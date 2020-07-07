"Адская работа за копейки". Почему провалилась реформа украинской полиции
"Реформы нет, люди бегут... Там нет никаких перспектив... Тяжелая, адская работа, за которую платят копейки". Так говорят люди, которые пять лет назад поверили в новую украинскую полицию и пошли в нее служить, а теперь ушли - или собираются уйти.
Пять лет назад, 4 июля 2015 года, на Софийской площади в Киеве прошла красивая церемония, которая должна была стать символическим стартом превращения коррумпированной украинской милиции в цивилизованную Национальную полицию: присягу принесли новобранцы столичной патрульной полиции.
Новоиспеченные полицейские спели гимн Украины, а министр внутренних дел Арсен Аваков произнес речь из двух слов: "Не подведите!"
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Но со временем выяснилось, что подвели не они, а руководство страны, которое так до сих пор и не смогло довести реформу до конца.
Реформа оказалась половинчатой и не обеспеченной законодательно, в результате чего, например, "вычищенные" в ходе переаттестации старые кадры восстанавливались на службе через суд; денег на приличные зарплаты для полицейских не хватает, и молодые образованные люди бегут в частный сектор; уровень доверия украинцев к своей полиции, судя по опросам, быстро падает.
Гражданские активисты обвиняют власть в саботаже реформы
Команда главы МВД Арсена Авакова кивает на предыдущего президента Петра Порошенко и на "грузинскую команду" - соратниц и соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые в свое время радикально изменили грузинскую полицию, а после Майдана взялись помочь Украине.
Те в ответ обвиняют во всем Авакова, возглавляющего МВД все эти постмайданные годы.
Пять лет назад украинцы радовались появлению на улицах молодых, улыбчивых, вежливых, одетых в красивую форму полицейских, которые всегда быстро приедут на вызов и помогут.
В то время было модно постить селфи с новобранцами полиции, а их голливудские улыбки постоянно украшали страницы ведущих изданий и выпуски теленовостей.
Но очень скоро оптимизм угас.
Опрос, проведенный в мае Центром Разумкова, показал, что большинство украинцев - 55,6% - не доверяет полиции. В 2016 году, например, не доверяющих было значительно меньше - около 40% (хотя и питающих к полиции доверие было примерно столько же).
"Долго там не протянешь"
"Я пришел в полицию в первом наборе, в 2015 году. То есть, реформа только что началась, и я сразу пришел в патрульную полицию Киева", - рассказал Украинской службе Би-би-си бывший полицейский Артем (имя изменено по его просьбе).
У Артема три высших образования, он всерьез хотел связать жизнь с правоохранительной системой, сдал все тесты и прошел отбор. Все выглядело довольно перспективно.
Но со временем, говорит Артем, половинчатость реформы дала о себе знать: "То есть, идея была хорошая, да реализация плохая". Например, реформировали патрульную полицию, но ничего не сделали с райотделами, хотя они должны работать совместно и слаженно.
"Патрулька - это не та работа, на которую приходишь и говоришь: буду тут работать всю жизнь. Это тяжелая, адская работа, за которую платят копейки. Я там был почти три года. Долго там не протянешь", - говорит Артем.
В райотделах, по его словам, условия еще хуже, а зарплаты меньше. "Там нет ни транспорта, ничего. Полицейские везут задержанных в суд на маршрутке - ну это же финиш".
Поэтому полицейские в райотделах зачастую злились на патрульных вместо того, чтобы нормально сотрудничать.
"То есть, надо было проводить реформу комплексно, а не на одном только направлении", - считает Артем.
Дмитро (имя тоже изменено по его просьбе) еще служит в Национальной полиции, но уже подумывает о том, чтобы уволиться. Говорит, не видит никаких перспектив.
Он тоже пришел в полицию в 2015 году. "Мне было интересно, я верил в этот процесс и решил поучаствовать в этой реформе", - объясняет Дмитро.
По его словам, процедура отбора была прозрачной, а вот процесс продвижения по службе - уже нет. Поэтому многие начали увольняться.
"Слишком часто сталкиваешься с тем, что ты работаешь, честно, эффективно, а повышают каких-то других людей, тех, кто ближе к начальству", - жалуется Дмитро. Он считает, что в полиции нужны честные конкурсы на замещение должностей.
Реформа, которая не состоялась
Эксперт украинского аналитического Центра политико-правовых реформ Евген Крапивин считает, что реформа полиции фактически так и не состоялась: "Она началась в 2015-2016 годах, но с того времени, к сожалению, существенных перемен в ядре полиции, в уголовном блоке, нет".
По мнению Крапивина, именно этот блок критически важен, но в нем кадровых перемен почти не случилось: 93% состава следственно-оперативных подразделений прошли переаттестацию, а многие из тех, кто не прошел, восстановились через суд. И теперь эти люди продолжают работать старыми методами.
"Там было намного меньше, не 93%, - возражает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. - А возвращаются, потому что реально не была соблюдена процедура".
Переаттестация в 2015-2016 годах была задумана как инструмент чистки рядов украинской полиции, вчерашней милиции. Геращенко обвиняет Хатию Деканоидзе, главу Национальной полиции в 2015-2016, в том, что она проводила эту чистку слишком решительно.
"Это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли большое количество хороших людей и небольшое - плохих", - сказал Геращенко в интервью РБК-Украина в конце июня.
