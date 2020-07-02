В Нарьян-Маре против, а в Киеве - за. Как россияне голосовали по Конституции

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Русская служба Би-би-си рассказывает, на каких участках в России и за рубежом голосовали против конституционной реформы и где поправки Владимира Путина поддержали активнее всего.

1 июля завершилось голосование по поправкам в российскую Конституцию. Их поддержали почти 78% проголосовавших. Но кое-где все-таки голосовали против.

Ненецкий округ - против

Поправки оказались наименее популярны на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Только в одном регионе России большинство избирателей не проголосовали за поправки в Конституцию - Ненецком автономном округе (НАО). Там против поправок высказались 57%.

13 мая главы НАО и Архангельской области договорились об объединении в один регион. Объединение, согласно закону, должно было состояться после референдума в сентябре.

В НАО инициативу восприняли негативно. В Нарьян-Маре проходили митинги против объединения, а местные члены "Единой России" начали выходить из партии в знак протеста. Идею объединения регионов решили отложить.

Это недовольство повлияло на результаты голосования по поправкам, уверен политолог Евгений Минченко. Причиной протеста в НАО он называет неправильную подачу идеи об объединении регионов: "Вышли два врио губернатора, не избранных, а временно исполняющих, и сказали, что мы решили объединить регионы. Эта форма в значительной степени разозлила жителей".

Глава НАО Юрий Бездудный связал протестное голосование именно с этой инициативой. "Большинство жителей НАО на общероссийском голосовании высказалось против. Но их голоса не против поправок, а реакция на тему с объединением НАО и Архангельской области", - сказал он РБК.

Негативный эффект от идеи объединения можно в будущем нивелировать "грамотной работой с общественным мнением", считает Минченко.

Вторым регионом с наибольшим процентом голосов "против" стала Якутия, где "нет" поправкам сказали 40% избирателей. Против проголосовала и мэр Якутска Сардана Авксентьева.

"Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум", - прокомментировал пресс-секретарь Авксентьевой Алексей Толстяков.

Жителям Якутии могла не понравиться поправка о "государствообразующем народе" - в регионе в последнее время развивается якутский национализм, утверждает Минченко.

В Якутии "исторически тяжело фальсифицировать" выборы, считает политолог Александр Кынев. "Элита очень мозаичная, и любой админресурс сталкивался с проблемами, поскольку, учитывая и географию, и сложность элит, выстроить все в единую шеренгу просто невозможно", - сказал он Би-би-си.

Еще 15 регионов России показали протестное голосование на уровне 30-37% "против". Среди них Камчатский край (37%), Магаданская, Омская, Мурманская области и Хабаровский край (около 36%).

Самые протестные зоны на этом голосовании - Дальний Восток, Крайний Север, Северо-Запад и крупные города, отмечает Кынев. Он называет это особенностями российской электоральной географии.

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Две столицы

В Москве и Петербурге данные ЦИК разошлись с независимыми экзитполами. Но активисты не могли оценивать голоса, поданные в Москве при электронном голосовании, а также голосование в обеих столицах на дома.

По официальным данным, в Москве за поправки проголосовали 65% избирателей, в Петербурге - 77%.

Пропустить Twitter пост , автор: @netpopravkam ❗️Окончательные результаты экзитполов кампании «НЕТ»



Москва

Всего опрошено: 7635

Согласились ответить: 5154

44,91% — ЗА

54,89% — ПРОТИВ

0,2% — ИСПОРТИЛИ



Cанкт-Петербург

Всего опрошено: 4085

Согласились ответить: 2731

36,69% — ЗА

63,07% — ПРОТИВ

0,24% — ИСПОРТИЛИ pic.twitter.com/hQ8cnbUxrz — НЕТ поправкам к Конституции (@netpopravkam) 1 июля 2020 г.

Но движение "Нет" (туда входят Илья Азар, Андрей Пивоваров, Дмитрий Гудков) и "Гражданское общество" (возглавляет Михаил Светов) провели собственные экзитполы. Но они опрашивали избирателей только в последний день голосования - 1 июля.

В Москве против поправок проголосовали около 100 избирательных участков из 3,5 тысячи. В Петербурге таких участков - более 60 из 1,7 тысячи. Данные опубликовал в своем телеграм-канале математик Сергей Шпилькин.

Самым протестным московским районом оказались Хамовники, где на всех участках поправки поддержали 53,14% голосовавших - это наименьший показатель среди московских территориальных комиссий. В числе других таких районов - Останкинский (54,74% за) и Гагаринский (55,16%).

