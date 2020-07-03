Правообладатель иллюстрации National bank of Ukraine Image caption Еще в мае Яков Смолий заявлял, что собирается оставаться в своем кресле полный срок полномочий, до 2025 года.

Верховная Рада отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. В среду вечером Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию, заявив о "систематическом политическом давлении на Нацбанк".

Смолий работал в Нацбанке с 2014 года, возглавлял его с 2017 года. Его работу высоко оценивали западные партнеры Украины, но критиковали депутаты от президентской партии "Слуга народа".

Сам Смолий заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые позволили бы добиться краткосрочных побед, но могли привести к проблемам украинской экономики в дальнейшем. Оппоненты Смолия обвиняют Нацбанк в отсутствии на Украине дешевых кредитов и в завышенном курсе гривны к доллару.

Разговор с президентом

Заявление Якова Смолия об отставке было опубликовано 1 июля вечером - и стало полной неожиданностью для киевских наблюдателей.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление, - было сказано в коротком сообщении Смолия для прессы. - Это делает невозможным эффективное исполнение мной возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка на Украине".

За несколько недель до этого Смолий в интервью Украинской службе Би-би-си уверял, что собирается проработать на своем посту до окончания прописанного в конституции семилетнего срока полномочий, то есть до 2025 года.

Уже постфактум киевские СМИ отметили, что на протяжении последнего времени тучи над Смолием сгущались.

Три недели назад финансовый комитет Верховной Рады, большинство членов которого составляют депутаты от партии Зеленского "Слуга народа", поддержал проект постановления, в котором работу руководства Нацбанка предлагалось признать неудовлетворительной. Тогда группа послов Большой семерки в Киеве выпустила специальное заявление в поддержку Смолия.

А 30 июня совет Национального банка отказался продолжить контракт Олегу Чурию - заместителю Смолия, кандидатуру которого тот лоббировал. На сайте НБУ появилось заявление, в котором это решение было названо политически мотивированным.

Правообладатель иллюстрации National bank of Ukraine Image caption Имя преемника Смолия на посту главы Нацбанка Украины пока не известно, однако Офис президента уже отрапортовал о начале консультаций по этому поводу

И вот 1 июля Смолий заявил об отставке, а в пятницу, во время рассмотрения этого вопроса в парламенте, объяснил: на Центробанк давили, чтобы добиться от него принятия экономически необоснованных решений, которые могут привести к краткосрочным победам, но неизбежно дорого обойдутся украинской экономике в перспективе.

Он добавил, что на протяжении последнего года на совещаниях при участии депутатов, членов правительства, премьера и президента в его сторону неоднократно звучали призывы "залить экономику деньгами" и "установить курс гривны, выгодный экспортерам", и именно это стало причиной написания им заявления об отставке.

После того, как такое заявление появилось, несколько киевских СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что глава НБУ заявил об уходе после жесткого разговора с президентом Зеленским.

Ставка и курс

Источник Би-би-си в офисе президента Украины подтвердил факт встречи Смолия с Зеленским в день объявления главой Нацбанка о своей отставке, однако не конкретизировал, какую тональность имел их разговор и каких тем он касался.

В экономическом блоке правительства и профильных комитетах парламента давно критиковали работу руководства Нацбанка.

Во-первых, Смолия и его команду упрекали в завышенном курсе гривны к доллару, который сдерживал развитие экономики. Во-вторых, главе НБУ вспомнили нежелание резко снижать учетную ставку - этот шаг, по идее, должен был бы запустить обещанную Зеленским программу общедоступных дешевых кредитов. С середины июня учетная ставка на Украине и так пребывает на рекордно низком уровне 6%, однако, по мнению экспертов, Смолий пошел на такое снижение слишком поздно.

Наконец, деятельность Смолия жестко и подчас нецензурно критиковали депутаты, относящиеся к группе влияния олигарха Игоря Коломойского. Яков Смолий долгое время работал заместителем и первым заместителем предыдущей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая была одним из ключевых исполнителей операции по национализации принадлежавшего Коломойскому "Приватбанка" в 2015 году.

До принятия закона о невозможности возврата "Привата" прежнему владельцу Коломойский вел десятки судебных процессов с целью вернуть контроль над банком. НБУ Смолия активно противостоял реализации этих планов олигарха.

Реакция Запада

Уход Смолия стал неожиданностью не только в Киеве.

Как раз 1 июля Украина закрыла договор о размещении 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов. Заявление об отставке главы Нацбанка появилось спустя 40 минут после того, как "книги были закрыты", заявил журналистам министр финансов Украины Сергей Марченко. После этой новости Киев пошел на беспрецедентный шаг и отменил договор, "чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", пояснил министр изданию "Экономическая правда".

"На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно. А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности", - написал в "Фейсбуке" бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, которого уже сейчас называют одним из возможных преемников Смолия.

