по цистеину являются сушеные соевые бобы. Флаг вам в руки, если вы придумаете, как их потреблять в таком виде.

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Также не забывайте, что полный английский завтрак содержит массу углеводов, которые тоже играют свою роль в ликвидации последствий неумеренного потребления алкоголя. Во всяком случае так считает профессор Ричард Стивенс из Килского университета в Англии: "Одна из причин похмелья, - говорит он, - это метаболизм глюкозы и падение уровня сахара в крови, а в английском завтраке содержится масса углеводов".

Хотя с углеводами, как таковыми, спорить сложно, не все специалисты готовы дать английскому завтраку зеленый свет. Например, диетолог Сара Станнер утверждает, что жирная и излишне соленая пища вызовет дополнительное раздражение и без того раздраженного желудка, следовательно, гораздо лучше просто съесть ломоть - другой подсушенного хлеба, либо сжевать миску каких-нибудь хлопьев.

"Англичане считают, что их еда, если и съедобна, то годится только для английских желудков. Но на самом деле они успешно навязали свою еду и другим культурам. Ничто не подчеркивает английскую гегемонию сильнее, чем завтрак. В Шотландии, Уэльсе и даже Ирландии вы получите тот же самый английский завтрак, который будет называться ирландским, либо валлийский, но правда заключается в том, что есть по утрам ветчину, бекон и яйца - это чисто английская традиция" Марк Курлански

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Тут, однако, можно сказать, что похмелье и без того состояние довольно противное, а усугублять общую тоскливость бытия меланхоличным пережевыванием куска сухого хлеба, я бы, например, не стала.

Как бы то ни было, но британцы свой похмельный завтрак любят и в него верят. Интересно, а вырастут ли продажи сосисок и бекона посла открытия пабов?

Ну, а в том случае, если вы все-таки захотите себя этой снедью развлечь и даже без похмелья, вот вам рецепт изготовления картофельных лепешек под названием hush browns. Их можно готовить двумя способами: первый ничем (то есть вообще ничем) не отличается от драников, а вот второй уже более английский и, честно говоря, более простой.

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Для них нужно

•400 г (примерно) картофеля, сваренного прямо в кожуре, не режьте ни в коем случае

•50 г растопленного сливочного масла

•Соль, перец - это как всегда, по вкусу

•И растительное масло, на котором вы все это будете жарить

Процесс

Главное, что тут надо помнить, так это то, что за картошкой нужен глаз да глаз, потому как она ни в коем случае не должна перевариться. Минут десять в кипятке будет достаточно, но я не уверена насчет размеров. Берите что-то среднее, размером со среднестатистический кулак.

Дайте ей немного остыть, после чего натрите клубни с кожурой на крупной терке. Ту шкуру, которая останется у вас в руке, выкидывайте. Ту, которая натрется - оставьте.

Посолите, поперчите, попробуйте и вылейте в смесь половину своего растопленного масла.

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Теперь как-то сформируйте оладьи (форма значения не имеет, но традиционно они должны быть квадратными, хотя я бы не заморачивалась). И - самый важный момент: как их жарить. Делать это надо нежно и осторожно, потому что картошку не скрепляет ничего, кроме ее собственного крахмала, поэтому грубое и неделикатное обращение превратит ваши оладьи в сомнительную кашу.

Жарьте лепешки где-то по 4-5 минут с каждой стороны на смеси оставшегося сливочного и растительного масел, пока не появится хрустящая золотистая корочка.

Это, кстати, действительно вкусно, а есть можно даже и без похмелья.