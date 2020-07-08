Факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики в Москве ждет массовое сокращение ставок. Университет объясняет это реорганизацией, но многие преподаватели уверены, что сокращения происходят в том числе и по политическим причинам.

О планах сокращений на факультете гуманитарных наук ВШЭ стало известно в начале июля. Сотрудник школы философии Виктор Горбатов заявил изданию DOXA, что в связи с реорганизацией двух отделений - философии и культурологии - планируется сократить около 20 ставок.

Горбатов считает, что под угрозу увольнения попали преподаватели с активной политической позицией, в том числе те, кто в последнее время открыто высказывал её в соцсетях и подписывал коллективные обращения в связи с резонансными делами.

Руководство ВШЭ подтвердило, что на факультете гуманитарных наук планируются сокращения в связи со структурными изменениями, однако отвергло утверждения о намерении уволить оппозиционно настроенных преподавателей.

“В ВШЭ работают люди, которые придерживаются разных взглядов. И это не имеет никакого значения при приеме на работу. Определяющими являются лишь такие факторы как профессионализм, академический потенциал и соответствие требованиям проектного университета”, - заявил “Эху Москвы” директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Сотрудники факультета, с которыми пообщалась Русская служба Би-би-си, сомневаются в том, что политический фактор не будет иметь роли в грядущих сокращениях.

Уведомления о сокращении

В конце июня стало известно, что в рамках реорганизации факультета школы философии и культурологии будут объединены.

После этого преподаватели стали получать письменные уведомления о прекращении трудовых контрактов из-за ликвидации их департаментов, рассказали Би-би-си четыре сотрудника факультета.

В такой же ситуации оказались и филологи: планируется, что департамент истории и теории литературы, а также общей и прикладной филологии станут единой структурой.

Те из сотрудников, чей трудовой договор истекает летом 2020 года, вынуждены ждать, придет ли им письмо с предложением о работе в новой структуре ВШЭ, или нет.

“Уведомления пришли не всем. Я увольняюсь просто по факту 31 августа, - рассказал Би-би-си преподаватель школы культурологии Ян Левченко, у которого заканчивается трудовой договор. - Если я не получаю предложения продлить контракт, я могу даже в управление персоналом не звонить”.

Он говорит, что руководство факультета не объяснило, чем будет руководствоваться при наборе преподавателей в новые департаменты: “Критерии возобновления контракта не раскрываются, это непрозрачный механизм”.

По его словам, коллеги считают, что руководство будет смотреть как на публикационную активность сотрудников, так и на соответствие их поведения кодексу этики ВШЭ, принятому в начале июля.

“Преподаватели будут увольняться под соусом большей или меньшей эффективности и того, насколько они совпадают с изменившимися установками университета. Плюс этический кодекс - это решающий фактор в принятии решений, когда весы колеблются”, - утверждает Левченко.

После того как было объявлено о реорганизации, в школах философии и культурологии прошли собрания сотрудников. На них были обнародованы планы сокращения 15 преподавателей-философов из 79-ти и семи культурологов из 31-го, рассказали Би-би-си Виктор Горбатов и преподаватель философии Илья Гурьянов.

Они оба также процитировали полученное от декана факультета гуманитарных наук письмо. В нем он не называет принципы, по которым будет приниматься решение о том, кто уйдет, а кто останется.

“В настоящее время руководители структурных единиц ведут переговоры с деканатом и руководством ВШЭ относительно того, кто из сегодняшних сотрудников лучше подходит под концепции развития новых школ”, - говорится, по их словам, в письме декана факультета Михаила Бойцова.

Похожие письма пришли и некоторым преподавателям-филологам, рассказал Би-би-си профессор Гасан Гусейнов.

“На что академические люди тратят свой отпуск? Они что-то пытаются писать, что-то читать, готовятся к своему семестру, они продолжают головой работать. И вместо того, чтобы думать об этом, нам говорят: “Где-то в конце июля или в августе многие из вас снова получат приглашение на работу. Что будет делать человек, которого в таком состоянии выставили?” - говорит преподаватель.

“Вредить репутации университета”

К этому моменту известно о нескольких преподавателях, которые не продолжат работу на своих нынешних должностях.

6 июля издание DOXA сообщило об отставке академического руководителя программы “Культурология” Ольги Рогинской.

Как утверждает издание, Рогинскую сняли с должности за ее комментарии о реорганизации Школы культурологии.

“Любой поймет, что значит сократить семь человек на такой немногочисленной программе. Да хоть одного! У каждого из нас полная нагрузка, нам важен каждый человек в нашей маленькой команде. Это значит - уничтожить программу в ее нынешнем виде”, - написала Рогинская в “Фейсбуке”, комментируя новости о сокращениях сотрудников.