Первые комментарии западных партнеров звучали обеспокоенно, но сдержанно.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, уменьшившее коррупцию, содействовавшее росту и спасшее обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института стал бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - заявила в "Твиттере" Группа поддержки послов Большой семерки в Киеве.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Один из ключевых упреков в адрес Смолия: завышенный, по мнению его оппонентов, курс гривны к доллару

"Под его (Смолия) руководством на Украине были достигнуты существенные успехи в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ остается в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником", - говорилось в заявлении МВФ.

Смолий был одним из ключевых действующих лиц в эпопее с получением Киевом программы кредитования от Международного валютного фонда - по мнению киевских экспертов, эта программа, окончательно утвержденная 10 июня, позволила Украине избежать полномасштабного экономического кризиса и дефолта.

"Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет", - написал в "Фейсбуке" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Если Зеленский желает своей стране добра, он должен отклонить заявление Смолия и попросить его продолжить работу Андерс Аслунд, американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

"Это (отставка Смолия) - очень плохие новости для Украины. Формально украинские парламентарии должны принять отставку Смолия. Но если у депутатов есть хоть немного здравого смысла, они должны отказаться и почтить его достижения. Если Зеленский желает своей стране добра, он должен отклонить заявление Смолия и попросить его продолжить работу", - написал американский экономист и эксперт по Украине, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

А глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала прямо заявил, что его компания отложит все новые инвестиции в Украину.

"Власти делают последние пять месяцев совершенно противоположное тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы: полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж", - сказал он.

Впрочем, украинскую власть эти заявления, кажется, не особо впечатлили.

Офис президента Украины после заявления Смолия разместил пространное заявление для прессы, смысл которого сводился к тому, что безусловным приоритетом властей останется обеспечение независимости НБУ.

Поздним вечером в четверг Офис президента отрапортовал о проведении консультаций с руководством Нацбанка, руководителями государственных и частных банков. "Были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ", - без какой-либо конкретизации говорилось в пресс-релизе.

А глава финансового комитета Рады, член президентской партии "Слуга народа" Данила Гетманцев заявил, что не верит в политическое давление, которое могло быть оказано на Смолия. "Такие разговоры - от лукавого", - заявил он журналистам в парламенте в день голосования за отставку главы НБУ.

Упадет ли гривна?

Заявление Якова Смолия об отставке привело к проседанию курса гривны к доллару примерно на 1,5% - впервые за несколько последних месяцев за доллар давали больше 27 гривен. В соцсетях хватало апокалиптических прогнозов о том, что это - только начало обвала национальной валюты.

"(Отставка Смолия) угрожает подрывом финансовой стабильности в стране в разгар мирового кризиса. Соответственно, девальвацией гривны и скачком цен, если идеи политического контроля над НБУ и эмиссии денег будут реализованы", - заявил в комментарии "Громадскому" исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.

Десятки пользователей соцсетей, не обладающих статусом экономических экспертов, опубликовали в своих "Фейсбуках" изображения крупных номиналов купоно-карбованцев - украинской валюты, бывшей на Украине в обороте в 1992-1996 годах. В период гиперинфляции ее крупнейшим номиналом была купюра в миллион купоно-карбованцев: по курсу Нацбанка на момент введения гривны эта купюра стоила менее 6 долларов.

Другие размещали в соцсетях изображения несуществующих купюр крупных номиналов с лицом Владимира Зеленского на их аверсе.

Впрочем, сторонники действующего президента убеждали, что опасения резкого обвала гривны являются беспочвенными. "Учитывая традиционно весомую для украинского рынка роль панических факторов, которые сегодня намеренно нагнетаются, допускаю возможное временное давление на курс гривны, которое в случае необходимости будет компенсировано валютными интервенциями Национального банка", - заявил в комментарии "Радио Свобода" глава Совета НБУ Богдан Данилишин, которого также называют возможным сменщиком Смолия.

Однако многие эксперты воздерживаются от однозначных прогнозов по поводу будущего курса гривны после отставки Смолия, резонно указывая, что до назначения его преемника вводных для подобных рассуждений слишком мало.

Если "к рулю" Нацбанка придут сторонники оживления экономики Украины путем масштабной эмиссии гривны, курсовые скачки вполне вероятны. А то, что такие люди в президентской партии есть, не подлежит сомнению, даже если не учитывать заявления Якова Смолия о том, что его призывали "залить экономику деньгами".

Буквально на прошлой неделе депутат Рады, член парламентского комитета по экономической политике Людмила Буймистер записала видеоролик, в котором выступила за эмиссию 200 млрд гривен (около 7,5 млрд долларов), которая позволила бы, по ее мнению, раздать каждому украинцу по 3000 гривен (чуть больше 100 долларов) и обеспечить малый и средний бизнес страны бесплатными кредитами.