"Быстрый глаз" Леонардо и космический монстр, съедающий по солнцу на обед

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Как видел мир Леонардо да Винчи

Солнце на обед: чем питаются черные дыры

Почему сон и кровать лучше делить на двоих

Гусеница, которой голова заменяет шляпу

Как Леонардо да Винчи поймал улыбку Моны Лизы

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Всем знакома загадочная улыбка Моны Лизы, которая скользит как тень по ее лицу, и все восхищаются тем, как великий Леонардо смог поймать этот неуловимый момент.

Но пока искусствоведы бьются над разгадкой этого феномена, генетик из Базельского университета Давид Талер готов предложить такое объяснение: все дело может быть в феномене высокочастотного зрения, которым обладал великий мастер эпохи Возрождения.

По словам Талера, и сегодня можно встретить таких людей, к примеру бейсболистов, успевающих разглядеть швы на мяче во время полета, или теннисистов, которые берут супербыстрые подачи.

Впервые мысль о "быстром глазе" Леонардо пришла Талеру, когда он прочитал в записках художника описание полета стрекозы.

"Стрекоза летит на четырех крыльях, - сообщал Леонардо, - и когда два передних находятся в верхнем положении, два задних пребывают в нижнем".

"Я подумал: вот это круто, надо мы посмотреть самому, - вспоминает ученый. - Дело было летом, и вокруг летало много стрекоз, но сколько я ни вглядывался, для меня это выглядело как сплошное мелькание. Никто из моих друзей тоже не смог различить структуру полета, и тогда я всерьез взялся за изучение темы быстрого глаза".

Проведенное Талером исследование показало, что задние и передние крылья стрекозы входят в противофазу на сотую долю секунды, и из записной книжки Леонардо следовало, что он это наблюдал, а значит его глаз финксировал картинку с частотой 100 герц, или сто раз в секунду, то есть примерно в два раза быстрее, чем у обычных людей.

Талер объясняет это генами, которые отвечают за формирование калиевых ионных каналов в клетках сетчатки глаза.

По его словам, у некоторых видов животных, в частности, у многих насекомых, благодаря ярко выраженным генным отличиям сетчатка позволяет засекать очень быстрые движения. Такие же отличия в развитии клеток сетчатки могут отвечать и за повышенную скорость фиксации картинки у людей.

По словам Телера, определить, стал ли "быстрый глаз" Леонардо результатом генного воздействия на развитие сетчатки или выработался в результате тренировок и повышенного внимания к деталям, можно было бы с помощью анализа ДНК живописца. Но для этого нужно сначала каким-то образом извлечь ДНК из его работ, потому что другого источника генного материала, увы, нет.

Космический монстр, съедающий по Солнцу на обед

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Любой школьник (если он, конечно, учится в старших классах и не самый последний двоечник) знает, что с черными дырами лучше не связываться: затянут - и поминай как звали, уж такая у них природа.

Понятно, что астрономам известно о черных дырах гораздо больше, но даже профессионалы были поражены, когда выяснили, что открытая в 2018 году дыра растет с рекордной для всей вселенной скоростью. За день она способна съесть Солнце и уже набрала массу, равную 34 миллиардам таких солнц как наше, что выводит ее в лигу уже не сверхмассивных, а ультрамассивных черных дыр.

"Масса этой дыры в 8 тысяч раз больше, чем у черной дыры в центре Млечного пути, - поясняет астроном Кристофер Онкен из Австралийского национального университета в Канберре. - Если бы наша дыра была такой же прожорливой, она бы уже проглотила две трети всех звезд в нашей галактике".

К счастью, монстр находится за миллиарды световых лет от нас, в центре галактики, у которой даже нет вразумительного имени, только набор букв и цифр SMSS J215728.21-360215.1 (профессионалы между собой называют ее просто J2157).

И все же дыра из J2157 в первую очередь интересна ученым не своим аппетитом, и даже не ее нынешними размерами, - имеются дыры и побольше - а тем, что она образовалась вскоре после Большого взрыва, когда вселенная была совсем молодой - ей тогда было около миллиарда лет.

Открытие этой дыры, по словам Онкена, бросает вызов сложившейся космологической модели, потому что всегда считалось, что на формирование сверхмассивной черной дыры уходит много времени и очень много материи. Так что сверхмассиваня дыра, скрывающаяся в ранней вселенной - это уже сверхзагадка.

"Что представляет собой эта галактика, одного из гигантов ранней вселенной? Или же черная дыра успела проглотить большую часть своего окружения? Это нам еще предстоит выяснить, - пишет Онкен в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Еще раз о пользе совместного сна

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Для большинства пар, отношения которых находятся в развитии, всегда наступает момент, когда приходится делить кровать. Для отношений это, несомненно победа, а вот для сна...

Разумеется, ученые написали уже немало трудов о пользе и вреде совместного сна, но к единому мнению так и не приблизились.

Одни реципиенты продолжают утверждать, что совместный сон - это прекрасно, как с физической, так и с психологической точки зрения, другие говорят, что совершенно не высыпаются в одной кровати, третьи и вовсе делят все по половому признаку, мол мужчины-то умудряются выспаться... за счет женщин.

И вот авторы нового исследования, опубликованного в издании Frontiers in Psychiatry, ученые из Германии, Дании и США вознамерились расставить точки над i.

Две недели десяток пар добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет поочередно то делили кровать с партнером, то спали в одиночестве. А исследователи замеряли активность их мозга, мышечный тонус, сердцебиение и еще много чего.

В итоге они пришли к однозначному выводу: у пар, спавших вместе, на долю самого полезного, быстрого сна приходилось на 10% больше времени. Именно этот сон закрепляет в памяти увиденное и услышанное за день, способствует регуляции эмоций и помогает поддерживать ваш мозг в наилучшем рабочем состоянии.

Исследователи обнаружили также, что у людей, спящих вместе, особенно у любящих друг друга, фазы сна синхронизируются.

Правда, совместный сон заставляет людей больше ворочаться, но это, судя по всем показателям, не влияет на качество сна.

Так что если вы молоды, здоровы и, главное, готовы делить с кем-то постель, то ваш мозг вознаградит вас за то, что вы отправляетесь в село Храпово в обнимку с любящим партнером.

Ну а для всех остальных всегда остается диванчик.

Гусеница, которая не хочет расставаться со своими головами

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Эта коллекция шляпок на голове у гусеницы на самом деле - ее прошлые головы, вернее, их былая оболочка.

По мере того, как гусеница мотылька Uraba lugens растет, старый экзосеклет становится ей мал, его приходится менять, но запасливое насекомое не избавляется от старых голов, а водружает их одну на другую, создавая причудливую многоярусную шляпку.

За это ее даже прозвали сумасшедшей гусеницей по аналогии с сумасшедшим шляпником из "Алисы в стране чудес".

В стадии гусеницы U. lugens успевает совершить 13 линек, но шляпки начинает коллекционировать начиная с четвертой, причем каждая следующая шляпка становится все больше.

Разумеется, столь странный головной убор служит не только для красоты: гусеница таким образом спасается от хищников, которые откусывают верхнюю голову, после чего остаются в недоумении: куда же уползла безголовая жертва.

Надо думать, что по числу оставшихся голов можно подсчитать, сколько покушений пережила гусеница.

Кстати, у сумасшедшей гусеницы, которая обитает в Австралии и Новой Зеландии, помимом украшения себя шляпками есть еще одно хобби: она так умело объедает эвкалиптовые листья, что от них остается один только скелетик из прожилок.