Почему у Грузии получилось. "Три мушкетера", которые помогли Тбилиси справиться с коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Грузии соблюдали все рекомендации властей

Грузия стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан. Из 3,7 млн жителей Грузии заболели меньше тысячи человек, из которых умерли 15. Как грузинским властям удалось достичь такого результата?

Для сравнения - в соседней Армении с примерно таким же населением каждый день регистрируются сотни новых случаев, общее число заболевших превысило 26 тыс. и почти 500 человек умерли.

Как развивалась ситуация?

Первый случай Covid-19 был зарегистрирован в Грузии в конце февраля. Правительство отреагировало быстро.

Правообладатель иллюстрации Mirian Meladze/1TV Image caption "Три мушкетера": (слева направо) руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе, главный вирусолог Грузии, директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе и глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе

К середине марта все школы, университеты и предприятия, не относящиеся к необходимым для жизнеобеспечения, были закрыты, общественный транспорт остановлен.

21 марта был введен режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия и поездки из города в город. По ночам начал действовать комендантский час.

Правообладатель иллюстрации Georgian government Image caption В марте Грузия ввела комендантский час

Во время православной Пасхи 19 апреля, главного в Грузии религиозного праздника, власти запретили пользование частным автотранспортом и посещение кладбищ.

"Мы задумались об угрозе пандемии за месяц до первого подтвержденного случая [в Грузии], - написал Би-би-си по электронной почте грузинский премьер-министр Гиоргий Гахария. - С учетом специфики нашей страны, в частности, ее местоположения и небольшого размера, мы не могли использовать опыт других".

Выработку рекомендаций для правительства, разъяснительную работу и регулярное информирование граждан о ситуации с Covid-19 взяли на себя ведущие ученые Национального центра здравоохранения и контроля заболеваний.

Подчиненная этому центру лаборатория имени Лугара [Ричард Лугар - ныне покойный американский сенатор, соавтор программы Нанна-Лугара по оказанию помощи постсоветским странам в ликвидации оружия массового поражения] в 2017 году стала мишенью российской кампании дезинформации. Авторы материалов, которые позже были опровергнуты, утверждали, что там якобы проводятся секретные исследования по биологическому оружию в интересах США.

Именно ее эксперты возглавили борьбу Грузии с коронавирусом.

Кого прозвали мушкетерами?

За выбор удачной тактики в борьбе с пандемией жители Грузии благодарят троих ученых, которых стали называть "тремя мушкетерами".

В состав трио вошли глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и главный вирусолог Грузии, директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе. В группе есть так же и Д'Артаньян - директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, который продолжает вести ежедневные брифинги.

Еще одна популярная личность - главный врач тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, ставшая публичным лицом кампании по борьбе с коронавирусом.

Правообладатель иллюстрации Report.ge Image caption Главный врач тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая часто говорила с журналистами

Эти специалисты стали в Грузии настоящими героями, и их рекомендации тщательно выполнялись.

30 июня Амиран Гамкрелидзе рассказал о том, чего удалось достичь: "Мы провели почти 30 тысяч тестов на каждый миллион жителей. Выздоровели 86% заболевших. К несчастью, 15 человек умерли. Уровень смертности составляет 1,6%, что по мировым меркам очень немного".

В Грузии теперь есть 19 лабораторий, где делают тесты на Covid-19.

Почему меры сработали?

Грузинское правительство поблагодарило общество за строгое следование рекомендациям.

Отчасти этому способствовали нешуточные штрафы за нарушение карантинных правил: тысяча долларов для физических лиц и свыше трех тысяч для предпринимателей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Грузии требовали строго соблюдать карантинные ограничения

На автобусных остановках разместили электронные табло с предупреждением "Оставайтесь дома". Мобильные операторы транслировали его на телефоны клиентов.

Хотя в грузинском обществе есть очень глубокие противоречия по политическим вопросам, люди оставались сплоченными в том, что касается борьбы с пандемией.

"Готовность жителей Грузии к сотрудничеству и их образцовая социальная ответственность при соблюдении всех указаний и рекомендаций помогли сгладить кривую заболеваемости", - написал Би-би-си премьер-министр Гиоргий Гахария.

Большим испытанием стало Пасхальное воскресенье. Были опасения, что тысячи людей по всей стране устремятся на ночные церковные службы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грузинская церковь провела пасхальные службы, хотя многие жители страны выполнили рекомендации властей и остались дома

Влиятельная в стране Грузинская православная церковь провела богослужения в полном объеме и не стала отказываться от использования общих ложечек для причастия. Но большинство людей прислушались к советам ученых и остались дома.

Как у соседей?

Армения, где зарегистрировано почти 27 тысяч случаев Covid-19, начала смягчать карантинные ограничения в конце апреля, в мае экономика страны стала постепенно открываться.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил Би-би-си, что число инфицированных продолжает расти, но страна не может позволить себе оставаться на карантине.

"Мы приняли решение жить с этим вирусом независимо от статистики [пострадавших от Covid-19]. Мы не задаемся целью искоренить его, потому что это невозможно. Если закрыть границы на год и весь бизнес на месяцы и годы, мы умрем по другим причинам", - сказал он.

Соседний Азербайджан также регистрирует сотни новых случаев в день.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Armenia has had to reopen its borders and its economy despite suffering many infections

Критики азербайджанского правительства обвиняют его в использовании авторитарных методов в борьбе с пандемией, которые все равно не приносят успеха. Соцсети полны фотографий и видео, на которых полиция вытаскивает нарушителей карантина из их домов в одном белье.

Снятие ограничений

В Грузии многие предприятия, магазины и рестораны уже начали работать. При этом ношение масок в помещениях, где находится много людей, остается обязательным. Действуют строгие правила социального дистанцирования и ограничения на массовые мероприятия.

Правительство Грузии планировало открыть границы страны для иностранцев с 1 июля, но это пришлось отложить. Перспективы туристического сектора в этом году выглядят бледно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие ограничения сняты, но ношение масок обязательно в общественных местах

Глава Национального центра здравоохранения высказывается осторожно. "Грузия выглядит на фоне соседних стран как остров и оазис благополучия, но это не дает нам оснований расслабляться даже на минуту, - заявил Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции 30 июня. - Нас не должен успокаивать тот факт, что ежедневное число новых случаев у нас измеряется однозначными цифрами. Мы обязаны оставаться в постоянной готовности".