Бывший полицейский Артем, хоть и пришел в полицию в ходе этой самой чистки, тоже считает, что аттестация была организована непродуманно: "Нельзя было заводить в систему полностью посторонних людей и избавляться от всех старых. Нельзя всех разогнать, все уничтожить, но ничего не построить взамен".
Организаторы и участники той переатестации возражают, что проблема была не в ней, а в законодательном обеспечении реформы.
"Переаттестация провалилась, потому что, как потом выяснилось, не была легитимной. Критерии, по которым мы оценивали людей, не были закреплены в законодательстве", - говорит журналистка Катерина Шаповал, которая участвовала в переаттестации полицейских.
Из-за этого пробела в законах многие старые кадры легко опротестовывали увольнение в суде и восстанавливались на службе.
Между тем, многих из них совершенно необходимо было "вычистить".
"К нам приходили люди, которые не знали законодательства. Мы спрашивали, кто является источником власти в Украине, и здоровые дядьки не могли ответить, что источником власти является народ. Или же приходили люди, про которых была информация, что они ходят в рестораны, едят, а вместо того, чтобы расплатиться, показывают "корочки", - вспоминает Шаповал.
Всех таких вначале отсеяли, но затем они восстановились через суд.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко не согласен с обвинениями, что реформа провалилась. Перемены продолжаются, ряды очищаются, система "полностью управляема и работоспособна", говорит он в беседе с Украинской службой Би-би-си.
Однако, по данным майского опроса Центра Разумкова, сейчас доверяют своей полиции всего 37,5% украинцев.
Нехватка кадров
Новые лица в Национальной полиции, с которыми так любили делать селфи украинцы, быстро потеряли энтузиазм и начали увольняться. Этому способствовал и финансовый фактор. Вначале полицейские получали неплохие деньги, но за пять лет зарплаты не особо выросли, и их реальный размер скукожился из-за инфляции.
Сейчас средняя зарплата украинского полицейского - около 15 тыс. гривен (примерно 490 евро, или 39,5 тыс. рублей).
И сами полицейские, и эксперты говорят, что эти деньги не соответствуют ни нагрузке, ни риску для здоровья и жизни.
В киевской патрульной полиции зарплата - 13,9 тыс. гривен. В провинции она может быть около 10 тысяч. "Ребята в охранных фирмах больше зарабатывают. Так зачем тут сидеть?" - говорят полицейские, с которыми беседовала Украинская служба Би-би-си.
В результате масштабы оттока кадров из полиции поражают.
По состоянию на июнь 2020 года в Национальной полиции служили 151,6 тыс. человек, при этом недоукомплектованность - 23,7 тыс., то есть почти 16% штата. В патрульной полиции не хватает 22% штата, и самый большой недобор - в Киеве.
На сайтах вакансий можно найти множество объявлений о работе в патрульной полиции или райотделах в разных регионах, средняя зарплата в этих объявлениях - 12 тыс. гривен.
Таксисты в Киеве в среднем зарабатывают 18 тысяч, в Харькове - 14 тысяч, во Львове - 15 тысяч.
Глава Национальной полиции Игорь Клименко объясняет, что уровень зарплат полицейских зависит от экономики страны, а не от МВД и министра.
Что касается нехватки кадров, то ее Клименко отчасти списывает на то, что многие желающие поступить на работу не проходят отбор, либо же, пройдя, затем не выдерживают нагрузки: "То есть, полиция, в отличие от старой милиции, упорно очищает свои ряды".
"Реформы нет, люди бегут, а набирают абы кого, чтобы только заполнить вакансии", - заочно спорит с начальником полиции бывший полицейский Артем, который из-за нехватки денег ушел в частный бизнес.
По его словам, молодые энтузиасты, разочаровавшись, уходят из полиции, а остаются те, кто привык выживать на небольшую зарплату и знает, где "подзаработать".
По официальным данным, в 2018 году из полиции уволилось более 10% личного состава. За первые пять месяцев 2020 года ушли 4 425 полицейских.
Главными виновниками провала реформы эксперты считают МВД и министра Арсена Авакова. Хотя, конечно, часть вины они возлагают и на двух президентов и четырех премьеров, при которых служил и служит Аваков.
Для того, чтобы всерьез реформировать МВД, нужны конкретные и решительные шаги, и именно за их отсутствие критикуют Авакова.
Критикуют в том числе и те, кто начинал реформу полиции - в частности, Хатия Деканоидзе, которая в течение года, с конца 2015 до конца 2016 года, была первой руководительницей Национальной полиции.
По ее словам, полноценнной реформы правоохранительной системы на Украине так и не случилось, и виновато в этом все руководство страны.
"Политический истеблишмент реально ничего не сделал для того, чтобы осуществить трансформацию правоохранительной системы, которая важна для правосудия, для защиты человека и его собственности", - говорит Деканоидзе.
По ее мнению, сейчас Украине нужны жесткие решения, и одним из них должна стать отставка Авакова.
В команде Авакова отвечают, что Деканоидзе - соратница Михаила Саакашвили, и ушла в отставку в то самое время, когда впал в немилость и покинул пост одесского губернатора сам Саакашивили. А у Саакашвили с Аваковым - давняя личная вражда.
Арсена Авакова критикуют даже в парламентской фракции партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, но при этом говорят, что его некем заменить.
Бывший полицейский Артем смотрит на все эти споры с мыслями в духе "чума на оба ваши дома".
"Я считаю, что с самого начала все делалось неправильно, с того времени, когда реформу начали грузинские представители, - говорит Артем. - Но и когда они ушли, тоже ничего не изменилось. Все проблемы остались".