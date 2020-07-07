"Адская работа за копейки". Почему провалилась реформа украинской полиции

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"Реформы нет, люди бегут... Там нет никаких перспектив... Тяжелая, адская работа, за которую платят копейки". Так говорят люди, которые пять лет назад поверили в новую украинскую полицию и пошли в нее служить, а теперь ушли - или собираются уйти.

Пять лет назад, 4 июля 2015 года, на Софийской площади в Киеве прошла красивая церемония, которая должна была стать символическим стартом превращения коррумпированной украинской милиции в цивилизованную Национальную полицию: присягу принесли новобранцы столичной патрульной полиции.

Новоиспеченные полицейские спели гимн Украины, а министр внутренних дел Арсен Аваков произнес речь из двух слов: "Не подведите!"

Но со временем выяснилось, что подвели не они, а руководство страны, которое так до сих пор и не смогло довести реформу до конца.

Реформа оказалась половинчатой и не обеспеченной законодательно, в результате чего, например, "вычищенные" в ходе переаттестации старые кадры восстанавливались на службе через суд; денег на приличные зарплаты для полицейских не хватает, и молодые образованные люди бегут в частный сектор; уровень доверия украинцев к своей полиции, судя по опросам, быстро падает.

Гражданские активисты обвиняют власть в саботаже реформы

Команда главы МВД Арсена Авакова кивает на предыдущего президента Петра Порошенко и на "грузинскую команду" - соратниц и соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые в свое время радикально изменили грузинскую полицию, а после Майдана взялись помочь Украине.

Те в ответ обвиняют во всем Авакова, возглавляющего МВД все эти постмайданные годы.

Пять лет назад украинцы радовались появлению на улицах молодых, улыбчивых, вежливых, одетых в красивую форму полицейских, которые всегда быстро приедут на вызов и помогут.

В то время было модно постить селфи с новобранцами полиции, а их голливудские улыбки постоянно украшали страницы ведущих изданий и выпуски теленовостей.

Но очень скоро оптимизм угас.

Опрос, проведенный в мае Центром Разумкова, показал, что большинство украинцев - 55,6% - не доверяет полиции. В 2016 году, например, не доверяющих было значительно меньше - около 40% (хотя и питающих к полиции доверие было примерно столько же).

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"Долго там не протянешь"

"Я пришел в полицию в первом наборе, в 2015 году. То есть, реформа только что началась, и я сразу пришел в патрульную полицию Киева", - рассказал Украинской службе Би-би-си бывший полицейский Артем (имя изменено по его просьбе).

У Артема три высших образования, он всерьез хотел связать жизнь с правоохранительной системой, сдал все тесты и прошел отбор. Все выглядело довольно перспективно.

Но со временем, говорит Артем, половинчатость реформы дала о себе знать: "То есть, идея была хорошая, да реализация плохая". Например, реформировали патрульную полицию, но ничего не сделали с райотделами, хотя они должны работать совместно и слаженно.

"Патрулька - это не та работа, на которую приходишь и говоришь: буду тут работать всю жизнь. Это тяжелая, адская работа, за которую платят копейки. Я там был почти три года. Долго там не протянешь", - говорит Артем.

В райотделах, по его словам, условия еще хуже, а зарплаты меньше. "Там нет ни транспорта, ничего. Полицейские везут задержанных в суд на маршрутке - ну это же финиш".

Поэтому полицейские в райотделах зачастую злились на патрульных вместо того, чтобы нормально сотрудничать.

"То есть, надо было проводить реформу комплексно, а не на одном только направлении", - считает Артем.

Дмитро (имя тоже изменено по его просьбе) еще служит в Национальной полиции, но уже подумывает о том, чтобы уволиться. Говорит, не видит никаких перспектив.

Он тоже пришел в полицию в 2015 году. "Мне было интересно, я верил в этот процесс и решил поучаствовать в этой реформе", - объясняет Дмитро.

По его словам, процедура отбора была прозрачной, а вот процесс продвижения по службе - уже нет. Поэтому многие начали увольняться.

"Слишком часто сталкиваешься с тем, что ты работаешь, честно, эффективно, а повышают каких-то других людей, тех, кто ближе к начальству", - жалуется Дмитро. Он считает, что в полиции нужны честные конкурсы на замещение должностей.

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Реформа, которая не состоялась

Эксперт украинского аналитического Центра политико-правовых реформ Евген Крапивин считает, что реформа полиции фактически так и не состоялась: "Она началась в 2015-2016 годах, но с того времени, к сожалению, существенных перемен в ядре полиции, в уголовном блоке, нет".

По мнению Крапивина, именно этот блок критически важен, но в нем кадровых перемен почти не случилось: 93% состава следственно-оперативных подразделений прошли переаттестацию, а многие из тех, кто не прошел, восстановились через суд. И теперь эти люди продолжают работать старыми методами.

"Там было намного меньше, не 93%, - возражает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. - А возвращаются, потому что реально не была соблюдена процедура".

Переаттестация в 2015-2016 годах была задумана как инструмент чистки рядов украинской полиции, вчерашней милиции. Геращенко обвиняет Хатию Деканоидзе, главу Национальной полиции в 2015-2016, в том, что она проводила эту чистку слишком решительно.

"Это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли большое количество хороших людей и небольшое - плохих", - сказал Геращенко в интервью РБК-Украина в конце июня.