От комментариев Би-би-си она отказалась.

Руководитель факультета гуманитарных наук Михаил Бойцов назвал комментарий Рогинской “неприемлемым” для руководителя. “Никто ее увольнять не будет, но руководить в этих условиях ей нельзя. Это проблема корпоративной этики”, - приводит его слова Doxa.

Также о своем уходе из ВШЭ заявили два преподавателя-культуролога Илья Кукулин и Мария Майофис. Как следует из поста Кукулина в "Фейсбуке", на недавнем собрании сотрудников школы культурологии ее глава Виталий Куренной заявил, что работать приходится в “очень сложной стране”, а также раскритиковал преподавателей, которые "своими действиями навлекают на Высшую школу экономики крайне негативные эффекты". Имен таких преподавателей, пишет Кукулин, названо не было.

Куренной в ответной публикации назвал слова преподавателя “наглой клеветой”. Он утверждает, что на собрании действительно говорил о некоем открытом письме, касающемся этического кодекса университета. Однако, по его словам, он просто передал мнение ученого совета ВШЭ “по поводу легковесности его содержания и неясности целей”.

В давлении на преподавателей из-за их политической активности Куренного обвинила также бывшая сотрудница школы культурологии Элла Россман. Она опубликовала письмо Куренного, разосланное после общего собрания школы в конце 2019 года.

В тексте опубликованного документа говорится, что некоторые публичные высказывания сотрудников ВШЭ могут “нанести серьезный ущерб не только профессиональной репутации университета, но и конкретно школе культурологии”.

“Формально речь шла о том, что мы не должны высказываться по острым вопросам с аффилиацией Вышки”, - описывает Россман суть претензий к преподавателям.

Она утверждает, что Куренной критиковал сотрудников, которые подписали открытое письмо в поддержку профессора Гасана Гусейнова и осужденного по “московскому делу” студента ВШЭ Егора Жукова.

В конце октября 2019 года Гусейнов опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором пожаловался, что в России нет печатных изданий на других языках, помимо русского. При этом тот русский язык, "на котором сейчас говорит и пишет эта страна", он удостоил эпитетом “клоачный”.

Пост профессора вызвал оживленную реакцию в СМИ и академической среде, в результате чего этическая комиссия ВШЭ провела заседание, посвященное обсуждению поста Гусейнова.

Профессора отчитали за то, что он неоднократно публиковал в соцсетях и СМИ “неоднозначные суждения”, а также не мог не понимать, что в этих случаях “общественность будет воспринимать его как преподавателя ВШЭ”.

В защиту Гусейнова выступили несколько десятков преподавателей ВШЭ, подписав открытое письмо к руководству университета. За это подписавшихся сотрудников школы культурологии критиковало их руководство, рассказали Россман и Левченко.

О том, что руководство факультета планирует сократить в том числе и преподавателей с активной гражданской позицией, рассказали Би-би-си еще три сотрудника факультета гуманитарных наук.

По мнению Яна Левченко, уволить из-за оппозиционных взглядов могут от трех до пяти преподавателей-культурологов, в том числе и его.

“Еще с осени части преподавателей намекали, что "Вышка" может расстаться с ними, если они не перестанут "вредить репутации университета" своими постами в "Фейсбуке" и подписыванием открытых правозащитных писем. Лично в моем случае такие намеки передавались лишь косвенно, через близких мне людей, "ради твоего же блага", - рассказал Би-би-си Виктор Горбатов.

Куренной не захотел комментировать заявления своих коллег по Школе культурологии, заявив, что сейчас на факультете “очень много недопониманий и неадекватности”. По его словам, факультет гуманитарных наук действительно ждут увольнения, но из-за сокращения академической нагрузки.

Возможные сокращения преподавателей из-за политических взглядов он отрицает.

“Другой момент - это вопросы, связанные с аспектами академической этики. Например, использование своей аффилиации с ВШЭ в каких-то политических заявлениях. Грубо говоря, вы выступаете не как ученый, не как эксперт, а как активист, но от лица большой корпорации. По этому поводу в университете уже на протяжении многих месяцев идет дискуссия, и есть определенного рода отношение университета к такого рода поступкам, которые наносят определенный ущерб репутации университета. Это не имеет никакого административного действия, но это характеризует коллег”, - заявил Куренной.

Увольнения из-за протестной активности опасается и профессор-филолог Гасан Гусейнов, чей департамент тоже ждет реорганизация. Он рассказал Би-би-си, что на собрании будущей школы филологии новый глава этой структуры Евгений Казарцев якобы заявил, что на факультете есть люди, которые “портят репутацию учреждения” и “ведут пропаганду соцсетях”.

