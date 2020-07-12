Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ночные клубы остаются закрыты, и люди ищут чем заняться днем

Испания надеется спасти туристический сектор своей экономики, сильно пострадавший из-за эпидемии коронавируса. Но некоторые видят в этом кризисе возможность поменять восприятие испанских курортов как направления для недорогого массового отдыха в пользу более респектабельных путешественников.

О подобных изменениях говорили уже давно, еще до пандемии, но сейчас открылась возможность сократить число туристов и одновременно увеличить доходы для экономики.

Поступления от международного туризма составляют 12% ВВП Испании. На Балеарских островах эта доля достигает 35%.

Если бы не эпидемия, Майорка, Ибица и другие острова архипелага в июне были бы уже переполнены иностранными туристами. В 2019 году Балеарские острова посетили более 16 миллионов человек, большинство из них - гости из-за рубежа.

В этом году туристический сезон начался лишь с пяти тысяч гостей из Германии, которым было выдано специальное разрешение посетить Пальма-де-Мальорку в рамках испытания эффективности мер по борьбе с Covid-19, принятых властями страны в отношении туристической отрасли.

"Мы очень довольны результатами этого эксперимента, а наши клиенты смогли убедиться, что турпоездки могут быть безопасными", - говорит Хуан Мигель Феррер, управляющий Palma Beach.

"Люди носят маски, протирают руки гелем при входе в ресторан, а краны в туалетах оборудованы сенсорами, так что к ним не надо прикасаться", - добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Балеарские острова без туристов во время локдауна

"Тишина и покой здесь действительно потрясающие", - говорит турист из Германии Мартин Брёкер. Его обрадовало, что в аэропорту проверили температуру у каждого пассажира и что гостиницы и рестораны ввели дополнительные меры безопасности.

Майорка - не единственное место в Испании, где к борьбе с коронавирусом относятся со всей серьезностью. Власти Барселоны распорядились об обязательном ношении масок в общественных местах.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Температура воздуха неумолимо растет, а вместе с ней - и поток туристов в Испанию

Ночная жизнь тиха и незаметна

Ожидается, что число прибывающих на Майорку авиарейсов достигнет 30% или 40% от обычного уровня, но атмосфера на острове, по-видимому, останется гораздо более умиротворяющей, чем в прежние годы.

Хуан Феррер соглашается, что из-за карантинных ограничений туристам придется умерить жажду ночных развлечений, сдвинув акценты в сторону вариантов дневного отдыха.

Администрация Балеарских островов объявила, что никаких ночных излишеств этим летом не допустит. Барам, пабам и клубам на Майорке и Ибице установлены жесткие ограничения по часам работы, а ночные заведения на самых популярных курортах островов останутся полностью закрыты, поскольку власти не хотят возобновления пресловутого, как они говорят, алкотуризма.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Местные власти говорят, что больше не желают мириться с тем типом туризма, который был здесь распространен до сих пор

"Массового туризма подобного рода больше не будет, потому что эти заведения больше не откроются - это однозначно", - говорит министр экономики, трудоустройства и туризма Балеарских островов Яго Негеруела.

"Мы уже начали этот процесс, и его не повернуть вспять. В этом году пабы не откроются. Мы больше не потерпим таких туристов, которые представляют опасность, как самим себе, так и окружающим", - добавил он.

Конец эпохи "алкотуризма"?

Балеарский министр считает, что время массового туризма, когда люди приезжали для того, чтобы напиваться до практически бессознательного состояния прошло.

По его словам отели еще до пандемии стали предпочитать более зажиточных туристов, и стало открываться все больше и больше пятизвездочных гостиниц, с хорошими ресторанами и легким доступом к чистым пляжам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Время массового туризма, когда люди приезжали на Ибицу, чтобы напиваться до умопомрачения, безвозвратно прошло, уверяют местные власти

Представители отелей говорят, что понимают, что в результате пандемии эпоха массового туризма, скорее всего, подошла к концу.

"Какие-то изменения могут быть временными, как, например, ношение масок", - говорит Андреу Серра, глава бюро туризма Майорки.

Но, по его словам, это также шанс улучшить качество сервиса и ограничить скопление народа, как на пляжах, так и на улицах, при помощи современных технологий.

Забыть о туризме?

Присутствием туристов довольны не все на Майорке и других островах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году пляжи Ибицы выглядят значительно более умиротворяющими

Защитники природы говорят, что нашествие иностранцев отрицательно сказывается на экологии, а также отмечают, что большинство людей, работающих с туристами, получают низкую зарплату - и лишь в определенные времена года. Тем временем, цены на жилье постоянно растут, и многие работники отрасли оказываются неспособны снять себе хотя бы отдельную комнату.

С точки зрения Антони Пальсера Матеу, члена организации Tot Inclòs, все жители Майорки стали как бы заложниками туристического сектора, который крайне нестабилен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отсутствие туристов на Майорке ощутимо сказывается на местном бизнесе, но некоторые находят в этом и положительные моменты

"Туризм идет на пользу туроператорам, турагентствам, отелям, среднему классу на Майорке, которые могут сдавать комнаты через Airbnb. Но рабочий класс и мелкий бизнес видят в этом для себя все меньше пользы. Массовый туризм может привести к серьезным проблемам, если не краху, в социальной и экологической сферах", - считает он.

Во время туристического сезона население Балеарских островов удваивается: на миллион жителей оказывается миллион туристов. Сейчас, при пандемии, безработица резко поднялась - до 75 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Королева и король Испании побывали на Майорке в июне, чтобы поднять дух местных жителей

"Мы полностью зависим от туризма, и нам понадобится не менее 15 лет, чтобы найти альтернативу", - говорит Хуан Феррер, отмечая, что все остальные секторы местной экономики покрывают лишь 15% ВВП островов.

"Да, сейчас популярно критиковать туризм, но именно от него зависят зарплаты", - добавляет он.