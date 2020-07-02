В Нарьян-Маре против, а в Киеве - за. Как россияне голосовали по Конституции
Русская служба Би-би-си рассказывает, на каких участках в России и за рубежом голосовали против конституционной реформы и где поправки Владимира Путина поддержали активнее всего.
1 июля завершилось голосование по поправкам в российскую Конституцию. Их поддержали почти 78% проголосовавших. Но кое-где все-таки голосовали против.
Ненецкий округ - против
Поправки оказались наименее популярны на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.
Только в одном регионе России большинство избирателей не проголосовали за поправки в Конституцию - Ненецком автономном округе (НАО). Там против поправок высказались 57%.
13 мая главы НАО и Архангельской области договорились об объединении в один регион. Объединение, согласно закону, должно было состояться после референдума в сентябре.
В НАО инициативу восприняли негативно. В Нарьян-Маре проходили митинги против объединения, а местные члены "Единой России" начали выходить из партии в знак протеста. Идею объединения регионов решили отложить.
Это недовольство повлияло на результаты голосования по поправкам, уверен политолог Евгений Минченко. Причиной протеста в НАО он называет неправильную подачу идеи об объединении регионов: "Вышли два врио губернатора, не избранных, а временно исполняющих, и сказали, что мы решили объединить регионы. Эта форма в значительной степени разозлила жителей".
Глава НАО Юрий Бездудный связал протестное голосование именно с этой инициативой. "Большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области", - сказал он РБК.
Негативный эффект от идеи объединения можно в будущем нивелировать "грамотной работой с общественным мнением", считает Минченко.
Вторым регионом с наибольшим процентом голосов "против" стала Якутия, где "нет" поправкам сказали 40% избирателей. Против проголосовала и мэр Якутска Сардана Авксентьева.
"Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум", - прокомментировал пресс-секретарь Авксентьевой Алексей Толстяков.
Жителям Якутии могла не понравиться поправка о "государствообразующем народе" - в регионе в последнее время развивается якутский национализм, утверждает Минченко.
В Якутии "исторически тяжело фальсифицировать" выборы, считает политолог Александр Кынев. "Элита очень мозаичная, и любой админресурс сталкивался с проблемами, поскольку, учитывая и географию, и сложность элит, выстроить все в единую шеренгу просто невозможно", - сказал он Би-би-си.
Еще 15 регионов России показали протестное голосование на уровне 30-37% "против". Среди них Камчатский край (37%), Магаданская, Омская, Мурманская области и Хабаровский край (около 36%).
Самые протестные зоны на этом голосовании - Дальний Восток, Крайний Север, Северо-Запад и крупные города, отмечает Кынев. Он называет это особенностями российской электоральной географии.
Две столицы
В Москве и Петербурге данные ЦИК разошлись с независимыми экзитполами. Но активисты не могли оценивать голоса, поданные в Москве при электронном голосовании, а также голосование в обеих столицах на дома.
По официальным данным, в Москве за поправки проголосовали 65% избирателей, в Петербурге - 77%.
Но движение "Нет" (туда входят Илья Азар, Андрей Пивоваров, Дмитрий Гудков) и "Гражданское общество" (возглавляет Михаил Светов) провели собственные экзитполы. Но они опрашивали избирателей только в последний день голосования - 1 июля.
В Москве против поправок проголосовали около 100 избирательных участков из 3,5 тысячи. В Петербурге таких участков - более 60 из 1,7 тысячи. Данные опубликовал в своем телеграм-канале математик Сергей Шпилькин.
Самым протестным московским районом оказались Хамовники, где на всех участках поправки поддержали 53,14% голосовавших - это наименьший показатель среди московских территориальных комиссий. В числе других таких районов - Останкинский (54,74% за) и Гагаринский (55,16%).
В числе самых лояльных - Орехово-Борисово Южное (77,74% за поправки), Внуково (75,67%) и Арбат (74,71%).
В центральном Тверском районе против поправок проголосовали 40% избирателей. Здесь практических на всех участках против голосовала как минимум треть избирателей. Аномальными оказались лишь участки 3622 и 3623, расположенные на территории Бутырского изолятора и изоляторе на Петровке в здании главного управления МВД по Москве. В Бутырке реформу Путина поддержали 87,88%, на Петровке - 97,75%.