“Лично меня он не назвал. Но из контекста это было ясно. Я, кажется, единственный человек в нашей школе, которому предъявлялась эта претензия", - утверждает Гусейнов.

Казарцев отрицает, что произносил эти слова.

“Этого я не говорил! На тему политической пропаганды все было сказано в ходе обсуждения новых правил внутреннего трудового распорядка, в декларации ценностей "Вышки" и принятой на днях этической хартии”, - заявил Казарцев.

“Насколько я понимаю, чистка касается людей, готовых свое недовольство высказывать публично”, - резюмирует Гусейнов. Он настаивает, что никогда не обсуждает политику на своих занятиях со студентами, а что он делает в свободное время, "университет волновать не должно".

"Неблагонадежны"

Преподавателю философии Илье Гурьянову письмо о приостановке контракта не пришло, но он тоже беспокоится, что может потерять работу. Не из-за политических высказываний, а из-за его профсоюзной деятельности.

Гурьянов - один из членов комитета независимого профсоюза ВШЭ - “Университетская солидарность”.

“Могут избавляться от преподавателей, которые в публичной сфере создают для Вышки не тот образ, который руководство хотело бы видеть, но и тех, с кем будут сводить счеты, например, за участие в профсоюзе и попытки борьбы за свои права”, - опасается Гурьянов.

Легитимной причиной для увольнения может стать нарушение недавнего принятого этического кодекса для сотрудников университета. Принятие кодекса обсуждалось в ВШЭ с весны 2019-го.

Первоначальная редакции документа подразумевала, что за определенные нарушения сотрудника ВШЭ могли уволить по статье трудового кодекса за “аморальный проступок”. Несогласные с этим члены профсоюза и другие преподаватели ВШЭ советовали руководству университета внести поправки в документ. Под письмом ученому совету о необходимости изменения кодекса тогда подписались около 60 человек, говорит Гурьянов.

Руководство пошло навстречу преподавателям и согласилось документ изменить. Однако некоторые руководители намекали, что подписавшие это обращение “неблагонадежны и это будет учтено при кадровых решениях”, утверждает Гурьянов.

Он также заявляет, что руководство университета должно было уведомить профсоюз о своем решении сократить число преподавателей на факультете гуманитарных наук, но не сделало этого вовремя. Первые извещения об увольнениях были подписаны 29 июня, а ВШЭ уведомило об этом профсоюз 7 июля. "Стоит ли говорить, что такой образ действия администрации "Вышки" грубо нарушает нормы трудового законодательства РФ", - комментирует Гурьянов.

По его словам, уже после того, как о сокращениях было объявлено, в профсоюз обратились несколько десятков человек с просьбой разобраться в ситуации с трудовыми договорами. Профсоюз подал по этому поводу жалобу в Государственную инспекцию труда.

В нынешней редакции этического кодекса ВШЭ, утвержденного 1 июля, преподавателям запрещено подписывать открытые письма на политические темы, а также атрибутировать свою принадлежность к университету, высказываясь на политические темы.

Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу ВШЭ - по каким критериям планируется сокращать сотрудников факультета гуманитарных наук.

Ответ пришёл перед самой публикацией материала: представители ВШЭ подтвердили Би-би-си, что часть преподавательских ставок будет сокращена, но сообщили, что будут введены ставки научных сотрудников. По существу на вопросы Би-би-си пресс-служба не ответила.

Ответ пресс-службы ВШЭ:

В процессе реорганизации будет сокращена часть преподавательских ставок, введены ставки научных сотрудников. Согласно концепции единого контракта научно-педагогических работников ВШЭ, научные сотрудники в обязательном порядке преподают, а коллеги, занимающие ставки преподавателей, ведут научную работу. Кроме того, факультет гуманитарных наук переходит к стандартному для других факультетов ВШЭ соотношению преподавательских ставок и числа студентов.

Вышка принимает сотрудников на ставки научно-педагогических работников на конкурсной основе, открытый конкурс проводится 2 раза в год. При приеме на работу определяющими факторами будут профессионализм, академический потенциал, соответствие требованиям проектного университета, которым в рамках новой программы развития до 2030 года становится Вышка. Помимо этого будет учитываться публикационная активность, а также студенческая оценка преподавания (СОП) - если был негативный СОП или неоднократные жалобы, то у таких преподавателей мало шансов войти в новую структуру.

ВШЭ направила уведомления в профсоюзные организации, работающие с университетом, о расторжении договоров с сотрудниками.