В числе самых лояльных - Орехово-Борисово Южное (77,74% за поправки), Внуково (75,67%) и Арбат (74,71%).

В центральном Тверском районе против поправок проголосовали 40% избирателей. Здесь практических на всех участках против голосовала как минимум треть избирателей. Аномальными оказались лишь участки 3622 и 3623, расположенные на территории Бутырского изолятора и изоляторе на Петровке в здании главного управления МВД по Москве. В Бутырке реформу Путина поддержали 87,88%, на Петровке - 97,75%.

"Главный результат [голосования] - это конфликт власти, которая опирается на насилие и принуждение, с активной частью общества, у которой нет структурированной силы и явного лидера", - полагает Кынев.

Лондон и Прага против

Лондон и Прага выступили против поправок. А вот иранский участок, на котором в 2018 голосовали против Путина, показал 100% голосов "за".

На зарубежных участках в этом году голосовало меньше избирателей, чем на прошлых президентских выборах в 2018 году - в том числе потому, что для голосования по Конституции ЦИК организовал меньше участков (254 против 393 в 2018 году).

За поправки высказалось большинство из них (68,07%), но голосование все равно можно считать более протестным, чем в 2018 году.

Кликните Голосование за рубежом: президентские выборы-2018 и голосование за поправки к Конституции России-2020 2020 2018

Два года назад единственным участком за пределами России, где Путин не выиграл у своих соперников, оказалось российское консульство в иранском городе Решт - там голосующие выбрали кандидата КПРФ Павла Грудинина.

В этот же раз против путинских поправок в Конституции высказались сразу на 69 зарубежных участках.

По совпадению участок в Реште из самого протестного превратился в самый лояльный. Там предложения Путина поддержали 100% избирателей - правда, проголосовать пришли всего шесть человек, это самый невостребованный зарубежный участок.

Наиболее "оппозиционными" оказались участки в Чехии. В Брно против поправок высказались 83,43% голосовавших (297 человек), по этому показателю это лидер среди всех иностранных участков.

В Праге внесение изменений в Конституцию не поддержали 82,04% (2325 человек). Хотя на одном чешском участке в Карловых Варах избиратели оказались более лояльными - 68,26% (114 человек) за поправки.

Протестным оказалось и голосование в Польше. В Кракове против реформы проголосовали 83,4% (196 человек), в Гданьске - 78,98% (124), в Познани - 66,1% (39), в Варшаве - 56,27% (287).

Высоким процент противников поправок был и на участке в Лондоне. Там против них высказались 80,49% пришедших (1791 человек), это четвертый результат среди всех зарубежных участков.

В первую десятку самых протестных зарубежных участков вошли Гонконг (80,1% против), Гаага (77,32%), Пхукет (76,49%), Сингапур (70,81%) и Шанхай (69,85%).

В США избиратели Нью-Йорка и Хьюстона проголосовали против поправок (61,96% и 59% соответственно), а Вашингтона - за (58,52%).

Мнения разделились и в Германии. За изменения в Конституции выступили на участках в Лейпциге (50,3%), Гамбурге (53,23%) и Бонне (58,99%), а против - в Берлине (67,6%), Мюнхене (62,1%) и Франкфурте-на-Майне (52,93%).

Во Франции предложения Путина не понравились избирателям на всех четырех участках, меньше всего их оценили в Париже - 66,45% были против.

В Киеве - за

Живущие в Киеве и Риге российские избиратели поддержали поправки. А в Сирии число избирателей выросло вдвое.

На постсоветском пространстве активнее всего поправки поддержали на участках в Кыргызстане, Армении и Таджикистане.

Высоким этот процент оказался и в Латвии, несмотря на натянутые отношения с Россией. В Риге на всех трех участках за изменения голосовали более 82%, а в Даугавпилсе и Лиепае - свыше 96%.

Ни одного протестного участка не оказалось на Украине.

В Киеве поправки поддержали 67,02% голосовавших - правда, общее число избирателей оказалось небольшим, всего 188 человек. Во Львове за поправки отдали голоса 77,42%, Одессе - 80,99%, Харькове - 76,19%.

Больше всего избирателей за рубежом проголосовали в Молдове - там на три участка, в том числе в Кишиневе, пришли 13 133 человек (93,89% - "за").

В столице Сирии Дамаске голосовать на участок пришли 6424 человека - этот участок оказался в десятке самых востребованных участков за рубежом.

Показатели сирийской явки обычно привлекают внимание СМИ из-за того, что с их помощью можно примерно оценить масштаб российского присутствия в этой стране. Два года на президентских выборах на том же участке в Дамаске голосовало почти вдвое меньше избирателей - 3544 человека.