"Главный результат [голосования] - это конфликт власти, которая опирается на насилие и принуждение, с активной частью общества, у которой нет структурированной силы и явного лидера", - полагает Кынев.
Лондон и Прага против
Лондон и Прага выступили против поправок. А вот иранский участок, на котором в 2018 голосовали против Путина, показал 100% голосов "за".
На зарубежных участках в этом году голосовало меньше избирателей, чем на прошлых президентских выборах в 2018 году - в том числе потому, что для голосования по Конституции ЦИК организовал меньше участков (254 против 393 в 2018 году).
За поправки высказалось большинство из них (68,07%), но голосование все равно можно считать более протестным, чем в 2018 году.
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2020
2018
Два года назад единственным участком за пределами России, где Путин не выиграл у своих соперников, оказалось российское консульство в иранском городе Решт - там голосующие выбрали кандидата КПРФ Павла Грудинина.
В этот же раз против путинских поправок в Конституции высказались сразу на 69 зарубежных участках.
По совпадению участок в Реште из самого протестного превратился в самый лояльный. Там предложения Путина поддержали 100% избирателей - правда, проголосовать пришли всего шесть человек, это самый невостребованный зарубежный участок.
Наиболее "оппозиционными" оказались участки в Чехии. В Брно против поправок высказались 83,43% голосовавших (297 человек), по этому показателю это лидер среди всех иностранных участков.
В Праге внесение изменений в Конституцию не поддержали 82,04% (2325 человек). Хотя на одном чешском участке в Карловых Варах избиратели оказались более лояльными - 68,26% (114 человек) за поправки.
Протестным оказалось и голосование в Польше. В Кракове против реформы проголосовали 83,4% (196 человек), в Гданьске - 78,98% (124), в Познани - 66,1% (39), в Варшаве - 56,27% (287).
Высоким процент противников поправок был и на участке в Лондоне. Там против них высказались 80,49% пришедших (1791 человек), это четвертый результат среди всех зарубежных участков.
В первую десятку самых протестных зарубежных участков вошли Гонконг (80,1% против), Гаага (77,32%), Пхукет (76,49%), Сингапур (70,81%) и Шанхай (69,85%).
В США избиратели Нью-Йорка и Хьюстона проголосовали против поправок (61,96% и 59% соответственно), а Вашингтона - за (58,52%).
Мнения разделились и в Германии. За изменения в Конституции выступили на участках в Лейпциге (50,3%), Гамбурге (53,23%) и Бонне (58,99%), а против - в Берлине (67,6%), Мюнхене (62,1%) и Франкфурте-на-Майне (52,93%).
Во Франции предложения Путина не понравились избирателям на всех четырех участках, меньше всего их оценили в Париже - 66,45% были против.
В Киеве - за
Живущие в Киеве и Риге российские избиратели поддержали поправки. А в Сирии число избирателей выросло вдвое.
На постсоветском пространстве активнее всего поправки поддержали на участках в Кыргызстане, Армении и Таджикистане.
Высоким этот процент оказался и в Латвии, несмотря на натянутые отношения с Россией. В Риге на всех трех участках за изменения голосовали более 82%, а в Даугавпилсе и Лиепае - свыше 96%.
Ни одного протестного участка не оказалось на Украине.
В Киеве поправки поддержали 67,02% голосовавших - правда, общее число избирателей оказалось небольшим, всего 188 человек. Во Львове за поправки отдали голоса 77,42%, Одессе - 80,99%, Харькове - 76,19%.
Больше всего избирателей за рубежом проголосовали в Молдове - там на три участка, в том числе в Кишиневе, пришли 13 133 человек (93,89% - "за").
В столице Сирии Дамаске голосовать на участок пришли 6424 человека - этот участок оказался в десятке самых востребованных участков за рубежом.
Показатели сирийской явки обычно привлекают внимание СМИ из-за того, что с их помощью можно примерно оценить масштаб российского присутствия в этой стране. Два года на президентских выборах на том же участке в Дамаске голосовало почти вдвое меньше избирателей - 3544 человека.