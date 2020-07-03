"Честно - надоело немножко": как выпускники школ сдают ЕГЭ при пандемии

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Первые экзамены основной волны ЕГЭ завершились штатно и без существенных сбоев, отчитался в пятницу Рособрнадзор. 170 тысяч выпускников школ сдали географию, информатику и литературу.

Из-за пандемии власти несколько раз переносили ЕГЭ, отодвигая экзамены на неопределенный срок, что заставляло нервничать и учеников, и учителей.

С середины марта школьники учились дистанционно - с конференциями в Zoom и Discord не всегда могли справиться учителя. Другие ученики самостоятельно выполняли задания и присылали их педагогам, если у школы не получалось организовать видеоуроки.

Минпросвещения в конце мая решило, что госэкзамен будет безопасно провести вначале июля. В этом году из-за пандемии экзамен сдают только те, кто решил поступать в вузы. Для получения аттестата сдача госэкзамена не нужна.

Би-би-си спросила у школьников, затруднил ли коронавирус процесс сдачи госэкзамена.

Маски, санитайзер и раздвинутые парты: как проходила сдача ЕГЭ

"Нас поставили в очередь на полтора метра друг от друга, мы по очереди заходили. Все возможное, как мне кажется, школа сделала. Дальше уже наше дело: как мы будем стоять, как расходиться", - рассказывает Александра Корикова из Петербурга.

На входе всем школьникам брызгали на руки санитайзером и мерили температуру.

"Мне даже несколько раз температуру перемеряли, я просто на солнце нагрелась. Я занервничала: могут же и до экзамена не допустить, - говорит Софья Жидкова из Петербурга. - Нас даже с подругой друг от друга отдаляли, сказали дистанцию держать. Мы до этого с ней виделись, конечно. Просто там обязательно было, правила такие".

Парты в помещениях, где сдаются экзамены, расставили так, чтобы соблюсти дистанцию, заметили школьники.

"Мы сидели по девять человек в шахматном порядке. По одному человеку за парту, и парты расставлены в три ряда, но дальше друг от друга, чем обычно, и по три парты на каждый ряд", - рассказывает Валерия Матвеева из Омска.

Она сняла маску в классе. Так же поступили и остальные опрошенные Би-би-си школьники - в Роспотребнадзоре решили не настаивать, чтобы сдающие экзамен обязательно их носили.

"Я гипотоник, когда мне поступает недостаточно воздуха, у меня сужаются сосуды и начинает болеть голова. Думаю, в маске мне было бы тяжелее", - объясняет Александра Корикова.

"В аудитории стало душно в маске, и я ее снял, когда понял, что может сказаться на моих баллах", - говорит петербургский выпускник Николай Зуев.

Заболеть школьники не боялись. "Я чувствовала себя в безопасности - там же нас в масках сначала запускали, а разрешили снять, только когда мы расселись на полтора метра", - делится впечатлениями Софья Жидкова.

Алексей Попков из Ростова-на-Дону говорит, что во время режима самоизоляции носил маску, отправляясь к репетитору: "Кроме меня в автобусе было максимум один-два человека в маске! Честно - надоело немножко. Устали мы и морально, и от масок, и от страха заразиться. Никто не боится - я спрашивал! На вручении аттестатов мы были в актовом зале были без масок".

Зато наблюдатели, учителя - те, кто проводил экзамен - были в масках и перчатках. "Я смотрел на одну женщину - как она мучилась с перчатками, сдвигала их, чтобы хотя бы большой палец дышал", - заметил Алексей Попков.

Zoom на карантине: влияние эпидемии на подготовку к экзаменам

Все школы в России 18 марта ушли на карантин. С этого момента школьники учились дистанционно, учителя в авральном режиме осваивали программы для групповых видеозвонков, а платформы для онлайн-обучения сбоили от наплыва трафика.

"Думаю, наша страна еще не готова предоставить нам грамотную платформу для обучения. Я бы не назвала это учебным годом - мы просто сидели дома с какими-то заданиями. Теоретическая часть уроков не преподавались, а просто давались для самостоятельного обучения", - вспоминает Александра Корикова.

Перенос сроков ЕГЭ плохо влиял на ее собранность. "Мы слишком расслабились в эти три месяца, меньше нагрузки в школе, плюс даты ЕГЭ переносились - не знаешь, к какому числу готовиться", - объясняет выпускница.

Никите Крючкову из поселка Каменка Воронежской области дистанционные уроки тоже не нравились: "Не все учителя ознакомились с технологией, было очень много проблем".

Впрочем, проблемы были не только со стороны учителей. "В Discord мы должны прийти на урок, отметиться, а дальше сидим, решаем задания, - вспоминает он. - А некоторые отмечались и уходили с урока. Первую неделю у всех так получалось".

"Наоборот, было больше времени, чтобы подготовиться", - парирует Валерия Матвеева из Омска.

Она не считает, что дистанционное обучение мешало подготовке к ЕГЭ. Для нее основная подготовка была не в школе, а на онлайн-курсах, а на них пандемия как раз совсем не повлияла: "Стало гораздо проще - учителя не строго требовали от нас сдачи всех заданий, разрешали сдать попозже. К тому же и на дорогу, и на предметы вроде физкультуры времени не тратили".

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Алексей Попков из Ростова-на-Дону считает, что в его подготовке к ЕГЭ школа не играла роли, главное было на курсах и занятиях с репетиторами, поэтому переход на онлайн-обучение только освободил время для подготовки.

Есть и противоположные примеры. "В моей школе у нас очень хорошие учителя. Как минимум трое из них до сих пор ведут регулярные занятия - просто хотят, чтобы у нас был балл побольше", - рассказывает Николай Зуев.

Софья Жидкова из Петербурга говорит, что переход на дистанционное обучение ей помог - еще до эпидемии она болела, ей было тяжело ездить в школу, и оценки в аттестате были бы хуже, если бы на уроки нельзя было ходить через Zoom.

Отдельный вопрос - Всероссийская олимпиада. Ее прервали, и всех, кто вышел в финал, стали считать победителями. Таким образом, их намного больше, а мест в вузах заметно больше не стало.

"Одноклассники говорили: ненавидим олимпиадников. А я сам олимпиадник. Я говорю: чего вы ноете? Если вы пишете ЕГЭ на 60-70 баллов, у вас почти нет шансов поступить на бюджет, в этом что, виноваты олимпиадники?" - возмущается Алексей Попков.

Как Covid-19 лишил школьников части каникул

Еще одно неприятное последствие переноса ЕГЭ - экзамены лишили выпускников часть каникул.

"Фактически у нас не будет последнего лета, отдыха мы не получим, - подводит итог Александра Корикова из Петербурга. - У меня были планы съездить к родственникам, но теперь это невозможно - не только из-за пандемии, но и потому, что до сентября нужно быть в городе".

Она поступает на журфак и в театроведческий университет, а для таких специальностей вузы устраивают дополнительные испытания.

Никита Крючков из Воронежской области сдавал информатику. Лето ему испорченным не кажется - в поездки он не собирается. Он думает поучить один из языков программирования и выпустить обновление игры для телефона, которую он написал. Приложение уже доступно в Playmarket.

"Погода в июне была очень хорошая, хотелось гулять, - говорит Валерия Матвеева из Омска. - Но мы уже одиннадцатиклассники - мы в первую очередь должны думать о поступлении, а потом о гулянках".