Британия разрешила электросамокаты. Почему только сейчас, и как в других странах?

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В Британии разрешили электросамокаты. Британские власти хотят уменьшить нагрузку на общественный транспорт во время пандемии. Но многие жалуются на то, что владельцы электроскутеров нарушают правила и мешают ходить по тротуарам. Что происходит в странах, где на них уже можно свободно ездить, и какая ситуация в России?

Закон, позволяющий ездить на электросамокатах по общественным дорогам и велодорожкам британских городов, вступил в силу в субботу. В нем есть оговорки - по улицам можно будет ездить только на прокатном самокатеи только с правами, и в определенных зонах, которые есть, впрочем, по всей Британии.

Правительство планировало разрешить самокаты в 2021 году. Однако сделать это решили одновременно с отменой карантина, чтобы хотя бы частично сохранить сокращение эмиссий от машин, которых после введения карантина стало гораздо меньше.

До сегодняшнего дня электросамокаты в Соединенном Королевстве были на полулегальном положении. Для тех, кто владеет самокатом, юридически ничего не меняется. Налоговое ведомство требует, чтобы все, что передвигается по британским дорогам, было промаркировано, пронумеровано и облагалось налогом. Добиться, чтобы таким образом регулировались самокаты, сложно. Из-за этого передвигаться на них можно только по частной территории и с разрешения ее владельца, то есть по улицам ездить нельзя.

Этот закон не изменился, но в Лондоне его соблюдают не все. На самокате часто ездят от дома до автобусной остановки и от метро до офиса. Но выезжают и на дороги. Первым и самым громким ДТП с самокатом была гибель телеведущей Эмили Хартридж. Летом прошлого года она врезалась в грузовик в районе Баттерси и скончалась.

Смерть Хартридж, а потом еще несколько смертей в ДТП с электроскутерами, вызвала волну призывов запретить их на дорогах, однако их продажи в Британии продолжают расти.

Во многих странах, включая Россию, похожая ситуация. Количество самокатов растет, законодательство не поспевает, и на владельцев скутеров многие жалуются.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмили Хартридж стала первой жертвой ДТП с электроскутером в Британии

Столкновения российских пешеходов

В России законодательства об электросамокатах тоже не хватает, а количество скутеров растет.

Сейчас в российских ПДД эти средства передвижения вообще никак не учтены, отмечает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Формально, люди, которые передвигаются с использованием этих средств индивидуальной мобильности, являются пешеходами, и за их передвижением никто не следит, все ДТП, которые с ними происходят, расцениваются как ДТП с пешеходами", - говорит он.

"Соответственно типичное ДТП в России юридически выглядит как столкновение пешехода с пешеходом. Но один пешеход ехал на скорости 40 км/ч на электросамокате, а второй шел своими ногами куда-то по своим делам", - говорит Шкуматов.

С этим не согласен лидер общественного движения "Малый Электротранспорт России" Александр Осипов: "Если мы говорим про ответственность какую-то самокатчиков, она существует, и для этого не нужны никакие поправки, и если человек на самокате сбил пешехода, то его действия расцениваются как причинение вреда здоровью, по уголовному или административному кодексу. Не надо думать, что никто не несет ответственности".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS Image caption Самокатов в России много, и они разные

Статистика по происшествиям с электросамокатами в России выходит редко. Те цифры, которые есть, выглядят безобидно. По данным ГИБДД, во второй половине 2019 в России произошло 40 ДТП с участием электросамокатов, и погибших в них не было.

Но правовая ситуация, в которой ответственность за ДТП с самокатом всегда ложится на автомобилиста, не располагает водителей к самокатчикам. Масла в огонь добавляют сюжеты новостей и видео в соцсетях, на которых владельцы самокатов разгоняются до 60-90 км/ч на трассах.

"Количество аварий с такими транспортными средствами остается высоким и испытывает тенденцию к росту. […] Градус напряжения вокруг массового использования вот таких девайсов нарастает, и, я думаю, чем-то это должно закончиться, я полагаю, в ближайшее время. Может быть даже в этом году", - резюмирует Шкуматов.

Осипов в свою очередь считает, что интерес к подобным ДТП подогревается искусственно. "Я как-то разговаривал с журналистами федеральных каналов, спросил: "Зачем вы это делаете?". Они мне говорили - "Нас просят это делать. Есть какой-то человек. Я не знаю, кто там у них есть", - говорит он.

Чем все закончится

В России и в Британии в ближайшее время, вероятно, выйдут в общественное пространство споры по поводу самокатов. В странах континентальной Европы, легализовавших электросамокаты достаточно давно, эти споры в последний раз обострились в конце прошлого года - вскоре после окончания лета и незадолго до пандемии Covid-19.

На континенте электросамокаты постепенно обрастают правилами. Это нормы, относящиеся, скорее, к здравому смыслу - штрафы за езду по тротуару или без шлемов, возрастные ограничения, запрет на перевоз нескольких человек. В Италии, Испании и Франции такие нормы вступили в силу в октябре прошлого года, чаще всего по инициативе городских муниципалитетов.

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В Британии весь этот опыт постарались учесть сразу. На дорогах разрешены только прокатные самокаты, большинство из которых в принципе не могут превысить установленную законом скорость. Разрешили их пока в рамках тестирования и только в ограниченных зонах. По итогам тестирования профильный комитет парламента решит, менять ли законодательство дальше, вероятно, на основе опросов.

В России сложнее. Впервые поправки в ПДД о сегвеях, электросамокатах и роликах стали обсуждать в 2016 году. В 2018-м статус средств индивидуальной мобильности обсудили в Мосгордуме, а в 2019-м минтранс разработал поправки в ПДД, в которых самокаты, моноколеса и остальной подобный транспорт юридически выделялся в отдельную категорию средств индивидуальной мобильности.

Но до вступления их в силу остается еще долго.

"Они должны быть подписаны премьер-министром, но процедура внесения изменений очень долгая, занимает от 3 до 5 лет. Все это связано не то чтобы с негибкостью наших законов, а с тем, что есть процедура согласования новых пунктов с Таможенным союзом", - объясняет Александр Осипов.

Российские правила при этом будут довольно либеральными - в них установлена максимальная скорость в 60 километров в час и нет норматива о шлемах. О последнем с минтрансом спорили в Совете Федерации, но в ведомстве сочли, что в шлемах ездить опаснее из-за того, что при столкновении они способствуют созданию крутящего момента, объясняет он.

Сам он оговаривается, что каких-то кардинальных изменений на дорогах от этих поправок ожидать не стоит, говорит Осипов. В отношении велосипедов в ПДД действуют правила, которые выполняются плохо, в основном из-за отсутствия инфраструктуры, говорит он.