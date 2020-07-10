Способен ли коронавирус передаваться воздушно-пылевым путем?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туберкулез может передаваться воздушно-пылевым путем

До недавнего времени Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные исследования, полагала, что заразиться коронавирусом можно лишь при контакте с поверхностью, на которую попал вирус.

Это связано с тем, что коронавирус распространяется через капли, которые выделяются с кашлем и чиханием.

Поэтому основной мерой предохранения от заражения ВОЗ назвала мытье рук. Но теперь организация сообщила, что в некоторых случаях нельзя исключать возможность передачи инфекции воздушно-пылевым путем.

Это означает, что вирус может распространяться в мельчайших частицах, которые выделяются, когда человек говорит или дышит.

Если этому найдется подтверждение, рекомендации о нахождении в закрытых помещениях могут быть пересмотрены.

Что такое воздушно-пылевая передача?

Воздушно-пылевая передача происходит, когда мы вдыхаем вирусы или бактерии, находящиеся на частицах пыли, которые могут находиться в воздухе по нескольку часов.

Эти гораздо меньшие по размеру капли могут переноситься дальше.

Воздушно-пылевым путем передаются такие инфекции, как туберкулез, грипп и пневмония.

ВОЗ признала, что есть данные, указывающие на возможность передачи коронавируса в закрытых помещениях и в местах большого скопления людей.

Сколько вирус может существовать в воздухе?

В ходе исследований выяснилось, что искусственно распыленный коронавирус может находиться в воздухе по меньшей мере три часа.

Но ученые обращают внимание, что эксперименты проводились в лаборатории, условия в которой отличаются от условий повседневной жизни, и результаты там могут отличаться.

Случаи так называемого "суперраспространения" коронавируса еще больше усилили предположение о возможности его передачи воздушно-пылевым путем.

В американском городе Маунт-Вернон один человек заразил по меньшей мере 45 участников хора во время репетиции.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если подтвердится способность вируса передаваться воздушно-пылевым путем, рекомендации могут быть пересмотрены

Многие из тех, кто тогда заразился, не нарушали правил социального дистанцирования.

Аналогичный случай произошел в китайском городе Гуанчжоу - носитель вируса, как сообщается, заразил сразу девять посетителей ресторана.

По словам ученых, один из зараженных находился в шести метрах от носителя вируса.

Что дальше?

Меры борьбы с вирусом обусловлены тем, как он распространяется. ВОЗ в данный момент рекомендует мыть руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд и соблюдать социальное дистанцирование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Социального дистанцирования в закрытых помещениях может оказаться недостаточно

Но теперь некоторые ученые утверждают, что этих мер - хотя и очень важных - недостаточно для борьбы с вирусом, который передается воздушно-пылевым путем.

Пока ВОЗ ничего не добавила в свои рекомендации, но в организации изучают новые данные.

Вероятно, в самое ближайшее время ВОЗ будет рекомендовать чаще пользоваться масками для лица и еще более строго соблюдать социальное дистанцирование - особенно в барах, ресторанах и в публичном транспорте.

Также, возможно, более строгие правила будут действовать в отношении помещений с воздушным кондиционированием.

Почему ВОЗ пересматривает свои рекомендации?

239 ученых из 32 стран написали на этой неделе открытое письмо ВОЗ. Они призвали организацию внести изменения в свои рекомендации с учетом данных о воздушно-пылевой передаче вируса.

"Мы хотели, чтобы они признали эту информацию", - рассказал Хосе Хименес из университета Колорадо - один из тех, кто подписал обращение.

"Это точно не нападки на ВОЗ. Это научная дискуссия, но нам показалось, что нужно говорить открыто, потому что в организации не хотели слышать о новых данных", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые ученые опасаются, что кондиционеры могут помогать вирусу распространяться дальше

Координатор глобальной группы ВОЗ по профилактике инфекции и инфекционному контролю Бенедетта Аллегранзи в ответ на послание ученых заявила, что нельзя сбрасывать со счетов появившуюся информацию о передаче инфекции воздушно-пылевым путем в описанных ситуациях в закрытых помещениях с большим скоплением людей и с плохой вентиляцией.

Но ВОЗ также дала понять, что для принятия каких-либо решений необходимо получить дополнительные свидетельства распространения инфекции воздушно-пылевым путем.

Советник ВОЗ Дэвид Хеймэнн заявил, что организации нужны убедительные результаты более обширного исследования, прежде чем будет выработана новая стратегия по борьбе с вирусом.