Бывший полицейский Артем, хоть и пришел в полицию в ходе этой самой чистки, тоже считает, что аттестация была организована непродуманно: "Нельзя было заводить в систему полностью посторонних людей и избавляться от всех старых. Нельзя всех разогнать, все уничтожить, но ничего не построить взамен".

Организаторы и участники той переатестации возражают, что проблема была не в ней, а в законодательном обеспечении реформы.

"Переаттестация провалилась, потому что, как потом выяснилось, не была легитимной. Критерии, по которым мы оценивали людей, не были закреплены в законодательстве", - говорит журналистка Катерина Шаповал, которая участвовала в переаттестации полицейских.

Из-за этого пробела в законах многие старые кадры легко опротестовывали увольнение в суде и восстанавливались на службе.

Между тем, многих из них совершенно необходимо было "вычистить".

"К нам приходили люди, которые не знали законодательства. Мы спрашивали, кто является источником власти в Украине, и здоровые дядьки не могли ответить, что источником власти является народ. Или же приходили люди, про которых была информация, что они ходят в рестораны, едят, а вместо того, чтобы расплатиться, показывают "корочки", - вспоминает Шаповал.

Всех таких вначале отсеяли, но затем они восстановились через суд.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко не согласен с обвинениями, что реформа провалилась. Перемены продолжаются, ряды очищаются, система "полностью управляема и работоспособна", говорит он в беседе с Украинской службой Би-би-си.

Однако, по данным майского опроса Центра Разумкова, сейчас доверяют своей полиции всего 37,5% украинцев.

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Нехватка кадров

Новые лица в Национальной полиции, с которыми так любили делать селфи украинцы, быстро потеряли энтузиазм и начали увольняться. Этому способствовал и финансовый фактор. Вначале полицейские получали неплохие деньги, но за пять лет зарплаты не особо выросли, и их реальный размер скукожился из-за инфляции.

Сейчас средняя зарплата украинского полицейского - около 15 тыс. гривен (примерно 490 евро, или 39,5 тыс. рублей).

И сами полицейские, и эксперты говорят, что эти деньги не соответствуют ни нагрузке, ни риску для здоровья и жизни.

В киевской патрульной полиции зарплата - 13,9 тыс. гривен. В провинции она может быть около 10 тысяч. "Ребята в охранных фирмах больше зарабатывают. Так зачем тут сидеть?" - говорят полицейские, с которыми беседовала Украинская служба Би-би-си.

В результате масштабы оттока кадров из полиции поражают.

По состоянию на июнь 2020 года в Национальной полиции служили 151,6 тыс. человек, при этом недоукомплектованность - 23,7 тыс., то есть почти 16% штата. В патрульной полиции не хватает 22% штата, и самый большой недобор - в Киеве.

На сайтах вакансий можно найти множество объявлений о работе в патрульной полиции или райотделах в разных регионах, средняя зарплата в этих объявлениях - 12 тыс. гривен.

Таксисты в Киеве в среднем зарабатывают 18 тысяч, в Харькове - 14 тысяч, во Львове - 15 тысяч.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко объясняет, что уровень зарплат полицейских зависит от экономики страны, а не от МВД и министра.

Что касается нехватки кадров, то ее Клименко отчасти списывает на то, что многие желающие поступить на работу не проходят отбор, либо же, пройдя, затем не выдерживают нагрузки: "То есть, полиция, в отличие от старой милиции, упорно очищает свои ряды".

"Реформы нет, люди бегут, а набирают абы кого, чтобы только заполнить вакансии", - заочно спорит с начальником полиции бывший полицейский Артем, который из-за нехватки денег ушел в частный бизнес.

По его словам, молодые энтузиасты, разочаровавшись, уходят из полиции, а остаются те, кто привык выживать на небольшую зарплату и знает, где "подзаработать".

По официальным данным, в 2018 году из полиции уволилось более 10% личного состава. За первые пять месяцев 2020 года ушли 4 425 полицейских.

Главными виновниками провала реформы эксперты считают МВД и министра Арсена Авакова. Хотя, конечно, часть вины они возлагают и на двух президентов и четырех премьеров, при которых служил и служит Аваков.

Для того, чтобы всерьез реформировать МВД, нужны конкретные и решительные шаги, и именно за их отсутствие критикуют Авакова.

Критикуют в том числе и те, кто начинал реформу полиции - в частности, Хатия Деканоидзе, которая в течение года, с конца 2015 до конца 2016 года, была первой руководительницей Национальной полиции.

По ее словам, полноценнной реформы правоохранительной системы на Украине так и не случилось, и виновато в этом все руководство страны.

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"Политический истеблишмент реально ничего не сделал для того, чтобы осуществить трансформацию правоохранительной системы, которая важна для правосудия, для защиты человека и его собственности", - говорит Деканоидзе.

По ее мнению, сейчас Украине нужны жесткие решения, и одним из них должна стать отставка Авакова.

В команде Авакова отвечают, что Деканоидзе - соратница Михаила Саакашвили, и ушла в отставку в то самое время, когда впал в немилость и покинул пост одесского губернатора сам Саакашивили. А у Саакашвили с Аваковым - давняя личная вражда.

Арсена Авакова критикуют даже в парламентской фракции партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, но при этом говорят, что его некем заменить.

Бывший полицейский Артем смотрит на все эти споры с мыслями в духе "чума на оба ваши дома".

"Я считаю, что с самого начала все делалось неправильно, с того времени, когда реформу начали грузинские представители, - говорит Артем. - Но и когда они ушли, тоже ничего не изменилось. Все проблемы остались".